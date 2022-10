Káosz törhet ki az egyik legtöbbet használt fém piacán, teljesen kitilthatják az orosz szállításokat Nyugatról

Az orosz alumíniumra vonatkozó teljes amerikai tilalom azzal fenyeget, hogy felborítja a már többszörös problémáktól sújtott globális piacot, és rávilágít arra, hogy Kína hogyan tudná betölteni az esetleges ellátási hiányt.

A Biden-kormányzat mérlegeli az Oroszországgal szembeni fellépés lehetőségeit, beleérte a legnagyobb alumíniumtermelő szankcionálását – írja a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Az orosz alumínium elleni szankciók esetén a nyugati alumíniumpiac szélsőséges beszűkülésnek lenne kitéve

- írta a Goldman Sachs. Az árak sokkal magasabbra emelkednének, és Kína több félkész alumíniumot exportálna - írták a bank elemzői.

A Rusalra vonatkozó szankciók lennének a legkövetkezetesebbek a megfontolás alatt álló lehetőségek közül, amelyek között szerepel az amerikai importtilalom, illetve az orosz szállítások büntetővámjai is. Oroszország a világ második legnagyobb alumíniumbeszállítója Kína után.

A háború márciusi kirobbanását követően az alumínium ára márciusban rekordszintre emelkedett, azóta viszont csökkenésnek indult, hiszen az orosz fém nagyrészt továbbra is áramlik a globális piacokra. Az európai energiaválság szintén negatívan hatott a keresletre, hiszen a kohászatok jelentős része bezárni kényszerült, míg a londoni fémtőzsde külön tárgyalásokat kezdeményezett az új orosz fémszállítmányok raktáraiból való kitiltásáról.

A legrosszabb forgatókönyv az, hogy Európa és az USA blokkolni fogja az orosz alumíniumot

- írta a sanghaji székhelyű Chaos Ternary Research Institute. "A megrekedt orosz alumínium valószínűleg Kínába, Indiába és máshová fog áramlani, majd a kínai alumíniumtermékek exportja Európába és az USA-ba áramlana, hogy kitöltse a hiányt".

Kína messze a világ legnagyobb alumíniumtermelője és -fogyasztója is. A kereskedelmi áramlások átrendeződése esetén az Oroszországból származó fémet potenciálisan a hazai ipar használhatná fel, Kína pedig a jól bevált exportútvonalain keresztül növelné saját fémének tengerentúli értékesítését.

A Rusalra vonatkozó korlátozásoknak van előzménye. 2018-ban az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a cég ellen, mivel az Oroszországgal való kapcsolatok megromlottak, ami akkora zavart okozott a piacon, hogy az intézkedéseket 2019 elején visszavonták. Akkoriban sok spekuláció volt arról is, hogy az orosz alumínium áramolhat-e Kínába, és a Rusal milliárdos alapítója, Oleg Deripaszka még Pekingbe is ellátogatott, hogy az együttműködésről tárgyaljon.

Végül Kína kedvezményesen fog beszállítani Oroszországból elsődleges alumíniumot, majd alumíniumtermékeket exportál nyugatra

- mondta Wei Lai, a TF Futures elemzője telefonon Sanghajból. Kína alumíniumexportja idén májusban már rekordszintet ért el, a belföldi kereslet lassulása közepette.

Az alumínium árfolyama 1 százalékkal, tonnánként 2282 dollárra esett csütörtökön az LME-n, miután a Fehér Ház tárgyalásairól szóló jelentést követően az egyik legnagyobb ugrást könyvelhette el.

A Rusal részvényei Hongkongban 8,1 százalékot estek.

