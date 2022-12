Évezredes ágazatot menthetnek meg a robotok: így kerül biztos kezekbe az egyik kedvenc italunk

A borkészítés egyes régészeti leletek szerint több mint 8000 éves múltra tekint vissza. Ősi jellege ellenére a borászat mindig is élen járt a legújabb technológiai vívmányok hasznosításában, és talán nem túlzás, hogy ez a leginnovatívabb tradicionális ágazat a világon. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogyan hasznosítja a borszakma az élvonalbeli technológiákat a robotizációtól a mesterséges intelligencián át a blokkláncig.

Szőlőtermesztés

A borkultúrára leselkedő legnagyobb veszély egyértelműen a klímaváltozás, amely sok más ágazathoz hasonlóan a borszakmát is arra ösztönözte, hogy az egyre szélsőségesebb éghajlati hatások tompítása érdekében az élvonalbeli technológiákban keressen támaszt. A mesterséges intelligenciával felszerelt robotok sokak szerint a leghatékonyabb eszközök az egyre gyakrabban előforduló aszályok, szélsőséges hőmérséklet ingadozások elleni védekezésben.

A szőlőtermesztési folyamat kiválóan nyomon követhető a mesterséges intelligencia segítségével: a szőlő növekedését kamerákkal figyelik, amelyek valós időben szolgáltatnak információt arról, hogy a növény milyen hatásoknak van kitéve. A Naio Technologies által kifejlesztett, TED névre keresztelt szőlészeti robot automatikusan metszi a növényeket és távolítja el a gyomokat, így a bortermelőknek kevesebb potenciálisan káros növényvédőszert kell a talajba juttatniuk.

A robotok közül érdemes még megemlíteni a VineScout projekt fejlesztését, amely több ezer különböző adatot mér egyszerre a szőlőlevelek hőmérsékletétől a talaj nitrogénszintjéig. A gép az adatok begyűjtéséhez egy térbeli képalkotási (sztereoszkópikus eljárás) módszert használ, amelyet ultrahangos és lézeres távérzékelők tesznek lehetővé.

Az adatok begyűjtése és feldolgozása a borászoknak akár több hétbe is telhet, a robotoknak azonban akár másodpercek alatt is sikerülhet.

Az eszközök segíthetnek a borászoknak meghatározni a szüretelés optimális időpontját, hatékonyabb és fenntarthatóbb öntözést tesznek lehetővé, és a rovarölők, valamint a műtrágyák optimális felhasználását is elősegítik.

A Green Brain, felhőalapú szoftver műholdas képalkotást és mesterséges intelligenciát alkalmaz a szőlőültetvény egészségi állapotának nyomon követésére, így a termelők valós időben kapnak képet arról, mennyire hatékony az öntözés, mennyire egészségesek a szőlőtőkék, és viszonylag korán észlelhetik, ha egy kártevő vagy betegség megtámadja a növényeket.

A korábban kézzel vett talajmintákat ma már gépekkel gyűjtik be, és olyan GPS alapú rendszereket is alkalmaznak, amelyek az egész szőlőültetvény talajminőségét fel tudják térképezni, így teljes képet adnak a föld kémiai, biológiai és fizikai állapotáról. A borászok így például pontosan meg tudják határozni, hova, mennyi meszet érdemes szórni a talajminőség fenntartása, illetve javítása érdekében. Léteznek automatizált szőlőszámláló berendezések is, amelyek a talaj, a szőlőlevelek állapota, a fürtméret és bogyószám alapján megbízható becsléseket végeznek a következő időszak terméséről.

A drónokat is egyre több borászat alkalmazza olyan feladatokra, mint a szőlőültetvények feltérképezése, a földterület légi felmérése vagy a szőlőtőkék permetezése. A drónok képesek a cél felett alacsony magasságban repülni, így részletes és rendkívül pontos képet adhatnak a borászoknak a szőlőültetvényekről. A drónflotta által felvett adatokat műholdképekkel, valamint földi érzékelők és helyi időjárási állomások adataival is lehet kombinálni.

Borkereskedelem

A borosüveg címkéjének designja az utóbbi időben felértékelődött a márkaépítési gyakorlatban, az egyedi minták, betűtípusok és logók pedig egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fogyasztói döntésekben. A borászok a kiterjesztett valósággal új szintre emelték a márkaépítést azzal, hogy a megvásárolt palackokhoz, viszonylag alacsony költségek mellett egyfajta felhasználói élményt is tudnak nyújtani. A megoldás egyszerű, de annál szórakoztatóbb: a vásárló a kameráját a fizikai címke felé fordítja, majd ezt követően a képernyőn automatikusan megjelenik a statikus ábra színes, vibráló animációval kiegészített változata.

Léteznek olyan e-címkék is, amelyek nem feltétlenül az esztétikai értékükkel akarják elkápráztatni a vásárlókat, inkább egyfajta többletinformációt szeretnének nyújtani azoknak, akik nem csak elfogyasztanák, hanem többet is meg szeretnének tudni a borról. A QR-kóddal ellátott címkéket beolvasva a vásárlók a szőlő fajtájáról, a borvidékről vagy a bortermelés folyamatáról tudhatnak meg többet.

Az NTF-láz a borpiacot is elérte, az Opensea-n megvásárolható virtuális, el nem fogyasztható borokon kívül azonban valódi kereskedelmi haszonnal is kecsegtetnek a nem helyettesíthető tokenek. A Wiv platformján olyan NFT-ket vásárolhatunk, amelyekhez létező borok is tartoznak. Ezeket hozzáadhatjuk a digitális borospincénkhez, és ha megkívánjuk, bármikor átválthatjuk őket a valódi italra.

A hamisítás hatalmas anyagi károkat okoz a borászoknak és a gyűjtőknek egyaránt. Léteznek azonban blokklánc alapú megoldások, amelyek nagyon megnehezítik a csalók dolgát. A Prooftag és a Wine Blockchain olyan szolgáltatások, amely célja a borkereskedelem transzparenssé tétele azáltal, hogy a borkészítés, palackozás, szállítás egyes lépéseit feltörhetetlen főkönyvek nyilvántartásába veszik.

Borfogyasztás

Az érlelés a borkészítés kulcsfolyamata, amelyet sokféleképpen próbáltak már megreformálni. Az egyik ilyen nagy port kavaró kísérlet volt, amikor a Petrus nevű francia borbirtok egyik üveg merlot-ját fellőttek az űrbe, ahol egy évet töltött a Föld körüli pályán. Az űrben a bor gyorsabban ért, és a sommelierek szerint "lágyabbnak" és "virágosabbnak" bizonyult, mint földi érlelésű megfelelője.

A WineCab nevű cég egy olyan borfalat tervezett, amely mesterséges intelligencia segítségével meg tudja állapítani, hogy az éppen tálalt ételhez milyen bor illik a legjobban. A luxusotthonokba szánt termék egy robotkarral is fel van szerelve, amely kiválasztja a gyűjteményből a megfelelő borosüveget.

Elengedhetetlen, hogy a borkóstolás megfelelő hőmérsékleten történjen, azonban nincs mindig idő (vagy kedv) kivárni, hogy a bor a megfelelő hőmérsékletre hűljön. A Juno nevű eszköz éppen erre lett kitalálva: az eszköz a mikrohullámú sütő mechanizmusának megfordításával percek alatt lehűti a bort az előírt kóstolási hőmérsékletre.

A Tastry nevű startup egy olyan mesterséges intelligenciát fejleszt, amely képes a borminták elemzésére, azonosítva az ízért felelős vegyületeket. Az eredményekből egy ízprofilt hoz létre, amelyet összevet az adatbázisban szereplő más borokkal. A startup alapítói a megoldással azt akarták kiküszöbölni, hogy ízlelőszerveink tekintetében eltérő adottságokkal rendelkezünk, vagyis egyes ízeket eltérő intenzitással érzünk, mint mások. A szoftvert pincészetek használják arra, hogy a vendégeik számára megtalálják a megfelelő borválasztékot.

Mit nyújt az alkalmazáspiac?

A Tastry alapítói egy borajánló alkalmazást is fejlesztettek Bottlebird néven. A fogyasztók kitölthetnek egy kvízt, megadják ízpreferenciáikat, és a szoftver 80-90%-os pontossággal ajánl nekik az ízlésükhöz igazított bort.

Rengetek applikáció létezik, amellyel a borfogyasztók rendszerezhetik tudásukat: értékelhetik és elmenthetik a borokat, információt gyűjthetnek borvidékekről, bortípusokról, és az adott bort kínáló kiskereskedőkről vagy éttermekről. Ilyen alkalmazások a Preferabli, a Vivino, a Delectable és a Wine-Searcher.

Címlapkép forrása: Getty Images