Száguld a banki digitalizáció a régiónkban, de vannak még területek, ahol lemaradtunk

A KKE-régió bankjai bizonyos digitális területeken, például a kkv-k digitális onboarding folyamatát vagy az online hiteleket tekintve, lemaradást mutatnak, ugyanakkor számos nemzetközi fejlődési trend azonosítható nálunk, mint a mobilbankolás iránt folyamatosan növekvő igény, vagy éppen az ESG-trend - véli Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője, aki jövő heti Banking Technology konferenciánkon további részleteket oszt meg előadásában erről a témáról. A szakemberrel többek között a Visa tavaszi gigafelvásárlásáról és a Visa Awards nevű, Magyarországon idén először kiosztott díjról is beszélgettünk.

Melyek most a legfontosabb digitális banki fejlesztési trendek a KKE-régióban illetve Magyarországon? Milyen területekre fókuszálnak a bankok, látsz-e új fejlesztési irányokat, lehetőségeket?

A régió országaiban készített Visa tanulmányok több mint egy tucat digitális banki fejlesztési trendet azonosítottak, köztük az egyre növekvő mobilbankolás iránti igényt, a pénzügyi termékek, illetve szolgáltatások teljes értékesítési folyamatának elérhetőségére való törekvést az online, illetve mobilbanki felületeken. Természetesen a más ágazatokban megfigyelhető trendekhez hasonlóan, az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és irányítási kérdések is meghatározóvá váltak a bankok saját hatékony működésre törekvése és az általuk nyújtott szolgáltatások területén is. Az egyik legfontosabb trendnek a gyerekeknek fejlesztett banki alkalmazásokat tartom. Egyre több bank dolgoz ki ajánlatokat a legifjabb potenciális ügyfelek bevonásához. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a fiatal generáció igényeit nem fedi le teljes mértékben a kínálat. A bankok számára van még lehetőség olyan szolgáltatások kínálatára, a gamifikáció eszközeit is kihasználva, amit a gyerekek örömmel használnának.

Az energiaválság is előtérbe helyezi a különböző ESG-törekvéseket a bankoknál, ám a saját belső hatékonyságuk javítása mellett a globális tapasztalatok szerint erre komoly üzleti modelleket is építhetnek. Mennyire számít ez hot topicnak most a hazai és régiós bankok körében, és milyen válaszokat adhatnak a bankok a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekre?

Ahogyan az előző válaszomban már említettem, abszolút régiós trend a bankok körében a fenntartható működésre való áttérés, azaz először a szervezeten belül kezdenek a hatékonyságot növelő, az energiatakarékosságot célzó fejlesztésekbe, amely akár karbonsemleges működést is eredményezhet, általában középtávú célként meghatározva. Ezzel párhuzamosan az ügyfeleiket is karbonlábnyomuk megismerésére és csökkentésére ösztönözhetik a bankok különböző, a bankoláshoz köthető termékekre szóló ajánlatokkal. Ilyen szolgáltatásokkal a Visa is tudja támogatni a bankokat. Együttműködésünk az ecolytiq-kal lehetővé teszi, hogy egy egyszerűen a banki alkalmazásokba integrálható megoldás valós időben elemezze a fizetési tranzakciók adatait, hogy minden tranzakciót egyedi környezeti lábnyom-számításokkal kapcsoljon össze. Ezen túl hasznos tanácsokkal látja el a vásárlókat a fenntartható életmóddal és fogyasztással kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban, és lehetőséget nyújt számukra karbonlábnyomuk kompenzálására. Szomszédunkban, Szlovákiában a Tatra Banka már sikeresen kínálja ezt a szolgáltatást ügyfeleinek.

Melyek azok a területek, ahol a régiónk a globális összehasonlításban lemaradt a digitális banki szolgáltatásokat tekintve?

A Visa kkv-k digitális onboarding folyamatát, azaz az online, vagy mobilbankon keresztüli számlanyitást vizsgáló tanulmánya a globális átlaghoz képes jelentős lemaradást mutat ezen a területen. A folyamatban résztvevők száma például a régióban a duplája a globális mutatónak, míg az átlagos számlanyitási idő a globális szereplőknél 8 perc, szemben a régiónkban mért, a néhány órától akár egy napig tartó folyamat hosszával. Hasonló eredményre jutottunk a digitális hitelfelvétel időtartamát elemezve. Míg globális viszonylatban átlagosan 15 perc alatt jutott el az ügyfél a döntésig kevéssel több mint egy óra alatt már a hitel folyósítása is megtörtént, addig a régióban ugyanez 8, illetve 17 órát vett igénybe. Globálisan 8, míg a régióban 24 szereplő bevonásával járt a folyamat. Látható, hogy ezek nagy különbségek, és van még hová fejlődniük mindkét szolgáltatási területen a hazai bankoknak is.

Kiss Ede Fotó: Visa

És ha Magyarországot hasonlítjuk össze a régiós országokkal?

Azt látjuk, hogy a neobankok és a covid is erős nyomást gyakorolt az innovációra és több olyan digitális fejlesztésre is sor került, amelyek azt jelzik, hogy a hazai piac dinamikus átalakulásban van. A mindennapi pénzügyek kezelése területén azonban vannak még olyan fejlesztések, amelyek itthon sok esetben váratnak magukra. A Visa megrendelésére a Deloitte által készített elemzés szerint, Csehországgal és Szlovákiával összehasonlítva a személyes pénzügyek kezelése (PFM, personal finance management) például egy olyan terület, ahol csak a magyar bankok fele kínál megoldást. Ez sok esetben ráadásul csak az alapfunkciókat jelenti, például az automatikus költségkategorizálást, azonban a költségek elemzése, kontrollja még kevésbé elterjedt. A virtuális kártyák kínálata szintén ritkaság még. Ezek pedig olyan területek, amire érdemes odafigyelni, mert ezekkel a szolgáltatásokkal szerezték a digitális bajnokok az egyik legnagyobb előnyt társaikkal szemben az elmúlt 2 évben. Emellett a multibanking és a felnőtt számlákhoz kapcsolható online gyerekszámlák, valamint az előfizetések kezelése szintén olyan területek, ahol a magyar bankok kitűnhetnek egy-egy megoldás bevezetésével, ugyanis nem elterjedtek még széles körben.

Idén tavasszal zárult a Visa történetének egyik jelentős felvásárlása, anyílt bankolás területén aktív Tink nevű svéd fintech vállalatot vette meg a társaság. Milyen megoldásokat fejleszt a Visa a Tink segítségével, milyen képességre tett szert ezzel a kártyatársaság?

A Tink egy fontos állomás a Visa életében, miután lehetővé teszi a pénzintézetek, a fintech cégek és a kereskedők számára, hogy pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat hozzanak létre és pénzt mozgassanak. A Tink egyetlen API-n keresztül biztosítja mindezt, azaz az ügyfelek számára a pénzmozgást, az összesített pénzügyi adatokhoz való hozzáférést, valamint az olyan intelligens pénzügyi szolgáltatások használatát, mint a kockázatelemzés és a számlaellenőrzés. A Tink több mint 3400 bankkal és pénzintézettel integrálódott, és banki ügyfelek millióit éri el Európa-szerte. A Visa és a Tink tudásának egyesítése és a Visa hálózata, rugalmassága, valamint az általa nyújtott biztonság és ügyfelei bizalma mind az innovációt segítik, amelyből profitálnak az ökoszisztéma résztvevői.

Idén először egy újfajta díjat ítél oda ügyfeleinek a Visa Magyarországon. Mi alapján választottátok ki a díjazottakat, és mi a cél a díj itthoni bevezetésével?

A Visa Awards díjának odaítélésével szeretnénk felhívni a figyelmet az innovatív, az ügyfélélményt javító megoldásokra, a termékfejlesztésekre és a példamutató kezdeményezésekre. Részben az ügyfeleinket szeretnénk a díjakkal elismerni, amihez transzparens módszert használtunk, a saját VisaNet rendszerünk adatai alapján hasonlítottuk össze a bankokat. Részben pedig az egész piacra is szerettünk volna kitekinteni egy független elemzéssel, amihez a Deloitte-ot választottuk partnerül, akik nemzetközi módszertant használva hasonlították össze a magyarországi bankok digitalizációs fejlettségét a fizetéshez kapcsolódó területeken. Egy különdíjat is létrehoztunk, amivel az adott év jelentős, társadalmi üzenetet hordozó kezdeményezésére is mindenképpen szeretnénk figyelmet irányítani.