Napelemek: őrült utolsó roham indult a friss számok alapján

Amint arra számítani lehetett, tovább fokozta a háztartási méretű napelemes rendszerek (HMKE-k) iránti keresletet az az október 13-i bejelentés, miszerint a kormány az új telepítési igények esetében felfüggeszti a hálózatra való betáplálás lehetőségét.

A bejelentést követő napon Palkovics László technológiai és ipari miniszter némileg módosítva az előző napon elhangzottakon, azt mondta a Vg.hu -nak, "egyelőre azt szeretnénk, hogy szigetüzemmódban működjenek ott, ahol egyébként az adott transzformátor nem alkalmas a visszatáplálásra", hozzátéve, "érdemes megvárni a rendeletet, amely nyilván részletesebben fogalmaz majd, mint Gulyás Gergely a kormányinfón". Ahogyan azonban az alábbi számokból kiderül, nagyon sokan mégis inkább a rendelet megjelenése előtt benyújtották HMKE-igényüket.

Az általános várakozás szerint ugyanis a változtatás érvénybe lépésének napját egyéb konkrétumok mellett a vonatkozó kormányrendelet fogja meghatározni, vagyis ezen értelmezés alapján a rendelet kihirdetéséig igényüket benyújtókra még nem vonatkozik majd a bejelentés. Ennek megfelelően várható volt, hogy a lakosság és a kisebb cégek még egy utolsó nagy rohamot indítanak a háztartási napelemes rendszerekért, mielőtt az új szabályozás kihirdetésével - ha csak átmenetileg is - lényegében nem megtérülővé válnak a jelenleg 6-7 év alatt megtérülő ilyen beruházások.

Az elosztóhálózat-üzemeltetőkhöz beérkező igények száma pedig igazolja ezt a várakozást:

Október 13-ától október 17-ig nagyságrendileg 15 000 új HMKE igénybejelentés érkezett az E.ON Hungária Csoporthoz - közölte érdeklődésünkre a társaság. Hogy ez milyen hatalmas szám ebben a kontextusban, azt jelzi, hogy 2022 első kilenc hónapjában összesen valamivel több mint 25 000 napelemes HMKE létesült az egész országban, így bő évtizednyi növekedés után teljes számuk 160 000 körül alakul.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. E.ON-énál kisebb elosztási területén szintén jelentősen megnövekedett a beadott HMKE-igények száma 2022.10.13-át követően.

Csak ezen a napon (október 13-án) közel 1800 darab HMKE igénybejelentés érkezett be a társasághoz. Az október 1. és 17-e nap vége közötti időszakban pedig összesen több mint 4200 darab HMKE igénybejelentés érkezett, ami a „normál” havi mennyiség mintegy hétszerese.

Az MVM-nél egyelőre nem szolgáltak konkrét adatokkal a kérdésünkre, de feltételezhető, hogy ott is hasonló folyamatot tapasztalnak.

A bejelentést tevő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a változtatást azzal indokolta, hogy az energiabetáplálási igény nagyobb, mint amit a hálózat be tud fogadni. Elmondása szerint, ha a hálózatfejlesztés megvalósul az uniós forrásokból, akkor a betáplálást újra lehetővé teszik. Ennek várható időpontja ma még nem ismert - bár Palkovics László szerint egy éven belül megoldódhat a probléma -, ahogyan azt sem, pontosan milyen formában térhet vissza a betáplálás és a hálózatra adott napelemes termelés elszámolása. Az újra bevezetendő elszámolás nagy valószínűséggel már nem a jelenleg érvényes szaldóelszámolás lesz, amely egy európai uniós irányelv értelmében csak 2023. december 31-ig maradhat érvényben. Ehelyett várhatóan egy kevésbé kedvező, a hálózatról vételezéshez képest a betáplálásra alacsonyabb tarifát megállapító bruttó elszámolási rendszer jöhet majd, amely mellett ugyanakkor újra megéri majd HMKE telepíttetésébe beruházni.

Az, hogy a szaldóelszámoláson valamilyen módon változtatnak, nem csak az említett EU-s szabályozás miatt volt várható, de a hazai naperőmű-kapacitás vártnál jóval gyorsabb, nemzetközi szinten is figyelemreméltó bővülésével párhuzamosan jelentkező hálózati- és rendszerproblémák miatt is. A villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságáért felelős Mavir adatain már jó másfél éve látszott, hogy jelentősebb fejlesztések nélkül a növekedés üteme hosszabb távon fenntarthatatlan lesz, az utóbbi időszakban pedig egyre több helyen fordult elő, hogy a HMKE átmenetileg nem tudott a hálózatra betáplálni. Ugyancsak a hálózati kihívásokkal függ össze, hogy május 2-án a Mavir és az elosztói engedélyesek bejelentették, aktuálisan 0 elérhető szabad hálózati csatlakozási kapacitás van a magyar rendszerben, és e problémákat kezelendő született meg nyáron az 50 kW feletti kategóriára vonatkozó rugalmassági kapacitás biztosítási kötelezettség is, valamint piaci intézkedések is születtek az ügy érdekében.

A szaldóelszámolás fenti problémák miatti átalakítását Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese is sürgette az október 4-i Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában. A betáplálás lehetséges felfüggesztésére ugyanakkor nem történt utalás az előadásban, de az ugyanezen konferencián is előadó Palkovics László prezentációja szerint a szaktárca által a szabályozásban javasolt módosítások között már szerepelt, hogy a HMKE-k a jövőben "nem mindig fog tudni kitáplálni". Az október 13-i bejelentés ezzel együtt alaposan meglepte az iparág képviselőit is. Akadnak olyan vélemények is, melyek szerint a lépés elsősorban a részben valóban hálózatfejlesztésre fordítandó uniós forrásokért való kormányzati küzdelem stratégiájának része, arra építve, hogy az EU a jelenlegi helyzetben az energiaellátás biztosítását prioritásként kezeli.

Korábban, 2021 első félévében már indult egy jelentősebb roham a HMKE-kért, mivel úgy volt, hogy a bruttó elszámolást már az év július 1-től bevezetik a (otthonfelújítási) támogatásból megvalósuló új napelemes beruházások számára, azonban az utolsó pillanatban ezt a lépést elhalasztották. Az akkori napelem-telepítési láz eredményeképpen 2021 második negyedévében minden korábbinál nagyobb, 167 MW-nyi új napelemes HMKE-kapacitás létesült. A rezsicsökkentés idén július közepén bejelentett csökkentése után szintén alaposan megugrott a kereslet a háztartási méretű napelemes rendszerekre, és bár a telepítési adatokon ez még nem tükröződik, a negyedik negyedéves statisztikában már bizonyára megjelenik ez a hatás. A mostani, a HMKE-s betáplálás felfüggesztéséről szóló bejelentést követően benyújtott új igények egy részéből ugyan valószínűleg nem lesz új beruházás, ezzel együtt várhatóan jelentősen felhúzzák majd a 4-5 hónappal későbbi statisztikákat, mivel a telepítő cégek nyár óta kialakult extra leterheltségük mellett már csak ilyen határidőkkel vállalnak megbízásokat.

