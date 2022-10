Napelemek, akkumulátorok, elektrolizátorok: tovább kell fokozni a tempót

Hogyan alakulnak az energiaátmenet szempontjából kulcsfontosságú technológiák jelenlegi kapacitásai, mi várható a következőkben, és hogyan viszonyul mindez a 2050-es karbonsemlegességi cél eléréséhez szükségesnek tartott bővülési pályákhoz? A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb éves jelentésében (World Energy Outlook, WEO 2022) vizsgálta meg a kérdést.

Az energiarendszerben egyre fontosabb szerep vár az új technológiákra, különösen az akkumulátorokra, a fotovoltaikus napelemekre, a hidrogén előállítására szolgáló elektrolizátorokra, valamint a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és tárolás (CCUS) technológiájára. Az alábbiakban az IEA jelentése alapján áttekintjük, hogy is áll a világ a szóban forgó négy technológia fejlesztésével, telepítéseivel, és hogy milyenek a kilátások a klímacélok tükrében.

Akkumulátorok

A járműipar lítiumion-akkumulátorok iránti globális kereslete 2021-ben 340 GWh volt (ebből csaknem 200 GWh Kína), ami több mint kétszerese a 2020-asnak. A növekedést elsősorban az újonnan regisztrált elektromos személyautók számának 120 százalékos tavalyi emelkedése hajtotta.

Az elmúlt évtizedben az akkumulátorok ára 86 százalékkal esett a növekvő méretgazdaságosságnak és az egész ellátási lánc mentén folyamatosan végrehajtott innovációnak köszönhetően. Az árupiaci árak emelkedése ellenére az akkumulátor-egységárak tovább csökkentek 2021-ben, a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) szerint 220-hoz képest 6 százalékkal. Ez a hatás ugyanakkor még nem realizálódott teljes mértékben, és ha a fémárak a 2022. január-szeptemberi szintjükön maradnak, az mintegy 35 százalékos növekedést tehet indokolttá a lítiumion-akkumulátorpakkok költségeiben 2021-hez képest.

Az akkumulátorok globális keresletének már 2030-ra 5600 GWh-ra kellene bővülnie 340 GWh-ról, hogy a klímasemlegesség elérését lehetővé tevő pályán haladjon (a globális energiaágazat számára a nettó nulla CO2-kibocsátás 2050-ig történő eléréséhez vezető utat kijelölő Net Zero Emissions (NZE) forgatókönyv). A 2030-ra szükségesnek tartott akkumulátorigény kielégítéséhez mintegy 150, 35 GWh éves termelési kapacitású új akkumulátorgyártó gyár (gigafactory) teljes gőzzel való termelése is elengedhetetlen lesz.

Az iparág számos korai stratégiai beruházást eszközölt a gyártókapacitások bővítése érdekében. A Benchmark Mineral Intelligence tanulmánya szerint a szektor magántulajdonú vállalatainak bejelentései alapján az éves globális akkumulátorgyártó-kapacitás 2030-ban meghaladhatja a 4700 GWh-t, ami mintegy 15 százalékkal alacsonyabb, mint az NZE forgatókönyv által szükségesnek tartott éves akkumulátorigény.

Forrás: IEA

Míg az akkumulátorgyárak kevesebb mint két év alatt felépülhetnek, jóval tovább tart, amíg a nyersanyag-kitermelés fokozását szolgáló beruházások beérnek. Az új bányákba, illetve új kitermelési és feldolgozási technológiákba való beruházásokat pedig gyorsan és jelentősen növelni kell azért, hogy az ellátás továbbra is képes legyen lépést tartani a gyorsan bővülő kereslettel.

A kihívást egyéb eszközökkel is lehet kezelni, például az akkumulátorok fémigényét mérséklő szabályozási intézkedésekkel. Ez annál inkább elengedhetetlennek tűnik, hogy az elektromos autókba kerülő akkumulátorok átlagos mérete 60 százalékkal lett nagyobb 2015 és 2021 között, és 2030-ig további 45 százalékkal nőhet a jelenlegi tendenciák folytatódása esetén. Önmagában a szabályozási eszközök alkalmazásával - például a villanyautó-vásárlási támogatások kisebb súlyú modellek felé terelésével - 2030-ig mintegy 7 százalékkal fogható vissza az akkumulátorigény az NZE szcenárió szerint.

Az innovatív akkumulátorfejlesztések és piacra vitelük gyorsítása szintén mérsékelheti az akkumulátorok fémigényét. A jelenlegi magas nyersanyagárak hosszabb távon azzal a kedvező hatással járhatnak, hogy az innovációs erőfeszítéseket az akkumulátorok nyersanyagigényének csökkentésére sarkallják.

Elektrolizátorok

Napjainkban szinte az összes hidrogént fosszilis tüzelőanyagokból állítják elő. A világszerte telepített 510 MW-nyi elektrolizátor-kapacitás a 2021-ben 94 millió tonnás teljes hidrogénigény mindössze 0,1 százalékát volt képes kielégíteni. Az iparág azonban rendkívül gyors növekedési szakaszba lépett.

A globális elektrolizátor-kapacitás 70 százalékkal nőtt 2021-ben, igaz, nagyon alacsony bázisról. Jelenleg körülbelül 460 projekt áll fejlesztés alatt, ezek, illetve az egyéb bejelentett projektek eredményeképpen 2022 végére a kapacitás 1,4, 2030-ig pedig mintegy 134 GW-ra bővülhet. A bizonytalanabb sorsú, nagyon korai fázisú projekteket is figyelembe véve a globális elektrolizátor-kapacitás 2030-ig 240 GW-ot érhet el.

A globális hidrogénigény 2030-ban 180 millió tonna, 2050-ben pedig 475 millió tonna lehet az NZE forgatókönyv alapján (melyekből 90, illetve 450 millió tonna származna karbonszegény forrásból). Az elektrolizátorok termelésének 2030-ban a kereslet hozzávetőleg egyharmadát, 2050-ben pedig a 70 százalékát kellene fedeznie a klímacélok eléréséhez, ami azt jelenti, hogy 2030-ban az elektrolizátor-kapacitásnak el kell érnie a 720 GW-ot, 2050-ben pedig a 3670 GW-ot.

Forrás: IEA

Ami az elektrolizátorgyártó-kapacitást illeti, az 2030-ban elérheti az évi 65 GW-ot, ami 105 GW-ra emelkedhet, ha a ma még nem ismert indulási dátummal rendelkező terveket is figyelembe vesszük. Az előre jelzett gyártókapacitás összesített teljesítménye 2030-ban 270 GW körül alakulna, ami ugyan óriási növekedés a jelenlegi 7 GW körüli szinthez képest, de csak alig több mint egyharmada a klímacélok eléréshez nélkülözhetetlennek tartott kapacitásnak. A bizonytalan indulási évű projektek beleszámítva is mindössze 380 GW körül alakulhat a kumulatív elektrolizátorgyártó-kapacitás 2030-ban, ami még mindig csak kicsivel több mint a fele az NZE szcenárióban szükségesnek tartott értéknek.

Az elektrolizátorok gyártásához szintén nélkülözhetetlenek bizonyos kritikus ásványok, így különösen a nikkel, a platina, az acél, az alumínium és az irídium. A jövőbeni fémárakat nehéz előre jelezni, mindenesetre az elektrolizátor-fejlesztések céljai között a fémigény csökkentése is szerepel.

Napelemek

A fotovoltaikus modulok ára 80 százalékkal esett az elmúlt évtizedben, köszönhetően az innovációnak és a méretgazdaságosságnak. Ennek eredményeképpen a világ sok részén a napelemek lettek a legelérhetőbb áramtermelő technológia. 2021-ben azonban - történelmük során először - a modulok átlagos értékesítési ára emelkedett a szállítási költségek és alapanyagárak (különösen a poliszilícium) növekedése miatt, a 2020-as szinthez képest körülbelül 20 százalékkal. Noha a modulárak 2022 első felében is magasan maradtak, a költségek hamarosan várhatóan tovább csökkennek majd a gyártási anyag- és energiahatékonyság javulásának eredményeképpen.

2021-ben rekordnak számító 150 GW-tal bővült a globális fotovoltaikus kapacitás; ennek 95 százalékát kristályos szilícium modulok, a fennmaradó részt pedig a vékonyfilmes (vékonyrétegű) technológia tette ki. A klímacél eléréséhez 2030-ig 650 GW-ra kell növelni az éves naperőmű-kapacitás-bővülés mértékét. Bár ehhez jelentős további erőfeszítések megtételére van szükség, ugyanakkor relatív értelemben 2013 és 2021 között hasonló arányban nőtt az évente telepített új naperőmű-kapacitás nagysága, 37 GW-ről 150 GW-re.

A globális napelemmodul-gyártó kapacitás 2021-ben 250 GW volt, ez azonban csak a poliszilícium-gyártás szűk keresztmetszetét jelenti, az ostya- és cellagyártó kapacitás ezt jelentősen meghaladta (360, illetve 410 GW). A klímasemlegességhez szükséges telepítési ütem eléréséhez a termelési kapacitást az egész értéklánc mentén több mint 800 GW-ra kellene bővíteni. A szűk keresztmetszetet adó globális poliszilícium-gyártó kapacitás 2022 végéig elérheti a 400 GW-ot, vagyis az idei év végére meglesz a 2030-ra szükségesnek tartott gyártókapacitás nagyjából fele. Bár a további tervekkel kapcsolatban jelentős a bizonytalanság, becslések szerint a kapacitásbővítésről szóló bejelentések alapján teljesülhet a 2030-ra kijelölt cél.

Forrás: IEA

Ehhez a nyersanyagellátás fokozása is elengedhetetlen. Az NZE forgatókönyv alapján a kritikus anyagok iránti igény 200-300 százalékkal erősödhet 2021 és 2030 között. A nyersanyagköltségek körülbelül a 35-50 százalékát teszik ki a fotovoltaikus napelemmodulok teljes előállítási költségeinek. A napelemek kritikus nyersanyag- (például poliszilícium- és ezüst-) igénye már a múltban is jelentősen mérséklődött, és a következő évtizedben az anyagintenzitás további javulása várható, ha lassabb ütemben is.

CCUS

A szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és tárolás területén szintén a telepítések ütemes felgyorsítására van szükség a klímacél eléréséhez, nem csak a fosszilis alapú energiatermeléshez, de a bioenergia- (biomassza és biogázok) égetéshez kapcsolódóan is (BECCS), ahogyan a szén-dioxidot a levegőből kivonó negatív emissziós technológiák (DAC) alkalmazása is elengedhetetlen.

Ma mindössze 35 CCUS létesítmény üzemel világszerte, amelyek évente összesen 45 millió tonna szén-dioxid légkörbe kerülését képesek megelőzni. A kapacitást 2030-ig 1,2, 2050-ig pedig 6,2 milliárd tonnára kell bővíteni a klímasemlegességi cél eléréséhez, amihez mostantól 2030-ig havonta több mint tíz, CCUS-technológiával felszerelt üzemet kellene átadni. Az elmúlt időszak fejleményei bizakodásra adnak okot e téren: a 2021-ben a kormányok által világszerte bejelentett CCUS-projektek keretében összesen körülbelül 20 milliárd dollár értékben valósulhatnak meg új beruházások.

Az erősödő klímavédelmi elköteleződés, illetve a szakpolitikai és beruházási környezet javulásának hatására 2018 óta napjainkra közel tízszeresére nőtt a tervezett CCUS-üzemek száma. Jelenleg világszerte összesen 260 ilyen projekt van a tervezés és fejlesztés különféle fázisaiban, amelyek közül 130-at 2021-ben jelentettek be. Ha mind megvalósul, 2030-ig 260 millió tonnára bővül a telepített kapacitás, ami ugyan a mainál mintegy hatszor nagyobb ugyan, de így is csak körülbelül a 20 százalékát tenné ki a szükségesnek.

Forrás: IEA

A CO2 közvetlenül a légkörből történő megkötése (DAC) iránti érdeklődés is egyre erősödik. Napjainkban világszerte 18 DAC-üzem működik, amelyek együttes szén-dioxid-megkötő kapacitása összesen évente kevesebb mint 10 000 tonna. Jelenleg 11 ilyen új létesítmény fejlesztése folyik, amelyek megvalósulása esetén a globális kapacitás 2030-ig meghaladja az 5 millió tonnát. Ez jelentős növekedés lenne, de a prognosztizált kapacitás még így is csak kevesebb mint 10 százalékát tenné ki a 2030-ra szükséges értéknek. E szerint 2030-ra a kapacitást 70 millió tonnára kellene emelni, majd 2050-ig 600 millió tonnára.

A tárolással szemben alternatíva lehet a leválasztott CO2 alapanyagként való felhasználása, egyebek mellett például szintetikus repülőgép-üzemanyagok gyártásához. Ezek felhasználása során azonban a szén-dioxid ismét visszakerül a légkörbe, ezért a klímasemlegesség elérése érdekében a leválasztott CO2 több mint 85 százalékát tartósan tárolni kell, és mindössze a fennmaradó kevesebb mint 15 százalékot célszerű alapanyagként felhasználni a Nemzetközi Energiaügynökség szerint.

Címlapkép: Getty Images