1967 óta nem volt ilyen - Kiderült, ki veszi nagy tételben az aranyat

Az arany iránti kereslet 11 éves csúcsra emelkedett, ami elsősorban a jegybanki és a lakossági vásárlásoknak köszönhető. Kiemelkedő volt a tavalyi negyedik negyedév, amely korábban soha nem látott szintű aranyvásárlásokat hozott. A jegybankok közül a kínai, az egyiptomi, a katari és az indiai is nagy vevő volt, a legnagyobb eladó a kazah központi bank volt, derül ki a World Gold Council legfrissebb elemzéséből.

Belehúztak a jegybankok

Tavaly 18 százalékkal 4741 tonnára emelkedett az arany iránti kereslet, amely megközelítette a 2011-es rekordot, akkor 4746 tonna aranyat vásároltak világszerte.

Ezzel az aranykereslet 11 éves csúcsra emelkedett, amiben meghatározó szerepe volt a jegybankok és a lakosság vásárlásainak.

Főként az év vége volt erős, a tavalyi negyedik negyedévben rekordszintre, 1337 tonnára ugrott a kereslet.

Az arany iránti kereslet oroszlánrészét, közel felét az ékszerkészítés adta, itt a kereslet 3 százalékkal csökkent, és globális szinten megközelítette a Covid előtti szintet. A visszaesés részben az indiai kereslet 2, és a kínai kereslet 15 százalékos visszaesésének tudható be.

A második legfontosabb tétel a globális aranykeresleten belül az aranytömbök és aranyérmék iránti kereslet, ami a teljes piac több mint negyedét adja. Itt 2 százalékkal 1217 tonnára nőtt a kereslet, úgy, hogy Indiában 7, Kínában pedig 24 százalékos volt a visszaesés.

A fizikai aranytermékek iránti európai és amerikai befektetési kereslet 2022-ben új rekordot ért el, az aranyrúd- és érmevásárlások együttesen elérték a 427 tonnát, ami meghaladja a korábbi, 2011-es 416 tonnás rekordot.

Abban, hogy közel új rekordra emelkedett a globális aranykereslet, kiemelkedő szerepe volt a jegybanki vásárlásoknak, a központi banki kereslet 2022-ben összesen 1136 tonna volt,

ekkora jegybanki aranyvásárlásra 1967 óta nem volt példa, elsősorban a feltörekvő országok jegybankjai, köztük a török és a kínai központi bank vásárolt nagy tételben.

A jegybankok 2010 óta nettó vásárlói az aranynak, és két tényezőt emelnek ki a vásárlásaik indokaként:

az arany válság idején nyújtott teljesítményét

és hosszú távú értékmegőrző szerepét.

Elsősorban a feltörekvő piaci országok bankjai vették az aranyat 2022-ben, többek között a kínai, amely tavaly év végén jelentette be, hogy 2019 szeptembere óta először növeli az aranytartalékát, novemberben és decemberben a PBoC összesen 62 tonna aranyvásárlást jelentett be, amivel először emelte 2000 tonna fölé a teljes aranytartalékát. Kínán kívül Egyiptom (47 tonna), Katar (35), Irak (34), az Egyesült Arab Emírségek (25) és Omán (2) is jelentősen növelte aranytartalékait. Közép-Ázsiában Üzbegisztán aranytartalékai 34 tonnával nőttek, a Kirgiz Köztársaság (6) és Tádzsikisztán (4) is nagy vásárló volt. Az Indiai Központi Bank 33 tonnával növelte aranykészletét. A régiónkban Csehország és Szerbia 1-1 tonnával növelte készletét. Persze nem csak vásároltak, el is adtak aranykészleteikből a jegybankok, a legnagyobb eladó a Kazahsztáni Nemzeti Bank volt 51 tonnával 352 tonnára csökkentve aranykészletét (a teljes aranytartalék 58 százaléka), Németország 4 tonna nettó értékesítést regisztrált 2022-ben.

Az arany ipari felhasználása tavaly 7 százalékkal 309 tonnára csökkent, ezzel a teljes kereslet 6,5 százalékát adta. A visszaesést elsősorban az elektronikai termékek iránti kereslet visszaesése okozta.

Nőtt a globális aranykínálat

Az arany kínálatának háromnegyedét a bányákból származó kitermelés jelenti, negyedét pedig az - elsősorban elektronikai termékekből történő - újrahasznosítás. Tavaly az aranykínálat 2 százalékkal 4755 tonnára emelkedett, ezen belül a bányászat és az újrahasznosítás is nőtt.

A kínai termelés a Covid-lezárások feloldását követően 42 tonnával nőtt, eközben az orosz és a dél-afrikai kitermelés csökkent, előbbinél az ukrajnai háború, utóbbinál sztrájkok hatottak negatívan.

Az aranykitermelési költségek tovább emelkedtek, a tavalyi harmadik negyedévben unciánként 1289 dolláron állt a teljes kitermelési költség (AISC), ez új rekordot jelentett, és 14 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, elsősorban az energiahordozók, a munkaerő és a bányászathoz szükséges eszközök árának emelkedése miatt.

Mi jöhet 2023-ban?

2022-ben gyenge volt a befektetői kereslet az arany iránt, ez azonban változhat idén, hiszen a befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy a jegybanki kamatemelések tempója lassul és egyre közelebb lehetünk a csúcshoz, már ami a kamatokat illeti, ráadásul a dollár gyengülő trendben halad, eközben pedig erősödnek a gazdasági recessziós és a geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos félelmek, ez mind megágyazhat annak, hogy idén emelkedjen az aranybefektetések szintje.

Az aranyékszerek iránti kereslet élénkülhet idén, itt elsősorban a Covid utáni kínai újra nyitás hathat pozitívan, kockázatot jelent viszont az európai tapasztalat, itt ugyanis a járványhelyzet miatti korlátozások utáni újra nyitáskor a lakosság nem elsősorban aranyékszereket, hanem más termékeket vásárolt, ráadásul egy erősebb globális gazdasági visszaesés is tompíthatja a pozitív kínai hatásokat.

Az elektronikai termékek gyártásához használt arany volumene idén gyengén alakulhat, mivel a Kínával szembeni szankciók és a fogyasztói kereslet visszaesése továbbra is terheli az elektronikai ágazatot, emellett az európai és amerikai recessziós kockázatok is visszafogják az elektronikai termékek iránti keresletet.

A jegybanki aranyvásárlások vélhetően nem érik el a 2022-es szintet, de a keresletet nehéz előre jelezni, mivel a vásárlások sokszor politika-vezéreltek.

A globális aranykínálat viszont tovább növekedhet, az amerikai aranytermelés, élén a meglévő észak-amerikai projektek bővítésével összességében azt eredményezheti, hogy a globális aranykínálat meghaladhatja a korábbi, 2018-as csúcsot.

Hullámvasúton az arany ára

Az arany ára tavaly március elején a korábbi történelmi csúcsa közelébe emelkedett, onnan viszont nagy esés jött, azonban tavaly ősszel 1600 dollárhoz közeledve megtámasztották, onnan pedig közel 20 százalékos rali jött.

Az elmúlt napokban újra az eladók kerülte fölénybe, amennyiben folytatódik az esés, érdemes figyelni, hogy a tavaly november óta tartó emelkedésben kirajzolódott trendvonal tartósan elesik-e, lefelé előbb az 1870, majd az 1800 dollár körüli zóna állíthatja meg az esést, felfelé pedig továbbra is a korábbi történelmi csúcsoknál lévő, 2050-2070-es zónában lévő szint áttörése kritikus.

