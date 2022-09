Egyre több van belőlük, egyre súlyosabb károkat okoznak és már Európát is fenyegetik a hurrikánok

A számos helyen hőmérsékleti és szárazsági rekordokat döntő aszályos nyár után hamar beköszöntött az őszi szezon. Bár Magyarországon is érezni a csapadék növekvő mennyiségét, a világ egyes tájain nem a nyári melegtől való felszabadulásként élik meg a heves esőzéseket, hanem súlyos csapásként, ami ráadásul globális átlaghőmérséklet emelkedésével csak fokozódni fog.

Szeptember elején a heves esőzések Pakisztánra csaptak le, ahol a 30 éves átlagnak hatszorosa zúdult órákon belül az országra, az árvizek hatására az ország harmada vált ideiglenesen lakhatatlanná. A pakisztáni árvizeket követően, szeptember közepén a Fiona hurrikán elsőként Puerto Ricora csapott le, majd a Dominikai Köztársaságot sújtotta, és több mint 1 millió embert hagyott folyóvíz és áram nélkül.

Kedden a Bahamákhoz érkező Fiona már 2-es erősségű hurrikánná vált, aminek hatására a tomboló szélvihar heves esőzéseket váltott ki, fákat csavart ki. A mérések szerint a legerősebb széllökések ereje elérte a 140 kilométer/órát. A hurrikán ezután az amerikai keleti partvidék mentén északi irányba tért ki és a pénteki napon elérheti a Bermuda-szigeteket. Mivel az útját a nyílt óceán felett folytatta, ezért a meleg tengervíz fűtőanyagként szolgált számára, így szerdára már 4-es erősségű hurrikánná erősödött, és az előrejelzések szerint akkor is ereje teljében lesz, amikor eléri a szigeteket.

Ez pedig azt jelenti, hogy az ott élőket nagy mennyiségű csapadék, illetve akár 150-180 km/órás széllökések és több méteres hullámok fenyegethetik.



Here is the latest update on . Hurricane Fiona has the potential to be a landmark weather event in Eastern Canada this weekend, and we encourage the public to continue to monitor the forecasts regularly.Read the new bulletins at: #Hurricane — ECCC (Canadian) September 22, 2022

Ha pedig nem lenne ez elég csapás a karibi térség számára, az amerikai Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal előrejelzései szerint jelenleg 70 százalékos, de 48 órán belül 90 százalékos valószínűséggel érkezhet a térség következő ciklonja Észak-Venezuela partjaihoz.

A tudósok kutatásai és statisztikai eredményei alapján az ilyen típusú viharok egyre gyakoribbak és egyre pusztítóbbak lesznek a globális éghajlatváltozás előrehaladtával.

Milyen hatással van az éghajlatváltozás a Föld vizeire?

Ha nem lennének az óceánok, a bolygó sokkal melegebb lenne az éghajlatváltozás miatt. Joaquim Garrabou, a barcelonai Tengeri Tudományok Intézetének kutatója emlékeztetett arra, hogy a tengerek a Föld felesleges hőjének 90 százalékát, valamint a fosszilis tüzelőanyagok miatt a légkörbe kerülő, üvegházhatású gázok, köztük a szén-dioxid mintegy 30 százalékát képesek elnyelni. Ez a rendszer védte a bolygót a még durvább éghajlati hatásoktól.

Ezt a védelmet az óceánok és a tengerek azonban csak egészségesen tudják biztosítani, és mostanára az óceánokat egészségtelen és diszfunkcionális állapotba sodortuk

- hangsúlyozta Garrabou.

A sarkvidéki jég is fontos szerepet tölt be az ökoszisztéma fenntartásában. A jég por- és szénszennyezésmentes kristályos alakja ugyanis növeli a fényvisszaverődést, illetve párolgásával hűti a bolygót, fenntartva annak átlaghőmérsékletét. A globális felmelegedés kártékony hatással van ezekre a területekre is, amelyek az átlagnál sokkal gyorsabban melegednek: az Északi-sarkvidék évtizedenként 0,75 Celsius-fokos, a Jeges-tenger térsége pedig 1971 és 2019 között 3,1 Celsius-fokos hőmérsékletemelkedést produkált a legfrissebb felmérések szerint, utóbbi a globális átlag háromszorosa.

Ráadásul ez egy öngerjesztő folyamat: a kutatók ugyanis megállapították, hogy a felmelegedéssel párhuzamosan megváltozik a jég kristályos szerkezete, az összetevői és megnövekszik a jégen élő mikrobák és algák aktivitása, amely mind a jégtakaró méretének és fényvisszaverő-képességének csökkenéséhez és a dark ice jelenséghez járul hozzá. A mikrobák és algák ugyanis olyan pigmenteket hoznak létre, amelyek elősegítik a jég napenergia elnyelését és gátolják a jég visszafagyását. Ráadásul a felolvadó és visszafagyó jégkristályok elveszítik tüskés alakjukat, ezzel tovább csökken a fényvisszaverő képességük. A műholdas adatok pedig azt mutatják, hogy a jég a sarkvidéki peremterületeken 5 százalékkal sötétebb, az évszázadok során csapdába ejtett részecskék koncentrálódása miatt. Ehhez a jelenséghez leginkább az európai gyárak por és füst jellegű szennyezőanyag-kibocsátása járult hozzá.

Autók hajtanak egy kidőlt villanyoszlop alatt a Fiona hurrikán után Santa Isabelben Forrás: Ricardo Arduengo/Reuters

A kutatók szerint ezért az egyre gyakoribb, rendkívül magas hőmérsékletű, tartós nyári hőhullámok hatására a tehetetlen víztömeg jelentős hőt halmoz fel. A tengerekben felhalmozódott hő az őszi lehűlés megérkezésével párologni kezd. A víz felszínén stagnáló meleg, magas páratartalmú levegő felemelkedik a légkörbe, mivel a meleg levegő könnyebb, mint a hideg. Ez elősegíti a felhők, majd a heves esőzések és zivatarok kialakulását. A meleg tengeri levegő és a felső légkörből érkező hideg levegő találkozása pedig kedvez a heves légköri jelenségek kialakulásának, többek között a hurrikánoknak is.

Arra is van bizonyíték, hogy a viharok lassabban haladnak, ami azt jelenti, hogy az egy területre jutó csapadék mennyisége is fokozódni fog. Ráadásul ez nem csak a lassabb tempó miatt igaz: a klímaváltozás ugyanis a viharok csapadékmennyiségét is növelheti. Mivel a melegebb légkör több nedvességet képes megtartani, így sokkal több vízgőz gyűlik össze az ilyen ciklonok belsejében.

Az éghajlatváltozás hatására tehát a hurrikánok csapadékosabbak, gyakoribbak és összességében intenzívebbek lesznek.

Mi az a hurrikán és hogy alakul ki?

A hurrikánoknak két fő összetevőre van szükségük: meleg óceáni vízre és nedves, párás levegőre. Amikor a meleg tengervíz elpárolog, hőenergiája a légkörbe kerül, így alakulnak ki a térségben zivatarok. A kialakuló zivatarból kifújó szél összetorlasztja a levegőt, ami elősegíti a következő zivatarcella kialakulását, így növelve folyamatosan a trópusi viharok méretét. A hurrikánok akkor tudnak elég energiát felhalmozni, ha az óceán hőmérséklete legalább 13 és fél méteres mélységig meghaladja a 26 Celsius fokot.

A trópusi égövben kialakuló viharok technikailag ugyanazt a jelenséget képviselik, ennek ellenére a nagy kiterjedésű légörvények különböző neveket kapnak attól függően, hogy hol és hogyan alakulnak ki. Az Atlanti-óceán vagy a Csendes-óceán középső, keleti és északi részén kialakuló viharok, abban az esetben válnak hurrikánná, ha szélsebességük eléri a legalább 119 kilométer/órát. Kelet-Ázsiában a Csendes-óceán északnyugati része felett kialakulva már tájfunnak nevezik, míg az Indiai-óceán és a Csendes-óceán déli része felett ciklonoknak. Az ilyen típusú légörvényeket a Saffir-Simpson-féle skála alapján 5 kategóriába sorolják: a legkisebb kategóriába a 120-153 km/óra közötti, a legnagyobb, ötös erősségű kategóriába pedig a 252 km/óránál nagyobb szélsebességű trópusi viharok tartoznak.

A hurrikán és az őt létrehozó tenger kapcsolata kétoldalú: egyrészt a tenger hőenergiájával táplálja a hurrikánt, másrészt a hurrikán jelenléte lokálisan a tenger vízszintjének megemelkedéséhez vezet. A hurrikán belsejében tomboló szél a tengervizet is a vihar központja felé sodorja, akár 5-10 méterrel is megemelve a tengerszint átlagos magasságát. Abban az esetben, ha a hurrikán a szárazföld felé fordul, fokozott veszélyt jelenthet a fokozatosan mélyülő tengerpartokra, ahol akár hét méteres szökőárat is okozhat.

How tropical storms are formed #infographic — AFP (News) November 12, 2013

Hogyan hat az éghajlatváltozás a viharokra?

A Föld átlaghőmérséklete már most 1,1 Celsius-fokkal magasabb, mint az iparosodás előtti átlaghőmérséklet. A kutatók által meghúzott kritikus határvonal, az ún. első átbillenési pont az átlaghőmérséklet 1,5 Celsius-fokos emelkedése. Ha a bolygó átlaghőmérséklete a kritikus emelkedés felett tartózkodik hosszú ideig, az óhatatlanul is olyan változásokat indíthat el, amelyek visszafordítására már nincs lehetőség, ráadásul nem létezik olyan forgatókönyv, ami szerint az évtized végére ne érnénk el az első átbillenési pontot.

Márpedig az elmúlt években megjelentett statisztikák és a következő évekre vonatkozó becslések nem sok jót jósolnak a partmenti területeknek: a Nature Communications által publikált, 2022 áprilisában megjelent tanulmány szerint a 2020-as atlanti-óceáni hurrikánszezonban az éghajlatváltozás 8-11 százalékkal növelte a hurrikán erejű viharok óránkénti csapadékmennyiségét.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) tudósai arra számítanak, hogy 2 Celsius-fokos felmelegedés esetén a hurrikánok szélsebessége akár 10 százalékkal is növekedhet. A NOAA előrejelzései szerint a legintenzívebb, vagyis a 4-es vagy 5-ös kategóriájú hurrikánok aránya is mintegy 10 százalékkal nőhet ebben az évszázadban. Összehasonlításképpen: a viharok kevesebb mint ötöde érte el ezt az intenzitást 1851 óta.

A szakértők által végzett kutatások alapján még két fontos megállapításra jutottak a hurikánokkal kapcsolatban: egyrészt a tipikus szezonideje korábban kezdődik az éghajlati jelenségnek, másfelől a partot érésük északabbra húzódik a globális felmelegedésnek köszönhetően.

Az Egyesült Államokban Floridában érte el a legtöbb hurrikán a partot, a NOAA szerint 1851 óta több mint 120. Az utóbbi években azonban egyes viharok intenzitása a múltban tapasztaltakhoz képest északabbra éri el a csúcspontját, és a hurrikán is északabbra ér partot – ezt nevezik pólusirányú eltolódásnak. Ez a tendencia azért veszélyes, mert az északabbra fekvő partmenti városok infrastruktúrája nincs felkészülve az ilyesfajta viharokra. Szeptember elején például a Mississippi állambeli Jacksonban a heves esőzésekből fakadó árvíz elöntötte a város fő szennyvíztisztító telepét, és több mint 150 000 lakos maradt biztonságos víz nélkül, több, mint egy héten keresztül. De a Sandy hurrikán is hiába volt csak 1-es kategóriájú, 81 milliárd dolláros kárt okozott azzal, hogy a megszokottnál északabbra érte el a keleti partvidéket 2012-ben, egyébként hasonló úton haladva, mint most a Fiona.

Ami az időzítést illeti, hivatalosan a hurrikántevékenység Észak-Amerikában júniustól novemberig tart, és szeptemberben éri el a csúcspontját, a nyári felmelegedést követően. A Nature Communications szerint, azonban az első nevesített viharok most már több, mint három héttel korábban érnek partot az Egyesült Államokban, mint 1900-ban, és ezzel a szezon kezdete májusra tolódik. Ugyanez a tendencia érvényesül világszerte az ázsiai Bengáli-öbölben is, ahol 2013 óta a ciklonok a szokásosnál korábban, már áprilisban és májusban kialakulnak a térségben.

Ráadásul, a hurrikánok kialakulásának északra tolódása már Európát is fenyegeti: szakértők figyelmeztetnek arra, hogy az extrém meleg nyarat megélő európai lakosság az ősz beköszöntével, akár a Földközi-tenger felől érkező trópusi vihar erősségű széllökésekkel is kénytelen lesz számolni.

Nyáron ugyanis a Földközi-tenger teljes nyugati medencéjének partvidékein a víz hőmérséklete 5 Celsius-fokkal magasabb volt az évszakban a szokásosnál, és a nyári átlagos hőmérséklete tartósan 31 Celsius-fok fölött tartózkodott. A kutatók szerint ez egyébként a biológiai sokféleség csökkenéséhez is vezet a következő években a Földközi-tenger nyugati részén, de fokozódni fog a hurrikánok, vagy a hurrikánjegyekkel rendelkező ciklonok kialakulása is, ezzel pedig Európa olyan válsággal néz szembe, amit idáig nem tapasztalt.

A viharokat és a hurrikánokat nem tudjuk megelőzni, úgyhogy ideje elkezdhetünk alkalmazkodni a jövőbeli rendszeres jelenlétükhöz

- figyelmeztetett Caroline Jane Muller a Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ kutatója.

Címlapkép forrása: Getty Images