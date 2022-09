Több lépcsőben mégiscsak többségi tulajdont szerezhet a 4iG a SpaceComban

Fordulatos történet az, ahogy a 4iG részesedést szerezne a tőzsdén jegyzett izraeli, műholdas szolgáltatásokat nyújtó cégben, a SpaceComban. A magyar vállalat általában irányító többséget szeret szerezni a cégekben, amikben részesedést szerez, így volt ez az elmúlt évek akvizícióinál, és ezt tervezték a SpaceComnál is. A tulajdonszerzést az izraeli Kommunikációs Minisztériumnak is jóvá kellett hagynia, viszont a 4iG augusztusi bejelentése alapján a minisztérium csak a részvények 20 százalékának megszerzéséhez adta meg előzetes hozzájárulását. A 4iG akkor jelezte, a vállalat igazgatósága gondosan meg fogja vizsgálni a minisztérium döntését, mivel eredetileg nem csak 20, hanem 51 százalékos, vagyis többségi tulajdon megszerzése volt a cél. Ma azt közölte a 4iG, hogy első körben 20, később pedig akár további 31 százalékos részesedést szerezhet a magyar vállalat az izraeli cégben, ez utóbbihoz viszont újra szükség lesz az izraeli Kommunikációs Minisztérium hozzájárulásához.

Itt az új megállapodás

A 4iG új megállapodást kötött a SpaceCom részvénycsomagjának megvásárlására vonatkozó feltételekről. Ennek értelmében a 4iG a SpaceCom többségi, 51 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére irányuló több lépésből álló tranzakció első lépéseként nyilvános, valamint zártkörű részvénykibocsátások keretében a SpaceCom részvényeinek 20 százalékát vásárolhatja meg. A 4iG a tranzakció zárását követő három év során további 31 százalékkal növelheti részesedését a SpaceComban, amennyiben az izraeli Kommunikációs Minisztérium, valamint a vállalat részvényesei hozzájárulnak a további tulajdonszerzéshez.

A közleményben nem szerepel, hogy a 4iG milyen forrásból fedezi a vételárat.





Kronológia

Tavaly június közepén jelentette be a 4iG, hogy a magyar cég és két leányvállalata, a Hungaro DigiTel és a CarpathiaSat előzetes megállapodást kötött a SpaceCommal, hogy irányító többségi tulajdont szerezzenek az izraeli társaságban. A tel-avivi tőzsdén jegyzett SpaceCom négy geoszinkron műholdjával globális lefedettséggel rendelkező műhold üzemeltető és szolgáltató vállalat, amely Magyarországon és a régióban AMOS 3 műholdján keresztül biztosítja szolgáltatásait. A társaság átvilágítását követően az ügylet sikeres lezárásának feltétele, hogy a SpaceCom közgyűlése és az izraeli Kommunikációs Minisztérium is jóváhagyja a tulajdonszerzést, állt a júniusi közleményben, és az is, hogy a tranzakció becsült értéke 65 millió dollár.

Október közepén az is kiderült, hogy A 4iG (75%) és az Antenna Hungária (25%) közös leányvállalata, a Hungaro DigiTel (HDT) az átvilágítást követően végleges szerződést kötött a SpaceCommal a társaság 51 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére.

Idén január elején a Népszava a 4iG-től megtudta, hogy február végére dönthetnek az izraeli hatóságok arról, hogy a 4iG megszerezheti-e a SpaceCom többségi tulajdonát. Az engedélykérelem ügyében az izraeli jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési Minisztérium jár el, és február végére várjuk az eljárás lezárását, mondta a Népszavának Fekete Péter, a 4iG vezérigazgató-helyettese, aki hozzátette, hogy a SpaceCom stratégiai jelentőségű vállalat, így a kinti hatóságok minden esetben részletes engedélyezési eljárást folytatnak le. Az ügylet jóváhagyásának másik feltétele, hogy a társaság részvényesei, kötvényesei is hozzájáruljanak a tranzakcióhoz, ami nemrégiben megtörtént, a SpaceCom rendkívüli közgyűlésén a részvényesek majdnem egyhangúan, 99,8 százalékban támogatták a tulajdonszerzést.

Idén február elején a 4iG bejelentette, hogy a Hungaro Digitel, és a SpaceCom a 2021. október 11-én létrejött, a SpaceCom részvényei 51 százalékának megvásárlására vonatkozó szerződés kapcsán ma szerződés módosítást írtak alá. A módosítás alapján a felek megállapodtak abban, hogy 2022. február 28-ig meghosszabbítják a zárási feltételek teljesülésének határidejét.

Idén augusztus elején érkezett a bejelentés, hogy a HungaroDigitel, - a 4iG és az Antenna Hungária leányvállalata -, valamint a SpaceCom között 2021. október 11-én létrejött, 2022. február 9-én módosított, a SpaceCom részvényei 51 százalékának megvásárlására vonatkozó szerződés kapcsán Izrael Kommunikációs Minisztériuma a vevő részére a részvények 20 százalékának megszerzéséhez adta meg előzetes hozzájárulását. A 4iG akkor jelezte, a vállalat igazgatósága gondosan meg fogja vizsgálni Izrael Kommunikációs Minisztériumának döntését, és azt, hogy a SpaceComban való 20 százalékos részesedés megszerzése hogyan illeszkedne a 4iG Csoport hosszú távú stratégiájába, hiszen eredetileg 51 százalékos, vagyis többségi tulajdon megszerzése volt a cél.





Miért jó a tranzakció a 4iG-nek?

A 4iG közleménye szerint a SpaceCom jelentős kompetenciabővülést jelent a 4iG számára, a vállalatcsoport az adatátvitel minden területén meghatározó szolgáltatóvá válhat. A tel-avivi tőzsdén jegyzett SpaceCom világszerte kínál sugárzott, valamint szélessávú műholdas szolgáltatásokat ügyfeleinek. A globális lefedettséggel rendelkező szolgáltató Magyarországon és a régióban AMOS 3 műholdján keresztül 2024-ig biztosíthatja szolgáltatásait a magyar geostacionárius pályát használva. Ezt követően Magyarországnak újra lehetősége nyílik arra, hogy saját pályapozíciója és frekvenciája fölött rendelkezzen. Ennek a lehetőségnek kiaknázására jött létre a 4iG csoporton belül a CarpathiaSat, amely a tervek szerint rögzített föld körüli pályára állítja, illetve üzemelteti majd Magyarország első hírközlési és telekommunikációs kereskedelmi műholdját. Emellett a CarpathiaSat rendelkezik majd a magyar geostacionárius pályaszakasz húsz évre szóló üzemeltetési jogával is. A 4iG SpaceCom-ban történő tulajdonszerzése jelentős technológiai és üzleti támogatást biztosít majd az AMOS 3-at váltó, magyar kereskedelmi műhold fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez is.

Esik az árfolyam

A 4iG árfolyama ma 4, idén 25 százalékot esett.

Címlapkép: 4iG