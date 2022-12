Úgy tűnik, tényleg vége a szélerőmű-építési tilalomnak - Reformokra készül a kormány

Várhatóan hamarosan eltörli a kormány az új szélerőművek magyarországi telepítését jelenleg gyakorlatilag lehetetlenné tevő szabályozásokat, amint az az Európai Bizottságnak benyújtott frissített magyar Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervből kiderül. A változtatások hatására több mint egy évtized után települhetnek új szélturbinák itthon.

A kormány megszünteti a szélerőművek telepítésére vonatkozó "szükségtelen" korlátozásokat a 460 W/m-nél nagyobb szélenergia-sűrűségű területeken - olvasható a szélenergia hasznosítását célzó befektetések megkönnyítését célzó, a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervben (HET; angolul Recovery and Resilience Plan - RRP) szereplő tervezett jogszabály-módosításokban.

A HET kimondja, hogy a jelenleg hatályos jogszabályokban szereplő védőtávolsági szabályokat jelentősen csökkenteni kell, és a szélerőművek és a lakóterületek vagy más érintett területek közötti minimális távolság nem haladhatja meg az európai referenciaértékeket és az összehasonlítható legjobb gyakorlatokat.

Ez a védőtávolság jelenleg 12 kilométer, ami nemzetközi összevetésben messze a legnagyobb. A korlátozást maximum 1 kilométerre kell csökkenteni, de javasolt az 500 méteres védőtávolság bevezetése - mondta el a Pej Zsófia, az Energiaklub programvezetője a terv alapján a szabályozásban várható változásokat ismertető előadásában a szervezet rendezvényén (Feltámad a szél— A szélenergia hasznosítási lehetőségei Magyarországon).

A tervezett "reformok" értelmében a szélturbinánkénti maximális teljesítménykorlátozás sem maradhat meg, illetve nem kerülhet bevezetésre.

A szélturbinák megengedett legnagyobb magasságára (vagy a szélerőművek rotorlapátjainak legnagyobb átmérőjére) vonatkozó előírásokat meg kell szüntetni, vagy meg kell növelni, hogy összhangban legyen az európai referenciaértékekkel és az összehasonlítható legjobb gyakorlatokkal. Pej Zsófia szerint a maximális teljesítményre vonatkozó határértéket minimum 4,5 MW-ig, míg a maximális oszlopmagasságot 160 méterig célszerű megemelni a jelenlegi 2 MW-ról, illetve 100 méterről.

A módosításnak biztosítania kell, hogy a területrendezés a szélenergiát a többi megújuló energiaforráshoz hasonlóan, különösebb korlátozások nélkül kezelje - fogalmaz a HET. Ennek érdekében a könnyített telepítést lehetővé tevő területeket jelölnek majd ki minden időjárásfüggő megújuló energiaforrás, így a szélenergia számára is. Az ígéret szerint a jogszabályi módosításokkal egyszerűsített engedélyezési eljárásokat hoznak létre a megújuló alapú erőművek könnyített területeken történő telepítésére.

Ez az engedélyek megadására vonatkozó határidők 10 százalékos lerövidítését jelentené, és biztosítaná a jogi lehetőséget a szakhatóságok állásfoglalásainak beszerzésére az engedélyezési eljárás megindítása előtt.

A célterületeket legalább az ország azon területeiként kell meghatározni, ahol a szél energiasűrűsége 150 méteres magasságban legalább [500 W/m2]. A területek kijelöléséhez a megfelelő átlagos szélsebesség-értékek is használhatóak azzal a feltétellel, hogy az így lefedett terület nem lehet kisebb az energiasűrűség alapján meghatározottnál. Az új terv szerint a célterületeknek magukba kell foglalniuk a jelenleg szélerőművek által használt területeket azért, hogy megkönnyítsék az újratelepítés engedélyezését.

A reform részeként a megújulóenergia-beruházások engedélyezési eljárásának egyszerűsítése érdekében összevont eljárási folyamatot alakítanak ki. A 0,5 MW beépített kapacitásnál nagyobb időjárásfüggő megújuló erőművek számára a környezetvédelmi és az építési engedély integrált kiadását biztosító jogi és közigazgatási keretrendszer 2023. április 1-től lép majd hatályba. A terv szerint a módosításnak biztosítania kell, hogy rövidüljön az engedélyezés időigénye azáltal, hogy előírja, hogy az integrált engedélyt 75 napon belül meg kell adni, és ha ezen időszak alatt nem érkezik válasz a közigazgatás részéről, az engedélyt megadottnak kell tekinteni. Az engedélyeztetés egyszerűsítése érdekében 2023. április 1-jétől egyablakos ügyintézési rendszert vezetnek be a nap- és szélerőművek létesítésében érdekelt befektetőknek. Az egyablakos ügyintézési pont egy országos szintű, központosított szervezet lesz, amely a befektetők számára egyetlen kapcsolattartó pontként működik az engedélyek kezelésére és kiadására.

Átlátható, kiszámítható, megkülönböztetéstől mentes

A reform részeként fokozni tervezik a hálózati csatlakozási folyamat átláthatóságát és kiszámíthatóságát is, biztosítva, hogy valamennyi energiatermelő technológiára ugyanazok a csatlakozási szabályok ("összehangolt hálózati csatlakozási eljárás") vonatkozzanak, megkülönböztetéstől mentesen. Az eljárásnak objektív technológiai paramétereken kell alapulnia, melyeket a felhívások előtt közzé kell tenni. A jogszabály-módosítással biztosítanák, hogy az átvitelirendszer üzemeltető és az elosztótársaságok csak megkülönböztetéstől mentes módon és műszaki kritériumok alapján utasíthassák el a csatlakozási kérelmeket, és csak akkor, ha a kapacitásigény meghaladja az időjárásfüggő erőművek csatlakozási kapacitáskorlátját (ez jelenleg 0 – a szerk.), és a kérelmező nem módosítja az erőmű műszaki feltételeit tárolókapacitások létesítésével, elősegítve a villamosenergia-rendszer teljesítményegyensúlyának fenntartását kiegyenlítő szolgáltatás révén.

A HET megfogalmazása szerint az egyedi kérelmek esetében a befektetők biztosak lehetnek abban, hogy kérelmüket azzal a feltétellel fogadják el, hogy vállalják, hogy az adott időpontban az átvitelirendszer üzemeltető vagy az elosztótársaságok által kért kiegyenlítő kapacitást biztosítják, és megfizetik a közvetlen csatlakozási díjakat. A jogszabály meghatározza az ebben az esetben igényelt kiegyenlítő kapacitás szintjét is (a 2022-től telepítendő megújuló energiaforrásokból származó kapacitás legfeljebb 30%-ának megfelelő kiegyenlítő kapacitás). Ugyanakkor a terv szerint a meghatározott kötelező kiegyenlítő kapacitás arányát minden évben felül kell vizsgálni a rendszer kiegyensúlyozatlanságának és főbb tényezőinek elemzése alapján, azzal a céllal, hogy ez a szint minden évben fokozatosan csökkenjen, figyelembe véve a várható hálózati beruházásokat és a hálózati csatlakozási eljárások eredményét. A kiegyenlítési követelmény szintjének objektíven indokoltnak és arányosnak kell lennie.

A jogszabály-módosításokkal biztosítani kell továbbá azt is, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztótársaságok új felhívás kibocsátása előtt és legalább hathavonta közzétegyék az elfogadott és az elutasított kérelmek anonimizált csatlakozási követelményeit indoklással együtt, valamint további információkat szolgáltassanak az összes szükséges hálózati beruházás eredményeként lehetséges új csatlakozási kérelmekről, beleértve a Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv keretében elérhető támogatásokból és kölcsönökből finanszírozott projekteket, valamint a hálózati csatlakozási kapacitásokra vonatkozó frissített előrejelzéseket a következő 5 évre vonatkozóan. A HET arról is szól, hogy a fentieken túlmenően a különböző csatlakozási típusokra vonatkozó egyszerűsített példákat kell közzétenni az átvitelirendszer-üzemeltető MAVIR internetes oldalán, továbbá, a piaci szereplők számára tájékoztatási fórumokat kell szervezni a hálózati csatlakozási eljárás megértésének elősegítése érdekében. Az első ilyen fórumokat 2022 vége előtt kell megszervezni, amelyeket később rendszeres időközönként meg kell tartani az új hálózati csatlakozási felhívások közzététele előtt.

Nyilvános konzultáció és párbeszéd

A kormány a HET-ben azt is vállalta, hogy a szélenergia terjedése előtti akadályok lebontását célzó új jogszabályok elfogadása előtt nyilvános konzultációra és átlátható párbeszédre is sort kerít a helyi hatóságokkal. Az Energiaklub javaslata szerint az egyeztetésekbe az önkormányzati ernyőszervezeteket és civileket is be kellene vonni.

A HET azt is rögzíti, hogy a következő években mekkora csatlakoztatott telepített megújuló erőművi kapacitást kellene elérni. E szerint 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra kell bővülnie az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitásnak. Ennek nagysága jelenleg mintegy 4300 MW, melyből a naperőművek összesen közel 4000 MW-ot tesznek ki, a szélerőművek beépített teljesítőképessége pedig 323 MW-ot.

A HET-ben vállalt módosítások óriási változást jelentenének, tekintettel arra, hogy az uniós tagországok közül Magyarországon a legnagyobb a megújulók terjedését gátló bürokratikus akadály - hívta fel a figyelmet dr. Munkácsy Béla, az ELTE TTK adjunktusa az Energiaklub rendezvényén tartott előadásában egy 2022 márciusában publikált jelentés eredményeire.

Forrás: Eclareon

A hazai szélenergia kiaknázható potenciálja azonban jelentős, és az általa bemutatott kutatási eredmények szerint kedvező esetben 2030-ra akár 4000-8000 MW, 2040-re pedig 8000-10 000 MW-ra is bővülhetne a kapacitás. Amint Pej Zsófia elmondta, az Energiaklub felmérése azt mutatja, hogy a magyarországi önkormányzatok többsége nyitott lenne új szélerőművek településük melletti létesítésére.

Forrás: ELTE TTK, Clever

Új szélerőművekkel jelentősen csökkenthető a magyar áramimport-függőség, a hazai nagykereskedelmi villamosenergia-árak, és a rendszer kiegyenlítésének költsége is mérséklődne - mutatott rá ugyanezen a rendezvényen Mezősi András, a REKK kutatója a várható kedvező következményekre.

Címlapkép: Shutterstock