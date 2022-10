Mire számít a pénzügyi szakember, aki a Mészáros Csoport cégei mögött áll? (Interjú)

Portfolio Future of Finance 2022 CFO-kerekasztal, credit management szekció és CFO of the year 2022 díjátadó az október 18-ai Future of Finance 2022 konferencián, nem érdemes lemaradni a rendezvényről!

Kozma Andráshoz, a díjat alapító Credit Management Group vezérigazgatójához (alábbi képünkön) fordulok először: miről is szól a CFO of the year díj?

A díjjal - amelyet egy szakmai zsűri döntése alapján ítélnek meg -, elismerjük azokat a vállalati szakembereket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a gazdasági-pénzügyi irányítás területén, egyben példaként állítva őket az egész hazai üzleti közösség elé. A szakmai tudás, az egyéni képességek és a személyiség mind fontosak ahhoz, hogy a gyorsan változó gazdasági környezetben jó menedzsmentdöntések szülessenek. Így volt ez az elmúlt évben is, és talán még inkább így lesz ez az idén. A háborúval, elszabaduló nyersanyagárakkal, finanszírozási költségekkel, vágtató inflációval és energiaválsággal terhelt jelenlegi időszak most különösen nehéz környezetet teremt minden vezetőnek ahhoz, hogy megmutassa a képességeit. Ezért erre kiemelten figyelünk akkor, amikor döntést hozunk az október 18-ai Future of Finance konferencián a „CFO of the year” díj idei nyerteséről.

Tavaly Sárkány Hunor, a Talentis Consulting Zrt. pénzügyi igazgatója vehette át a díjat, vele beszélgetünk most. Miért rá esett a zsűri választása?

A díjjal alapvetően nem az egyes vállalatok, hanem a szakemberek, a CFO-k munkáját értékeljük. Sárkány Hunor egy több száz cégből álló cégcsoport munkáját átlátva, azt összefogva és koordinálva ért el kiemelkedő eredményeket, ami önmagában is figyelemre méltó teljesítmény. A cégcsoportban emellett szó volt még több sikeres kötvénykibocsátásról, komolyakvizíciókról, és jelentős beruházások pénzügyi előkészítéséről. Olyan komplex cégbirodalmat kellett pénzügyi értelemben a viharok közepette is a cél felé kormányoznia, amely már önmagában is páratlanná tette munkájának komplexitását a pályázók körében.

Sárkány Hunort (alábbi képünkön) kérdezem: mi a Talentis, és hol van a helye Mészáros Csoportban?

A Mészáros Csoport rendkívül szerteágazó. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy a nemzetgazdaság stratégiailag fontos ágazataiban vagyunk jelen, úgy mint az energetika, az ipar és építőipar, a turizmus, mezőgazdaság és élelmiszeripar, bank és biztosítási szektorokban. Külön-külön is nevesíthetnénk egy-egy vállalatot, de hosszú felsorolás lenne, hiszen a csoporthoz jelenleg több mint 300 cég tartozik. Az általánosan elmondható, hogy sok közülük az említett ágazatok piacvezető szereplője.

A cégcsoportba tartozó vállalatok egy részét a Talentis Group fogja össze, amelyhez a cégcsoport cégei között koordináló szerepet betöltő Talentis Consulting is tartozik.

A legnagyobb projektünk jelenleg az autópálya-koncesszió, amely a munkaidőnk komoly részét igénybe vette az elmúlt időben. A koncessziós társaságokban egy másik magyar befektetői körrel megosztva, 50 százalékban vagyunk jelen. Fontos mérföldkő a projekt életében, hogy szeptember elsejétől már a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF Zrt.) üzemeltet és fejleszt 1237 km hazai gyorsforgalmi utat, a tervezett új fejlesztések és újabb szakaszok átvétele után pedig a kezelt úthálózat a későbbi években meg fogja haladni az 1600 km-t. Az MKIF Zrt. a fejlesztési feladatokat hat fejlesztési közreműködővel közösen látja el, az üzemeltetési feladatokban pedig az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt a kulcsszereplő közel 900 kollégával, akik jelentős részben a Magyar Közúttól kerültek átvételre. A projekt jelentős része most kezdődik: a meglévő úthálózatok bővítése, fejlesztése, szintre hozása és új autópályák, gyorsforgalmi utak építése, továbbá ezek folyamatos fenntartása, karbantartása lesz terítéken. Mindezek tervezése és a következő években zajló nagyon jelentős fejlesztési munkák finanszírozásának az előkészítése, megszervezése a finanszírozási struktúra összeállítása zajlik jelenleg. Ez a feladat minden tekintetben kiemelkedő Magyarországon és az egész régióban, és szakmailag is nagyon inspiráló.

A rendkívül sokféle cég és projekt közül melyek tevékenységére van Önnek pénzügyi igazgatóként a legnagyobb ráhatása?

Mi magunk egy kislétszámú 6-8 fős csapattal dolgozunk, a csoport szintű hatékonyságra maximálisan fókuszálva, mivel mellettünk a nagyobb cégeink mindegyike rendelkezik önálló pénzügyi-gazdasági területtel. Így elsősorban a csoporton szintű pénzügyi koordináció a feladatunk szorosan együttműködve az egyes társaságok menedzsmentjével. Valamint a stratégiai jellegű döntésekben, illetve azok előkészítésében van szerepünk. A projektcégek pénzügyi feladatainak ellátása pedig általában közvetlenül is hozzánk tartozik. A projektcégeket illetően például vannak napelemparkjaink, az egyik évek óta üzemel, a másik májusban készült el, ezek teljes pénzügyi struktúráját a társterületekkel együtt központilag kezeljük. Folyamatban van továbbá a horvátországi Abbáziában egy ötcsillagos luxusszálloda kivitelezése szintén egy projektcégen keresztül, amelyet szeretnénk nemzetközi brand alatt működtetni, ezért több nagy szállodaláncot üzemeltető társasággal is tárgyalunk. Fontos kiemelni a feladataink közül a céges akvizíciókat, M&A ügyleteket és az azokhoz kapcsolódó előzetes elemzői, cégértekelési, strukturálási, tárgyalási feladatokat. Tudni kell, hogy

a bankok is egy ügyfélcsoportnak tekintik a Mészáros Csoport jelentős részét az európai és a hazai felügyeleti elvárások és jogszabályok alapján,

így a finanszírozási döntések összhangjának megteremtése és az optimális szerződések kitárgyalása is szoros koordinációt igénylő feladat.

A mostani gazdasági környezetben cél vagy szempont-e, hogy erősebben jelenjenek meg külföldön? Egyáltalán, mekkora most az árbevételben a külföldi vevők aránya?

Igen, ez egy fontos szempont, mely folyamat már néhány éve elindult. Ennek részét képezi, hogy a nagy élelmiszeripari egységeink alapvetően vagy komoly arányban exportra termelnek, de a nehéziparban tevékenykedő cégeinknél is kiemelt fontosságú az exporthányad, valamint a Hunguest Hotelsnek is szép számmal vannak külföldi vendégei. Ez alapján az exportból származó bevételi arányunk csoport szinten – eltekintve a pénzintézeti és biztosítási szektorban lévő érdekeltségeinktől - nagyságrendileg 13-15%. Az export-orientált cégcsoporttagok mellett folyamatosan vizsgáljuk a külföldi befektetési lehetőségeket a környező országokban a stratégiai ágazatokban és megemlíteném, hogy az agráriumban, szállodaiparban már most is jelen vagyunk Horvátországban, Montenegróban, Romániában és Ausztriában.

Mit tekint a legnagyobb pénzügyi kihívásnak jelenleg a mindennapokban? Az energiaválság például hogy érinti a csoportot?

Sokasodnak a kihívások: az év elején még gazdasági növekedést jósoltak erre és a következő évekre is az elemzőházak. Február végén azonban kitört az orosz-ukrán háború, melynek következtében az energia-, nyersanyag- és élelmiszerárak brutális nyomást helyeznek a gazdasági szereplőkre. A 2021 első felében elérhető 50-60 eurós villamosenergiaárak most 500-600 körül állnak és nagyon erős volatilitást mutatnak napról napra, de hasonló a tendencia a gázárakban is, mely a korábbi 20 euróhoz képest 200 eurós szinten áll jelenleg, ami a csoportunk bizonyos tagjait, különösen a nehéz és élelmiszeripari termelő cégeket valamint a turizmusban működő vállalatainkat is megterhelik, ahol

nagyon komoly munkát kell végeznie a menedzsmentnek az energiafelhasználás optimalizálása érdekében, takarékoskodással, szigeteléssel, napelemek telepítésével, de vizsgáljuk a további energia hatékonyságot növelő lehetőségeket is.

Visszatekintve melyek voltak azok az elért eredmények az utóbbi években, amelyek alapján igazán büszke a CFO of the year díjara?

Volt három kötvénykibocsátás, amiből aktívan kivettem a részemet az elmúlt években. Hasonlóan nagy sikernek tartom a teljes cégcsoport szempontjából az energetikai divízió újraépítését akvizíciókkal a villamosenergia és gázelosztás területén, illetve a második naperőmű projektünk idei befejezésével, mely a környezettudatosság szempontjából is fontos. Ezekhez a tranzakciókhoz a megfelelő céges és finanszírozási struktúrát is szükséges volt összeállítani a tulajdonosi szintre előterjeszteni és utána megszervezni. Itt említeném meg, hogy energetika terén további lépéseket, projekteket is tervezünk a közeljövőben.

2019 januárjában érkezett a Talentishez. Azóta mennyire változott meg az Ön által irányított csapat tevékenysége és az Ön feladatköre?

A finanszírozás központosítása erősebb lett, mindenfajta finanszírozási kérelem és előkészítés átfut rajtunk, melynek során az adott cégeink, divízióink menedzsmentjével szoros és jó együttműködésben dolgozunk. Továbbá megnőtt a szerepünk a tulajdonosi szintű stratégiai döntéshozatalhoz kapcsolódó előterjesztésekben is, ami nagy felelősséggel jár.

Inkább összegző és koordináló, vagy kezdeményező, proaktív a szerepekörük?

Az alapötletek általában az egyes divíziók menedzsmentjeitől származnak, szakmai alapon érkezik tőlük az akvizíciós vagy beruházási igény, mivel az adott ágazat felkészült szakembereiről van szó és így ők látják a legjobban, hogy mire van szükség az adott üzletágban. Ezt követi az adott cég vagy divízió menedzsmentjével az egyeztetés, közös előkészítés, elemzés majd az előterjesztés. A meglévő cégeknél viszont, ha látunk olyan számokat, amelyeket alapján hatékonyságnövelésre vagy egy-egy tranzakció beruházás újratárgyalására lenne szükség, akkor mi is kezdeményezőként lépünk fel. Illetve az eladók oldalán megjelenő pénzügyi és tranzakciós tanácsadók is gyakran megtalálnak minket akvizíciós lehetőségekkel, melyet szintén az adott ágazatok vezetőivel egyeztetve viszünk tovább stratégia döntésre. Általánosságban elmondható, hogy a stratégia szintű összegző és döntés előkészítő anyagokban fontos szerepünk van.

Ön korábban az UniCredit Bankban és az OTP Bankban szerzett széleskörű pénzügyi, vállalatfinanszírozási és kockázatkezelési tapasztalatokat. Most sokkal mostohább a finanszírozási, beruházási és az akvizíciós környezet, mint amikor tavaly átvette a díjat. Változott e három területen azóta a csoport magatartása, stratégiája?

Mivel a Mészáros Csoportot a felügyelet és a bankok is lényegében egyben nézik, a kkv-kra optimalizált programokban nem tudunk részt venni, finanszírozásunk tehát a a sokkal limitáltabb nagyvállalatok számára is elérhető konstrukcióit leszámítva a piaci kamatkörnyezetet követi. Ami a hosszú lejáratú hiteleket illeti, amit tudtunk, azt fixáltuk, a kötvényprogramok pedig hosszú távú kiszámítható fix forrást jelentenek így cégcsoport szinten a változó hosszú lejáratú forint finanszírozások aránya alacsony, de ennek is további csökkentésén dolgozunk. A további beruházások megvalósításánál a megtérülést és a kiszámíthatóságot jelentősen rontja a mostani kamatkörnyezet, nagyon komoly profittartalommal kell rendelkeznie egy-egy beruházásnak ahhoz, hogy a jelenlegi körülmények között megérje hitelt felvenni rá. A finanszírozást az is értini, hogy a bankok is szigorúbbak, kockázatkerülőbbek lettek - érthetően - az utóbbi hónapok során. A beruházások és az akvizíciók terén mi is az óvatosságot tartjuk szem előtt, még alaposabban, konzervatív szemüvegen keresztül elemezzük a megtérülési számokat és akár beruházások elhalasztásáról is születnek döntések. Ugyanakkor a már elindított beruházásokat folytatjuk, és jelenleg is vannak akvizíciós céllal átvilágítás alatti társaságok. De általánosságban elmondható, hogy a felvásárlásoknál is inkább kivárunk kockázati szempontokból és esetlegesen a később felmerülő jobb lehetőségek aspektusából is.

Személy szerint milyenek a gazdasági várakozásai?

Óvatosan tervezünk, folyamatosan követjük az makrogazdasági előrejelzéseket és egyeztetünk a banki elemzőkkel is - külön kiemelném az MKB Elemzési Központot - de jellemzően a konzervatívabb forgatókönyvek alapján kalkulálunk. Véleményünk szerint 2022 negyedik negyedéve és 2023 nehéz időszak lesz, az infláció, a kamatok és az energiaárak egyelőre várhatóan magasak maradnak, ugyanakkor 2024-től egy visszarendeződés indulhat.

