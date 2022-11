Összeálltak a csillagok – Itt a világ egyik legjobb agrársztorija

A koronavírus-járvány miatt a beszállítói láncok komolyan sérültek, a kereslet viszont erős a mezőgazdasági gépek iránt, amit támogatnak a magas terményárak és a gazdák hatékonyságjavítási igényei, emiatt feltorlódtak a megrendelések, a gépgyártók pedig alig győzik kiszolgálni a vevőiket, még úgy is, hogy a gépek ára nagyot emelkedett. Ebből profitál a Deere is, amelyik idén rekordbevételt és -profitot ért el. A menedzsment és az elemzők szerint a kilátások is jók, a rövid- és középtávú trendek is támogatják az amerikai vállalatot. Ezt árazzák a befektetők is, a Deere-ből hatalmas tőzsdei behemót lett, a piaci értéke már 133 milliárd dollár, közel hétszer akkora, mint a magyar tőzsdei cégeké összesen, a Deere már nagyobb, mint az IBM, a Goldman Sachs, vagy a Netflix.

Nagyra nőtt a Deere Az év egyik nagy tőzsdei sztorija a Deere, az elsősorban mezőgazdasági gépeket gyártó amerikai vállalat részvényárfolyama idén már 29 százalékot emelkedett, úgy, hogy nem kifejezetten jó a tőkepiaci hangulat, a szélesebb piacot reprezentáló S&P 500 értéke az elmúlt hetek ralija után is 17 százalék mínuszban áll. A vállalat piaci értéke már 133 milliárd dollár, amivel a tőzsdén jegyzett amerikai cégek között a 62. helyen áll, és olyan nagyvállalatokat előz meg, mint az IBM, a Goldman Sachs, a Netflix, az Intel, a Starbucks vagy a Boeing. Mi a sztori? A mezőgazdasági gépgyártás és a Deere erős sztorija több lábon áll: egyrészt az iparág relatíve lassan jött ki abból, hogy a globális koronavírus-járványt követően a beszállítói láncok töredezetté váltak, sok esetben kulcsfontosságú alkatrészek hiányoztak, ez pedig szűk keresztmetszetet jelentett a gépgyártásban, és a mezőgazdasági (és éptőipari) gépek kínálatában,

ez a szűk gépkínálat találkozott erős kereslettel, emiatt sok esetben feltorlódtak a megrendelésállományok, amik 2022-ben és az előrejelzések szerint 2023-ban is magas, sok esetben (mint a Deere-nél) rekordértékesítést jelentenek a cégeknek,

bár az elmúlt hónapokban, jellemzően nyár óta a mezőgazdasági terményárak jelentősen csökkentek, de még mindig jóval magasabban állnak, mint az elmúlt években, ez pedig támaszt nyújt a mezőgazdasági gépek iránti keresletnek,

a globális energiaválság is hatással van a szektorra, a mezőgazdasági termények egy részét ugyanis üzemanyaggyártáshoz használják, a kukoricából etanolt, szójából biodízelt állítanak elő, a világ több régiójában jellemző üzemanyaghiány ezeknek a terményeknek az árát is emeli, ez pedig pozitívan hat a mezőgazdasági gépek iránti keresletre,

több termény esetében világszinten meghaladja a kereslet a kínálatot, emiatt folyamatosan nő az igény a hatékony gazdálkodásra az agráriumban, ami megköveteli a legmodernebb technológiák, gépek alkalmazását,

a mezőgazdasági gépek értékesítési volumene mellett a gépek ára is emelkedik, a gyártók, így a Deere az emelkedő költségeket (ipari nyersanyagok, alkatrészek, bérköltség, szállítás stb.) meghaladó mértékben képesek árat emelni, vagyis áthárítani a vevőkre a megemelkedett költségeiket, a volumen- és az árhatás együttesen magasabb bevételt és emelkedő marzsokat eredményez a gyártóknál,

a fentiek alapján nem lenne evidencia, de a Deere egyértelműen profitál a külső környezetben látható pozitív trendekből, a vállalat bevételei és profitja az iparági átlag feletti mértékben bővül. Erős volt 2022 Brutálisan erős volt az idén októberrel végződött 2022-es pénzügyi év, soha nem volt még olyan magas a Deere bevétele és profitja, mint idén. Az árbevétel 19, a profit 20 százalékkal emelkedett, a pénzügyi éven belül különösen erős volt az utolsó, augusztus-október időszak, amikor a bevétel 37, a profit 75 százalékkal nőtt. Miközben világszerte emelkedett a nyersanyagok, így a gépgyártáshoz használt fémek ára, de a gyártó berendezések és a bérköltségek is szárnyaltak, ennél nagyobb mértékben nőtt a Deere által gyártott gépek ára, és mivel az eladott volumenek is nőttek, a kettő együtt eredményezte a bevételek jelentős emelkedését. A bevételeknél kisebb mértékben emelkedtek a költségek, emiatt ugrott nagyot a profit. Az alábbi ábráról az is leolvasható, hogy a vállalat masszív profitot termel, utoljára bő két évtizeddel ezelőtt volt veszteséges, a 2008-as és a Covid-válság is csak átmenetileg csökkentette a profitot. Jók a kilátások A Deere menedzsmentje alapvetően optimista 2023-ra, a cég vezetése szerint a nagy mezőgazdasági gépek piaca az Egyesült Államokban és Kanadában 5-10 százalékkal növekedhet, Dél-Amerikában a traktorok és kombájnok piaca 0-5 százalékkal nőhet, az európai mezőgazdasági gép piac is 0-5 százalékkal bővülhet, csökkenést az amerikai és kanadai kisgépes piacon és az ázsiai mezőgazdasági gépes piacon várnak. Az építőipari gépek piaca Észak-Amerikában 0-5 százalékkal nőhet, a globális erdészeti gép piac és az útépítési eszközök piaca stagnálhat. Nemcsak a piac egészével, hanem a Deere kilátásaival kapcsolatban is optimisták a cég vezetői, a nagy mezőgazdasági gépeknél a bevételek 0-5 százalékkal növekedhet a 2023-as pénzügyi évben, és eközben a marzsok is tovább javulhatnak, a 2022-es 14,6-ról 14,5-15,5 százalék közé, az építőipari és erdészeti gépeknél a bevétel 10 százalékkal bővülhet. Az egész évre 8-8,5 milliárd dollár adózott eredményt jelzett előre a menedzsment, amivel sok elemzőt megleptek, akik ennél alacsonyabb profittal számoltak. Mostanra be is állt a konszenzus a megcélzott sáv közepére, 8,25 milliárd dollárra. Az elemzők arra számítanak, hogy a következő években újabb rekordokat dönt majd a vállalat bevétele és profitja. Az árbevétel éves átlagban 4 százalékkal növekedhet, a marzsok viszont tovább javulhatnak, így az adózott eredmény átlagosan 9 százalékkal bővülhet. Optimisták az elemzők Az elemzők kifejezetten optimisták a Deere-re, a legfrissebb ajánlások alapján 18 elemző vételre, 10 tartásra, 1 pedig eladásra ajánlja a vállalat részvényeit. A november 23-i gyorsjelentés óta meredeken emelkednek a célárak, de az árfolyam is, így nagyjából ugyanott áll a célárak átlaga, mint ahol a legutóbbi záróár. A szórás azonban nagy a célárakban, a legmagasabb most a Credit Suisse 582 dolláros célára, ami 32 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam, de van 342 dolláros célár is, az 22 százalékkal alacsonyabb, mint a piaci ár. Prémium minőség, prémium árazás A gépgyártók részvényeinek árazása nagy szórást mutat, a nagyobb kapitalizációjú iparági vezetők papírjai jellemzően prémiumon forognak a kisebb szereplők részvényeihez képest. A legközelebbi szektortárs, a Caterpillar részvényeihez képest a Deere papírjai olcsóbbak, de az elemzők jóval kisebb növekedést is várnak az eredményben a Deere-nél a következő években. Historikusan azonban átlag alatti szorzón forognak a vállalat részvényei. 2019-ben teszteltük a traktorok Rolls-Royce-át, a John Deere 9620RX-et, az óriásgépről szóló tesztünk itt olvasható, a videó itt nézhető meg: