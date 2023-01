Mindent felforgat a mesterséges intelligencia – De hogy lehet ezzel az egésszel pénzt keresni?

Tavaly november végén vált elérhetővé az OpenAI nevű cég mesterséges intelligenciával megtámogatott chatbot prototípusa, a ChatGPT, ami az elmúlt hetekben világszerte hisztériát váltott ki, sokan az internet átalakulását, egész iparágak transzformációját, üzleti modellek elhullását és újak létrejöttét várják a ChatGPT megjelenésétől. De hogyan lehet közvetlenül vagy közvetetten pénzt keresni a ChatGPT-vel, vagy úgy általában a mesterséges intelligenciával megtámogatott alkalmazásokkal? Mutatunk néhány példát.

Közvetlenül a ChatGPT-vel (vagy általában AI-alapú alkalmazásokkal)

Tartalomgyártás: ez talán a legkézenfekvőbb felhasználási és pénzkereseti lehetőség, a ChatGPT által létrehozott szövegek, cikkek, termékleírások stb. a legtöbb nyelven, akár magyarul is kifejezetten jól megírt, nyelvtanilag többnyire helyes, akár több különböző stílusban, ha kell humorosan stb. elkészített munkák, amik különböző portálokon, blogokon, közösségi média felületeken is elhelyezhetők (tapasztalataink szerint alapos fact check után), az oda terelt reklámokkal, hirdetésekkel kereshetünk pénzt. De a ChatGPT segítségével akár marketing- és reklámanyagok, szlogenek is létrehozhatók, de akár könyvek (akár ebook) is, és nem csak szöveges tartalom, de fotók, videók stb. is készíthetők.

Chatbotok: a statisztikák szerint a felhasználók egyre nagyobb része igényli a jó minőségű online ügyintézést, és egyre kevesebben utasítják el a mesterséges intelligenciával megtámogatott gépi ügyintézőket, ha azok jól végzik a dolgukat. A ChatGPT segítségével chatbotok fejleszthetők, amelyek az online emberi társalgáshoz nagyon hasonló élményt nyújtanak, fejlesztőként pénzt kereshetünk többek között ügyfélszolgálati chatbot szolgáltatások nyújtásával.

Adatgyűjtés, -rendszerezés: A ChatGPT segítségével könnyen készíthetők összefoglalók, adatbázisok, de alkalmas adatok kinyerésére különböző formátumú dokumentumokból, az így összegyűjtött adatbázisokból további összefoglaló dokumentumok készíthetők az AI segítségével, ezek értékesíthetők.

A ChatGPT segítségével könnyen készíthetők összefoglalók, adatbázisok, de alkalmas adatok kinyerésére különböző formátumú dokumentumokból, az így összegyűjtött adatbázisokból további összefoglaló dokumentumok készíthetők az AI segítségével, ezek értékesíthetők. Szakértés: Még csak tavaly november óta érhető el a ChatGPT publikus változata, de máris számtalan szakértő kínálja szolgáltatásait, kurzusait, tananyagait, titkos tippjeit a ChatGPT-ről. Azzal is pénzt lehet keresni, ha alaposan kiismerjük a ChatGPT-t, és a megszerzett tudást másoknak kínáljuk.

A McKinsey több olyan üzleti területet is beazonosított, ahol már elindul a mesterséges intelligencia alkalmazása:

Marketing és értékesítés: személyre szabott marketing, közösségi média és technikai értékesítési tartalmak (beleértve a szöveget, képeket és videókat); az egyes üzletágakhoz, például a kiskereskedelemhez igazított asszisztensek létrehozása

Működés: feladatlisták készítése egy adott tevékenység hatékony végrehajtásához

IT/mérnöki munka: kódok írása, dokumentálása és felülvizsgálata

Kockázatkezelés és jogi terület: összetett kérdések megválaszolása, hatalmas mennyiségű jogi dokumentációból való merítés, éves jelentések készítése és felülvizsgálata

K+F: például a gyógyszerkutatás felgyorsítása a betegségek jobb megértése és a kémiai struktúrák felfedezése révén

HR: a vállalatra, iparágra, céges kultúrára szabott interjúkérdések kidolgozása, onboarding automatizálása, kezdeti lépések (munkaügyi, jogi tanácsok stb.) segítése

Hogy konkrétumot is mutassunk, az egyik legismertebb példa arra, hogy egy szolgáltatásba beépítsék a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségeket, a Lensa AI. Az app már 2018 óta elérhető az app store-okban, de csak tavaly év végén lett igazán népszerű, amikor a letöltési listák élére kerül azzal, hogy a nyílt forráskódú AI-alapú képgenerátor, a Stable Diffusion szolgáltatását igénybe véve peppelte fel a saját szolgáltatását: ha a felhasználók feltöltik az appba a fotóikat, azokból a Lensa AI különböző hangulatú és stílusú avatarokat készít, amiket a felhasználók előszeretettel töltenek fel különböző közösségi platformokra, és ezért nem sajnálnak néhány dollárt kifizetni. A Lensa AI semmi különöset nem csinált, csak használt egy ingyenesen elérhető, mesterséges intelligencia alapú szolgáltatást, amivel az app mögött álló cég keresett néhány millió dollárt.

Microsoft-részvény

A jövőben a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI és a Microsoft egyfajta szimbiózisban élhet, a Microsoft akár 10 milliárd dollárt fektethet az OpenAI-ba (49 százalékra emelkedhet a részesedése), hogy tovább fejlessze a szolgáltatásait, és számítási kapacitást nyújthat az OpenAI-nak, cserébe a Microsoft hamarosan bevezetheti az Azure OpenAI szolgáltatását, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy például a ChatGPT-t vagy a DALL-E-t integrálják saját felhőalkalmazásaikba, és számos más termékében is megjelenhet a mesterséges intelligencia.

A Microsoft tehát több csatornán keresztül profitál az OpenAI-jal való együttműködésből:

az OpenAI-ban lévő részesedésén keresztül profitál abból, ha hamarosan monetizálják a ChatGPT-t (a pro verzió még több szolgáltatással hamarosan érkezik), a tervek szerint az OpenAI profitjának a 75 százaléka a Microsoftnál landol majd,

beépítheti a termékeibe (Azure, Office, Bing stb.) az OpenAI mesterséges intelligencia szolgáltatásait, ezekkel a Microsoft megerősíti saját szolgáltatásait (a vezérigazgató Satya Nadella szerint teljesen átalakulnak a termékeik), és akár új termékvonalakat hozhat létre,

főként a Microsoft keresőjében, a Bingben van nagy fantázia, könnyen piaci részesedést szerezhet a piacvezető Alphabet Google keresőjétől.

A Microsoft egy éves szinten több mint 200 milliárd dollár árbevételű és 70-80 milliárd dollár profitot termelő behemót, vagyis egyelőre a ChatGPT-sztori nem sokat tehet hozzá a bevételekhez vagy a profithoz (az OpenAI a teljes idei bevételét 200 millió dollárra becsüli), viszont a befektetők elkezdhetik beárazni, hogy a ChatGPT-vel akár alaposan átrendeződhet a tech cégek közötti erőviszonyok. A Microsoft papírjait követő elemzők egyébként kifejezetten optimisták, 47 elemző vételre, 5 tartásra ajánlja a részvényeket, és csupán egy elemző eladásra, a célárak átlaga 23 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

Az eddigi árfolyamhatás viszont inkább visszafogott. A ChatGPT tavaly november 30-án vált széles körben elérhetővé, aznap a Microsoft árfolyama több mint 6 százalékot emelkedett, jelenleg viszont már újra a ChatGPT bevezetése előtti szinten áll az árfolyam. Hogy nem csak a ChatGPT a sztori a Microsoftnál, jól mutatja, hogy a romló gazdasági kilátásokra hivatkozva a vállalat több hullámban akár több mint 10 ezer alkalmazottól is megválhat.

ETF-ek

Általában a mesterséges intelligencia térhódítását nem csak egyedi részvényeken, de tőzsdén kereskedett alapokon, ETF-eken keresztül is meglovagolhatjuk. Számtalan olyan alapot találhatunk, amely az AI-val is foglalkozó nagy technológiai vállalatok részvényeit tartalmazza, de olyanok is vannak, amelyek nevükben és a portfóliójukba tartozó részvényeken keresztül is fókuszáltabban foglalkoznak mesterséges intelligenciával, robotikával.

Ezek közül jelenleg a legnagyobb az 1,4 milliárd dollárnyi eszközt kezelő Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), amiben jelenleg a legnagyobb részarányt a Intuitive Surgical, az ABB, a Keyence, az Nvidia és a Fanuc részvénye teszi ki.

A második legnagyobb tematikus alap az 1,2 milliárd dolláros Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO), amelynek a befektetései között robotikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek szerepelnek, mint a Harmonic Drive Systems, a Kardex, az IPG Photonics, a Fanuc és a Zebra Technologies.

Egy kisebb, 190millió dolláros ETF a First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT), amelynek a legnagyobb kitettsége az Atos, az AutoStore, a Valeo és az Ambarella papírjaiban van.

Mesterséges intelligencia tokenek

Általánosságban igaz, hogy idén nagyot mennek a kriptoeszközök, a bitcoin árfolyama tavaly év vége óta több mint 25 százalékot emelkedett, ehhez jött hozzá az elmúlt hetek híráramlása a ChatGPT-ről, a Google válaszáról a Sparrowról, vagy arról, hogy a Microsoft 10 milliárd dollárt fektethet a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-ba, ez mind pedig elég volt ahhoz, hogy szabályosan felrobbanjon minden olyan kriptoeszköznek az árfolyama, amin rajta van az AI címke (artificial intelligence, mesterséges intelligencia). Ezek az eszközök rendkívül kockázatosak, így az árfolyamuk is extrém kilengésekkel mozog, mutatunk néhány példát ezekre a mozgásokra:

Az Image Generation AI (IMGNAI) token árfolyama idén már közel 12-szeresére emelkedett, brutális mozgások vannak benne, az elmúlt hetekben voltak olyan napok, amikor több mint megduplázódott az árfolyam, de a 20-30 százalékos esések sem ritkák. Ez az eszköz relatíve kicsi, piaci értéke jelenleg kevesebb, mint 3 millió dollár.

Az előzőnél valamivel nagyobb, több mint 55 millió dollár piaci kapitalizációjú token az Artificial Liquid Intelligence (ALI), amelynek az árfolyama már közel 4-szeresére emelkedett idén. Itt is voltak olyan napok idén, amikor megduplázódott az árfolyam, de könnyen meg is égethetik vele magukat a befektetők a rossz időzítéssel, itt is voltak már néhány óra alatt lezajló 15-20 százalékos esések.

Közel 250 millió dollár piaci értékű a Singularity NET (AGIX) token, amelynek az árfolyama közel 4,5-szörösére emelkedett tavaly év vége óta.

A Coinmarketcap adatai alapján a legfontosabb, mesterséges intelligencia és big data projektekhez köthető tokenek összesített piaci értéke már közel 2,4 milliárd dollár, közel duplája annak, amekkora ez a piac tavaly év végén volt.

Mit mond a ChatGPT?

Természetesen megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is arról, hogy hogyan lehet vele pénzt keresni, és a ChatGPT-től nyelvtanilag szinte tökéletes mondatok és a már megszokott strukturált válaszok érkeztek. Az első körös megfejtések persze inkább csak általánosak, és komoly limitációt jelent, hogy az AI csak 2021-ig van feltöltve adatokkal, de többször visszakérdezve így is használható válaszok érkeztek.

A ChatGPT többek között azt válaszolta, hogy

fejlesztőként használható a modell webes alkalmazások, chatbotok, vagy más szoftverek fejlesztéséhez, amelyeket aztán értékesíteni lehet,

de tartalom, mint például cikkek, leírások, vagy más szöveges anyagok generálásához is használható, ezek a tartalmak pedig értékesíthetők,

használható a modell a gépi tanulás projektekben, jellemzők generálásában, adatok elemzésében, vagy a prediktív modellezésben, ami lehetővé teszi szolgáltatások és tanácsadás nyújtását,

a ChatGPT virtuális asszisztensként is használható, de segítségével saját chatbot is létrehozható, amit a vállalatok és cégek használhatnak, hogy automatizálják a kommunikációjukat a partnereikkel.

A ChatGPT-vel kapcsolatos befektetéseknél a Microsoft részvényeire is rákérdeztünk, itt az AI meglehetősen óvatosan fogalmazott, kiemelve, hogy a ChatGPT egy erős és hatékony modell, amely számos lehetőséget kínál a pénzkeresésre, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Microsoft részvényeinek értéke automatikusan emelkedni fog, ennél a résznél pedig egy hosszú, disclaimer-szerű rész következett például arról, hogy a részvények árát több tényező befolyásolja, mint például a cég általános gazdasági teljesítménye, a piaci környezet, a vállalat stratégiája és a befektetői várakozások, és hogy ha komolyan érdekel minket a Microsoft részvénye, akkor érdemes konzultálnunk egy szakértővel, aki a cég gazdasági teljesítményét és a piaci környezetet elemezni tudja, és még arra is figyelmeztetett, hogy az is fontos, hogy ne tegyük a teljes vagyonunkat egy részvénybe, hanem építsünk diverzifikált portfóliót.

További befektetési lehetőségként a nagy technológiai vállalatok részvényeit, AI fókuszú ETF-eket és befektetési alapokat ajánlott. A részvényeknél nagy meglepetések nem voltak, gyakorlatilag minden nagy tech céget (Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook, Baidu, Alibaba stb.) felsorolt a ChatGPT, ahol mesterséges intelligencia projektek futnak, az ETF-eknél pedig az általunk is bemutatott termékeket sorolta fel, és minden válaszában - mint egy jó befektetési tanácsadó – igyekezett hangsúlyozni, hogy ezek a termékek kockázatos befektetések, érdemes diverzifikálni és a döntés meghozatala előtt szakértővel konzultálni.

