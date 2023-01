Ez rázós lesz - Jön a hét legfontosabb adata, érdemes extrém mozgásokra készülni a tőzsdéken!

Ha csak a piaci reakciókat nézzük, akkor az egyik legfontosabb makroadattá nőtte ki magát az elmúlt hónapokban az amerikai infláció, rendkívül hevesek ugyanis az adatközlés után a tőzsdei mozgások, az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján akár napokra, hetekre meghatározhatja az irányt a ma délután megjelenő adat. Az elmúlt napokban azért már egy nagy adag optimizmus be lett árazva a részvénypiacokon, kérdés, hogy tud-e elég jó lenni az amerikai inflációs adat ahhoz, hogy folytatódjon a rali.

Van mozgás bőven

Azt kijelenthetjük, hogy az elmúlt hónapokban az egyik legfontosabb makrogazdasági adat az amerikai infláció volt, a tőkepiaci reakciók igencsak extrémek voltak, elég csak mondjuk a szeptember 13-i adatközlésre gondolni, akkor a várt 8,1 helyett 8,3 százalékos inflációs adat érkezett, aznap az S&P 500 4,3, a Nasdaq pedig 5,5 százalékot zuhant.

Megnéztük, hogy az elmúlt néhány adatközlés után milyen árfolyamreakciók jöttek a piacon, és ez is alátámasztja azt, hogy érdemes figyelni a mai amerikai inflációs adatot.

Az ökölszabály az, hogy a vártnál magasabb inflációs adat után piaci esés, a várakozásokat alulmúló inflációs adat esetén pedig emelkedés jön a piacokon.

Az alábbi táblázatból jól leolvasható a fenti összefüggés, a szeptember 13-i vártnál magasabb inflációs adatot követő zuhanás ellentétpárja a november 10-i mozgás, amikor a várakozásokhoz képest alacsonyabban alakuló inflációról szóló adat megjelenése után hatalmas rali jött az amerikai tőzsdéken.

A táblázatból az is látszik, hogy az adatközlés napján a legdurvább hatások az amerikai tőzsdéken jönnek, de mivel még európai kereskedési időben érkezik az adat, az itteni befektetők is elkezdhetik azt beárazni, de sok esetben még másnap is hatással van a mozgásokra az amerikai inflációs adat.

A fenti táblázat a részvényindexek mozgását mutatja, azokénál pedig az egyedi részvényekben, akár a világ legnagyobb piaci értékű cégeinek papírjaiban jóval extrémebb mozgásokat láthatunk. Az azért világszerte hullámokat vet, amikor a több mint 2000 milliárd dollár piaci kapitalizációjú Apple vagy a közel ezermilliárdos Amazon értéke egy nap alatt 6-12 százalékot mozdul el valamelyik irányba.

A magyar tőzsde is reagál az amerikai inflációs adatra, jellemzően ugyanaz az irány azokon a napokon, mint a nemzetközi tőzsdéken, viszont itt azért fokozottabban érvényesülnek egyedi részvényes sztorik is. Elég ha csak augusztus 10-ét megnézzük, ott kifejezetten jó volt a nemzetközi tőkepiaci hangulat, de a magyar tőzsde messze felülteljesített, amiben két egyedi sztori is volt: az OTP másnap tette közzé a negyedéves beszámolóját, és mint ahogy mi is megírtuk, az elemzői várakozások alapján újabb rekordokra lehetett számítani (jöttek is), a Molnál pedig pozitívan hatott, hogy újraindult a Barátság kőolajvezeték, és újra érkezik orosz kőolaj Magyarországra.

Mekkora mozgás jöhet most?

Ha a tavalyi inflációs adatközléseket követő piaci reakciókból kellene kiindulnunk, akkor nagy mozgás jöhet ma is. Tavaly átlagosan 1,9 százalékot mozdult az inflációs adatra az S&P 500, ami közel háromszor akkora elmozdulás, mint a megelőző 5 év átlagos mozgása az amerikai inflációs adatra, vagyis

a piaci szereplők ki vannak hegyezve az amerikai inflációs adatközlésre.

Most már gyakorlatilag automatikusan érkezik az amerikai inflációs adat előtt a JP Morgan nagy megmondása, hogy az elemzőház szerint különböző forgatókönyvek mellett mekkora elmozdulás jöhet a világ legfontosabb részvényindexében:

A JP Morgan szerint 20 százalékos valószínűsége van annak, hogy 6,4 százalék alatti volt tavaly decemberben a fogyasztói árak emelkedése, erre 3-3,5 százalékot emelkedhet az S&P 500,

a forgatókönyvek közül a legnagyobb, 65 százalékos valószínűsége annak van, hogy 6,4-6,6 százalék közé esett decemberben az infláció, erre 1,5-2 százalékot emelkedhet az S&P 500,

a legkisebb, 15 százalékos valószínűséget pedig annak adták, hogy 6,6 százalék feletti inflációs adat érkezik, akkor 2,5-3 százalékot eshet a benchmark.

Már elkezdték árazni

Az elmúlt napokban kifejezetten jó volt a tőzsdei hangulat, a befektetők egyrészt egy kedvező amerikai inflációs adat és a Covid utáni kínai nyitás pozitív hatásait árazzák, a világ vezető részvényindexei 4-8 százalékot emelkedtek az előző lokális mélypontjuk óta.

Mire számít a piac?

A piaci szereplők azért figyelik kiemelten az amerikai inflációs adatot, mert abból következtetnek arra, hogy az amerikai jegybank meddig emelheti még a jegybanki alapkamatot (Fed Funds Rate, valójában egy sáv).

A 30 napos Fed Fund határidős termék árazása alapján a piaci szereplők arra számítanak, hogy a Fed a következő, február 1-jei ülésén a mostani 4,25-4,5 százalékos sávhoz képest nagy valószínűséggel az elmúlt ülések 50 bázispontos emeléseit követően már csak 25 bázisponttal emeli meg a kamatot, így a kamatsáv 4,5-4,75 százalékra emelkedhet.

Forrás: CME

Az azt követő, március 22-i ülésen pedig a piaci szereplők szerint annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy újabb 25 bázispontos kamatemelés következik.

Forrás: CME

Címlapkép: Alexander Sorokopud, Getty Images