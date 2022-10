Lesz internet és telefon Magyarországon, ha télen le kell kapcsolni az áramot? - Készülnek a forgatókönyvek az energia vészhelyzetre

Európa szerte készülnek a vészhelyzeti tervek télre, ha olyan méreteket öltene az energiahiány, hogy már nem lehet megúszni fogyasztók lekapcsolását. Megy a sakkozás, hogy kik kerüljenek a védett fogyasztók körébe a kórházak és a rendőrség mellé, a fennmaradó időszak feladata kitalálni az energiahivatalok számára, hogy mi az a kritikus infrastruktúra, ahol mindenképpen el kell kerülni a lekapcsolást. Ebbe a versenybe a távközlési szolgáltatók is beszálltak, ami felveti a kérdést, hogy áramellátási zavarok esetén milyen problémák jöhetnek a távközlésben. Megkérdeztük a hazai telekommunikációs cégeket és iparági szakértőket, hogy biztosítható-e a hálózatok folyamatos működése, vagy kell-e attól tartanunk, hogy egyszer csak leállnak a távközlési szolgáltatások.

Mi lesz a távközléssel, ha le kell kapcsolni télen az áramot?

Nem is olyan régen még elképzelhetetlennek tűnt, de az energiaválság miatt reális veszéllyé vált, hogy télen potenciális áramkimaradások és lekapcsolások jöhetnek Európában, amennyiben energiavészhelyzet lesz, ezek pedig elérhetik a mobilszolgáltatásokat is – vetítette előre nemrégiben elemző cikkében a Reuters.

Európa szerte készítik a vészhelyzeti terveket az egyes országok állami szervei az áramellátás rotációs lekapcsolására abban az esetben, ha az energiaellátásban zavar lépne fel. Az alapelv, hogy régiónként felváltva, előre bejelentett időpontokban kapcsolnák le az áramellátást, ami alól az olyan alapvető szolgáltatások, mint a kórházak, vagy a rendőrség kivételt képeznének. A távközlési szektor szereplői attól tartanak, hogy ez próbára teszi Európa távközlési infrastruktúráját, ugyanis számos országban nincs megfelelő tartalékrendszer a szélesebb körű áramkimaradások kezelésére.

A szolgáltatások zavartalansága érdekében európai szinten egyeztetések kezdődtek a távközlési cégek és a kormányzatok között, hogy a távközlési infrastruktúra kerüljön be védett fogyasztók közé, elkerülve a potenciális lekapcsolást.

Franciaországban azonban úgy tűnik, hogy eddig sikertelenül, ott már a legrosszabbra készülnek a szolgáltatók és (bár továbbra is kicsi az esélye, hogy élni kell a rotációs lekapcsolás eszközével) a cél már a hatások minimalizálása, miután nem kapták meg a védettséget. Olaszországban hasonlóképp arról számolt be a vezető távközlési szolgáltató nemrégiben, hogy messze vannak attól, hogy bekerüljenek a védett körbe.

A magyar helyzet: megy a gondolkodás, pánik nincs

Megkérdeztünk a nagy hazai távközlési vállalatokat és iparági szakértőket, hogy mennyire sérülékeny a hazai távközlési rendszer áramkimaradás szempontjából, hogyan biztosítható a hálózatok folyamatos működése áramkimaradások esetén és hogy mit érzékelhetnek a felhasználók abban az esetben, ha nem működik optimálisan a hálózat?

Iparági forrásaink szerint nem csak Európában, de itthon is elkezdték leporolni az üzletfolytonossági terveiket a telekom szolgáltatók, amelyek eddig terrorkészültségre, vagy árvízkatasztrófa esetére voltak kitalálva. A business continuity tervek arra összpontosítanak, hogy pár órán belül helyre lehessen állítani a toronyállomásnál a működést, ha földrengés, terrortámadás, áramszünet, vagy bármilyen katasztrófa következne be.

Zajlik a háttérben a tervezés és a gondolkodás, bár kifelé ez nem látszik és nincs pánikhangulat, de mindenki tisztában van a szükségességével.

A nagy feladatot az jelenti, hogy a nemzeti kritikus infrastruktúra rendszer eddig rövid távú események hatásainak kivédésére és az ezeket követő mihamarabb újraindítására koncentrált, az energiaválság azonban hosszabb távon velünk maradhat.

Jelenleg nem áramkimaradásra, hanem potenciálisan rotációs kikapcsolásra készülve vizsgálja a szektor a lehetőségeket. Magyarországon attól senki nem tart, hogy mondjuk egy egész megye áram nélkül marad. Most az energiahivatal feladata az, hogy megtervezze, hogy adott esetben, ha szükség van egy vészhelyzeti energiaellátási rendszerre, akkor legutolsó lépésként egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rendben, milyen sorrendben kapcsolnak le egyes fogyasztási blokkokat. Ezen belül megy a próbálkozás a telekommunikációs szektort úgy pozícionálni, hogy a hálózat minden eleme védett fogyasztónak minősüljön, vagyis ne legyen lekapcsolható.

A gázfogyasztást akár fogyasztókként egyenként is le lehet kapcsolni, az áramnál csak egyes fogyasztási blokkokat, például háztömböket, nagyobb fogyasztási egységeket, azon belül nem lehet differenciálni.

Ha például valaki olyan szerencsés, hogy éppen egy kórház mellett lakik és egy fogyasztási körön vannak, akkor vélhetően az a fogyasztási blokk nem lesz lekapcsolva

- mondták el iparági szakértők.

Európai szinten törekvés, hogy ne legyen lekapcsolható a telekommunikáció és ne legyen kötelező az energiafogyasztás mérséklése. Sok iparágnál működik az energiatakarékosság, a távközlésnél azonban nem. Egyáltalán nem energiaintenzív a távközlés, ez nem egy gyártási folyamat, nincs min spórolni, energiával takarékoskodni úgy tud a távközlés, ha egy az egyben lekapcsol dolgokat.

A hálózat legsebezhetőbb részei a bázisállomások és az adatközpontok, viszont ezek azok a részei a nagy központi infrastruktúrának, amelyek már most is az összes nagy hazai távközlési cégnél nemzeti kritikus infrastruktúrának minősülnek. A legfontosabb központi infrastruktúra elemek már most is védett fogyasztók – mondták el az ügyhöz közel álló forrásaink.

A Magyar Telekom a Portfolio kérdésére elmondta, hogy rendelkezik naprakész üzletmenet-folytonossági politikával és ISO szabványnak megfelelő üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerrel, amelyekkel összhangban a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri az eseményeket, és minden szükséges intézkedést megtesz a nyújtott szolgáltatások folyamatosságának biztosítása érdekében.

Két eleme van a Magyar Telekom törekvéseinek: egyrészt igyekszik csökkenteni a társaság energiafelhasználását, másrészt keresi a lehetőségeket a megújuló energiaforrások igénybevételére:

A Magyar Telekom az energiafogyasztásának optimalizálását már az energiaválságot megelőzően elkezdte mobilhálózata működtetésében és átalakításában. Az elmúlt években igyekezett az ügyfelek adathasználatát a 3G technológiáról a közel országos lefedettségű, jobb ügyfélélményt nyújtó 4G hálózatra terelni, és végül idén június 30-cal megszüntette a szolgáltatását a redundáns 3G hálózatán. Az alig használt 3G lekapcsolása mindenképpen energiamegtakarítást jelent – közölte a cég. Emellett a Magyar Telekom folytatja 2020-ban elindított mobilhálózat-modernizációs programját. Ennek környezeti jelentősége az, hogy a korszerűbb mobiltechnológiák hatékonysága jobb, az 1 byte eljuttatására fordított energia jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, hiszen a 4G esetén ez csak körülbelül ötöde a 3G-nél szükséges energiának. A vezetékes rézhálózat egyre nagyobb mértékben optikai technológiával történő kiváltása szintén jelentős fajlagos energiafelhasználási megtakarításokat eredményez. Mindemellett a redundáns, elavult hálózati elemek megszüntetése, kivezetése szintén fontos eleme az energiafelhasználás csökkentése érdekében tett lépéseknek.

A társaság célja emellett, hogy egyre növekvő részét képezzék a fogyasztásnak a különböző zöld/megújulóenergia források. Ennek keretében napenergia termelő szolgáltatókkal kíván hosszútávú partnerségi kapcsolatot kialakítani a Magyar Telekom, melyből származó energiával egyre növekvő arányban tudná a társaság kielégíteni a szükségleteit, ami biztonságot nyújt egyrészt a piaci árak volatilitásától, illetve az esetleges ellátási hiányokkal szemben is.

Így működnek a backup-rendszerek

A nevük elhallgatását kérő távközlési szakértők elmondták, hogy rotációs kikapcsolási rendnél nagyjából háromórás időtartammal számolnak a jelenlegi tervekben. Ez egy olyan időtáv, amit a hálózat most is magában át tud hidalni.

A tartalékgenerátorok, tartaléktápegységek ezeket a pár órás kimaradásokat át tudják vészelni.

Hogy pontosan mennyi ideig, az toronyállomástól függ, van, ahol 24 óráig, van, ahol 48 óráig tartanak ki. Az egyik eszközt az akkumulátorok jelentik, amelyek feltöltést követően legalább 4 óráig, de akár 24 óráig tudnak működni, de alkalmaznak dízelgenerátorokat is, amelyek hosszabb ideig, akár napokig képesek működtetni a toronyállomásokat áramkimaradás esetén.

A Yettel a Portfolio-nak elmondta, hogy a mobilhálózatok általánosságban véve folyamatos energiaellátást igényelnek. A világban kialakult energiakrízis hatására a korábbinál intenzívebben vizsgálja a cég az energiatakarékossági lehetőségeket és a hálózat bármilyen körülmények közötti üzemeltetésének lehetőségeit, szükségleteit. Ha az elektromos hálózat nem elérhető, átmeneti ideig akkumulátorok, hosszabb ideig helyszínre telepített generátorok segítségével pótolható az áramellátás.

Ha az áramkimaradás kisebb területet érint – és az adott helyszín akkumulátorkapacitásának kimerülését követően nincsen mód további energia-utánpótlásra – akkor a lefedettségben átlapolt területeken a környező bázisállomások részben elláthatják a kiesett terület forgalmát.

Akkumulátorok esetén az állomások áramellátása rövidebb ideig biztosítható, míg a generátorok addig üzemelnek, amíg biztosított az üzemanyag-ellátás - erősítette meg a Yettel.

A Magyar Telekom hozzáteszi, hogy a távközlési hálózatok az energiaellátás szempontjából rendkívül kitettek. A szolgáltató helyi/időszakos áramkimaradások esetén alternatív áramellátással biztosítja a szolgáltatások működését, amennyiben gyakoribb és/vagy kiterjedtebb áramszünetek lesznek, akkor az aggregátorok működtetéséhez szükséges üzemanyag biztosítása lesz a feladat.

Áramkimaradások kezelése az alábbiak szerint történik a Magyar Telekomnál:

A Magyar Telekom szolgáltatás és hálózatüzemeltető központja rendszeres kapcsolatot tart fent a területileg illetékes energiaszolgáltatókkal. A kapcsolat révén beszerzi a tervezett áramkimaradások információit, így ezekre folyamatosan készül alternatív energiaforrás biztosítással. Kiemelten fontos a szolgáltatások biztosításához a stabil áramellátás megléte, így a Telekom minden távközléssel kapcsolatos telephelyén folyamatosan monitorozza az áramellátást, és üzemzavar esetén megteszi a megfelelő lépéseket a szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében. A hálózat kialakítása funkciójuk szerint több síkra bomlik, melyekben eltérőek a szünetmentes áramellátási megoldások.

A központi funkciókat ellátó telephelyeken - melyek az egész hálózatra vagy annak egy jelentősebb területére látnak el feladatot - többszörösen biztosított áramellátással rendelkezik a Magyar Telekom. Az alkalmazott megoldásokkal a lokális elektromos ellátási problémákat úgy tudja kezelni a szolgáltató, hogy nem szükséges egyéb áthidaló energiaforrás beszerzése. Amennyiben egy fontos telephelyen teljes áramszolgáltatói kimaradás történik, akkor invertereken keresztül akkumulátorokról lehetséges az áramellátás biztosítása addig, amíg a telepített áramfejlesztők be nem indulnak és fel nem pörögnek a megfelelő teljesítményigény kiszolgálásának szintjére. A belső és külső források függvényében üzembe állítható aggregátorok méretezésük szerint kb. 6-24 órát képesek üzemelni a saját tartályukban tárolt üzemanyaggal, ez idő alatt kell gondoskodni az üzemanyag pótlásáról, mely beszállítópartneri szerződéssel biztosított. A Telekom rendelkezik központilag tartalékolt üzemanyaggal is, arra az esetre, ha szállítási problémák lépnének fel.

Az előfizetői vezetékes és mobil hozzáférést biztosító telephelyeken (pl. bázisállomások) jellemzően akkumulátoros szünetmentes ellátás biztosított. Ezeken a telephelyeken maximum néhány ezer az előfizetői érintettség a hálózat tagolt kialakításának köszönhetően. Ezen telephelyek túlnyomó többségében szükség esetén lehetőség van mobil áramfejlesztők igénybevételére is a szolgáltatások zavartalan biztosításához. (Érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy ha egy térségben hosszabb ideig áramkimaradás van, akkor előbb-utóbb a mobiltelefon készülékek töltése is problémássá válik, így előadódhat olyan helyzet, hogy a szolgáltatás elérhetősége biztosított, de egyes ügyfelek nem fogják tudni igénybe venni a lemerült készülékakkumulátorok miatt.)

Mit érzékelhetnek a fogyasztók? Telefonálni mindig tudunk?

Az, hogy áramkimaradás esetén mit tapasztalnak a fogyasztók, attól függ, hogy mi esik ki. A legnagyobb problémát az jelentené, ha a központi infrastruktúra állna le, abban az esetben pár megyényi kapcsolatvesztés elméletileg előfordulhatna – mondták el iparági források.

A távközlési infrastruktúra stabilitását pont a decentralizáltsága adja, a szolgáltatók használják egymás toronyállomásait is. Ha az egyik szolgáltatónak kiesne az egy toronyállomása, a többiek roamingban átvennék.

Felhasználói élménycsökkenés előfordulhat a sávszélességben, de ehhez nem is kell áramkimaradás, mert van egy alap tervezettségi szintje ezeknek a tornyoknak, és összeomolhat akkor is, ha hirtelen sokkal több ember jelenik meg rajta (például nemrégiben a Margit-hídnál a tüntetéskor).

A letöltési adat generálja a nagy fogyasztást, a covid alatt volt példa rá, hogy megkérték a Netflixet, hogy csökkentsék a felbontási minőséget. Ha beköszöntene az a szcenárió, hogy megáll a gáz, az pár nap alatt begyűrűzne az elektromos rendszerre. Ebben az esetben hirtelen meg kellene húzni a nadrágszíjat, de akkor nem is a telekommunikáción lesz a nagyobb nyomás, hanem a tartalomszolgáltatókon, hogy vegyenek lejjebb. Ha valamivel, akkor ezzel lehetne visszafogni az elektromos áram fogyasztását.

Olyan nem történhet meg, mint a filmekben, hogy sötétségbe borul egy teljes megye és egyik szolgáltató sem működik.

Teljes blackout nem képzelhető el a távközlésben, ahhoz elképesztően hipercélzott támadásnak kell lennie, már katonai eszközök szükségesek, hogy valaki ilyen célzottan ki tudjon szedni dolgokat a rendszerből. Pont ez a decentralizáltság adja a rendszer stabilitását

– mondták el a nevük elhallgatását kérő távközlési szakértők.

A Magyar Telekom elmondása szerint áramkimaradás esetén az ügyfél vezetékes szolgáltatásban egyértelműen szolgáltatáskiesést tapasztalhat, hiszen az otthonokban sem lesz áramellátás, mobilszolgáltatás esetén a hálózat kialakítása függvényében internet sebességcsökkenést vagy -kiesét érzékelhet. Alapvető cél a mobil hangszolgáltatás „életben tartása”, azonban földrajzi elhelyezkedés függvényében a 2G/4G hálózat kiesése esetén tapasztalhat az ügyfél bizonytalan működést vagy akár kiesést is a hangszolgáltatás terén.

Az igazi nagy kihívás

Amire nincs felkészülve a rendszer, ami szabályozói probléma is, hogyha hosszú távú energiaellátási probléma van. Ha például azért nem lehet a dízel pótgenerátorokat tölteni, mert elfogyott a dízel. A többes ellátási nehézségeket nem tudja kezelni a rendszer – mondták el a Portfolio-nak név nélkül nyilatkozó iparági szakértők.

Az egész rendszer logikája katasztrófahelyzet utáni ellátásra volt méretezve, arra nem, hogy hosszabb távú energiaellátási nehézségek legyenek.

De továbbra is kicsi a valószínűsége, hogy energiaellátási vészhelyzet legyen, a korábbi minimális esély lett valamivel nagyobb – tette hozzá.

A Magyar Telekom elmondása szerint mivel több ezer telephelyről biztosítják szolgáltatásaik működését, így mindennapos a helyi/időszakos, tervezett vagy nem tervezett áramszünet, amit a korábban említett folyamat szerint kezelnek.

A folyamatos működés az elkövetkező hónapokban abban az esetben garantálható, amennyiben nem lesz kritikus helyzet az áramszolgáltatóknál.

Az áramszünetek hálózatra gyakorolt hatása mellett azt is érdemes figyelembe venni, hogy nagy kiterjedésű/elhúzódó áramszünet esetén az ügyfeleknél sem lesz áram, így a készülékek töltésével is gond lehet – tette hozzá a hazai távközlési vállalat.

Címlapkép: Getty Images