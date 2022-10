Beindultak a felvásárlások a szigetelőanyaggyártóknál, a Masterplastot is megkörnyékezték már globális szereplők

Sikeresen zárult a napokban a Masterplast 9 milliárd forintos tőkebevonása, ami az idei év legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása a magyar tőzsdén. A tranzakciót szervező OTP tőkepiaci kibocsátási területének vezetőjével, Kazár Andrással, a Masterplast elnökével, Tibor Dáviddal és a BÉT vezérigazgatójával, Végh Richárddal beszélgettünk a tranzakció tanulságairól, a tőzsde szerepéről és a befektetői hangulatról, valamint a Masterplast kilátásairól és terveiről.

Túljegyzéssel zárult a Masterplast októberi részvénykibocsátása, a felkínált mennyiséget mintegy 30 százalékkal haladták meg a beérkezett ajánlatok. Meglepetés volt, vagy számítottak ilyen mértékű túljegyzésre?

Tibor Dávid: A lakosság okozott pozitív meglepetést, az, hogy ilyen nagy lett a lakossági jegyzés aránya, az előzetesen vártnál kedvezőbb, különösen, ha figyelembe vesszük a külső részvénypiaci környezetet. Azt jelzi, hogy az emberek hisznek a Masterplast sztorijában és részvényeiben. Intézményi oldalon fontos volt a két kulcsbefektető részvétele és így az intézményi oldal is erős tudott maradni.

Kazár András: Az elmúlt fél-egy évben tapasztalt turbulens és nagyon volatilis tőkepiaci környezet óvatosabbá tette a befektetőket a részvénypiacon. Mindezek mellett óriási siker, hogy végül közel 30 százalékos túljegyzést elérve, több mint 10,6 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett ársávban. A 10 napos lakossági jegyzési időszak alatt az ársáv tetején, 4400 Ft-on, több mint 2,9 milliárd forintot meghaladó összegű jegyzési igényt adott le a közel 1200 lakossági befektető. Ezek a kimagasló számok azt mutatják, hogy egy olyan erős és nagyon aktuális sztori kapcsán, mint amilyen Masterplast, a megfelelő szakmai partner és hálózatának a támogatásával az óvatosság ellenére is megmozdíthatóak a lakossági megtakarítások a részvénybefektetések irányába.

Azt hihetnénk, hogy a piaci hangulat nem feltétlenül kedvez most a részvénykibocsátásoknak. Látszik lassulás a tranzakciók iránti érdeklődésben, vannak félelmek a piaci környezettel kapcsolatban?

Végh Richárd: A háború rövid távon egy kiemelkedően volatilis időszakot eredményezett a tőkepiacon. Ezzel párhuzamosan határozottan szigorodtak a monetáris kondíciók is. Ebben a helyzetben sok cégnél felmerül az igény a mérlegszerkezet megerősítésére tőkebevonással, így összességében idén komoly érdeklődést tapasztalunk a részvénypiaci megjelenés iránt. Természetes azonban, hogy a tőkebevonást tervező vállalatok egy része óvatos – ezt elsősorban olyan társaságok esetében tapasztaltuk, amelyek szélesebb körű tőkebevonást terveztek, akár lakossági, akár nemzetközi intézményi befektetői körben.

Összességében elmondható, hogy a tőkepiac fejlődése folyamatos, egyre több vállalat ér abba a fázisba, hogy tőkeágon is erősíteni akar, amelyet az is katalizál, hogy az elmúlt évek támogatott hitel-, és kötvényprogramjai nagyrészt kifutottak. Emellett vannak olyan finanszírozási eszközök, például a zöld kötvények, illetve a zöldfinanszírozás teljes spektruma, amelyek, elsősorban az energiakrízis okán, még inkább előtérbe kerültek.

Az olcsó banki hitelek és finanszírozási források megcsappanásával népszerűbb lehet a tőkeági finanszírozás? Mi a várakozás, többen fognak a tőzsdéhez fordulni forrásokért? Szívesebben mennek majd tőzsdére kkv-k?

Végh Richárd: A kkv-k számára kialakított piaci szegmensünk, a BÉT Xtend esetében már egy ideje látjuk ezt a tendenciát – ebben az évben 6 társaság részvényeivel indult el a kereskedés, ez a szám az év végéig akár a 10-et is elérheti. A folyamatos érdeklődés alapján úgy gondolom, hogy egyre több középvállalat tekint a tőkeági finanszírozásra a növekedése fontos eszközeként.

Segíthet ebben a Masterplast sikeres tranzakciója? Meghozhatja a kedvet a részvénykibocsátásokhoz, ha azt látják a vállaltok, hogy egy ilyen méretű részvénykibocsátás is sikeres lehet? Mit mutatnak a tapasztalatok?

Végh Richárd: Ugyan a nyilvános részvénykibocsátások kevésbé vannak előtérben a hazai tőkepiacon, egy-egy sikeres tranzakció segít újra és újra feltenni a befektetők térképére a BÉT-nek ezt a funkcióját. A Masterplast tranzakciója, csakúgy, mint a társaság tőzsdei jelenlétének egyéb aspektusai – a szisztematikus építkezés, a részvény- és a kötvénypiac együttes használata, a transzparens működés, vagy a folyamatos befektetői értékteremtés – példaértékűek. Meggyőződésem, hogy az ehhez hasonló „esettanulmányok” pozitívan hatnak a piacra, mind a kibocsátók, mind a befektetők részéről.

A tervekhez képest, hogy alakulnak az idei kibocsátások a BÉT-en, van még csőben jelentősebb tranzakció a következő két hónapra?

Végh Richárd: Míg a kötvénypiac, a Növekedési Kötvényprogram kifutásával, érthető módon kevésbé mozgalmas, mint az elmúlt 2 évben, a részvénypiac a kibocsátásokat, új bevezetéseket tekintve rendkívül aktív évet fut, mind a tranzakciók számában, mind volumenében.

Az idei évben zárult az MKB bank, a Budapest Bank és a Takarék bank egyesülése, amely önmagában is 517 milliárd forintos új részvénybevezetést jelentett a tőzsdén, de más tőzsdei szereplők is igen aktívak voltak, melyek közül külön kiemelendő a 4iG, amely 133 milliárd forintos több körben megvalósított zártkörű tőkeemelést hajtott végre. Mindezek mellett jelentős zártkörű tőkeemelés történt a SunDell-nél és az UBM-nél is. A Takarék Jelzálogbank elsőbbségi részvényeinek átalakítása és a DM-KER Standard kategóriába történő bevezetése is emelte a szabályozott piac kapitalizációját.

Folyamatban lévő tranzakciókról természetesen nem árulhatok el előzetesen részleteket, de a hátralévő 2 hónapban sem fogunk unatkozni.

A tőkebevonásból befolyt összeget a további növekedés finanszírozására fordítaná a Masterplast. Milyenek a gazdasági kilátások jelenleg, nőtt a recesszió esélye? Milyen európai növekedési környezetre rendezkedik be a cég?

Tibor Dávid: A recesszió esélye kifejezetten magas, recessziós külső környezettel számolunk a jövő évre. Kérdéses, hogy technikailag két negyedéven át zsugorodni fog-e a gazdaság, de összességében egy borús környezet várunk, ami már el is kezdett kialakulni. Viszont számunkra jó hír, hogy prognózisaink szerint elválik az általános növekedési környezet és a szigetelőanyagok piaca, a szigetelőanyagok várhatóan átlagon felüli pozitív növekedést fognak mutatni. Ez nem azt jelenti, hogy minden idők legjobb évei jönnek a szigetelőanyagoknál, hiszen az újlakás építések azért hiányozni fognak, hanem azt, hogy relatív felülteljesítő lesz a szektor. Szemben más ágazatokkal, a visszaesés úgy manifesztálódik, hogy például a kétszámjegyű növekedés helyett csak egyszámjegyű lesz a dinamika.

A Masterplast számos európai országban jelen van. Látszik különbség a régió és Nyugat-Európa között a szigetelőanyagpiac kilátásait illetően?

Tibor Dávid: Nyugat-Európában jobban szigeteltek az épületek, kisebb nyomás van a felújításokon, viszont a másik tényező, hogy ott kevésbé fog lelassulni az újlakás piac. A nyugat-európai újlakás piac nagyon kiegyensúlyozott, Németországban a rossz és a jó években is átadnak 200-250 ezer új lakást és most az a becslés, hogy 400 ezerre lenne szükség. A német kormánynak még az anyagi háttere is megvan ehhez. Nehéz megmondani, hogy az újlakás piacon milyen mértékben fog negatív trendeket elindítani a recesszió, viszont az a víziónk, hogy az utólagos hőszigetelés ezt kompenzálni tudja.

Mi lesz az építőanyagárakkal, tovább drágulnak még?

Tibor Dávid: Az építőanyag áraknál azt látjuk, hogy megállt a nagy árrobbanás, az utolsó nagy hullám az energiaárak elszállása miatt következett be. Az égetett kerámiából álló termékeknél (tégla, cserép, csempék) ősszel zajlott még le a gázárak miatt egy jelentősebb áremelkedés. Hasonlóan a műtrágyához, ezen termékek ára is megáll bizonyos árszinten, mert annyira rugalmas a kereslet, hogy ha még drágábbra árazzák a terméket, akkor már nem lehet eladni. Ezeknél a termékeknél volt egy utolsó drágulási kör augusztus-szeptemberben, de novembertől érdemi építőanyag-áremelkedésre nem számítok. Kisebb mértékű áremelkedés lesz néhány terméknél év elején, egyszámjegyű mértékben, de lesz olyan termék is, ahol árcsökkenés, vagy legalább stagnálás jöhet. A nagy árrobbanás lezajlott, óriási visszarendeződés nem lesz, viszont mostantól lehet stabilabb árakkal kalkulálni.

A forintgyengülés eddig kedvezett a Masterplastnak, de a devizaárfolyamok nagy volatilitása bizonytalanságot jelent, mennyire zavarja ez a tervezést?

Tibor Dávid: A hirtelen forintgyengülés és erősödés közepette nagyon nehéz előregondolkodni és számolni, nekünk alapvetően az az érdekünk, hogy egy egyensúlyi ár körüli forint legyen, a volatilitás nem a barátunk. Az erősödést a jegybank drasztikus eszközökkel érte el, extrém dolog 18 százalékos napi kamatot adni a bankoknak. A monetáris politika nagyobb kiszámíthatósága általánosságban jót tenne.

Idén szeptemberben már sokadszorra emelte meg a Masterplast az eredményvárakozásait. Túlzottan konzervatív a menedzsment, vagy ennyi előre nem látható tényező volt a közelmúltban? Tervezik még frissíteni az idei eredmény-előrejelzést?

Tibor Dávid: Idén nem tervezünk újabb eredményvárakozást kihozni, szeptemberben már lehetett látni az évet. Próbálunk középutat követni a tervezésnél, egy alapvetően optimista tervet, de nem vesszük fel a rózsaszín szemüveget. Menetközben az energiaválság kicsit átírta a hőszigetelőanyag gyártók számait és a jövőbeli kilátásokat, ezt nem lehetett az orosz-ukrán háború kitörése előtt megmondani. Januárban adtuk ki a számainkat és a többlet abból származott, hogy az energia megdrágult, ami a háború hatására történt nagyrészt.

Mi jelenti a legnagyobb kockázatot a jelenlegi piaci környezetben a cég ambiciózus terveinek teljesülésére?

Tibor Dávid: Az üzleti működésünket konkrétan érintő kockázatok közül a legnagyobb, ha az újlakás építések drasztikusan visszaesnek, ami a nem felújításhoz kapcsolódó termékeinket érintik, és ezek is jelentős súlyt képviselnek. Ha teljesül, amit Nagy Márton mondott az ÉVOSZ konferenciáján, hogy csak 5-10 ezer közötti újlakás épül Magyarországon, az azt jelenti, hogy a piac több mint fele eltűnik. A fő kockázat számunkra, hogy Magyarországon és a régióban nem csak csökken az újlakások építése, hanem egyenesen összeomlik. A külső kockázatok közül pedig a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a legfontosabb, legnagyobb piacunk, Magyarország instabilitása megmarad vagy növekszik. Például ha nem kapjuk meg az EU-pénzek jelentős részét, vagy az MNB nem kellően következetes monetáris politikát folytat és a forint továbbra is hektikusan fog mozogni.

Most, hogy lezárult a részvénykibocsátás és befolyt több mint 9 milliárd forint a céghez, megvan a kellő forrás az ásványgyapot-üzletág beruházásaihoz. Mi lesz a következő lépés, hogy halad a szerbiai gyár előkészítése, van előrelépés az üveggyapotgyár tervezésében?

Tibor Dávid: Ez egy hosszú távú beruházás, az ásványgyapot-üzletág 2-3 éves időtávon kezd eredményt mutatni. 2025 első negyedévére tervezzük az első gyár indulását, általában másfél évet vesz igénybe, amíg egy gyár az indulástól eljut egy termelési optimumig, amíg a technológia kiforrja magát. A stratégiai terveink 2025-ig szólnak, az első gyár 2025-ben már hozzájárul az eredményeinkhez, de igazán 2026-tól lehet vele számolni. Folyamatosan mérlegeljük a második üzem elhelyezkedését, azt, hogy ez üveg- vagy kőzetgyapot legyen, megy a tervezgetés, illetve akvizíciós lehetőségeket is vizsgálunk ásványgyapot piacon. A szerbiai üzem a fő fókusz, de várakozásaim szerint a jövő év első félévében a második üzemmel kapcsolatosan is döntésre juthatunk.

A két beruházás összesen több mint 20 milliárd forintos nagyságrendű, ennek kevesebb mint felét fedezi az SPO. A fennmaradó összegre elegendő lesz az eredmény visszaforgatása (+ KKM támogatás), vagy terveznek más forrásokat bevonni?

Tibor Dávid: Nagyságrendileg 50 millió euróról beszélünk a két gyárra, ennek kevesebb mint a felét adja a napokban lezárult részvénykibocsátás. Három opciónk is van, az egyik társtulajdonos bevonása. Másrészt támogatások is jöhetnek, jelenleg a KKM-től várunk támogatásra, a harmadik lehetőség pedig a hitel.

Korábban azt közölték, hogy az ásványgyapot-gyártásban óriási a piaci lehetőség, hiszen kapacitáshiányok vannak Európában, ráadásul magasak a belépési küszöbök, ami erős marzsokat eredményez. De az energiaválság közepette vélhetően nem csak a Masterplast lát lehetőséget a szigetelésben, a nagy versenytársak mit lépnek? Vannak kapacitásfejlesztések?

Tibor Dávid: Folyamatosan figyeljük a versenytársakat, nagyon pezseg a szigetelőanyagpiac és már voltak bejelentések is. Zajlik egyrészt egy koncentráció. A Knauf Csoport felvásárolta Románia második legnagyobb üveggyapot gyárát és szeretnének ott fejleszteni, a Rockwool Brazíliában akvirált egy nagy kőzetgyapotgyártó vállalatot, az Austrotherm pedig felvásárolta Románia egy nagy XPS gyárát. Minden szigetelőanyaggyártó most nagyon intenzíven fejleszt, felvásárol. A szálasanyaggyártók intenzív beruházási tervbe fogtak bele, de abban bízunk, hogy erre a régióra eddig nem volt nagy volumenű beruházás bejelentve és reméljük, hogy a mi bejelentésünkkel ennek a régiónak a növekedését le is fogjuk tudni fedni. Olyan szereplőről nem tudunk, aki kifejezetten a régiónkat célozza.

Akár a Masterplast is lehet akvizíciós célpont? A részvények árazás alapján még mindig olcsónak tűnnek a legközelebbi versenytársakhoz képest.

Tibor Dávid: Igen, sőt, volt is már ilyen típusú érdeklődés, tapogatózás globális nagyvállalatok részéről, de mi egyelőre hiszünk a követlen tulajdonlásban és szeretnénk ezzel az 50%+1 szavazattal, amit a nemrég lezárult részvénykibocsátáskor megcéloztunk, tovább vinni a vállalatot. Véleményem szerint a jövőben valószínűleg erősödni fog az érdeklődés, de jelenleg a saját fejlesztési tervünkre koncentrálunk.

A jelenlegi árfolyamnál jóval magasabbak az elemzői célárak és az sem titok, hogy a Masterplast vezetősége is magasabban szeretné látni az árfolyamot. Véleménye szerint a részvénykibocsátásnak inkább negatív, vagy pozitív üzenete van az árfolyamalakulás szempontjából a befektetőknek? A túljegyzés nagy siker, viszont úgy tűnik, hogy a jegyzésben résztvevők 4100 forinton „árazták be” a papírt és azóta nem is mozdul igazán erről a szintről az árfolyam.

Tibor Dávid: Véleményem szerint a jelenlegi nyomott, nehéz tőkepiaci hangulatban ez a 4100 forintos kibocsátási ár az egyensúlyi ár, a jelenlegi piaci ár. Azt remélem, hogy innentől látni fogják a befektetők, hogy a terveink megvalósulása felé megyünk negyedévről negyedévre az új projektek megvalósításával. Az elemzők árai azzal számolnak, hogy az üzleti terveinket javarészt hozzuk, viszont a piac még nem ezt árazza, hanem azt, ahol jelenleg tartunk. Azt remélem, hogy ahogy a tervek megvalósulnak és lépdelünk az úton, ez majd az árfolyamnak is pozitív lökést adhat. Amiben még bízunk, hogy azok a piaci intézményi befektetők, alapkezelők, akik nem vettek részt a jegyzésben, de mélyebben ismerik a sztorit, részvényeket vásárolnak.

