Egyre rosszabb a hangulat a tőzsdéken, esett Amerika

Portfolio 2022. szeptember 20. 22:02

Európában a nyitást követően lefordultak a vezető börzék, és a zárásig nem is javult a hangulat, valamint Amerikában is mínuszban zártak a vezető részvényindexek. A holnapi napon érkezik a hét legfontosabb eseménye, a Fed kamatdöntő ülése, ahol akár 100 bázispontos kamatemelésre is sor kerülhet, ami jelentősen felerősítené a recessziós félelmeket, emellett pedig Vlagyimir Putyin ma esti bejelentése előtt érezhetően aggódnak a befektetők.