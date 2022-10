Az újdonságokkal előrukkoló startupokra szükség van - De még a technológia sem oldhat meg mindent

Aki azzal nyugtatja magát, hogy a technológia majd megoldja nélkülünk a klímaváltozással járó problémákat, azzal rossz hírt kell közölnünk: nem kizárólag a technológián múlik a klímacélok elérése, sok megoldás ugyanis már most is rendelkezésünkre áll, csupán alkalmazni kellene ezeket. Persze az innovatív, újdonságokkal előrukkoló startupokra, eltökélt cégekre folyamatosan szükség van a világ nehezen megoldható feladatainak előrelendítéséhez. Nekik pedig tőkére van szükségük, hogy mindenkinek megmutathassák, hogy hogyan lehet jobban és többet tennia a fenntarthatóságért. A Kék Bolygó Tőkealapok (Klímavédelmi Kockázati Tőkealap, Víz Alap) éppen az ilyen cégeket, befektetési lehetőségeket keresik, miközben a tőkealap-kezelő tulajdonosa, a Kék Bolygó Alapítvány, egyfajta közösséget épít a legígéretesebb zöld mikrovállalkozásoknak. Sódar Gabriella, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány üzletfejlesztőjét, a WAVE program igazgatóját és Török Józsefet, a Kék Bolygó Kockázati Tőkealapok befektetési igazgatóját kérdezte a Portfolio a fenntartható megoldásokat kínáló startupok lehetőségeiről, a befektetési döntésekről, valamint a technológia és a zöld átállás kapcsolatáról.

Számos kihívással néznek szembe jelenleg a vállalkozások, sok a változás, a bizonytalanság a gazdaságban. Azon mikrovállalkozások, amelyekkel kapcsolatban vannak, hogyan élik meg ezt az időszakot?

Török József: Egy már működő, termelő céget minden bizonnyal negatívan érintenek a jelenlegi változások, mert év elején nem ezzel az üzleti tervvel számoltak. Magas infláció, energiaár és az ebből adódó költségnövekedés újratervezésre készteti a cégeket. A Kék Bolygó tőkealapjainak a potenciális befektetései viszont jellemzően korai fázisú cégek, amelyek meg akarják oldani többek között az energiahelyzet okozta problémákat. Noha ők is küzdenek a magasabb rezsi-, és működési költségekkel, a növekvő infláció béremelő hatásaival, a forint gyengülésével, ami drágítja az importált alapanyagokat, valamint a beszállítói lánc problémáival, ami a határidőket tolja ki, számukra mégis ez egy jó időszak lehet. Mi határozottan olyan cégeket keresünk, akik ezekre a kihívásokra válaszolnak és nem elszenvedői a problémáknak. Amikor egy cég segít egy iparvállalatnak megoldani az energetikai problémáit, segít csökkenteni a költségeket akár hardveres, akár szoftveres oldalon, akkor számára ez egy potenciálisan növekvő piac.

Sódar Gabriella: A nehezebb időszakok sokszor pozitív hatást is magukkal hoznak. Ha a vállalkozások egészét nézzük, véleményem szerint a klasszikus greenwashing jelenségek most jobban ki fognak ütközni, pont azoknál, akiknél az erőforrás-felhasználás nem optimálisan működik. Ilyen szempontból elindul egy szelekciós folyamat.

Az energiaválság fel tudja gyorsítani az energiapiaci zöld átállást?

Török József: Rövid távon visszalépésre lehet számítani - a fa, szén kitermelésének növelésével - de hosszú távon az energiaválság fel fogja gyorsítani azokat az innovációs folyamatokat, amivel a fosszilis energiától való függést csökkenthetjük. Ez látszik a zöld fókuszú cégek elterjedésében is, a fenntarthatóságot előtérbe helyező tőkealapokba beáramló tőkében, valamint az EU különböző támogatási eszközeiben is, amelyek arra fókuszálnak, hogy miként lehet csökkenteni a CO2-kibocsátást, a keletkezett hulladékot vagy éppen racionalizálni az energiafelhasználást és támogatni a körforgásos gazdaságot. Ez gyorsítani fogja az innovációs és adaptációs folyamatokat már középtávon is.

Sódar Gabriella: A zöld átállás kapcsán érdemes talán az állandóan emlegetett techno-optimizmusról is beszélni.

Mindig azt halljuk, hogy a technológiával mindent meg lehet oldani, miközben a szemléletformálás kisebb fényt kap.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak négy tevékenységi fókuszterülete van, ebből az első a szemléletformálásra fókuszál. Nagyon fontos, hogy megértsük a valódi értékét az erőforrásoknak, lássuk azt, hogy nem a műanyag szívószál a valódi probléma, hanem például a háztartások nem fenntartható energiafelhasználása. Ha idáig eljut egy fogyasztó, az már egy lépés előre, de igenis lesznek zsákutcák vagy átmeneti megoldások, illetve lesznek olyanok, akiknek a megoldása nem fenntartható, de fenntarthatóbb, mint a jelenlegi eszközkészletünk. Ezért már az is előnyt jelent, ha az átmeneti technológiáknak a bevezetését támogatjuk.

Sódar Gabriella, kép forrása: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány/Rácz Tamás

Nem kidobott pénz átmeneti technológiákat, megoldásokat támogatni?

Sódar Gabriella: A technológiai megoldások bevezetésének a fejlesztési gyorsaságuk szab határt, a kihívások száma nagy, és mindegyiket kezelni kell. A .wave akcelerációs programunkban ezeket a projekteket átvizsgáljuk fenntarthatóság szempontjából, és a kiválasztottakat támogatjuk a minél gyorsabb piacra lépésben, versenyképességük növelésében. Rengeteg újítás van, és azon is sokan dolgoznak, hogy egy ténylegesen fenntartható üzleti modellt építsenek. Ígéretes fejlesztések zajlanak most, de a különböző megoldások sikerességét csak a jövő fogja igazolni.

Akkor tehát nem reális, hogy mindent a technológia fog megoldani?

Török József: Nem. A szokások megváltoztatása is szükséges. Sok vita van arról is, hogy folyamatosan növekvő pályán kell-e lennünk, vagy hogy mennyi embert bír el a Föld.

Azt gondolom, hogy nem fogunk tudni mindent megoldani technológiával, drasztikusan hozzá kell nyúlni a társadalom szokásaihoz, rávenni mindenkit, hogy ésszel használja a természeti erőforrásokat.

A technológia segít átállni erre a gondolkodásmódra, rámutat arra, hogy hol vannak azok a lehetőségek, amelyekkel egy-egy ember, és ennek összeredőjeként az egész társadalom válhat környezettudatossá.

Török József, kép forrása: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

Sódar Gabriella: A technológiák egy része már rendelkezésünkre áll, csak használni kellene. Egy épület szigetelése például nem új technológia, mégis komoly hatást tudunk elérni vele. Ilyen szempontból biztosan szükséges a váltás, de ehhez nem kell technológiailag fejlődni. Természetesen a rendszerszintű átalakulás is elengedhetetlen, a klímaváltozás okozta élelmiszerellátás-bizonytalanságra vagy a biztonsági kérdésekben új megoldásokra lesz szükség.

Milyen cégekkel foglalkozik a Tőkealap?

Török József: A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap decemberben indult újra, egyelőre három cég került be, így a kis elemszám miatt nem rajzolódott ki egyelőre egyértelmű minta. A fókuszterületek, amit az Alapítvány és a Tőkealap kezelője azonosított, a klímavédelemhez, a fenntarthatósághoz kapcsolódik. A zöld energia, a klímabarát mezőgazdaság és élelmiszer-felhasználás, a körforgásos gazdaság, a zöld közlekedés, az okos városok és a vízvédelem témakörökben megjelenő innovatív ötletek, fejlesztések tipikus célterületei a Kék Bolygó Tőkealapok forráskihelyezéseinek. Azokat a cégeket keressük, akik olyan technológiai újítást tudnak felmutatni, amelyek egy jól meghatározott célcsoportnak kézzel fogható fenntarthatósági eredményt hoznak. Sokszor azt mondják, hogy a CO2-kibocsátás az egyik legerősebb mérőszám, de ezen kívül a vízfelhasználás, a vízminőség, az elpazarolt élelmiszer, a rosszul vagy egyáltalán meg nem termelt élelmiszer is azon mérőszámok egyike, ami jellemezhet egy adott iparágat.

Minden befektetésünknél azt nézzük meg, hogy ezeket a fenntarthatósági, klímavédelmi szempontokat teljesíti-e a kérdéses cég által létrehozott termék vagy szolgáltatás. Azaz hozzájárul-e a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez. Ez egyfajta nulladik belépő, kötelező, de nem elégséges feltétel.

A profittermelés a második szempont, hiszen kockázatitőke-befektetőről van szó, ami a pénzének a többszörösét szeretné majd viszontlátni az egyes befektetéseken. Azért a többszörösét, mert nem minden befektetésünk lesz sikeres, a rosszabbul teljesítők veszteségeit is fedezni kell egy sokszorosan megtérülő cég teljesítményéből. A Tőkealap vagyona 10,5 milliárd forint, és a jellemző befektetési mérete 300-500 millió forint lesz és 25-30 cégbe fogunk befektetni a következő három évben. A másik tőkealapunk 15 millió euró nagyságú, kimondottan a víz- és a szennyvízipar, a felelős vízgazdálkodás témakörére fókuszál.

Mire számítanak, mely ágazatokból jönnek ki majd ezek a cégek?

Török József: Szinte biztos vagyok abban, hogy nem minden fókuszterületen lesz egynél több befektetésünk, egy-két év múlva ki fog rajzolódni, hogy mely iparágban lehet igazán jó hazai startupokat találni. Az energetikai szegmensből mindenképpen, illetve a körforgásos gazdaság, a víz-, az agrár- vagy élelmiszeripari innovációkat nagy potenciállal bírónak tartom. Erre a négyre fogunk hosszú távon fókuszálni.

Az energetikai startupokat a jelenlegi helyzet miatt tartja befutóknak?

Török József: Az energiaárak növekedése a Covid óta folyamatos, valamint az is látszik, hogy világszerte növelik az országok a megújuló energiaforrások arányát. A nap, a szél, a biomassza és a víz lesz az a megújuló, amiből energiát fognak előállítani költséghatékonyabb és zöldebb módon, mint korábban, az ismert fosszilis alapú rendszerekkel. De vizsgáltunk már műanyagfeldolgozás melléktermékeként előállt hőenergiát vagy éppen tárolókapacitást fejlesztő technológiákat. Minden területen vizsgálunk újdonságokat, nemcsak az számít, hogy a néhány százalékos energiahatékonyság-növekedés mennyivel csökkenti a kiadásokat, hanem az is, hogy fenntartható legyen az energiatermelés, és csökkenthető legyen a károsanyag-kibocsátás.

Mennyire lesznek életképesek ezek a cégek a külföldi piacokon?

Török József: Csak olyan cégbe fektetünk be, ahol a nemzetközi jelenlétre megvan a potenciál. Kis ország vagyunk, 10 milliós célpiacra elvétve lehet profitábilis üzleti tervet készíteni. A hazai kockázatitőke-befektetési piacon senki nem azt célozza meg, hogy a cége itthon megerősödve, nagy bevételre tegyen szert. Legalább európai kitekintéssel kell bírnia egy csapatnak, ezután egy következő körös tőkebefektetés és a menedzsmentambíciók összetevője, hogy a tengerentúlon vagy Délkelet-Ázsiában megállják-e a helyüket.

Mindig a menedzsmentbe és az alapítókba fektetünk, akármilyen jó a termék, ha nem elég erős a menedzsment, akkor a vállalkozás sem lesz az. Azt kell eldöntenünk, hogy a csapat képes-e nemzetközi területre kivinni a termékét vagy szolgáltatását.

Nincs olyan egységes, egyértelmű módszertan, amivel le lehet mérni egy alapító képességét erre, de egy befektetési folyamat pont azért tart több hónapig, mert többször találkozunk, vitatkozunk egy üzleti terven, kialakul egy üzleti együttműködés gondolata. Sokat számít, hogy az alapító ismeri-e a saját korlátjait, tudja-e, hogy a célpiacra milyen tudás kell, illetve azt a tudást honnan tudja megszerezni. Ezeket kell mérlegelnünk a befektetési döntés meghozatala során.

Miben ad újdonságot az alapítvány nemrégiben indított .wave programja, hogyan kapcsolódik a tőkealap működéséhez?

Sódar Gabriella: Ez a Kék Bolygó Alapítványnak egy programja, amivel a Kárpát-medencében lévő környezeti fenntarthatóságot támogató megoldásoknak teremtünk platformot, nem kérünk tőlük részesedést, sem részvételi díjat. Azt viszont kérjük, hogy legyenek itt, fejlődjenek, ezáltal egy működő ökoszisztéma alakuljon ki ezen a területen is.

Természetesen az is a célunk, hogy ezáltal a saját tőkealapunknak is befektetési célpontokat keressünk, de nem kizárólagosan.

A programban résztvevő projektek lebonyolítói, a startupok egymástól is tudnak tanulni, egyszerre zajlik a versengés és a kooperáció közöttük. Ha egy befektető meghallja, hogy egy startupnak nincs versenytársa, az mindig gyanús, mert azt jelentheti, hogy nincs megoldására valós piaci igény. A legéletképesebb cégeket keressük, próbáljuk őket egy következő lépésre felfejleszteni 3 hónap intenzív munkával. Nem ötletfázisú cégekkel foglalkozunk, hanem már működő termékkel, prototípussal rendelkező cégekre fókuszálunk a régióból. Kevés ilyen cég van, ténylegesen vadászni kell ezeket. A most futó programban 10 startup van, ebből három osztrák, hét magyar. Büszkék vagyunk rá, hogy egy magasabb GDP-vel rendelkező ország csapatai is hozzánk jönnek tanulni a közös környezeti célok elérését szem előtt tartva. Félévente fogunk újabb cégek becsatornázásával új programot indítani, így ez a közösség folyamatosan nőni tud a már végzett startupok segítségével. Ez egy olyan rendszer lesz, ami önmagát is el tudja látni szaktudással.

A korai fázisú startupok kockázatosabb befektetésnek számítanak, ugyanakkor azok a megoldások, amelyek valamely fenntarthatósági technológiára alapoznak, kevésbé rizikósok a hosszú távú szemléletük miatt. Hogyan lehet ezt a kettősséget kezelni? Milyen a hozamelvárásuk?

Török József: Hozamelvárásban nem kötünk kompromisszumot, a cégeink 90 százalékában benne van a nemzetközi exit lehetősége. A maradék 10 százalékban tőzsdei kibocsátásra számítunk, és minimális az az arány, ahol akár az alapító vinné tovább, akár a menedzsment vásárolna ki minket. Folyamatosan a cégérték maximalizálására törekszünk, de az ma még nem egyértelmű a kockázatitőke-piacon, hogy ezt abban tudjuk kifejezni, hogy mennyi pénzt termel, vagy hogy mennyi szén-dioxidot tud megkötni, esetleg, hogy hány vállalatot juttat hozzá egy hatékonyabb működéshez. Jelenleg az emberek még pénztermelő képességért vesznek céget, és nem a magas társadalmi vagy környezeti fenntarthatóságara gyakorolt hatása miatt. A következő 3-5 évben szerintem ez változni fog. Biztosra veszem, hogy a fenntarthatóság vagy a társadalmi hasznosság szolgálatában álló cégeknek a piaci értéke még egy korlátozottabb pénzügyi megtérülés esetén is magasabb lesz, mint a versenytársáé. Az alapkezelők ezeket a cégeket fogják keresni a saját portfóliójukba. Jelen pillanatban azonban ezt még nem tudjuk beárazni, mert nem tart ott a nemzetközi kockázatitőke-piac, hogy erre benchmarkok legyenek.

A cégek foglalkoznak azzal, hogy a növekedésükkel párhuzamosan egyre szigorúbb ESG szempontoknak kell megfelelniük?

Török József: Ma nem minden, a környezeti fenntarthatóságot elősegítő cég tartja be maximálisan az ESG előírásokat, de az egyre szigorodó szabályozás miatt szükség lesz rá. A nem pénzügyi vállalkozások számára előírt fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettség először csak a tőzsdei nagyvállalatokra vonatkozott, de egy idő után eljutunk majd a kkv-k szintjére is.

Sódar Gabriella: Azok a startupok, amelyek hozzánk jönnek, jelen fázisukban az ellátási láncok zöldítésének az elemei, kifejezetten azt tanítjuk nekik, hogyan tudnak egy nagyvállalati stratégiához kapcsolódni, mit kell ehhez megtenniük. Nagy hangsúlyt helyezünk arra is, hogy már a jelenlegi fázisukban tudjanak reflektálni ezekre a kihívásokra. Az ESG nehezen értelmezhető egy kétfős vállalatnál, de ha alapjaiban jól rakják össze a céget, akkor sokkal egyszerűbb lesz az előírásokhoz igazodni. Egy fenntartható módon felépült vállalat pénzügyi fenntarthatóságban is jobb lesz.

Ha egy cég eleve ESG szempontok alapján indul el, az az egész piac számára előnyösebb, mintha csak később, amikor már kinőtte magát, akkor próbálna zöldre váltani.

Török József: Azt szoktuk javasolni a startupoknak, hogy a működésüket úgy alakítsák ki, hogy akkor se legyen radikális átalakításra szükség, ha már nem hárman, hanem százan dolgoznak benne. Ezzel rengeteg időt megspórolnak. Egy százfős cégnek nehezebb lehet az átállás, de az eredmény is látványosabb, hiszen jól kommunikálható, növeli a cég reputációját, beszállítói minősítésekben is pluszpontokat szerez. Az átállás jellemzően nem egy adott pillanatban történik meg, ez egy folyamat, ami cselekvési tervvel kezdődik, majd a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésével vagy az ételmaradék-komposztálással folytatódhat. Ezek után, hogy mennyire épül be a fenntarthatósági szemlélet egy vállalati kultúrába, és mennyire jut el addig, hogy például az alapanyag-beszállítókat is eszerint válogassák ki, az csak a cég menedzsmentjének az eltökéltségén múlik.

Hol válik el, hogy a vállalat csak greenwashing tevékenységet végez, vagy valóban zöld működésre áll át?

Török József: A különbség az, hogy egy tudatosan végig gondolt tevékenységről van szó, vagy csupán olvasták valahol, hogy zöldnek kell lenni, és néhány látszatmegoldást bevezetnek. Ahogy van IT-üzemeltetési és kritikusinfrastruktúra-üzemeltetési terv minden cégben, úgy lehet a teljes folyamatok fenntarthatósági szempontú megfelelősségét is végig vinni, ott, ahol felismerték ennek a fontosságát.

Sódar Gabriella: Önmagában a stratégia megléte nem elég. De ha még az sincs meg, akkor az első lépés ennek a megalkotása. Utána a fenntarthatósági stratégiát le kell bontani akciószintre, konkrétumokra az adott cégre szabottan. Az ellenőrzés, visszakövethetőség jelenleg még nagy kihívás, és időigényes folyamat. Nincs olyan minősítési rendszer, ami egyértelműen biztosítja, hogy a cégek a vállalásuknak megfelelően működnek. Vannak kisebb, egy-egy területre vonatkozó minősítési rendszerek, amik akár egymásra is épülhetnek, de a teljes vállalat fenntarthatósága egyelőre bizalmat igényel.

Van most olyan cég, amit ki lehetne emelni, mert nagyon innovatív, vagy nagyon ígéretes?

Sódar Gabriella: Vannak a klasszikusan zöldnek mondott projektek, például az előző győztes csapatunk, a Respray Solutions Kft., aki dezodor újratöltő rendszert dolgozott ki, amit mindenki ért, és látja a fenntarthatósági vonatkozásait. Azonban vannak olyan a forradalmi technológiák, amelyek valami teljesen újjal rukkolnak elő. Az agrár- és élelmiszeripari innovációk terén, számos olyan újítás van, - például a feketekatonalégy-lárvák állati takarmányként történő hasznosítása, vagy egy élelmiszeripari melléktermék, a sörtörköly felhasználása granolaként - ami elsőre meghökkenti a piacot, és csak az ezzel foglalkozó szakértők értik meg, hogy ez miért lehet hasznos a jövőben. Ezeknek a piaci bevezetése sokkal nehezebb, azonban közép és hosszú távon jól jövedelmező befektetés lehet.

Török József: Ebben a korai fázisban a cégek még küzdenek azért, hogy működjön az elképzelésük, piacra vihető legyen a termék vagy szolgáltatás. Ezért is nehéz a kockázatitőke-befektetői szakma, mert egy fél sikerből igyekszünk megjósolni, hogy egy leendő nemzetközileg potens cég áll-e előttünk. Nem is várjuk tőlük, hogy olyan eredménnyel jöjjenek elő, amire álmunkban sem gondoltunk volna. Vizsgálunk például egyetemi innovációból formálódó terméket, ami laborkörülmények között, kis méretű prototípusként jól működik, de még nem tudni, hogy valós nagy méretben, ipari környezetben lehet-e használni. Ha lehet, és most ezt gondoljuk az alapítókkal együtt, akkor az egy olyan technológiai áttörés lesz, amire fel fogja kapni a fejét a nemzetközi szakma.

