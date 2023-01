Indul a visszaszámlálás, ezen múlhat a tőzsdék feltámadása

Portfolio 2023. január 24. 07:00

Bár a múlt héten kaptunk némi ízelítőt, igazán csak a következő napokban fog beindulni a negyedéves gyorsjelentési szezon, mely során már nem csak az Egyesült Államokból, hanem Európából is érkeznek jelentések. Számos nagy technológiai név, köztük a Microsoft és a Tesla is közzéteszi legfrissebb számait a héten, és az elemzők arra számítanak, hogy a magas infláció, ez emelkedő költségek, és a lassuló bevételek már meg fognak látszani a vállalatok eredményességén, sőt, összességében csökkenő profitokra számítanak az amerikai technológiai szektorban. Ez azért is jelentős, mivel az amerikai piacot reprezentáló S&P 500 indexnek továbbra is a negyedét adják a tech cégek, tehát ezeknek a vállalatoknak az esetleges gyengélkedése az teljes piaci hangulatra kihathat.