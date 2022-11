Újabb nagy dobás az AutoWallistól, izgalmas piacot készül meghódítani a cég

A flottakezelői piac

A mobilitási szolgáltatásoknak szerves részét képezi a flottkezelés, melynek ügyféloldalát alapvetően olyan cégek képezik, amelyek nem megvásárolják a gépjárműveket, hanem flottakezelőn keresztül használják. Ez a megoldás több szempontból is kedvező: kiszámítható költséget jelent, csökkentve ezzel az üzleti bizonytalanságot; leveszi az ügyfél válláról az adminisztrációs terheket; nincs beruházási költsége; és végső soron a használt autóval sem az adott cégnek kell foglalkoznia.

A magyarországi flottakezelési piac alapvetően három nagy csoportra osztható a szolgáltatók mérete alapján:

Néhány nagy nemzetközi szereplő (például ALD, LeasePlan, Arval).

Közepes szereplők (1000-5000 autó).

Több kisebb szereplő (legfeljebb néhány száz, maximum 1000 autó).

Ebben az univerzumban a Nelson egy olyan közepes méretű szereplő, amely a klasszikus módon flottkezelőként jött létre és fejlődött, és a hazai piacon beletartozik a tíz legnagyobb cégbe

– mondta Antal Péter, utalva arra, hogy több olyan szereplő is van a piacon, amely - a Nelsonnal ellentétben - elsőnek a saját gépjárműparkjához hozott létre flottakezelő ágat, majd később jelent meg ezzel a piacon – ilyen például a Mol Fleet Solutions.

A hazai piac mérete hozzávetőleges 120-130 ezer kezelt autót tesz ki, ennek a 85 százalékát fedi le az a 10 cég, amelybe a Nelson is tartozik. A maradék 15 százalékon körülbelül 20 cég osztozik (amibe nem tartoznak bele azok a márkakereskedések, amelyeknek van saját, kis méretű flottakezelőjük).

Izgalmas lehetőségek kínálkoznak

A nemzetközi piacokat tekintve, Antal Péter szerint látható egy általános konszolidációs trend, amely a flottakezelők piacán is jelen van. Példaként rámutatott a fent is említett ALD és a LeasePlan összeolvadására, melynek keretében az ALD 4,9 milliárd euróért megvásárolja a LeasePlant, ezzel létrehozva egy 3,5 millió járműből álló flottát.

A szakember emellett kiemelte, hogy a nagyobb szereplők a növekvő piacból egyre jelentősebb szeletet fognak tudni megszerezni – részben a konszolidáció miatt is. Emellett elmondta azt is, hogy egyre inkább érvényesülhetnek nálunk is azok a trendek, amelyeket a nyugati piacokon már látni lehet, és amelyek jelentős lehetőségeket rejtenek magukban.

Nyugaton egyre szélesebb körben terjed el a B2C flottakezelői szolgáltatásnyújtás, vagyis magánszemélyek számára a szolgáltatásként igénybe vett autózás – ez Magyarországon egyelőre nem elterjedt, de nagy lehetőséget látunk benne

– mondta Antal Péter.

Kitért emellett arra is, hogy már megjelentek olyan új flottakezelési tevékenységek, illetve modellek, amelyek nem a hagyományos rövid- vagy hosszútávú bérleteken alapulnak, hanem sokkal inkább egy rugalmas, középtávú megoldást kínálnak:

„Például egy előfizetéses modellben lehet bizonyos kategóriájú autó bérelni közép- vagy hosszútávra úgy, hogy meghatározott pontokon rugalmasan kiszállhat az ügyfél, illetve lehet díjcsomagot váltani (például családbővülés esetén). Olyan szolgáltatásokban is gondolkodunk, mint a meghatározott módon nagyobb autóra történő váltás síelés vagy nyaralás idején. Számos hasonló piacfejlesztési lehetőséget látunk.”

A Nelson az AutoWallis égisze alatt

Bár az AutoWallisnál korábban is létezett flottakezelés (a Sixten belül), a mostani akvizícióval fog ténylegesen kilépni a hagyományos értelemben vett flottakezelői piacra a Csoport, rögtön 2-2,5 százalékos piaci részesedést megszerezve.

Az AutoWallis stratégiája, hogy a régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon. A flottakezelői tevékenység a mobilitási vertikum fontos eleme, ami eddig a klasszikus módon nem volt része a csoportnak. Éppen ezért nagyon fontos lépés ez a tevékenységi körünk kiterjesztésében, valamint a szolgáltatási portfóliónk erősítésében

– mondta Antal Péter.

A Nelson tavalyi számaiból is látszik, hogy jelentős szereplőről van szó, ugyanis 2021-ben 4,2 milliárd forintos árbevétel mellett 2,4 milliárd forintos EBITDA-t, valamint 230 millió forint adózás előtti eredményt ért el. Hogy ezt perspektívába helyezzük, az AutoWallis az idei első félévben 131 milliárd forintos árbevétel mellett 6,9 milliárd forintos EBITDA-t ért el.

Az önmagában is magas eredménytermelő képességen felül az alapvető szinergiák már most is látszanak az AutoWallis kis- és nagykereskedelmi tevékenysége és a Nelson között. Egyrészt természetes szinergiák léphetnek fel a két tevékenységi kör párhuzamos fejlesztése mentén: a Nelsonon keresztül például lehetőség nyílik olyan szolgáltatások fejlesztésére, amivel a kis- és nagykereskedelmi ügyfélkör plusz lehetőségekhez jut, ez pedig pozitívan hathat vissza az autókereskedelmi értékesítésre.

Egy másik szinergia emellett, hogy a flottakezelésben használt autókat végül értékesítik a használtautó piacon – amely szegmenst egyébként szintén erősít a cég a JóAutók.hu és AutóLicit.hu portálokat üzemeltető Net Mobilitás Zrt. folyamatban lévő akvizíciójával. Ez tehát egy komoly hosszútávú lehetőség a cégcsoport számára – tette hozzá Antal Péter.

A Nelson erősségeire kitérve a szakember elmondta, hogy egy nagy múltú, ismert cégről van szó, amely megbízható és jól áttekinthető, valamint nagyon jól is működik. Hozzátette emellett, hogy a Nelson egy olyan tényező a magyar piacon, amire lehet építeni.

A Nelsonnak nagy erőssége a méretéből fakadó rugalmassága – megvan náluk a méret, a tudás, és a tapasztalat, de közben jó szolgáltatást nyújtanak és odafigyelnek az ügyfelekre. Ez egy olyan ugródeszkát jelent számunkra, amelyről el tudunk rugaszkodni

Kitérve az ügyfélkörre, Antal Péter elmondta, hogy a Nelson ügyfélköre alapvetően vegyes, nagyobb arányban vannak kis- és középvállalati ügyfelek, mint a legnagyobb flottakezelő cégek esetében, amelyek jellemzően a nagy multinacionális cégekkel állnak kapcsolatban. A Nelsonnak is vannak nagyobb ügyfelei, de sokkal erőteljesebben szolgálja ki a kkv szektort. Az ügyfélkör bővülése előtt azonban jelentős lehetőségek nyílnak meg az AutoWallis csoportba való bekerülés révén, részben a fent részletezett szinergiák miatt - mondta.

A továbbiakban is lesznek nagy nemzetközi vállalatok a portfólióban, de mellettük lesznek bőven kis- és középvállalati ügyfelek is

Összefoglalva tehát a flottakezelői piacra való belépés az AutoWallis stratégiájába beleillő, logikus döntés, amellyel a cég egy nagy lépést tesz abba az irányba, hogy a régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon.

„Azt látjuk, hogy egyre nagyobb szerepe lesz az autóhasználatnak az autóbirtoklással szemben. Az ebben rejlő lehetőségek kihasználásához nagyon jó alapot ad a flottakezelés. Ezen felül úgy gondoljuk, hogy még a szinergiák figyelmen kívül hagyásával is egy kiváló céggel bővítettük a portfóliónak, amely önmagában, a saját lábán megállva is hozzá fog adni az AutoWallis gazdasági és pénzügyi tevékenységéhez és eredményéhez” - mondta Antal Péter.

Mi várható a jövőben?

A Sixt és a Nelson közötti jövőbeli együttműködéssel kapcsolatban Antal Péter példaként elmondta, számos olyan eset van, amelyben a két cég együtt tud működni, például, ha egy kiemelt esemény kapcsán átmenetileg megnövekedett autószükséglet merül fel.

Emellett viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ugyan a teljes vertikumot lefedő mobilitási szolgáltatót építünk, de meg fogjuk húzni a határokat, és a csoporton belül minden cég a központi tevékenységére fog fókuszálni, nem fogjuk őket összemosni

Végül a jövőbeli növekedési tervekről Antal Péter azt mondta, hogy szerinte az AutoWallis flottakezelési üzletága a piacot meghaladó mértékben fog növekedni. A szakember ezt azzal indokolta, hogy két nagy tudással és tapasztalattal bíró piaci szereplő egyesül, amelynek pozitív hatásai mellett az AutoWallis erős anyagi háttere is támogatóan hat a növekedésre.

Úgy gondoljuk, hogy a korábban részletezett flottakezelési szolgáltatási trendek, és lehetőségek kiaknázásában mi éllovasok leszünk. Ez is azt támasztja alá, hogy növelni fogjuk a piaci részesedésünket a többi flottakezelőhöz képest.

Viszont nem csak a hazai piacon, hanem külföldre is tervezi a cég a flottakezelői tevékenység kiterjesztését, minden olyan országban, ahol jelen van autókereskedelemmel. Hogy ez milyen módon és hogyan, milyen ütemben fog megvalósulni, azt a cég még vizsgálja - tette hozzá Antal Péter.

Az esetleges további akvizíciókkal kapcsolatban a szakember elmondta, hogy folyamatosan vizsgálják a hazai és régiós szereplőket, de a következő bejelentésre még várni kell, következő lépésként az AutoWallis első háromnegyedéves számait ismerhetjük meg szerdán. A felvásárlás pedig a versenyhivatali jóváhagyást követően, várhatóan 2023 első negyedévében zárulhat.

