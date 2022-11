Sürgeti az Európai Tanács elnöke az uniós gázárplafon bevezetését

Michel november 7-én kelt levelében arra kéri a Bizottság elnökét, hogy a földgázügyletekre vonatkozó ideiglenes árfolyosót minél előbb terjesszék elő, hogy a miniszterek a november 24-i Energiaügyi Tanács ülésén megvitathassák azt. Emellett azt is kéri Ursula von der Leyentől, hogy határozzák meg a munka befejezésének várható időpontját is.

Három uniós diplomata szerint a Michel és a Bizottság közötti üzenetváltásra egy hétfői találkozót követően került sor, amelyen a Bizottság közölte a tagállamok képviselőivel, hogy

a gáz árának felső korlátozása az uniós piacokon kockázatos, szinte kivitelezhetetlen és nem ajánlott.

Michel a levelében emlékeztetett rá, hogy az állam- és kormányfők már az Európai Tanács múlt havi csúcstalálkozóján is kifejezetten kértek egy ilyen árplafon intézkedést és erről egyhangúan meg is állapodtak.

"A 27 vezető által közösen elfogadott következtetésekben döntöttünk a további intézkedések világos keretéről. Különösen a 18. bekezdés határozza meg, hogy milyen konkrét döntéseket kell most sürgősen meghozni - beleértve a földgázügyletekre vonatkozó ideiglenes árfolyosót" - olvasható a levélben.

Lényegében tehát a múlt heti EU-csúcs döntésére hivatkozva "rászólt" a Tanács elnöke a Bizottság elnökére, hogy ne más irányt javasoljanak a gázársapka helyett, hanem azt, amiben az állam- és kormányfők egyszer már megállapodtak.

Michel a levelében azt is hozzátette, hogy az Európai Tanács továbbra is foglalkozik ezzel az üggyel, és szükség esetén további lendületet is adnak majd a javaslattételi folyamatnak.

Címlapkép: Getty Images