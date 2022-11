Mi lesz az OTP árfolyamával, merre mehet a Mol? - Ezt gondolják az elemzők

Magyar Telekom

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom nem számolt be rekorderedményről a július-szeptemberi időszakban, igaz, több eredménysoron közel állt hozzá. A bevételeknél erőteljes szezonalitás látszik a Telekomnál, és ha csak a harmadik negyedéves árbevételt nézzük, akkor a mostani volt az eddigi legerősebb. A távközlési vállalat bevétele az elemzői konszenzusnak közel megfelelően emelkedett, az adózott eredmény viszont csökkent a bázisidőszakhoz képest, ugyanakkor a piacok nagyobb visszaesésre számítottak, így kellemes meglepetést tudott okozni.

A negyedéves gyorsjelentést követően a Wood 546 forintos, a Raiffeisen 345 forintos, az Erste 470 forintos, a Santander pedig 300 forintos célárat fogalmazott meg a Magyar Telekom részvényeire a Refinitiv gyűjtése szerint. A négy elemző közül a Santander kivételével (akinél alulteljesítésen van a papír) mindenki vételre ajánlja a távközlési vállalat részvényeit. A céget követő hat elemzőnél vétel, egynél, a Santandernél pedig alulteljesítés ajánlás van érvényben.

A medián célár 470 forint, az áltagos célár pedig 436 forint a Telekom részvényeire, ami 47, illetve 36 százalékkal áll a jelenlegi árfolyam felett.

A gyorsjelentést követően frissített célárak mediánja 407 forint, ami 27 százalékos felértékelődési potenciált jelent, az átlag pedig 415, ami pedig közel 30 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamot.

Mol

Már a második negyedévben is rekordprofitot ért el a Mol, a harmadik negyedévben pedig még arra is rátett egy lapáttal az olajcég. A több szempontból is rekordnak számító eredményekhez elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz, így az üzemanyagár-stop és az extraprofit adó ellenére is erős tudott lenni a negyedév.

A negyedéves jelentést követően az Erste tartás ajánlás mellett 2860 forintos célárat fogalmazott meg a Mol részvényeire, a Wood pedig 3590 forintos célár mellett ajánlotta vételre a papírokat. Ezeken kívül még egy tartás ajánlás érkezett a Molra, 2608 forintos célárral a Refinitiv gyűjtése szerint. A Mol részvényeit 10 elemző követi, akik közül öten tartásra, öten pedig vételre (közülük négyen „strong buy” ajánlással) javasolják a hazai olajcég részvényeit.

A Mol részvényeire vonatkozó medián célár 3240 forint, az átlag pedig 3255 forint, ami 25, illetve 26 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamról.

A negyedéves gyorsjelentést követően frissített célárak mediánja 2860 forint, átlaga pedig 3019 forint, ami 10, illetve 17 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamál.

OTP

Nagyon erős volt a harmadik negyedév az OTP-nél, a bankcsoport nem csak az organikus növekedéssel, de az elmúlt években végrehajtott akvizícióknak is köszönhetően több eredménysoron korábban soha nem látott, rekordszámokat hozott. Az új csúcsokhoz egyszeri tételek és a forintgyengülés is hozzájárult, de az alapfolyamatok is jól néznek ki a banknál. Mind a bevételek, mind az eredmény tekintetében az elemzői konszenzust meghaladó számokat közölt a harmadik negyedévre az OTP.

A november 10-én hajnalban publikált negyedéves gyorsjelentést követően a Raiffeisen vételi ajánlást fogalmazott meg az OTP részvényeire, 10 700 forintos célárral, az Erste szintén vételi ajánlást adott 12 000 forintos célárral. Érkezett ezen kívül egy semleges ajánlás 13 300 forintos célárral, egy tartás ajánlás 9776 forintos célárral, illetve egy alulteljesítési ajánlás 8590 forinttal. Jelenleg 13 elemző követi az OTP részvényeit, akik közül ketten eladásra, négyen tartásra ajánlják az OTP-t, hét elemző szerint pedig venni kell a bankpapírt.

A jelenleg érvényben lévő elemzői célárak mediánja 12 000 forint, ami 16 százalékkal van a jelenlegi árfolyam felett, az átlagos célár pedig 12 082 forint, ami 17 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A gyorsjelentést követő célárak mediánja 10 700 forint, ami 3 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamot, átlaga pedig 10 873 forint, ami 5 százalékkal múlja felül.

Richter

A Richter harmadik negyedéves gyorsjelentése nagy meglepetést okozott, masszívan felülteljesítő volt a vállalat minden eredményszinten az elemzői konszenzushoz képest. A negyedéves bevétel a gyógyszergyártó cég története során először lépte át a 200 milliárd forintot, az adózott eredmény pedig több mint a duplájára emelkedett az egy évvel ezelőtti szintről, ami szintén új negyedéves rekordot jelent. Az erős negyedéves számokhoz nagyban hozzájárult a forintgyengülés, miután a vállalatnál jelentős az export aránya, különösen a dollárkitettség nagy a bevételben.

A Richter november 8-án hajnalban publikált gyorsjelentését követően több elemző frissítette a részvényekre vonatkozó célárát. A Refinitiv adatai szerint az Erste elemzője 8820 forintos célárral felhalmozási ajánlást fogalmazott meg a részvényekre, a Wood elemzőjének friss célára pedig 8783 forint a negyedéves jelentés után, tartás ajánlással. Ezen kívül két vételi ajánlás érkezett a Richter papírjaira az elmúlt egy hétben, az egyik 9800 forintos célárral, a másik a Jefferiestől 14 000 forintos célárral, ez utóbbi a jelenleg érvényben lévő legmagasabb célár a Richter részvényeire. A Richtert jelenleg 7 elemző követi a Refinitiv adatai szerint, a legpesszimistább ajánlás tartás, az is csak egyetlen elemzőnél.

A medián célár jelenleg 9200 forint a Richter részvényeire, az átlagos célár pedig 10 025 forint, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 12, illetve 22 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A legfrissebb, már gyorsjelentés utáni célárak átlaga 10 350 forint, mediánja pedig 9310 forint, ami 26, illetve 13 százalékkal van a részvények jelenlegi árfolyama felett.

