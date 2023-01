Vegyesen zártak az amerikai indexek a gyorsjelentések után

Kínában tavaly 60 éves mélypontra esett a születések száma, ami egyúttal megerősíti a népességnövekedés gyenge kilátásait is, mindezt az olyan családbarát intézkedések ellenére, mint például a harmadik gyerek vállalásának engedélyezése. Az adatok a befektetők számára is csalódást okoztak, a babaárukhoz és termékenységi kezelésekhez kapcsolódó kínai részvények árfolyamai is meredek esésbe kezdtek - írja a Bloomberg.