Elindult az átalakulás, új cég épül a Rábából

Komoly ambíciókat fogalmazott meg a Rába új menedzsmentje, mikor átvette a stafétát a korábbi vezetéstől azzal a feladattal, hogy egy új, modern, a mai autóipari beszállítói sztenderdeknek megfelelő vállalatot kell létrehoznia a Rábából. A vállalatvezetés összeállította a jelentős beruházásokat, átszervezéseket, a termelési folyamatok szinte teljes átalakítását, optimalizálását, a kiegészítő technológiák, ezen belül az energetikai eszközök modernizációját és többek között a vállalati filozófiaváltást is tartalmazó Rába Modernizációs Program 2025-öt, majd el is kezdte megvalósítani a megfogalmazott terveket. A vállalat átalakulásáról, a kihívásokkal teli gazdasági környezetről, és a további tervekről kérdeztük Hetzmann Bélát, a Rába elnök-vezérigazgatóját. Az interjú keretében a Rába győri telephelyén jártunk, az itt készült képek láthatók a cikkben.

Átalakulás és modernizáció

Pintér István közel két évtizeden keresztül meghatározó vezetője volt a Rába-csoportnak, tavaly azonban komoly változás jött a cég menedzsmentjében. Miért volt szükség egy annyira drasztikus lépésre, mint az igazgatóság és a menedzsment cseréje?

A tulajdonosokat kell megkérdezni arról, hogy miért hozták meg ezt a döntést. Én elnök-vezérigazgatóként arról tudok beszélni, hogy az igazgatóság milyen feladatokat, célokat fogalmazott meg a vállalat számára. Ez pedig elsősorban az volt, hogy a Rábából egy modern, hatékony, XXI. századi céget kell létrehozni, ahol alkalmazásra kerülnek mindazok a módszerek, és technológiák, amelyeket a modern autóipari beszállítók alkalmaznak.

Valóban jelentősen megújult a menedzsment, de az innen távozók nagyobb hányadát belülről pótoltuk, mivel jól képzett, elhivatott emberek dolgoznak a Rábánál, egyébként minden területen. Új szereplőként én vagyok az első számú vezető, a helyettesemet is én delegáltam, viszont a következő fő menedzsment pozíciókban dolgozó, új munkavállalók már többségében belülről jöttek.

Bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra, mégis nagy hangsúlyt kapott a harmadik negyedéves jelentésben a Rába Modernizációs Program 2025, melynek legfontosabb elemei között szerepel a teljes termelési struktúra újraszervezése, az egyes gyártócsarnokokban a gyártósorok át- és/vagy újratelepítése. Gyakorlatilag ez a program képezi a keretrendszert a vállalat átalakulásához.

A Rába Modernizációs Program 2025-nek elnevezett fejlesztési programunkat eddig valóban nem tettük közzé részletesen, aminek részben a nyílt részvénytársasági forma státusz az oka. A program kidolgozását a 2021. májusi operatív vezetőváltást követően azonnal megkezdtük: először egy, a cégcsoport összes tagjára és területére vonatkozó felmérést végeztünk, utána pedig a legapróbb részletekig újraterveztük a folyamatokat az operatív termelői szinttől a gyártástechnológiai folyamatokig, a termelést szolgáló csarnokok berendezésén át a cégcsoport tagjainak szerepéig és a Rába Járműipari Holding Nyrt. támogató SSC funkciói meghatározásáig és kidolgoztuk a program részleteit.

A program alapvető célja a cégcsoport modernizációja, hatékonyságának a növelése. A program elsősorban a 2022, 2023 és 2024 évekre koncentrálódik, ami azt jelenti, hogy a terveket 2021 végén, 2022 elején fogadták el a Rába vezető testületei, azt követően megkezdődtek és nagyjából 2024 végén be is fejeződnek a tervezett fejlesztések és modernizációs lépések.

Kezdjük akkor az elején. Milyen struktúrális változásokat hozott a Modernizációs Program a vállalat életében?

A Modernizációs Program szinte a Rába összes területét érinti. Szervezeti átalakításokat hajtottunk végre, ami alatt értem a Rába Járműipari Holding Nyrt. és a leánycégek belső szervezeteinek átalakítását (megj: a Rába Csoport jelenleg a Rába Járműipari Holding Nyrt-ből és összesen 4, a Holding által 100 százalékban tulajdonolt leánycégből áll, amelyek a Rába Futómű Kft., a Rába Járműalkatrész Kft., a Rába Jármű Kft. és a Rekard Hajtómű és Gépgyártó Kft.), magának a cégstruktúrának az átalakítását, különböző területek szétválasztását, illetve összevonását, valamint egy komplett szervezeti kultúraváltást is. Példaként tudom említeni, hogy átrendezésre került mind a Rába Járműipari Holding Nyrt., mind a leánycégek szervezetén belül, illetve a cégcsoport tagjai között is számos terület és osztály, a komplett sárvári operációt (amely korábban az Alkatrész Kft. részeként működött) bevontuk a Futómű Kft-be, a stratégiai terveknek megfelelően a Rába Fejlesztési Intézet megerősítésre került, továbbá a függetlenségét is számottevően megnöveltük, de a Rekard-akvizíció is a cégstruktúrában történt jelentős változást jelent.

Nem lehet úgy modernizációról beszélni, hogy ne esne szó a beruházásokról. Ezzel kapcsolatban mik a legfontosabb tudnivalók?

Így van, a program másik sarkalatos pontja egy nagyon komoly és jelentős összegű beruházási csomag, amelynek a megvalósítása szintén megkezdődött és nagyjából 2024 év végén fog befejeződni. A beruházási tervnek négy fő területe van:

Egyrészt az úgynevezett termelőeszköz „pótló beruházások”, amelyek a beruházáson belül a legkisebb részarányt képviselik.

A következő egy ingatlanfelújítási, épület-technológiai és általános energetikai modernizálási rész.

A harmadik terület a megújuló energiába történő beruházásokat, elsősorban napelempark(ok) kiépítését takarja.

Végül a negyedik, és egyben a legjelentősebb részarányt képviselő elem a termelési biztonságot, a minőségi termelést támogató, a hatékonyságnövelést biztosító gépberuházás. Amikor megérkeztünk, és felmértük a helyzetet, meg kellett állapítanunk, hogy jelentős beruházások maradtak el az elmúlt 10-15 évben. A cégcsoport ugyan vásárolt egy úgynevezett Schuler-sort, ami egy nagyon komoly kovácsüzemi beruházás, megvalósítása a futómű tengelytest-gyártás területén a vevőellátás fenntarthatósága érdekében történt, de ezen kívül szinte a teljes gépparkot meg kell újítani.

Említette, hogy a programnak szintén kiemelt pontja a folyamatok optimalizálása. Ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban?

Valóban, a program fontos eleme a meglévő termelési folyamatok újraszervezése, ami a meglévő csarnokokban a géppark optimalizált belső áthelyezését, megfelelő helyre és sorrendbe állítását, a kiszolgáló területek költöztetését, egyes tevékenységek csarnokok közötti áttelepítését, a dolgozók munkaterületeinek, közvetlen munkahelyüknek, a folyamatoknak a sztenderdizálását, az 5S, a lean alapelvek bevezetését, alkalmazását takarja. A változtatás egyik legeklatánsabb példája, hogy a Győrben megtalálható 67 ezer nm-es nagy csarnokot belül teljesen újraépítettük, újraszerveztük, aminek köszönhetően rengeteg terület szabadult fel, így az egyéb csarnokokban lévő technológiák igen jelentős részét át fogjuk tudni ide költöztetni. Ezáltal a kiürítésre kerülő egyéb csarnokokban jelentős területeink szabadulnak majd fel, amelyek alkalmasak új tevékenységek indítására, de akár ezen területek bérbeadására is. Új ERP rendszer bevezetését is bonyolítjuk, ami a folyamat végén lehetővé teszi majd a termelés során az élőidős adatgyűjtést, ezáltal a termékek, készletek belső logisztikai útjának a pontos nyomonkövetését, a folyamatok további és folyamatos optimalizálását.

A termelési folyamatok átalakítása jelenleg is teljes lendülettel folyik, több olyan látogatóval találkoztam már nálunk az elmúlt hetekben, akik a győri telephelyen járva jelezték, hogy szembetűnőek a pozitív változások a termelési területen.

A teljes programot összegezve tehát ezeknek az intézkedéseknek, beruházásoknak a terveit, ütemtervét és finanszírozását dolgoztuk ki. Az idei év elején megkezdődött a tervek megvalósítása, a szervezeti átalakításokat lényegében befejeztük, a beruházásokat illetően az első gépek már meg is érkeztek, és folyamatosan érkeznek. A műszaki fejlesztések főleg a kovácsolási-, megmunkálási-, hőkezelési-, festési-, részben szerelési folyamatokra és technológiákra, az energetikai fejlesztésekre és a Rába Fejlesztési Intézet tevékenységére koncentrálódnak.

Milyen forrásból tervezik finanszírozni a Modernizációs Program keretében meghatározott beruházási tervet?

A finanszírozás tervezett forrásai a saját források, a beruházás alatt megtermelt szabad cash flow, eszközértékesítések bevételei, további banki finanszírozás és esetleges pályázati támogatások.

Lehet arra számítani, hogy az átalakulás a termékmixben változásokat hozhat?

Lényegi eltolódás egyelőre nincs a termékstruktúrában, viszont az új menedzsment hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel némileg szűkítette és szűkíteni fogja a termékpalettát. Ennek az egyetlen célja az volt, hogy az alapkompetenciákra tudjunk koncentrálni, ez pedig a komplett szerelt futóművek, a futómű-főalkatrészek, a vasszerkezetek, a különböző módon gyártott autóipari alkatrészek és huzatok, valamint a Rába Fejlesztési Intézet kutatás-fejlesztési tevékenysége, futómű- és egyéb tesztelési kapacitásai.

Mindezek mellett 2022. július 1-től mégis beszélhetünk a termékmix eltolódásáról, hiszen az idei évben megtörtént a Rekard Kft. 100 százalékos akvizíciója. Alapvetően egy mezőgazdasági hajtóműgyártó vállalatról van szó, amely termékcsoportot korábban nem gyártotta a Rába. A felvásárlás hatásai elsősorban jövőre fognak érződni, amikor a Rekard számai a teljes évben konszolidáltan fognak látszani. A Rekard hozzájárulása az árbevételen belül is mérhető lesz, a jelenlegi számításaink alapján 6-7 százalék.

Hadiipar és háború

Bár voltak arra utaló jelek, hogy az állam nagyobb hadiipari szerepet szán a Rábának, a vállalat jelentéseiben és a cég honlapján sem találni külön információkat a magyar hadiiparról a piaci szegmensek között. Van összefüggés az állam által vélhetően szánt nagyobb hadiipari szerepkör és a vállalat átalakulása között?

A hadiipari termelés, az ezzel összefüggő információk különösen kényes, bizalmas jellegű adatok, sok részletet ezzel kapcsolatban így nem mondhatok el. A Rába átalakulása részben független a hadiipartól, hiszen egy modern, hatékony termelőcég létrehozása a célunk, amelynek a fő tevékenységi körei a kovácsolás, a fém-megmunkálás, a vasszerkezet gyártás, egyes préselt, varrott autóipari termékek előállítása, mezőgazdasági hajtómű gyártás és futóművekkel összefüggő fejlesztések, tesztelések. Fontos azonban mindehhez hozzátenni azt is, hogy igen, a Rába jelen van a hadiipari beszállítói piacon és az összes kollégámmal azon dolgozunk, hogy a Rába szerepe ezen a területen tovább tudjon növekedni.

Ami a jelenlegi, hazai és nemzetközi hadiipari tevékenységet illeti, a Rába katonai logisztikai járművek szervizelését végzi, szállít futóműveket katonai járművekbe és hegesztett fém alkatrészeket hadiipari járművekhez.

Ha számokban kell kifejezni, a magyar és a nemzetközi szállításokat figyelembe véve jelenleg mintegy 7-8 százalék a Rába hadiipari árbevétele.

Egész Európában és Magyarországon is azt látjuk, hogy nőnek a hadiipari költések, a németek például az év elején egy 100 milliárd eurós hadiipari fejlesztési csomagot fogadtak el. Milyen lehetőségeket teremt ez a Rába számára a hazai és a nemzetközi piacokon?

A terület elég szenzitív, ezért részletes választ erre a kérdésre sajnos nem tudok adni. Mindemellett új termékek szállításáról ezekre a piacokra egyelőre nem tudok beszámolni, de az már most is látszik, hogy a megrendelések volumene növekszik a meglévő, jelenleg is gyártott termékeknél.

Érkeztek és érkeznek hozzánk ajánlatkérések a jelenleg szállított termékekkel egyező, vagy ahhoz hasonló termékekre vonatkozóan, természetesen igyekszünk új megbízásokat elnyerni a jövőben.

Ha már a hadiiparnál tartunk, megkerülhetetlen kérdés a szomszédban zajló háború. Milyen hatásai vannak az orosz-ukrán háborúnak a vállalatra?

Beszállítóként a közvetlen hatások, akár az orosz, akár az ukrán piacokat figyelembe véve elenyészőek. Ukrajnába eleve nem is voltak szállításaink, Oroszországba pedig elsősorban a GAZ, Kamaz, Nefaz részére szállítottunk, szinte kizárólag komplett buszfutóműveket. Természetesen a szankciók életbe lépésével ezt az exportot teljesen leállítottuk, de fontos hangsúlyozni, hogy az orosz piac az árbevétel tekintetében elhanyagolható volt, így ennek nincs különösebb hatása a Rába gazdálkodására.

Ami viszont a háború közvetett hatásait illeti, ezek igen jelentős mértékben jelentkeztek, főleg az elszálló energiaárak formájában. Az energiapiacokon az áremelkedés már tavaly nyáron elkezdődött, amelyet a háború csak még tovább fokozott, ez pedig jelentős kihívások elé állította a Rábát.

Közvetve az ellátási láncokban is okozott zavarokat a háború, amit némiképp mi is érzünk. A komplett futóműveinkhez, a szerelt termékeinkhez felhasznált részegységek, beépülő anyagok elérhetősége, szállítási határideje és az ára is kedvezőtlenül változott az elmúlt időszakban.

Hogyan lehet pótolni az oroszországi kiesést?

Ez a kiesés annyira elhanyagolható, hogy nincs szükség arra, hogy pótolnunk kelljen. Az árbevételünk így is jelentősen növekedett mind a múlt év azonos időszakához, mind a tervekhez képest.

Kihívásokkal teli gazdasági környezet

A jelenlegi környezet számos kihívás elé állítja a gazdasági szereplőket: emelkednek a kamatok, elszálltak az energiaárak, és rég nem látott szinteken van az infláció. Ezzel párhuzamosan sok nyersanyag, köztük a cég számára kifejezetten fontos acél ára is jelentősen emelkedett az elmúlt években. Mennyire extrém a drágulás, amit az nyersanyagpiacon érzékeltek?

A Rábánál abszolút az acél a meghatározó nyersanyag, csoport szinten 38-40 ezer tonnát használunk fel évente. Ezen a piacon folyamatos áremelkedést látunk, 2021 év eleje óta közel 50 százalékkal emelkedett a fémár. Bár ez elsőre aggasztónak tűnhet, azonban kevésbé okoz problémát a Rábának, mert mint szinte minden fémfeldolgozó cég, a Rába is ún. surcharge rendszerben dolgozik, ami azt jelenti, hogy az értékesítési árban az acél, mint alapanyag egy változó tényező, amit a vevő és a szállító folyamatosan felülvizsgál, jellemzően negyedévente, félévente, így viszonylag jól le tudjuk követni a vevőkkel a mozgásokat, tehát idővel tovább tudjuk hárítani a vevőkre az alapanyagár-változásokat.

Ez tehát azt jelenti, hogy automatikusan lekövetjük a vevőkkel a termékárakban a változásokat, nem kell rá külön reagálnunk, nem kell egyedi intézkedéseket hoznunk.

Az idei év egyik meghatározó témája a beszállítói láncban érzékelhető problémák. Hogyan alakulnak a szállítási költségek és az alapanyagok elérhetősége?

A nyersanyagoknál nem éreztünk sem a szállításnál, sem az elérhetőségben szignifikáns eltéréseket. A késztermékeknél viszont azt tapasztaltuk, hogy bizonyos külföldről vásárolt termékek, például csapágyak, öntvények esetében voltak zavarok az ellátási láncokban, például több külföldi beszállítónknál meghosszabbodtak a szállítási idők, illetve az energiaárakra hivatkozva jelentősen nőttek a termékek árai.

Már többször felmerültek az emelkedő energiaárak, így szerintem ne kerülgessük a szobában lévő elefántot, hiszen az energiaválság az idei év egyik, ha nem a legfontosabb kérdése. Hogy alakult a Rába energiaszámlája a korábbi évekhez képest?

Jelentős mértékű növekedést tapasztaltunk. Konkrét összegeket nem mondhatok, de ha egyszerűen csak megnézzük a piaci árakat, megállapíthatjuk, hogy 2021-et megelőzően (a COVID időszakot nem is számítva) egy MWh villamos energia ára nagyjából a 40-60 eurós sávban mozgott. Ugyanez a szám a földgáz esetében korábban 15-25 euró volt. Ha ránézünk a HUDEX honlapjára, láthatjuk, hogy most, a riport időpontjában a jövő évre vonatkozó villamos energia jegyzési árak 400 euró/MWh körül, a földgáz jegyzési árak 140 euró/MWh körül vannak. Ez a korábbi árak több mint ötszöröse. A Rábának, mint igen energiaintenzív technológiájú, termelő cégcsoportnak ezekkel a tényekkel és többletköltségekkel kell szembenéznie. Az energiaszámlánk is ilyen mértékben emelkedett.

Hogyan tudják kezelni a kialakult energetikai helyzetet?

Nagyon nagy erőforrásokat köt le a helyzet kezelése. 2021 közepe óta napi/heti szinten kapcsolatban vagyunk a vevőinkkel, próbáljuk áthárítani ezeket a többletköltségeket. Mivel korábban nem volt jellemző ez az óriási volatilitás az energiapiacon, ezért a vevői szerződések ezt a kérdést nem kezelték, nem kezelik. A mi szerződéseink minden más autóipari beszállítóhoz hasonlóan hosszabb távúak, több évre szólnak, ezért elsősorban a vevő hozzáállásán, akaratán, jóindulatán múlik, hogy mennyire sikerül áthárítani az energia-többletköltségeket.

Összességében jók a tapasztalataink, de persze nem tudtuk 100 százalékban áthárítani a megemelkedett költségeket. Viszont az intézkedéseink sikerét mutatja, hogy az első háromnegyed évet több mint egymilliárd forintos üzemi nyereséggel zárta a vállalatcsoport.

Infrastrukturális oldalról milyen törekvések vannak arra, hogy optimalizálják az energiafogyasztást?

Termelési és infrastrukturális oldalról mindent megtettünk azért, hogy optimalizáljuk az energiafogyasztást. Egyes gépekre lebontva megvizsgáltuk az energiafelvételt, és a termeléstervezésnél erre is külön, kiemelt hangsúlyt helyezünk. Mindig minden gépet lekapcsolunk, amelynek nem kell dolgoznia, helyettesíthetőség esetén, ha tehetjük a kisebb energiafelhasználású berendezéseket működtetjük. Emellett takarékosságra törekszünk, elsősorban a fűtést tekintve, de az egyéb energiafelhasználások esetében is igyekszünk spórolni, optimalizáltuk például a világítást, amelyhez már nagyrészt ledeket használunk. Ezek a rövid távú megoldások.

Az energiafogyasztás hosszabb távú optimalizálása érdekében felmértük, meghatároztuk az összes termelőüzemre és irodára a lehetséges energiahatékonysági intézkedéseket. Megtettük emellett az előkészítő lépéseket a telephelyeken napelempark-telepítéshez, és megszereztük a szükséges engedélyeket is ehhez a projekthez. A következő lépés a kivitelezés, majd a villamosenergia jelentős részének az álatalunk történő megtermelése lesz.

A forint árfolyama jelentősen gyengült a vezető devizákhoz képest az idei évben, de a Rábához hasonló, többnyire exportra termelő cégeknél ez pozitívan jelentkezik. A másik oldalon a külföldről történő anyagbeszerzés esetében viszont negatívan hat a forint gyengülése. Hogyan kezeli a cég az árfolyamváltozásból eredő kockázatokat?

Mint a legtöbb, szinte kizárólag exportra termelő cég, „természetes hedgeléssel” kezeljük az árfolyamkockázatot, ami a következőt jelenti. Az árbevételünk döntő hányada euróban, kisebb részben dollárban van, elenyésző a forint. Igyekszünk emellett a beszerzéseinket is euróban végrehajtani, legyen az gépbeszerzés vagy a termeléshez szükséges vásárlások. Mind a villamos energiát, mind az acélt, az összes segédanyagot, a költségstruktúrában jelentős részarányt képviselő, a termeléshez felhasznált eszközt, anyagot euróban szerzünk be. Ami nem euróban történő kiadás, az főleg a munkabér és az adók.

Szintén a devizapiaci mozgásoknál maradva, a harmadik negyedéves, illetve az első kilenc havi eredménybe jelentős mértékben belemart egy készpénzmozgással nem járó hitelátértékelés. Mit kell erről tudni?

A Rába Csoport 2022. I-III. negyedévben kiváló eredményt ért el, mivel az időszakot több mint egy milliárd forintos üzemi eredménnyel zárta, ami, figyelembe véve a vevők felé át nem hárított többlet-energiaköltségeket, azt jelenti, hogy a már megtett intézkedések eredményeképp elért hatékonyságnövelés és megtakarítások által valójában az elmúlt 8-10 év legmagasabb üzemi eredményét értük el.

A gyorsjelentés adózás előtti eredménye első ránézésre kedvezőtlennek tűnhet, de a negatív adózás előtti eredményt kizárólag az euróban fennálló hiteleink átértékelése okozta. 2021 végén 369 forint volt egy euró, 2022 Q3 végén 421,4, ennek a különbözetével fel kellett szorozni a hiteleinket, amelyek szintén euróban vannak. Lényegében ez okozta ezt a majdnem mínusz 1,7 milliárdos pénzügyi eredményt, ami az első háromnegyed évben az adózás előtti eredményt közel mínusz 500 millió forintra változtatta. Hangsúlyozom, hogy ez a Rábától egy teljesen független külső tényező (HUF/EUR árfolyam) hatása és mivel ez egy technikai átértékelés és a bevételeink közel 100 százalékban euróban, vagy dollárban érkeznek, a tényleges gazdálkodásunkra semmilyen hatása nincs és nem a tényleges termelési-gazdálkodási teljesítményünket tükrözi, mivel annak a mutatószáma az üzemi eredmény.

Szintén meghatározó költségelem a munkaerő költsége, ez a Rábánál az idei évben sosem látott szinteket ért el. Hogyan alakul most a létszám, illetve a Modernizációs Programon belül van-e erre vonatkozó terv?

A programot munkavállalói szempontból a meglévő vevőkre, megrendelésállományra vonatkozó termelési kapacitások biztosítására, illetve az egész cég újjászervezésére indítottuk. Ez önmagában nem igényel létszámnövekményt, de lehetővé fogja tenni a rendelkezésre álló humán erőforrások sokkal hatékonyabb és optimálisabb kihasználását, szükség esetén átcsoportosítását. Amennyiben indulnak új projektek, elképzelhető, hogy a jövőben nőni fog a létszám, de a termelési hatékonyság folyamatos növekedése miatt én arra számítok, hogy ilyen esetben sem kell majd számottevően növelni a létszámot, persze ez az új projektek méretétől is függ.

A létszámot illetően év elején közel 1500-an voltunk a Rekard Kft. nélkül, jelenleg pedig nagyjából 1700 fő a létszámunk, csoportszinten. Ebből hozzávetőlegesen 1300 fő saját, a fennmaradó 400 fő pedig kölcsönzött munkavállaló.

Számos iparág küzd munkaerőhiánnyal. Mennyire nehéz megtalálni a megfelelő szakembereket?

Ez így van, nehéz megtalálni a megfelelő szakembereket, nálunk is sok a nyitott pozíció. Győrben ilyen szempontból kiemelten nehéz a helyzet, hiszen számos nagyon komoly cég működik itt, köztük világcégek is, így hatalmas a verseny a jó munkavállalókért. Arról már nem is beszélve, hogy Ausztria is közel van, ami különösen nehézzé teszi a helyzetet. Folyamatosan keresünk mérnököket, hagyományos és CNC forgácsolókat, szerszámkészítőket, kovácsokat, hegesztőket, villanyszerelőket. A célunk az, hogy a Rába átalakítása, modernizációja által a cégcsoport vonzereje mind a Rába Csoport hírneve, mind az általa kínált bérezés, fejlődési lehetőségek és munkakörülmények miatt évről évre növekedjen.

Az imént már volt szó a munkaerő költségeinek jelentős emelkedéséről. Ez számokra lebontva mit jelent a munkavállalók bérezésében?

A Rába az új menedzsment belépését megelőzően megkezdett egy bérfelzárkóztató programot, amelyet mi is folytattunk. 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben évente 10 százalékkal emelkedtek a bérek a cégcsoportban, tehát az elmúlt 4 évben 40 százalékos béremelés történt. Idén, érzékelve az inflációs hatásokat úgy döntöttünk, hogy függetlenül az idei bérmegállapodástól tovább támogatjuk a munkavállalóinkat, ezért a munkába járás költségének támogatását megemeltük a törvényes szint fölé, emellett egy rezsikiegészítést is kap minden dolgozó havonta a fizetése mellé. A jövő évre vonatkozóan a következő napokban kezdődnek meg a tárgyalások a szakszervezettel.

Ha most össze kellene foglalni, az látszik, hogy a fent részletezett tényezők jelentős költségoldali nyomást helyeznek a vállalatra. Hogyan tudják ezeket a megemelkedett költségeket tovább hárítani az ügyfelek felé?

Nem mindent kell tovább hárítani, jelentős tartalékokat látunk a Rábában. A hatékonyság növelésével ezeket ki tudjuk használni, ami részben orvosolja a költségnövekményeket is. A továbbhárítandó részt illetően a vevőkkel szerződéses szinten próbáljuk meg kezelni ezeket a költségnövekményeket, és arra törekszünk, hogy olyan szerződésmódosításokat érjünk el, amelyek már az energiaár-változás követését is beemelik a szerződésekbe. Azokhoz a hosszabb távú, jellemzően 3-4 éves szerződésekhez, amelyek rendelkezésre álltak, elméletben nem lehetne hozzányúlni, viszont a kényszer olyan helyzetet szült, hogy kénytelenek voltunk ezeket a változtatásokat kezdeményezni, ami elsőre elég erős ellenállást szült a vevői oldalon. Éppen emiatt idén ezek a módosítások jellemzően ad hoc, rövidebb időszakokra vonatkoztak, de egyeztetés alatt vannak már a hosszabb távú szerződésmódosítások is és a legtöbb vevőnk esetében jó esélyt látunk ezek aláírására a következő időszakban.

Kitekintés

Már többször szóba került a Rekard Hajtómű és Gépgyártó Kft. akvizíciója. Mi a stratégiai jelentősége ennek a felvásárlásnak?

Mind a saját szakembereink előrejelzései, mind a Rekard számai azt mutatták, hogy jelentősen nőni fog az igény az elkövetkező években a mezőgazdasági hajtóművek iránt, amiket a Rekard gyárt. Kimondottan jó piaci növekedési lehetőségeket és profitlehetőségeket láttunk a vállalatban, ezért döntöttünk úgy, hogy lehívjuk a vállalat megvásárlására vonatkozó opciónkat, és integráljuk a Rekardot a Rába-csoportba.

A jövőben várható még további akvizíció?

Folyamatosan vizsgáljuk ezt a lehetőséget. A Rába 125 éves fennállása alatt gyakran biztosította saját magának a szükséges technológiai transzfereket licenszek megvásárlásával, kooperációkkal. Erre a jövőben is szüksége van a csoportnak és ezt a transzfert, valamint új piacokat akvizícióval is meg lehet szerezni. Éppen ezért aktívan monitorozzuk a piacokat és gondolkodunk további akvizíciókban.

Jelentős ingatlanállomány van a cég birtokában, és van egy olyan piaci várakozás, hogy ennek értékesítéséből a cég jelentős forrásokhoz jutna, amelyeket fejleszésekre fordíthat, esetleg kifizetheti osztalékként. Megalapozottnak tartja ezt a piaci várakozást?

Részben megalapozottnak tartom. A 2020 decemberében felállt új igazgatóság többek között azt is célul tűzte ki, hogy a használaton kívüli ingatlanok értékesítésre kerüljenek. Ez a folyamat el is indult, a Rába több ingatlant is értékesített az elmúlt másfél évben.

Már nincs sok szabad, értékesíthető ingatlanunk, de a használaton kívüli ingatlanok esetében folytatni szándékozunk az értékesítéseket. Az értékesítésekre minden esetben nyilvánosan került sor és ez így lesz a jövőben is.

Az ingatlanértékesítésekből befolyó vételár felhasználására vonatkozó kérdésre a következőket tudom elmondani. Az esetleges ingatlanértékesítés likviditást teremt a cégnél, illetve a mérlegben a befolyó vételár és a nyilvántartási érték között eredményt is generál. Én a likviditási részről tudok dönteni, és a befolyó forrásokat szeretném felhasználni a Rába modernizációs programjának végrehajtásához, a beruházások finanszírozásához. Az eredményrészről, így az esetleges osztalékról is majd döntenek a tulajdonosok.

A korábbi évekkel szemben tavaly és az idei évben a Rába nem fizetett osztalékot. Lát arra lehetőséget, hogy a vállalat visszatérjen a rendszeres osztalékfizetéshez?

Erre a kérdésre nem tudok választ adni, mivel ez a tulajdonosok döntése.

Közeledünk az év végéhez, a nyakunkon van a 2023-as év. Milyen várakozásokkal vág neki a következő évnek?

Azok a piacok, amelyeken a Rába érintett, a tehergépjármű, az offroad, a busz, a személygépkocsik és a katonai járművek piacán említésre méltó visszaesést nem látunk, illetve piaci oldalon a megrendelések a következő időszakra továbbra is erősek.

Ami a nyersanyagárakat illeti, nem számítok jelentős változásra, amennyiben mégis változnak az árak, azt a szerződéseink lekövetik.

Az energiaár-változási várakozásokat nem tudom megítélni, annyi bizonytalan tényező befolyásolja az energiaárak mozgását, hogy szerintem felelősen senki sem merné azt állítani, hogy sejti, merre mozdul majd a villamosenergia, vagy a földgáz ára 2023-ban. Ezt a kérdést közép-hosszú távon spekulatív alapokon nem lehet és nem is szabad kezelni, a valós megoldás az energiahatékonyság folyamatos növelése, alternatív energiaforrások, például napelempark építése.

Amivel viszont biztos számolni kell, az a bérspirál további erősödése.

A vezetőségváltással kapcsolatos hírre a Rába részvényárfolyama megduplázódott, 800 forint közeléből egészen 1600 forintig emelkedett. Ehhez képest most durván 20 százalékkal alacsonyabb árfolyamon forog a papír az 1250 forintos szint környékén. Ön szerint hogyan van árazva a részvény?

Én ezt hivatalból nem minősíthetem. Egy technikai adottságra azért felhívnám a figyelmet: a Rába esetében egy tőzsdei cégről beszélünk, mintegy 55 százalék állami tulajdonnal, 20 százalék alapítványi tulajdonnal, vagyis a részvények túlnyomó része nem mozgott a tőzsdén az elmúlt években. Ilyen alacsony közkézhányad, tehát 25 százalék mellett nem mindig működnek megszokott módon a klasszikus tőkepiaci mechanizmusok.

