Jövő héten gondok lehetnek egyes benzinkutakon - Mit mond a Mol?

A Mol partnereknek kiküldött üzenete szerint „az ország működése és energiaellátása érdekében” nem tudnak dízelt és motorbenzint biztosítani a november 21-ével kezdődő héten – derül ki a lapunk birtokába jutott dokumentumból.

A Mol megerősítette a hírt és a Portfolio-nak nyilatkozva elmondta, hogy

Azoknak az új viszonteladó ügyfeleknek szól a tájékoztató, akik felé kiszolgálási kötelezettségünk nincs, de a hatósági ár életbe lépését és az importkiesést követően szerződést kötöttünk velük. Az átmeneti korlátozások határozatlan időre szólnak, de hetente felülvizsgáljuk az ellátási stratégiánkat, és minden esetben teljesítjük a szerződéses kötelezettségeinket.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Portfolio-nak nyilatkozva elmondta, hogy

összeomlott a magyarországi biztonságos üzemanyagellátás,

korlátozások és ellátási nehézségek jöhetnek egyes kutakon, bizonytalan ideig. Hozzátette, hogy 251 kútnak van a Mollal ilyen szerződése.

A Mol partnereknek kiküldött üzenete szerint a korlátozás hátterében több tényező is közrejátszik:

A hatósági ár hatásai. A tavaly novemberben bevezetett hatósági ár miatt jelentősen megnövekedett az üzemanyag iránti kereslet a Mol töltőállomásain, miközben jóval kevesebb importtermék érkezik az országba. Jelenleg a Mol felel a piac több mint 80 százalékának kiszolgálásáért, amely teljes gyártási kapacitás mellett is megfontolt ellátási stratégiát igényel.

Az orosz tüzérségi találat után sikerült megjavítani a Barátság-vezeték áramellátásért felelős transzformátor-állomást, de a kőolajszállítás alacsony nyomáson indult újra. Karbantartási munkálatok a Dunai Finomítóban. A hétvégén lezárult a Dunai Finomító ütemezett nagyleállása, de az újraindítás során további karbantartási feladatok merültek fel. Emiatt pedig gyártási kapacitáskieséssel számol a vállalat valamennyi termék vonatkozásában.

A Mol partnereknek kiküldött levele szerint a vállalatnak az egész régió energiaellátásában kiemelt stratégiai szerepe van és felelősek azért, hogy biztosítani tudják az ország működéséhez szükséges üzemanyag-mennyiséget. A jelenlegi helyzetben az országos ellátási szempontokat kell előtérbe helyezni és ezért kell az átmeneti korlátozásokat bevezetni.

Emlékezetes, épp egy évvel ezelőtt vezette be a kormány az üzemanyagok árstopját, 2021. november 15-től él az intézkedés. Közben viszont az inflációs számok csak tovább gyorsultak, így azóta nem is tudta kivezetni a hatósági árakat a kormány, viszont több lépésben szűkítette a kedvezményes áron tankolok körét. A Független Benzinkutasok Szövetsége a napokban adott ki egy összefoglalót az egy éves évforduló kapcsán.

A benzinár stop előnyét persze sok autós élvezi, ám jól látható, hogy hozzájárul az ellátási zavarokhoz.

Közben azzal is tisztában kell lenni hogy a mesterségesen alacsony ár túlfogyasztásra ösztönöz. Legutóbb ezzel kapcsolatban Windisch László az állami számvevőszék elnöke fejtette ki véleményét. Ez is egy energiahordozó, amit importból szerez be az ország, a környezetvédelmi szempontokon túl már csak emiatt is takarékoskodni kellene vele. Emiatt nem tartom szerencsésnek az olyan jellegű ársapka alkalmazását, mint a lakossági üzemanyagé, hiszen így semmi nem ösztönzi a lakosságot a takarékosabb felhasználásra - mondta el Windisch László.