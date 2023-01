B és H tarifa – Így állunk az "éjszakai" és hőszivattyús áram fogyasztásával

Hosszabb időtávon folyamatos, lassú ütemű csökkenést mutat a vezérelt ("éjszakai") áram aránya a teljes hazai villamosenergia-felhasználáson belül, és 2022-ben is folytatódott a trend, de augusztus - vagyis a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló kormányzati bejelentést követő hónap - óta enyhe növekedés is látható az arányban. A hőszivattyúk számára elérhető H tarifás felhasználási helyek és fogyasztás aránya az egészhez képest viszont jelentős, 40 százalék fölötti bővülést mutatott tavaly.

A nagyrészt az európai gázszállítások 2021-ben kezdődött, Moszkva általi visszafogása következtében kialakult gázpiaci kínálati szűkösség, illetve az orosz import kilátásainak háborúval összefüggő elbizonytalanodása miatt sokakban egy esetleges gázhiánytól való félelem alakult ki, és ezért, valamint a gázárak előbbiekből adódó emelkedése miatt Európa más részeihez hasonlóan számos felhasználó Magyarországon is igyekezett földgázról elektromos fűtésre áttérni. Így a rezsicsökkentés részleges kivezetéséről szóló 2022 júliusi kormányzati bejelentés után a lakosság érdeklődése megugrott az elektromos fűtési megoldások iránt, noha a direkt elektromos fűtés költsége (vagyis 1 kWh fűtési energia előállítása) a normál, (A1) lakossági árszabás igénybevétele mellett továbbra is magasabb, mint gázfűtésé.

Ezért az elektromos fűtési megoldások iránti lakossági érdeklődés mindenekelőtt a napelemek és a hőszivattyús rendszerek iránt erősödött fel, de bizonyos adatok alapján a szintén kedvezményes vezérelt („éjszakai”) árammal működtethető hőtárolós kályhák és egyéb elektromos fűtési megoldások használata is nőtt az utóbbi időben Magyarországon.

A hőszivattyúk használata már az energiaválság előtti években is növekvő trendet mutatott, de 2022-ben új lendületet vett a körülmények hatására. Azzal együtt, hogy a jelentős beruházási tételt képviselő hőszivattyúk telepítését a jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező háztartások engedhetik meg maguknak, a tavalyi éves adatok a hőszivattyúk használatának jelentős fokozódásáról tanúskodnak.

A villamosenergia-rendszer zavartalan működéséért, a frekvencia- és teljesítmény-egyensúly tartásért, vagyis a termelés és fogyasztás folyamatos összhangjáért felelős rendszerirányító, a MAVIR ZRt.-nek közvetlenül nincs ráhatása, és nem is lát rá a vezérelt szolgáltatás adataira. Ezek a MAVIR által rendszeresen közölt országos áramfogyasztási statisztikában sem jelennek meg, ezért a vezérelt áram fogyasztásával kapcsolatos adatokért a rendszert működtető elosztókhoz fordultunk.

„Éjszakai” áram: folyamatos, lassú csökkenés, enyhe fordulattal

Az Opus-Titásznál 2022-ben a vezérelt mérők (felhasználási helyek) összes fogyasztási helyhez viszonyított aránya, valamint a vezérelt fogyasztás teljes fogyasztáson belüli aránya is csökkent. Míg 2021 végén a vezérelt felhasználási helyek aránya az összes fogyasztási helyhez viszonyítva 29,1 százalék volt, addig ez a szám tavaly év végére 28,77 százalékra mérséklődött, ugyanekkor a vezérelt fogyasztás összfogyasztáshoz viszonyított aránya 19,64 százalékról 18,61 százalékra esett.

Ehhez hasonlóan a vezérelt áram aránya a teljes felhasználáson belül az MVM Émász és az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén is folyamatos, lassú csökkenést mutat hosszabb időtávon, azzal együtt, hogy 2022-ben némi változás történt a trendben. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén 2022-ben a vezérelt áram aránya 2021-hez képest a teljes felhasználáson belül stagnálást mutatott, miközben az országos folyamatokkal összhangban a teljes felhasználás és ezen belül a vezérelt fogyasztás mennyisége is csökkent. Ugyanakkor az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén a vezérelt áram aránya a teljes felhasználáshoz képest 2022 augusztus óta enyhén növekszik, de csak az arány változott, a teljes felhasználás ugyanis itt is csökkenő tendenciát mutat.

Az Opus-Titász szolgáltatási területén a hőszivattyúk számára elérhető H tarifás felhasználási helyek összes fogyasztási helyhez viszonyított aránya a 2021 végi 0,52 százalékról tavaly év végére 0,75 százalékra emelkedett, míg az ehhez kapcsolódó fogyasztás aránya az összfogyasztáshoz viszonyítva 1,02 százalékról 1,44 százalékra nőtt. Mint látható, meglehetősen alacsony bázisról történt a fogyasztási helyek és a fogyasztás arányában megfigyelt jelentős, egyaránt 40 százalék fölötti bővülést mutató növekedés. Miután a Tiszántúl az ország alacsonyabb jövedelmű régiói közé tartozik, valószínűsíthető, hogy országos átlagban ennél is nagyobb ugrás történt 2022-ben a hőszivattyús felhasználásban.

A fogyasztóoldali szabályozás fontos előképe

A körülményekre tekintettel várhatóan a továbbiakban is folytatódik a H árszabás használatának növekedése, ami a vezérelt tarifás szolgáltatás esetében sem lenne meglepő. A trendet elsősorban az európai gázellátás kilátásai, a hazai rezsicsökkentési rendszer és az energiaárak jövőbeli sorsa, valamint az alternatív fűtési megoldásokra vonatkozó szabályozási, támogatási környezet alakulása befolyásolja.

Ugyanakkor a villamosenergia-rendszer fenntarthatóságának az érdeke is abba az irányba mutat, hogy erősödjön a fogyasztót díjkedvezményért cserébe a terhelés kiegyenlítésébe bevonó eszközök alkalmazása. Ennek az úgynevezett fogyasztóoldali vagy keresletoldali szabályozásnak vagy válasznak fontos példája a vezérelt áram szolgáltatás is, bizonyítva, hogy a megfelelő keretek között a fogyasztók is hozzájárulhatnak a rendszer stabilitásához. A fogyasztóoldali eszközöket számos más európai országban is aktívan használják a menetrend tartására, finomhangolásra (például az aggregátorok közreműködésével), aminek a jelentősége a tervek alapján a hazai környezetben is nőhet, és a jövőben a villanybojler és az elektromos fűtés mellett olyan egyéb eszközökre is kiterjedhet, mint például az elektromos autók.

Nem csak éjszaka elérhető

A vezérelt áram elektromos forróvíztárolók (villanybojlerek) vagy villamos hőtároló kályhák, tehát olyan berendezések működtetésére használható, melyek nem igényelnek folyamatos áramellátást. A külön mérőn mért villamosenergia-szolgáltatás nem egész nap, csak szakaszosan, akkor érhető el, amikor a szolgáltató így dönt. A szolgáltató naponta, összesen minimum 8 (a nyári időszámítás idején 7) óra időtartamra biztosít villamosenergia-ellátást, előre nem meghatározott, változó időszakokban.



A vezérelt áramot régen valóban csak éjszaka használták, de ma már egész nap aktiválható, és az elosztók jellemzően kora délutántól reggelig kapcsolják be a külön mérővel rendelkező, ezt az árszabást választó felhasználóknál. Az elosztói körzeti diszpécserszolgálatok (KDSZ) meghatározott menetrend szerint működtetik a szolgáltatást, vagyis az összes ilyen fogyasztó nincs egyszerre bekapcsolva országosan. A szolgáltatás bekapcsolása a KDSZ-ek szintjén automatikusan történik a menetrend alapján, ami azt is jelenti, hogy a vezérelt szolgáltatást alapvetően a terhelés kiegyenlítésére használják.



A szolgáltatás mögötti elv leegyszerűsítve az, hogy a felhasználó vállalja, hogy az elosztó csak korlátozottan, a számára legkedvezőbb időszakokban biztosítja a vezérelt áramot, "cserébe" az ügyfél kedvezményes tarifán kapja azt. (A sima, B Alap szolgáltatáshoz képest a B Komfort több alkalommal és 50 százalékkal hosszabb ideig, vagyis naponta összesen legalább 12 órára biztosítja a kedvezményes árú áram használatát a vezérelt mérőre csatlakoztatott berendezések energiaellátásához.)



A hőszivattyú és megújuló energiából épület hőellátását biztosító berendezés ellátására szolgáló kedvezményes H árszabást a külön mért felhasználói áramkörrel rendelkező ügyfelek vehetik igénybe a fűtési idényben (október 15. és április 15 között), legalább 3,4 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúk fogyasztásának elszámolására. A H árszabás keretében a szolgáltatók egész napos vételezési lehetőséget biztosítanak, de fűtési idényen kívül az A1 árszabás magasabb díjtételével számolják el a felhasználási helyen lévő H árszabásra jogosult berendezések külön mért felhasználói áramkörének fogyasztását.

