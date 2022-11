Közös informatikai leányvállalatot alapít a 4iG és a Rheinmetall

A 4iG és a Rheinmetall közös informatikai leányvállalatot alapít Budapesten Rheinmetall 4iG Digital Services néven.

Jön a közös vállalat

2022. november 3-án a felek megállapodtak a szindikátusi szerződés aláírásával abban, hogy a 4iG a közös vállalat üzletrészének 51 százalékával rendelkező többségi tulajdonos lesz, a Rheinmetall pedig 49 százalékos tulajdoni részesedéssel fog rendelkezni.

Az alapításhoz szükséges minden feltétel teljesülése után a felek intézkednek a cégbírósági bejegyzéshez szükséges lépések megtétele érdekében. A közös vállalat projekt-és üzemeltetési informatikai szolgáltatásokat nyújt majd a Rheinmetall globális leányvállalatai számára Magyarországon és világszerte.

Az üzleti igények és lehetőségek alapján az új közös vállalat tervezi, hogy fokozatosan bővíti szolgáltatásainak körét a belső és külső ügyfelek számára egyaránt. A ma megjelent közleményben az áll, hogy az új közös vállalat mindkét fél számára előnyös: megerősíti a Rheinmetall informatikai képességeit, miközben a 4iG számára nagyobb hozzáférést biztosít az informatikai szolgáltatások globális piacához.

Így értékeltek a cégvezérek

„A 4iG üzleti stratégiájának egyik legfontosabb alapköve a nemzetközi terjeszkedés, amely a vállalatcsoport fejlődési irányait és üzleti döntéseinket is meghatározza. A Rheinmetall és a 4iG által alapított közös informatikai vállalat hatalmas előrelépést jelent, mert nem csak a védelmi ipari digitális szolgáltatások területén erősíthetjük a pozíciónkat, hanem a magyarországi együttműködést követően a Rheinmetall globális partnerévé válhatunk” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

„A közös vállalat életre hívása nem csupán Magyarország iránti elkötelezettségünket mutatja, a társaság nagymértékben támogatja majd a Rheinmetall digitális technológiák terén meglévő képességeit is” – jelentette ki Armin Papperger, a Rheinmetall igazgatótanácsának elnöke. „Jelentős növekedési potenciált látunk a 4iG-vel létrehozott együttműködésben, különösen a most alapított közös vállalat esetén. Elkötelezettek vagyunk az erős és gyümölcsöző együttműködés mellett, amely a Rheinmetall és a 4iG számára is kiemelkedő előnyöket biztosít.”

Történelem

A 4iG-nek és a Rheinmetallnak nem ez lesz az első közös vállalata, idén májusban jelentették be, hogy a Rheinmetall (51%), a 4iG (39%) és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) (10%) képviselői közös vállalat alapításáról írtak alá előzetes megállapodást. Az alapítók célja, hogy a közös vállalat részt vállaljon a Magyar Honvédség digitalizációjában, valamint a közép-kelet-európai NATO tagállamok számára digitális eszközöket fejlesszen és forgalmazzon annak érdekében, hogy megfeleljenek a mai és jövőbeni harctéri követelményeknek.

Tavaly november végén jelentették be, hogy háromoldalú előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért befektető társasága, a KZF Vagyonkezelő, a 4iG és a Rheinmetall, a megállapodás eredményeként a német vállalat részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG-ben, amellyel a társaság legnagyobb nemzetközi stratégiai befektetőjévé válhat, állt az akkori közleményben. A Rheinmetall és a 4iG akkor közös informatikai vállalat alapításáról is megállapodott, amely a jövőben a Rheinmetall magyar és egyéb nemzetközi leányvállalatainak IT szolgáltatásait biztosíthatja.

Januárban jelentették be, hogy végleges megállapodást kötött Jászai Gellért befektetési társasága, a KZF Vagyonkezelő, a 4iG valamint a Rheinmetall, a német cég részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,12 százalékos tulajdont szerez a 4iG-ben, amellyel a magyar informatikai és távközlési cégcsoport legnagyobb nemzetközi befektetője lesz.

Idén márciusban derült ki, hogy több lépésből álló tranzakció keretében a Rheinmetall tőzsdén kívüli ügylettel 4iG részvényeket vásárolt, a német vállalat akkor 24,1 százalékos tulajdonosa lett a 4iG-nek.

4iG le, Rheinmetall fel

A 4iG árfolyama idén 21 százalékkal került lejjebb.

A Rheinmetall árfolyama 96 százalékot ralizott idén.

