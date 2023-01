Megszólalt a Masterplast elnöke a meglepő profit warning után: új energiahatékonysági támogatások jöhetnek

Hosszú idő után először negatív profit warningot tett ma közzé a Masterplast, jelentősen lefelé módosította a menedzsment a 2022-es várakozásait. Kevesebb mint négy hónapja még megemeltétek a prognózisaitokat, mi történt azóta?

Az utolsó negyedév a vártnál jóval gyengébb lett, minden körülmény, a forgalom, a marzs, eredményesség, és az árfolyam is, számunkra negatívan alakult. Az eredeti tervünk még év elején 215 millió euró bevétel volt 2022-re, de annyira jól ment az üzlet augusztusig, hogy ezt 225 millióra módosítottuk. A harmadik negyedév lassult, de egy erős utolsó negyedévvel még meglett volna a terv, ehelyett azonban gyenge lett az utolsó negyedév, különösen a november, december hónapok. Az utolsó negyedév veszteségbe is fordult.

Így 202 millió euróra módosítottuk a 2022-es bevételvárakozásunkat, az EBITDA 20 millió euró lehet, az adózott eredmény pedig 15,5 millió eurót érhet el.

Amikor szeptemberben a legutóbbi az update-et közzétettük, túl voltunk egy nagyon erős augusztuson. Szeptemberben már érzékeltünk egy kis lassulást, ami októberben is folytatódott, a november és a december pedig kifejezetten csalódást okozott.

Melyik termékszegmens volt a felelős a lassulásért, hogyan teljesítenek az egyes üzletágak?

Ketté kell választani a termékeinket, a két piacon más-más trendeket látunk. Az újlakás értékesítéshez kapcsolódó termékek nem csak Magyarországon, hanem európai szinten is nagyot csökkentek, nem a magyar teljesítmény volt gyengébb, hanem inkább az összeurópai. Tavaly túl volt húzva az év vége, áruhiányok voltak, így a tavalyi erős bázishoz képest nagyon látványos az esés. Idén a partnerek elkezdték a készleteiket optimalizálni, elindult egy készletcsökkentési folyamat, ez a gyengébb árbevétel fő oka. A felújításhoz kapcsolódó hőszigetelőanyagok és kiegészítők eközben jól mentek, ott nem volt törés. Magyarországon a felújításos termékekre erős a kereslet, az újlakásos termékek itt is lassultak, de mivel Európa-szerte jelen vagyunk, így az európai lassulás hatásait nagyban megérezzük.

Hogy oszlik meg az értékesítés az újlakáshoz kapcsolódó termékek és a felújításokhoz használt termékek között, mekkora fájdalmat okoz az újlakás építések bezuhanása?

A termékeinknek valamivel több mint a fele, 55-60 százaléka várhatóan inkább a felújításokhoz kapcsolódó lesz idén. Tavaly nagyjából fele-fele arányban oszlott meg, de az újlakásépítések durva csökkenésére számítunk, így a felújításhoz kapcsolódó termékek felé tolódik a hangsúly.

A friss számok szerint az eredményesség 2022-ben még nagyobb mértékben elmaradhat a korábban várttól, mint a bevétel, mi ennek az oka?

Ami az eredményességet illeti, ott még nagyobb a „lyuk”, ennek oka pedig elsősorban az, hogy nyártól elindult egy erőteljes alapanyagár-korrekció. Az elmúlt másfél évben folyamatosan sokat nyertünk azon, hogy magas alapanyagkészleteink voltak és folyamatosan tudtunk szállítani. Most azonban ez a magas alapanyagkészlet inkább teherré vált, miután elkezdett lassulni a kereslet és elkezdtek bezuhanni a műanyag, acél és üvegszál árak. A piaci árakat el kellett kezdeni lefelé vinni, mivel a kisebb készlettel dolgozó cégek már elkezdték az árcsökkentéseket. Mindezek mellett a költségekben az emelkedő energiaárak is többlet terhet jelentettek.

A magas készlet hatása érződött, és ez a probléma áthúzódik idénre, emiatt azzal számolunk, hogy a 2023-as év első fele a bázishoz képest gyengébb lesz, a második félév pedig erősebb.

Milyenek az építőipar, az ingatlanpiac, a szigetelőanyagpiac kilátásai jelenleg?

Az újlakásépítések jelentős csökkenésére számítunk, nem csak Magyarországon, hanem Európa-szerte. A finanszírozás megdrágult, Magyarországon már nincsen zöld hitel, nincsen kedvező hitelforrás, így itthon különösen nagyon nagyot fog lassulni az újlakáspiac. Lengyelországban, Csehországban, Németországban is magasabbak a kamatok, de Magyarországon messze a legmagasabbak, így itt nagyobbat fékezhet a piac. Közben az építkezési költségek is megnőttek.

Többször kellett tavaly módosítani az eredményvárakozásokat, a szektor volt ennyire kiszámíthatatlan, vagy a régiós iparági környezet? Mennyire jellemző, hogy most volatilisebb a piac, mint korábban?

Annyira ellentétes volt ez a két időszak egymással, annyira erősen húzott a piac az év első nyolc hónapjában, hogy messze felette voltunk időarányosan a bevételi terveinknek, azért mertük módosítani. Amit nem láttunk előre, hogy szeptembertől jön egy fordultat, nem számítottunk rá, hogy az alapanyagárak ennyire beesnek. Ráadásul mivel kevesebb termék fogyott, így a gyártás hatékonysági számai is romlottak. Előfordult, hogy november-decemberben kényszerszabadságot kellett kiadni, mert kevés volt a megrendelés és lejjebb kellett vinnünk az árat. Közben a devizaárfolyam is kedvezőtlenül alakult számunkra. Ahogy korábban az adózott eredményt segítette a forint gyengülése, mivel nagyobb az exportunk, mint az importunk, így a negyedik negyedévben rontotta. Szeptember végén 420 körül volt a forint, az év végén pedig 400 környékén, ami az exportbevételek és az időszak végi átértékelések révén a pénzügyi eredményre negatív hatást gyakorolt.

A 2022-es várakozások lefelé módosultak, de a menedzsment a következő évekre is adott számszerű prognózisokat. A középtávú előrejelzéseken is kell változtatni?

Az idei éves terven egyelőre nem akarunk változtatni, mert egyszerűen még nem látjuk előre az idei évet.

A második negyedévben fogunk befektetői tájékoztatót tartani és azon a befektetői tájékoztatón frissítjük az eredmény-előrejelzésünket is.

Abban nagyon magabiztos vagyok, hogy a 2025-ös célunkból nem kell engednünk, azt jelenleg is megerősítem. A legfontosabb, hogy a két új gyár felépüljön 2024 végére, 2025 elejére. Az idei és a jövő évi várható építőiparicsökkenés után 2025-ben a két új szálas hőszigetelőanyaggyár már egy újrainduló, növekvő piacon járulhat hozzá jelentősen a számainkhoz.

Megszűnt év végével a lakásfelújítási támogatás, azt már nem hosszabbították meg, vártok a kormánytól pozitív híreket ezen a téren?

A lakásfelújítási támogatás évvégi megszűntetésének csak mérsékelt hatása van, mivel azt az elmúlt 2 évben igénybe vette az, aki jogosult volt, volt rá pénze és szándéka.

Azt várjuk, hogy ahogy elérhetővé válnak az új uniós források, annak az egyik legnagyobb kalapja az energiahatékonysági beruházások támogatása lehet.

Azért is várok erősebb második félévet, mert amikor az uniós források elérhetővé válnak, azt követően sok új pályázati forrás kiírása várható. A célja minden felújítónak az lehet hogy még az idei évben, a következő tél előtt el lehessen végezni a hőszigetelési munkákat. Rengeteg olyan épület van, amelynek tulajdonosa egy igazán hideg télben belerokkana az energiaszámlákba. Most enyhe tél van, de még egyszer erre nem akar játszani senki sem.

Azt várom, hogy tavasszal, az uniós pályázati lehetőségek megnyílásával jelentős épületenergetikai kiírások lesznek.

A gyengébb piac fényében szükség lesz költségcsökkentési intézkedésekre?

Az eredményességünk akkor áll helyre, ha a drágábban beszerzett alapanyagkészletek kifogynak, ez magától megtörténik. Költségcsökkentésre, létszám-vagy kapacitásszűkítésre akkor lenne szükség, ha azt látnánk, hogy ez az év nem indul jól, kisebb a kereslet. Tavaly nem fogyott rosszul a termék az építőanyag kereskedésekben, csak végére elfogyott a lendület. Közép- és hosszútávon a hőszigetelőanyagok piaca és a felújítás menni fog, ebben nincsenek kétségeink, európai és magyar viszonylatban is. Az újlakás építéshez kapcsolódó termékeknél nehezebb lesz a piac, erősebb a verseny, alacsonyabbak a marzsok.

Alapvetően bevételi oldalon fogjuk tudni hozni a terveinkhez közeli számainkat, az eredményesség lesz nehezebb, az lesz a nagyobb kihívás.

Sok minden pozitívan is elsülhet. Azt látjuk, hogy bizonyos versenytársak teljes üzembezárásokkal reagáltak a keresletcsökkenésre, így fognak nyílni ma még nem látható új lehetőségek is.

A beruházási tervek változatlanul megmaradnak?

Nem változtatunk a beruházási terveken és azért is az év második fele lesz az erősebb, mivel a korábban bejelentett üzemek (EPS Magyarország, EPS Olaszország, XPS Szabadka) az év első felében indulnak. A három most induló új gyárunk hőszigetelő anyagokat termel, a hőszigetelésnek pedig van jövője, nem lesz mindig ilyen enyhe tél, mint most, erre nem lehet alapozni. Az olasz hőszigetelőanyagpiac egy teljesen új piac, pluszt ad a forgalomhoz, a magyarországi gyár a hazai mellett a szlovák piacot is el fogja látni, az XPS-sel pedig a bővülés lehetőségét biztosítjuk és ezek a második félévben már folyamatosan termelni fognak.

Közben továbbra is vizsgálunk különböző akvizíciós célpontokat. A kőzetgyapotgyárnál pedig decemberben bejelentettük, hogy a Markettel közösen valósítjuk meg, ami támogatja a beruházás sikeres megvalósítását és az üzem által termelt mennyiségek gyors felfuttatását.

A magas energiaszámlák miatt több gyár átmeneti bezárásáról érkeztek hírek az elmúlt hónapokban. Van jelenleg olyan termék, amelyből hiány van az építőiparban?

Jelenleg cementből és a cementalapú termékekből van hiány, továbbra is azt látjuk, hogy a magyar kormánynak a cementiparra kivetett különadója kontraproduktív és így importra szorulunk. Cementellátási problémák továbbra is lehetnek, ha ebben nem lesz változás. A cement pedig sok másik építőipari terméknek alapanyaga, a betoncserépnek, a poralapú ragasztóknak. Másból nincs hiány jelenleg.

Hogyan alakulnak az építőipari anyagok árai, mit várhatunk idén?

Az energiaár-normalizálódás levetette a nagy árnyomást a piacról, most nem számítok arra, hogy idén drasztikus árváltozások lesznek. Az áremelések és az árcsökkentések kiegyenlíthetik egymást, hiába az infláció, az építőanyagok árában átlagban stagnálást várok idén.

Az árfolyam alakulásával mennyire elégedett a menedzsment? A részvénykibocsátás óta inkább lefelé csorog a papír, pedig 6-7 ezer forintos célárak vannak a részvényre.

Akinek szimpatikus volt a Masterplast, azok 4100 forinton vettek a részvénykibocsátáskor. Az ilyen illikvid időszakban viszonylag kevés forgalom mellett sokat tud lemenni az árfolyam, nem örülök neki, hogy 4000 forint alatt van, de azt gondolom, hogy aki hosszú távra vette a Masterplast részvényt, annak nem kell aggódnia. Bár a tavalyi éves eredménnyel kapcsolatban negatív hírt hozunk, de amit a tőkeemelés során vállaltunk, azt megvalósítjuk. A fő piacaink továbbra is jó pozícióban vannak, ezt a drágább alapanyagbeszerzési hullámot és az újlakáspiac szűkülési időszakot kell átvészelni.