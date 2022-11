Visszanyal a fagyi: Oroszország lenne az energiaválság igazi vesztese?

Birol elmondta, hogy szerinte a mostani az első, valóban globális energiaválság. A válság epicentruma Európa, de kiemelte azt is, hogy

Hiba volt, hogy Európa évtizedeken keresztül ennyire függött az orosz gáztól.

Birol szerint az elkövetkezendő évek különösen nehéznek bizonyulhatnak gazdasági és társadalmi szempontból is egyaránt. Az idei telet azonban szerinte már átvészelhetjük, amennyiben az nem lesz túl hosszú és az átlagosnál hidegebb, valamint ha nem következnek be újabb szabotázsakciók.

Az elkövetkezendő évek különösen nehezek lehetnek a kontinens számára, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a piacra érkező LNG-kapacitások most is, és a jövőben is igencsak korlátozottak lehetnek, különösen ha a kínai kereslet is fellendül a jövő évben. Emellett pedig nagyon korlátozott mennyiségben érkezik gáz az USA-ból, és a világ más pontjairól is.

Szerintem a következő években fel kell készülnünk a magas és változó energiaárakra, amelyekre megoldásokat kell kidolgoznunk. A mostani tél nehéz lesz, de a következő várhatóan még nehezebb

-mondta Birol. Ezt egyébként ő és az Európai Bizottság alelnöke is kimondta már az elmúlt hetekben:

Az Európai Tanács által bevezetni kívánt rugalmas ársapka ötletével kapcsolatban Birol elmondta, hogy az ársapka bevezetésével Európa egyértelműen veszítene versenyképességéből, azonban ha egy olyan (ársapka) megoldást alkalmaznának, amely segít a versenyképesség megőrzésében, és a fogyasztók védelmében egyaránt, akkor ez egy működőképes ötlet lehet.

A közös gázbeszerzéssel kapcsolatban Birol kiemelte, hogyha az európai országok összeadják erejüket, úgy erős vásárlóként léphetnek fel, ami a piaci pozícióikat is jelentősen javíthatja a cseppfolyósított-földgázért folytatott versenyben.

Az oroszok jövőjével kapcsolatban Birol úgy fogalmazott, hogy

OROSZORSZÁG EGYÉRTELMŰEN VESZTESE LESZ AZ ENERGIACSATÁNAK, MIUTÁN ELVESZÍTETTE LEGNAGYOBB PIACÁT, EGY EURÓPAIHOZ HASONLÓ GÁZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE KÍNA, VAGY INDIA IRÁNYÁBA PEDIG NAGYJÁBÓL EGY ÉVTIZEDET VENNE IGÉNYBE,

emellett pedig sok új technológóiára, valamint finanszírozásra is szüksége lenne.

Annak ellenére, hogy Európa és a világ más részei is kihívásokkal teli időszakon mennek keresztül, fontos kiemelni, hogy a kormányok igyekeznek komoly válaszokat adni a mostani krízisre. Erre egy példa Birol szerint Európában a REpower EU, amely rengeteg forrással segítheti a megújuló energiaforrásokra történő átállást. A mostani krízissel kapcsolatban Birol végül elmondta, hogy bízik abban, hogy a jelenlegi helyzet történelmi fordulópontot jelenthet a zöld energiára történő átállás felgyorsításában, és néhány nehéz év után visszatekintve elmondhatjuk, hogy az idei évben indult erős növekedésnek a megújuló energiaforrásokra történő átállás.

Címlapkép: Shutterstock