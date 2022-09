Mikor jön a tőzsdéken a nagy leolvadás? Közel lehetünk, de van itt még valami

Nem szép, ami a világ tőzsdéin történik, az energiaválság, az ukrajnai háború, az elszálló infláció, a jegybanki szigorítások egyre mélyebbre nyomják a részvényárfolyamokat, sok esetben olyan technikai kép alakult ki a grafikonokon, amibe nem nehéz belelátni egy gyors és nagy esést. Ezek azonban jellemzően nem akkor szoktak megtörténni, amikor nagyon pesszimisták a befektetők. Most pedig azok.

Nem szép az, ami az elmúlt hetekben történt a tőzsdéken, a június közepén indult (bear market) ralinak augusztus közepén vége is lett (sikerült pontosan kijelölnünk a piac tetejét, erről itt írtunk), azóta világszerte újra lefelé tartanak az árfolyamok.

Ahogy most állnak a dolgok, nem nehéz belelátni a grafikonokba egy nagy leolvadást, az S&P 500-nál, ha elesik a 3600-3700 pont körüli zóna, mondjuk így:

De a DAX-nál is billegős a helyzet, idén már negyedszer megy neki az index a 12 500 pont körüli szintnek, kicsi a valószínűsége, hogy ne törje át, és akkor az nem lesz szép, mondjuk így:

És csak csendben jegyezzük meg, hogy a devizapiacon is vannak ijesztő chartok, az USDHUF rövid időn belül harmadszor fut neki a 416 körüli szintnek, nem akarunk ötleteket adni a dollárnak, de könnyen kialakulhat valami hasonló:

És, hogy mi szól az azonnali nagy leolvadás ellen?

Azon túl, hogy túlságosan egyértelműnek tűnik, és így túl egyszerű lenne vele pénzt keresni,

az is, hogy a történelmi analógiák alapján könnyen kialakulhatnak medvecsapdák, hogy a shortosoknak se legyen könnyű az élete,

de amire még érdemes felhívni a figyelmet, hogy egész komoly pesszimizmus alakult ki a kisbefektetők körében.

Ez utóbbi a piaci időzítés szempontjából fontos lehet. A kisbefektetői hangulatot mérő AAII felmérés legfrissebb adatpontja alapján a válaszadók 60,9 százaléka volt pesszimista,

ennél magasabb értékre a mérések kezdete óta csak két alkalommal volt példa.

A két eset közül az első 1990 októberében, a második a 2008-as válságot követően 2009 márciusban volt. A kisbefektetői hangulat kontraindikátorként működik, vagyis

amikor nagy a pesszimizmus, akkor már inkább venni érdemes, és fordítva, ez 1990-ben és 2009-ben is jól működött.

A mostani érték már magas, de nem extrém, szóval van még tere a hangulatromlásnak, viszont érdemes erre is figyelni, ha nagy shortokat nyitnánk.

Az optimista és a pesszimista válaszok közötti különbség is csak a fent említett két időszakban volt magasabb a mostaninál.

A félelemindexnek is nevezett volatilitásindex, a VIX egyébként még nem jelzett be, a mini ralikkal tarkított lecsorgás közben az értéke még egészen moderált, az elmúlt két év kiugró értékeihez képest is, jelenleg 27 körül áll, miközben az elmúlt években jellemzően a 35 körüli értékek jeleztek extremitást.

Ha távolabbról nézzük, akkor pedig az igazán nagy pánikban 80 közelébe is elszaladhat a VIX.

Vagyis összességében a grafikonok nem szépek, benne van a pakliban egy nagyobb leolvadás, de hogy a shortosok élete se legyen könnyű, a szivató körökre érdemes felkészülni.

