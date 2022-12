Megszólalt az OMV Hungária vezére az ársapka után: példátlan napokon vagyunk túl, máris visszatöltöttük az állami készleteket

Soha nem volt még akkora egyheti üzemanyag forgalmunk, mint a 480 forintos hatásági ársapka eltörlése előtti napokban, ami oda vezetett, hogy „a hálózatunknak közel a felén alakultak ki készlethiányok” – árulta el a Portfolio-nak adott exkluzív nagyinterjúban Balogh Tibor. Az OMV Hungária Kft. ügyvezető igazgatója egyúttal azt a várakozását is megfogalmazta, hogy „a napokban talán eljutunk oda, hogy az alaptermékek megjelennek minden töltőállomáson”. Szavai szerint nagyjából két hónap kell ahhoz, mire lényegében normalizálódhat a magyarországi üzemanyagpiac, amikorra már hatályba lép az új oroszellenes olajszankció, igaz annak szerinte nem rögtön lesz hatása az itthoni helyzetre. Balogh Tibor a beszélgetés során jelentette be, hogy két héttel az év végi határidő előtt visszatöltötték az állami üzemanyag készletekből nyáron igénybe vett mennyiséget, és azt is hangsúlyozta, hogy az OMV folyamatosan, tehát még a nyári finomítói baleset idején is importált üzemanyagot Magyarországra, és ezért lehet az idei piaci részesedésük 10 százalék körüli a megugrott országos forgalmon belül. Az interjúban szóba került még többek között az OMV Hungária idei veszteségének mértéke, a bécsi központ ezzel kapcsolatos hozzáállása, az ársapkán kívüli egyéb nehezítő tényezők, illetve az is, hogy a piaci szerkezet hogyan alakulhat át.

Portfolio: Másfél héttel vagyunk az üzemanyagár sapka eltörlése után (az interjút december 14-én a déli órákban készítettük – a szerk.). Mekkora volt krízis az Önök kúthálózatában december 6-ra, és most hogyan áll a kútjaik töltöttsége, mikorra érhetik el a normál töltöttségi szintet?

Balogh Tibor: Az ársapka megszűntetése előtti utolsó héten olyan hihetetlenül nagy forgalom alakult ki a kútjainkon – amiben nyilván szerepe volt annak, hogy a konkurens olajtársaságok kútjain milyen volt az ellátási helyzet -, emiatt nálunk is nagyon komoly készlethiányok léptek fel.

Mit jelent a nagyon komoly készlethiány?

Az egymást követő napokban is volt eltérés, illetve területileg is voltak különbségek, összességében a hálózatunknak közel a felén alakult ki készlethiány. Ez azt jelentette, hogy volt, ahol csak egy-egy termékből volt hiány, de voltak olyan kutak is, ahol több termékből is hiány volt. Ezt általában 1-2 napon belül megszűntettük, de ez egy folyamatos küzdelem volt. Egész egyszerűen az történt, hogy az egy hétig tartó nagyon megugró keresletet képtelenek voltunk lereagálni.

Megugró kereslet alatt mit ért konkrétan?

Soha nem adtunk még el egy hét alatt annyi üzemanyagot, mint amennyit az ársapka eltörlése előtti egy hétben. Azt nem mondom, hogy haszonnal, de eladtuk.

Az ársapka eltörlése óta mit tapasztalnak az üzemanyag forgalomban? Hogyan reagálták le az emberek ezt a jelentős, több száz forintos ugrást?

Az értékesítői csapatunk érthetően eredményorientált, emiatt az értékesítés növekedése számukra jobb eredményt jelent. Az ársapka előtt a nagyobb forgalom egyenlő volt a nagyobb nyereséggel, de az elmúlt 13 hónapban azt tanultuk meg, hogy ha nagyobb a forgalom, akkor nagyobb a veszteségünk is.

Az elmúlt néhány nap eredményéből nehéz még bármi következtetést levonni, mert nyilvánvalóan sokan betankoltak, így még nem kellett újra tankolniuk, illetve volt egy hétvége is. Ezekkel együtt is azt mondhatjuk, hogy már szemmel látható a forgalom visszaesése, ami csökkentette a nyomást a kúthálózatunkon, de még mindig kijelenthető, hogy jó a forgalom.

Mit jelent a jó forgalom?

Az előző év azonos időszaka feletti forgalmat jelent, de az ársapka alatti időszakhoz képest szemmel látható a csökkenés. Ez segíti azt, hogy magunkhoz térjünk a készlethiányos állapotból és most ott tartunk, hogy két kezemen meg tudom számolni, hogy mennyi kúton nincs egyik, vagy másik termék.

Mikorra fog megszűnni a kúthálózatukon a termékhiány?

Én azt várom, hogy a napokban talán eljutunk oda, hogy az alaptermékek megjelennek minden töltőállomáson,

de azt tudni kell, hogy jelen pillanatban olyan készletszintek vannak, melyek a normál üzleti működéshez nem elegendőek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a minimumra töltjük a kutakat annak érdekében, hogy mindenütt elérhetőek legyenek a termékek, de ez nem egy megnyugtató készletszint, így bármilyen lokális keresletnövekedés fel tudja borítani a helyzetet.

A mennyiségi korlátok mikor szűnhetnek meg az OMV kútjain? Azokat egyelőre még fenntartják, hogy tovább tudják tölteni a föld alatti tárolókat?

Azért tartjuk fent egyelőre a mennyiségi korlátozásokat, mert vannak olyan állomásaink, ahol még egyáltalán nincs valamelyik üzemanyagból. Amint azt fogjuk látni, hogy stabilizálódik a helyzet, akkor feloldjuk a korlátozást.

Mikorra állhat helyre teljesen a kis- és nagykereskedelmi piac az Ön meglátása szerint?

Ez nagyon sok mindentől függ. Így például attól, hogy hol fog végülis megállni ez a keresleti szint, ezt nem látjuk mi sem teljesen tisztán. Emellett az üzemanyagellátásban nagy szerepet játszó nagy hazai vállalat is az ársapka alatt kialakult helyzet felszámolásán dolgozik, mivel neki és nekünk is állami készlet visszatöltési kötelezettségeink vannak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Molnak töltenie kell a magyar állami készleteket, nekünk töltenünk kellett a magyart, tölteni kell az osztrákot is.

A helyreállás mégis milyen időtávon tud megtörténni?

Hozzávetőlegesen két hónap.

Kép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio

A hatályos rendelet szerint idén december 31-ig kell visszatölteniük a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) felé azt a nyáron az állami készletekből kivett 18 millió liter 95-ös benzint és 29 millió liter gázolajat, amit a schwechati finomító balesete miatt kellett igénybe venniük. Hol tartanak ennek a kivett készletnek a visszatöltésével?

Ebben jól állunk, így jó hírt tudok mondani. Júliusban megkaptuk a lehetőséget és még egyszer köszönet érte a magyar kormánynak, hogy igénybe vehettünk 47 millió liternyi üzemanyagot az állami tartalékból, amelynek ebben a pillanatban befejeződött a visszatöltése (ahogy fent jelezük, az interjút december 14-én a déli órákban rögzítettük - a szerk.).

Ez mit jelent?

Most éppen az utolsó vasúti szerelvényt fejtik le az egyik MSZKSZ raktárban, amely vagy ma, vagy holnap befejeződik és

így két héttel a határidő lejárta előtt visszatöltjük a magyar állami tartalékot, amit az OMV kapott.

Illetve pontosabb az a megfogalmazás, hogy lehetőséget kaptunk a kiskereskedelmi forgalomban hatósági áron történő értékesítésre. Az igénybevett üzemanyagot előre fizetést követően piaci áron kaptuk meg.

Akkor tehát innentől kezdve itthon már csak a kúthálózati ellátásra tudnak koncentrálni?

Jelenleg igen. Az ársapka eltörlése előtt nem sokkal egy tenderen is elindult az OMV, amelyen számunkra pozitív döntés született, így januártól viszont az első negyedév során újabb 28 millió liter gázolajat fog az OMV a magyar állami készletbe tölteni. Tehát nem azt a mennyiséget töltjük vissza, amit korábban igénybe vettünk - , mert ahogy említettem, az a mai nappal véget ért - hanem ez azon felül értendő. Úgy gondoljuk, hogy ez a lépés is hozzájárul a hazai készletszintek helyreállításához és az ellátásbiztonsághoz.

Többször szóba került már eddig is az üzemanyagár sapka, amely 13 hónapot élt velünk. Visszatekintve hogyan látja az ársapka intézkedést?

Az intézkedés többféle módon is nagy terhet rótt az olajcégekre, ez tény. Nyilván a legegyszerűbb a pénzügyi oldala. A hatósági ár bevezetése megviselt minden céget, amelyek a kiskereskedelemben részt vettek, de kiemelten megviselte azt a céget, amely ez alatt az időszak alatt importtevékenységet végzett, mivel a külföldről importált litereken tetemes veszteséget lehetett realizálni, hiszen 480 forintért tudtuk a behozott üzemanyag zömét értékesíteni.

Volt-e üzemanyagimport Magyarországra?

Ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó információk is elhangzottak, miszerint teljesen megszűnt az import, illetve jött az import, csak kisebb mértékben.

Azt kell mondanom, hogy az OMV esetében egyáltalán nem szűnt meg az import, mert nem volt olyan hónap az ársapka időszaka alatt, amikor az OMV ne importált volna.

A mi üzleti stratégiánk úgy van felépítve, hogy az üzemanyagellátás nagy részét importból szerezzük be. Ezt éven belül megváltoztatni, megkötött érvényes szerződések mellett, majdnem lehetetlen, főleg akkor, ha a másik fél sincs könnyű helyzetben az ellátás szempontjából egy esetleges újratárgyaláskor. Innentől kezdve egy út van: az importot fent kell tartani, mert másképpen nem lehet biztosítani az ellátást. Nem csekély mértékben látszott volna meg az OMV hálózatán az, ha megszűnik az importunk, mert az nálunk azt jelentette volna, hogy a hálózatunk háromnegyed része tartósan leáll. Ez is azt támasztja alá, hogy az import nálunk folyamatosan zajlott.

A számok szintjén ezt tudjuk konkretizálni, hogy mit jelentett?

Az ársapka előtt mintegy 70 százalékban látta el a hazai olajvállalat Magyarországot és 30 százalék volt az import. Ennek a 30 százaléknak jelentős részét, kicsivel több, mint a felét, tette ki az OMV.

Az ársapka bevezetése után számtalan nehézséggel szembesültünk, de nem csak az ársapka miatt, hanem például a Duna alacsony vízállása, illetve a schwechati finomító műszaki hibája okozott néhány álmatlan éjszakát. Ezeknek köszönhetően

még soha nem voltak olyan mértékű kihívásaink az import terén, mint idén. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy éves szinten a magyar üzemanyagpiacnak minimum a 10 százalékát az OMV importja tette ki idén is.

Ez a nagykereskedelmi tevékenységükkel együtt értendő?

Igen. Bár keveset beszélünk róla, de van az OMV-nek itthon nagykereskedelmi tevékenysége is, amely nem csekély, és ezeknek a szerződéseknek is eleget kellett tennünk, amennyire bírtunk. Itt voltak mennyiségi csökkentések, de így is nagy részben meg tudtunk felelni a szerződéses kötelezettségeinknek. Ehhez a tevékenységünkhöz is rengeteg üzemanyag kellett, hiszen olyan kulcsfontosságú területeket kellett ellátnunk, mint például a fővárosi tömegközlekedés egy része, az agglomerációs hulladékelszállítás, vagy a nagy élelmiszerláncok üzemanyagellátása.

Tud számot mondani az importtevékenységükre?

Volt olyan hónapunk, amikor 100 millió liter feletti volt az importunk, és még abban a hónapban is importáltunk, amikor a schwechati finomító váratlan incidense miatt hozzá kellett nyúlnunk a magyar és más államok üzemanyagkészleteihez.

Így tehát az OMV végig nem adta fel, nem is adhatta fel, de ez nyilván jelentős veszteségeket okozott. Ugyanakkor fontosabb szempont volt az, hogy a szerződéseinknek és az ellátásnak eleget tegyünk, mint az, hogy pontosan mennyi a veszteségünk.

Az ársapka kivezetése után mekkorára nőhet az OMV részesedése a magyar piacon?

Mi a korábbi részesedésünk jelentős növelésére nem törekszünk. Ha most vissza tudunk menni arra a szintre, ahol az ársapka előtt voltunk, akkor már nem leszünk elégedetlenek. Azt tudni kell, hogy továbbra is szűk a kelet-európai üzemanyag piac. A meglévő piacokat ki kell szolgálni megbízható ellátással és logisztikával.

Az elképzelhető, hogy akvizíciókat hajtanak végre itthon olyan, például fehér kutak esetén, amelyek már bedobták, vagy bedobhatják a törülközőt? Keresték már meg Önöket ilyen kutak tulajdonosai, üzemeltetői?

Nekünk nincsenek ilyen terveink, nem tervezünk ilyen irányú piacnövelést.

Hogyan érzékeli, mennyire sérültek a szerződéses kapcsolatok ebben a 13 hónapban, amíg velünk volt az ársapka? Vannak-e esetleg helyrehozhatatlan kapcsolatok, vagy azért ennél optimistább, és szépen vissza fog itt rendeződni minden?

Még talán nem túl későn szűnt meg az árspaka, hiszen rengeteg üzemanyag szerződés év végével lejár és ezek újratárgyalása elkezdődött.

Egészen más hangulatúak voltak azonban azok a tárgyalások, amelyek még akkor zajlottak, amikor még élt az ársapka azon tárgyalásokhoz képest, amelyek akkor zajlanak, amikor már van kilátás arra, hogy idővel normál üzletmenet állhat helyre a két fél között.Korábban bizonyos szerződések létre se jöttek volna, hiszen garantált veszteséget termeltek volna.

Az ársapkán kívül milyen egyéb tényezők voltak még fontosak abban, hogy november végére, december elejére akut üzemanyaghiány alakult ki az országban?

Az árstopnak önmagában is többféle hatása volt, így például az, hogy felvitte a keresletet. Az utolsó héten kialakult készlethiány önmagát is gerjesztette: sokan azt gondolták, lehet, hogy a készlethiány miatt vége lesz az árstopnak, így aki csak tudott, az tankolt, esetleg tartalékolt. A megugrott keresletet nagyon nehéz volt kiszolgálni, mert már érezhető volt a probléma a piacon. A másik tényező nyilván az volt, hogy az import is egyre csökkent, emiatt még tovább nőtt a terhelés a hazai olajvállalaton. Amikor pedig ők is műszaki problémákkal küzdöttek a százhalombattai finomítóban, és nem tudott a finomító teljes kapacitáson termelni, akkor vált az világossá, hogy ilyen szintű import mellett, ekkora igényeket a kialakult helyzetben kielégíteni nem lehet.

Nyilván amint helyreáll a százhalombattai finomító - és nagyon remélem, hogy ez minél hamarabb megtörténik -, akkor az mindenkinek jó hír lesz. Az egész piac megkönnyebbülne, mert ez segíti majd a stabil ellátási helyzet kialakulását.

Kép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio

Az elmúlt hetekben itthon látott üzemanyaghiány más országokban is jellemző volt?

Amikor a schwechati finomítói baleset bekövetkezett és nem lehetett tudni ennek a leállásnak a hosszát, akkor bizony Ausztriában is készlethiányos állapotok uralkodtak néhány hétig, ott is igénybe kellett venni az állami tartalékot, és ebből javították az ellátási helyzetet. Úgy tudom, hogy Szlovákiában nem voltak ennyire komoly ellátási gondok.

Az üzemanyaghiány kapcsán azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az évben minden országban csökkent az üzemanyag-kereslet, kivéve Magyarországot.

Azt az Eurostat adatai alapján mi is körbejártuk éppen az árstop eltörlése előtti napokban, hogy mik lehetnek a főbb okok a kiugró, 20% feletti üzemanyag-kereslet mögött. Az Ön meglátása szerint mi lehetett emögött, az ársapka pszichológiai hatása, vagy például szivároghatott a rendszer bizonyos felhasználók irányába?

Nyilván ha valamit mélyen áron alul tudnak megvenni az emberek - hiszen láthatták a kútoszlopokon, hogy amit 480-ért kapnak az lehetne 700 forint is - az szinte ösztönözi a fogyasztókat, hogy „most menjünk, amíg ilyen jó az ár”. Ezt úgy lehet lefordítani, mintha marketing akció zajlott volna a töltőállomásokon, melynek keretében óriási engedménnyel lehet tankolni. A helyzetet sokan amiatt használták ki, mert mindenki sejtette, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz. Voltak, akik próbáltak tartalékolni is, ki-ki a maga kapacitása, vérmérséklete és lehetőségei szerint. Lehet, hogy egy autós eltett két kannával a garázsba, de az is lehet, hogy egy komolyabb vállalkozás föld alatti tartályba akár nagyobb mennyiséget is raktározott a 480 forintosból, és talán még jövőre is azt fogja használni.

Emellett abból adódóan, hogy nagyon nehezen lehetett ellenőrizni a szabályok betartását, a rendszer lényegében rárótta a hatósági szerepkört a töltőállomások kezelőire, akik több hónapig hihetetlen nyomás alatt dolgoztak. Ezúton is köszönet nekik érte, de nemcsak a nálunk dolgozóknak, hanem az összes kollégának. Sok esetben nehéz volt elmagyarázni a vásárlóknak, hogy miért van eltérés a totemoszlopon kiírt ár, a kútfejen látható ár és a kasszánál fizetendő ár között. Az is sok feszültséget okozott a vásárlók körében, hogy délelőtt 10 órakor még más áron tankolhattak, mint délután kettőkor, hiszen közben volt egy Kormányinfó, amin bejelentették az azonnal hatályba lépett szigorítást az árstopra jogosultak körében. Ezeket a gyors változásokat nem minden állampolgár követte és sokszor a kutasnak kellett kihirdetnie a változásokat, igaz neki se volt könnyű követni mindezt, hiszen közben folyamatosan dolgozott.

Emellett nyilván a céges vásárlók ellenőrzése is meglehetősen nehéz volt, mert ugye sokszor a kasszánál dőlt el a papírok ellenőrzésekor, hogy mire jogosult a vevő, és ezt a központból felügyelni, ellenőrizni nagyon nagy kihívás volt.

Az ársapka alatt többször voltak feszült ellátási időszakok, hiszen ahogy szóba került, volt váratlan helyzet a schwechati és a százhalombattai finomítóban is. Ilyenkor a cégek közötti együttműködés, egymás kisegítése létezik amellett is, hogy egyébként egymás versenytársai? Ha igen, ez hogyan néz ki a gyakorlatban?

Igen, versenytársai vagyunk egymásnak, de a régióban mindenkinek az az érdeke, hogy az ellátás folyamatosan biztosított legyen. Ezért a váratlan helyzetekben nyilván felveszik egymással az érintettek a kapcsolatot és megpróbálnak lépéseket tenni abba az irányba, hogy segítsék a másikat, nyilván szigorúan üzleti alapon. Ez természetesen csak akkor működik, ha a segítő félnek van egyáltalán elérhető molekulája.

Az idei év teljesítményére vonatkozóan lehet már tudni valamit a számokról, milyen eredménye lesz az OMV Hungáriának?

Az idei számokat nézve nem vagyunk vidámak. Tavaly nyereséggel tudtuk zárni az évet, idén ezt a kifejezést nem tudjuk értelmezni.

Olyan mennyiségű üzemanyagot adunk el, mint még soha a történelmünk során, vagyis a 31 év alatt, amióta Magyarországon vagyunk. De ennek nem, hogy bármi pozitív hatása lett volna, hanem szignifikánsan negatív hatása lett az eredményre.

Meg kell jegyeznem, hogy a komplett ársapka-intézkedésnek nem minden negatív hatása nálunk, azaz az OMV Hungária számaiban csapódott le, mert egy része az OMV AG (csoportszint - a szerk.) számaiban jelentkezik Bécsben, sokáig a nagykereskedelmi veszteség oldalát részben ők „állták”. Ezt félretéve az itt kialakult helyzet erősen mínuszos lesz, ami azt jelenti, hogy pár tíz milliárdos veszteséggel fogjuk zárni az évet. Ebben egyébként szabad szemmel is jól látható szerepet fog játszani a kiskereskedelmi adó, amely körülbelül 12 milliárdot jelent az OMV-nek az idei masszívan veszteséges működés mellé, hiszen a kisker adó alapja a nettó értékesítés, amiből volt bőven.

Az ársapka eltörlésének bejelentésekor elhangzott, hogy az import ismét fontos lett az állam számára is. A minap megemelt Robin-hood adó mennyiben „segíti” ezt a visszaépítést?

Idézőjelesen persze, azaz nyilván nem segíti. Az esetünkben nincs akkora hatása ennek, mint a kiskereskedelmi adónak, de nyilván nem pozitív. Ettől sem érezzük jobban magunkat, de ennek ellenére az OMV Hungária importja remélhetőleg rendeződik, és azon a szinten fog folytatódni 2023-ban, mint ahol az ársapka előtt, 2021-ben volt.

Csoportszinten nézve a magyarországi extra adótételek és az ársapka hatása mennyire szignifikáns?

A csoportszinten nagyon szép eredmények születtek. De a magyar leányvállalatnál teljesen negatív az eredmény, ami részben egy rossz üzenet az anyavállalat felé, másrészt az itt dolgozó – egyébként kivétel nélkül magyar – emberek teljesítménye tűnik jelenleg úgy, mintha negatív lenne, és ez nem egy motiváló dolog.

A december 6-i Kormányinfón volt olyan utalás, hogy az ársapkát nem biztos, hogy véglegesen törölték el, azaz nem kizárt, hogy visszajöhet az intézkedés. Hogyan lehet így a jövő évre tervezni, mennyire biztonságos a magyar piac az Önök szemszögéből?

Én nagyon remélem, hogy egyhamar nem kerül sor a visszavezetésre, hiszen eleve sok időre lesz szükség ahhoz, hogy normalizálódjon a piac, itt több hónapról beszélünk.

Meg kell látni a tanulságokat, hogy ilyen hosszú időre ársapkát bevezetni olyan torzító hatásokkal jár, amiket nagyon nehéz lesz visszaegyenesíteni. Egy ellátásbiztonság előrébb való, mint egy pillanatnyi olcsóbb ár, és az sem mindegy, hogy ez a pillanatnyi olcsóbb ár mennyivel van a piaci ár alatt. Nagyon nem mindegy, hogy 40 forint a különbség, mint a bevezetés idején, vagy több száz forint. Ilyen hosszú távon változatlan feltételekkel ez biztosan nagy károkat okoz az iparágon belül. Ha hagyjuk a piacot normálisan működni, akkor az egészséges működés fehéríti is a piacot, és ha a kialakult helyzetben támogatni kell bizonyos társadalmi csoportokat, akkor azt más módon kell tenni, más módon is meg lehetne ezt oldani.

Mit tapasztalt ez alatt a 13 hónap alatt a bécsi központ felől? Az ellátásbiztonság és a profit érdekeknek az összehangolása milyen határokat feszegetett?

„Népszerűbbek” lettünk Bécsben, olyan szempontból, hogy sűrűbben kerültünk szóba. Nem vagyok biztos benne, hogy az eredményeink alapján valaha emlegettek volna ennyit minket.

Számunkra nagyon komoly ellátási problémát okozott a finomítónál történt incidens, ami jó néhány környező ország életét megváltoztatta, ahova az OMV exportált, illetve a saját belső piacára is hatással volt, ahol rengeteg partnerét látta el, akár nagy, nemzetközi olajtársaságokat is. Tehát akkora volt a nyomás a szervezeten, hogy ki volt feszítve teljesen az ellátási lánc. De ennek ellenére Magyarországot nem hagyták cserben, ahogyan mondtam is: az import soha nem állt le.

Nekünk az ellátás szempontjából a legnagyobb kihívást a Duna okozta. Az ellátás leghatékonyabb formája a vízi közlekedés; ez idén nem szerepelt jól a rég nem látott aszályos évnek köszönhetően. Másrészt Schwechatról nem tudtunk alapüzemanyagot hozni, hiszen azáltal, hogy az OMV hozzáfért az osztrák stratégiai készlethez, törvényileg tiltva volt a 95-ös benzin és a dízel exportja.

Végig azt láttam, hogy a kollégák mindent próbálnak megtenni annak érdekében, hogy a magyarországi ellátást tudjuk tartani, szerettük volna hogyha a brandnek megmarad itthon az értéke, illetve a szerződéseinket is teljesíteni tudjuk a nagykereskedelmi partnerek felé. Nem akartunk a fogyasztóknak sem csalódást okozni. A mai napig azon dolgozunk, hogy eltűnjenek a kiszáradások a töltőállomásokon és megint egy olyan képet tudjunk mutatni, hogy egy megbízható ellátási forrás vagyunk, amire lehet számítani.

Tegnap este jött a bejelentés, hogy az élelmiszer-árstopot négy hónappal kitolták, eközben számos OMV kúton láthatunk élelmiszer forgalmazási tevékenységet is. Így tehát ha úgy tetszik, az árstop egyik lába megszűnt, de egy másik lába továbbra is érinti Önöket. Mekkora ennek a súlya a hálózatukban és hogyan érinti Önöket?

Február elsejétől van élelmiszer-árstop, nekünk 87 Spar Express üzletünk működik országszerte, ezekben is érvényes az intézkedés. Nálunk is okoz gondot, hogy a termékekből hol van, hol nincs, és a szerződött partnerünknek, a Sparnak is vannak ezzel kapcsolatosan problémái. Ránk nézve nem akkora a gazdasági hatása az élelmiszer árstopnak, mint az üzemanyagénak, hiszen mégiscsak az az alaptevékenységünk fő terméke, de érezzük a negatív hatását.

A december 6-i Kormányinfón az ársapka kivezetésével kapcsolatban az volt az egyik érv, hogy a február 5-én hatályba lépő uniós orosz olajszankciókra való felkészülést minél hamarabb kezdje el az ország az import visszaépítésével és az egész piacszerkezet stabilizálásával. Most szűk két hónapunk van az erre való felkészülésre. Ön hogy látja a jelenlegi magyar üzemanyagpiaci kilátások alapján azt, hogy mire lehet számítani február 5. körül? Megáll majd az élet?

Elég nehéz ezt megmondani. Az biztos, hogy a nagyobb szereplők abszolút felelősen gondolkodnak erről és próbálnak felkészülni erre a helyzetre, ami Magyarországon nem lesz egyszerű. Mindenki nyilván ezért építi vissza az állami tartalékokat minél előbb. A megfelelő készletezésnek van egy olyan oka is, hogy stabilitást és biztonságot ad, ha valami nem úgy alakulna, mint ahogyan elterveztük.

De a február 5. szerintem önmagában még nem okoz talán akkora problémát, hogy másnap nem lesz itt üzemanyag.

Akkortól valójában majd az lesz nehezebb, hogy az országok között hogyan tud áramolni üzemanyag. Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban állítanak elő orosz kőolajból üzemanyagot, ezekkel lesz a nagyobb kihívás a hazai olajtársaság tekintetében is.

Ami az OMV-t illeti, nálunk március óta nem használunk fel orosz olajat a finomítóban, és korábban sem volt szignifikáns ez az arány, 7 százalék körül mozgott 2021-ben. Az exporttilalom tehát nálunk nem okoz gondot.

Mindezen bizonytalanságok mellett, és a múltbeli tapasztalatokat ide véve, most hogyan látja az OMV-nek az itthoni beruházási-fejlesztési terveit, miben gondolkodnak a 2023-as év tekintetében?

Az ársapka nem ösztönözte a beruházási terveinket, de azt sem mondom, hogy megállította volna a azokat. Évközben is volt néhány töltőállomás-felújítás, és újabb Spar Express üzletek is nyíltak. Mindezek sebessége nem volt ugyanakkora, mintha nem lett volna az ársapka. Még idén év végén elmozdulunk a zöld irány felé is, például szolár paneleket teszünk fel a töltőállomásokra. Ezeket a projekteket nem fogjuk év végéig befejezni, át fog csúszni januárra, mintegy 50 töltőállomásról beszélünk egyébként.

Kép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio

Az elektromos autók terjedésével párhuzamosan a töltőhálózati beruházások terén mit terveznek?

Természetesen nyitni szeretnénk az elektromos töltők irányába is. Az OMV a szerződéses kapcsolatok megléte mellett saját beruházásban gondolkodik és intenzíven akar beszállni a területre. Meglátásom szerint más országban is hasonló tendenciát lehet majd látni, akár Ausztriában, akár Szlovákiában is. Reméljük, hogy már jövőre elindulhat valami ebből, de inkább 2024-től lesz jobban érzékelhető ez a fejlődés.

Ha már hálózatfejlesztésről beszélünk, érdemes azt is tisztázni, hogy hogyan is néz ki az Önök töltőállomás-hálózatának belső megoszlása. Hány saját kúttal rendelkeznek és mennyi a szerződött partnerek száma?

A teljes töltőállomás-hálózatból 165 kút az OMV saját tulajdona, itt teljes ráhatással vagyunk az állomásokra árképzés és mennyiségi korlátok tekintetében. Az üzletben azonban az üzemeltetők képzik az árat, tehát az élelmiszer jellegű termékek többségére az üzemeltetőnek van ráhatása, kivéve persze a hatósági áras termékeket.

Ezek mellett van 35 olyan töltőállomás az országban, ami nem az OMV tulajdona, hanem szerződéses partnereké, jellemzően magyar vállalkozásoké. Ezeket az állomásokat is OMV színekben látjuk, nekik viszont csak ajánlani tudunk fogyasztói árat, és ez nem minden esetben egyezik az OMV saját egységeinél látható árakkal.

Ez ugyancsak így van a mennyiségi korlátoknál is, ez tehát a magyarázat arra, ha például egy OMV-színekben működő kúton 20 literes tankolási limit van, miközben a 165 saját kutunkon most 50 liter az irányadó a normál termékekre.

Előbb-utóbb lehet nagyon hasonló a helyzet a szerződött partnereknél is, amikor normalizálódik az ellátás, és nem lesz szükség korlátozásra.

Ahogy korábban említette, néhány napon belül bízik benne, hogy stabilizálódik az ellátás az alaptermékek tekintetében. Ezt a teljes hálózatra, vagy a 165 saját kútra értik?

Néhány napon belül a 165-re, de egy héten belül követhetik ezt a szerződéses partnerek. A prémium üzemanyaggal lesz kihívásunk, annak a feltöltése több időbe telhet. Ennek az a háttere, hogy kisebb mennyiségre van prémium üzemanyagból szükség és kisebbek a tárolási kapacitások, de közben több helyen az alapüzemanyag visszatöltése a prioritásmivel a fogyasztók döntő többsége alapterméket tankol, ezért az ezeket szállító járművek érkeznek értelemszerűen először.

A hatósági ár kivezetése után mire számítanak, nőhet a kereslet a prémium termékek iránt?

Biztosan. Téli időszakban különösen szeretik a fogyasztók a prémium termékeket, és még ebben a magas árkörnyezetben is egyre nagyobb lehet az elmozdulás az irányukba.

Az ársapka után visszatérhet a korábbi árdinamika, azaz drágábban lehet majd például tankolni az autópályák mentén?

Az ársapkás időszak alatt nagy mértékben nőtt az autópályás kutak forgalma, olyanok is betértek ide, akik szerintem még korábban életükben sosem tették ezt. 480 forint volt a benzin mindenhol, az autópályák mentén viszont magasabb vásárlói élményhez jutottak, miután beléptek az ajtón és elfogyasztottak egy szendvicset vagy egy kávét. Az árverseny visszatérésével vélhetően le fog morzsolódni itt a forgalom egy része, de lesz egy réteg, amely úgy gondolja majd, hogy inkább kifizeti azt a pluszt, csak tudjon jó körülmények között kávézni és pihenni egyet.

Egyébként miért drágább az üzemanyag az autópályák menti kutakon?

Több oka is van ennek. Az egyik, hogy sok autópályakúton nincs vezetékes gáz, csak tartályos, illetve nincs csatorna. Emellett a dolgozóknak ide autóval kell eljutniuk a munkába, ami szintén drágítja az üzemeltetést. Továbbá az autópályaüzemeltetőnek is bérleti díjat kell fizetni, így tehát

sok extra összeg terheli az autópályakutakat, ezek kompenzálására magasabb árakat kell itt szabni.

Volt egy olyan tendencia az ársapka alatt, hogy a kis fehér vidéki kutak felől a forgalom egyre jobban eltolódott a négy nagy színes kúthálózat felé. Most, hogy elindult a talpraállás a piacon, számítanak-e arra, hogy ez az áttolódott kereslet visszaáramlik majd a fehér kutak felé?

Részben biztos, de a fogyasztók egy része ott maradhat a nagyobb hálózatoknál, mert megszokták-megszerették azt a minőséget. Lesznek olyanok azért, akik vissza fognak menni a kis vidéki fehér kútjaikhoz, mert ezek vannak a legközelebb, vagy mert már régóta ismerik az adott üzemeltetőt és kialakult egy jó kapcsolat közöttük.

Az interjú során többször szóba kerültek a logisztikai-szállítási szempontok, amelyek kulcsfontosságúak voltak a nehézségek áthidalására. A Mol jelezte, hogy több, mint 140 üzemanyagszállító kamionnal hordta megfeszítve az anyagot az ország különböző részeire. Az OMV berkeiből mit lehet tudni?

Lényegesen kevesebb kamionnal szállítjuk az üzemanyagot, hiszen jóval kisebb a hálózatunk is, illetve a nagykereskedelmünk is kisebb.

Kellett ezen bővíteniük, hogy lépést tartsanak a megnövekedett kereslettel?

Kellett, itt is megtörtént új alvállalkozók bevonása, vagy olyan céggel kötöttünk szerződést, akivel korábban nem volt kapcsolatunk. És még az is nagyon fontos szempont volt, hogy egyáltalán Magyarországra eljusson az üzemanyag, amihez szükség volt hajóra és vasúti szerelvényre, hiszen tengelyen importot csinálni hosszú távon nem gazdaságos megoldás. Ezzel együtt azonban az OMV-nél előfordulhat a nagyobb mértékű tengelyes behozatal is, hiszen Bécstől a magyar határ felé fekszik a finomító, tehát gyakorlatilag a finomítókhoz közelebb van Budapest, mint Salzburg, vagyis a nyugat-magyarországi régiót akár tengelyen is tudjuk táplálni. De az biztos, hogy a logisztikában elég nehéz bővíteni egyik napról a másikra, tehát hogyha valaki hirtelen kitalálja, hogy ő neki most egy komolyabb logisztikai lépést kéne megtennie, az sok időt vesz igénybe

Az a beszélgetésünk alapján is világos, hogy egy kihívásokkal teli 2022-es éven vannak túl. Optimistán tekint 2023-ra, vagy inkább pesszimistán, mivel sok áthúzódó hatása van ennek az évnek, amelyek jövőre még előjöhetnek?

Most már optimisták vagyunk és az árstop kivezetése segített abban, hogy feléledjen az optimizmusunk.

Ezt az évet év közben volt nehéz kezelni, hogy mindig érezzük magunkban a lendületet a mindennapi kihívások kezeléséhez. Sokszor azért volt nehéz az év, mert minél sikeresebben oldottuk meg az import előtt álló nehézségeket és még több üzemanyagot tudtunk behozni, ami 480-on került értékesítésre, annál nagyobb veszteséget generáltunk. Ez nem táplálta az optimizmusunkat.

Most már újra üzleti alapon működünk, ami már önmagában generálja az optimizmust, és innentől kezdve azt mondja az ember, hogy bár még sok nehézségünk van az idei évre is, amelyeket meg kell oldani, de azzal számolunk, hogy árkorlátozás nélkül előbb-utóbb ebből üzleti eredménynek is kell lennie. Idén a sok munkával csak veszteséget generáltunk, azaz hiába szép eredmény, hogy milyen sok litert értékesítettünk, de közben semmilyen pozitív pénzügyi eredményt nem értünk el. Egy cégnél lennie kéne profitnak, ami bemutatható a tulajdonosok irányába, ez tudná ösztönözni a beruházásokat is, tehát ez egyszerűen szükséges ahhoz, hogy fejlődni tudjon a cég. Az utóbbi 13 hónapban mi profitot nem tudtunk felmutatni, nemhogy extrát, de semmifélét.

Mire számít a mostantól mindenkire kiterjedő magas árkörnyezetben az összforgalom, literszám tekintetében jövőre? Idén ugye év/év alapon 20 százalékos ugrást láthattunk 2021-hez képest.

A jövő évben a forgalom csökkenésére számítunk. Az idei évet szerintem nem tudjuk még egyszer megismételni, de az is lehet, hogy nem is akarjuk!

Kép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio