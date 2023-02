Az épületek a legnagyobb szövetségeseink a magas rezsi és a klímaváltozás elleni harcban

A magyarországi épületállomány közvetlen üvegházhatásúgáz-kibocsátása (többnyire a fűtés, melegvíz-készítés, főzés) 2020-ban 10,9 millió tCO2e volt, ami hazánk bruttó kibocsátásának 17%-át tette ki. Ebből a lakossági épületeké 8,1, a kereskedelmi és (köz)-intézményi, vagyis összefoglaló néven szolgáltató épületeké 2,8 millió tCO2e volt. 2010, de főkét 2014 óta a lakossági épületek kibocsátása lényegében stagnál, főként az időjárás függvényében ingadozik; míg a szolgálató épületeké csökken.

Ha az épületek kibocsátása csökkenni tudna, akkor a kisebb energiafogyasztás és a kevesebb felhasznált drága földgáz a rezsi-költségekben is látványos csökkenést eredményezhetne.

A kibocsátás csökkentésének fontossága tehát nem kérdés, annál nehezebb viszont, hogy megtaláljuk a megfelelő módokat.

A Green Policy Center 7 javaslatot fogalmazott meg erre vonatkozóan:

1. Meg kell teremteni az épület-állomány tömeges felújításához szükséges anyagok, berendezések hazai gyártókapacitását, tervezői és kivitelezői szakember-bázisát

A tömeges felújítások rengeteg anyagot igényelnek, az ellátáshiány kiküszöbölése érdekében az épületszektor zöld átállásához szükséges elemek (szigetelőanyagok, nyílászárók, hőszivattyúk, napelemek és inverterek stb.) hazai gyártásának fejlesztése kritikus, illetve a képzési rendszerben is szükséges megteremteni egy nagy igényeket kiszolgáló tervezői és kivitelezői szakember-gárdát.

Már többször beszámoltunk róla, hogy az állami projektek, illetve a lakossági piacon a felújítási program kifutásával több munkakapacitás is felszabadulhat, ezzel megfelelő munkaerő-bázist teremtve egy nagyobb épület-korszerűsítési programnak. Az edukációra és a szakképesítések további fejlesztésére ettől függetlenül szükség van, de időzítés szempontjából az idei év jó lehetőségeket tartogat, nem mellesleg megmenti az építőipari szektort attól is, hogy a szakemberek munka hiányában elhagyják az iparágat, és egy későbbi fellendülés esetén újra munkaerőhiánnyal kelljen küzdeni.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 26. Építőipar: árnövekedésre és még komolyabb ellátási problémákra készülhetünk idén

2. Az új építésű épületek nem oldják meg a problémát, a még megmenthető épületeket kellne felújítani fenntartható és környezetbarát alapanyagok és eljárások használatával

Meg kell célozni az épületek felújítási arányának évi 3%-os arányát a jelenlegi, valamivel 1% alatti szintről, mind a lakossági, mind a szolgáltató épületeknél, mélyfelújításokkal, beleértve a menthetetlennek minősülő ingatlanok pusztán energetikai indíttatású (de az alacsony jövedelmű csoportok életszínvonala szempontjából jelentős haszonnal járó) cseréjét.

Sustainable Tech 2023 A technológia és a fenntartható jövő lesz a középpontban az április 25-i konferenciánkon. Találkozzunk a Sustainable Tech-en! A részletekért kattinst!

3. Rezsiár-szabályozás: maradjon fenn a nagy fogyasztók részére a beruházás-ösztönző árkörnyezet

A szakmai műhely szerint javasolt lenne a rezsicsökkentés jelenlegi, kétsávos rendszerét fenntartani, az átlagfogyasztás mértékét pedig évente frissíteni. Azokat, akiket szociális szempontból rosszul érint a sávossá vált rezsicsökkentés, előre kellene sorolni az épület-felújítási támogatások pályázatainak rangsorolásakor. Az, hogy az áram ára az átlagfogyasztás átlépésekor kevésbé ugrik meg, mint a földgázé, egy kedvező dekarbonizációs irány.

4. Állami támogatás nélkül esélytelen elérni a kellő felújítási rátát, ezért hosszú távú támogatási programok indítására lenne szükség

Miközben a magyar épületállomány nagy többsége energetikai felújításra szorul, a lakosságnak és az önkormányzati-civil szférának sincs meg a forrása ahhoz, hogy ezen költséges beruházásokat önállóan megvalósítsa. Ezért, egy hosszú távú, 2050-ig kitekintő épületenergetikai programot indítása kulcsfontosságú lenne, különösen a mélyfelújításokat megcélozva.

Az energiaszegénység problémájáról, az épületek korszerűsítési lehetőségeiről és akadályairól ezekben a korábbi cikkeinkben írtunk:

Alkalmas eszköz lehet a legmagasabb jövedelmű lakossági csoportok és vállalatok esetén egy kamattámogatott hitel, a szélesen értelmezett középosztály esetén vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatott hitel kombinációja, míg a legalacsonyabb jövedelmű lakossági csoportok és közintézmények esetén a (közel) 100%-os vissza nem térítendő támogatás -rászorultság függvényében ingyenes tanácsadással kiegészítve. A támogatási intenzitása a vállalt energiahatékonyság-javítás és kibocsátás-csökkentés függvényében változhatna, ösztönözve a hatékonyabb felújításokat. Például a 30%-ban vissza nem térítendő támogatáshoz legalább 30%-os energia-megtakarítást, a 40%-os értékhez a „közel nulla energiaigényű épületet kellene elérni, illetve 2030-tól a „kibocsátásmentes épület” kategória elérését kellene vállalni.

A hitelképességhez állami hitelgarancia-alap felállítása is szükséges lehet az alsó középosztály esetén. A kamattámogatott hitelek alternatívája az államilag feltőkésített ESCO vállalatokon keresztüli finanszírozás lehet. (Az ESCO azt az üzleti modellt jelenti, amikor az energiahatékonysági beruházást nem a tulajdonos végzi el, hanem egy vállalat a saját pénzén, és a lakos pedig a keletkező megtakarításokból utólag fizet az elvégzett munkáért.) A költségek csökkentése érdekében javasolt a zöld felújítások építőanyagai és munkadíjai esetén a kedvezményes ÁFA-kulcs alkalmazása.

5. Nagyobb szigorra van szükség az új építésű házak energiahatékonysági követelményeiben

Évek óta csak tolódik az a dátum, amikortól csak közel nulla energiaigényű épület kaphatna használatbavételi engedélyt. Az eredetileg tervezett első határidő 2021 volt, majd a féléves, éves módosítások egészen - a jelenlegi jogszabály értelmében - 2024 júniusáig lehetővé teszik, hogy az új lakások akár korszerűtlen energetikai minősítésekkel is átadásra kerüljenek. Az ösztönzés mellett azonban szabályozásra is szükség lenne az energiahatékonyságot illetően. A Green Policy Center ötödik javaslata ezért arra vonatkozik, hogy vonják vissza az új építésű ingatlanokra vonatkozó követelmények enyhítését és az uniós Fit for 55 csomag módosító javaslatainak hatályba lépése után mihamarabb ültessék át a magyar jogba annak még szigorúbb szabályait.

6. Minden fenntartható megoldást ki kell használni az épületek fenntartható energia-ellátása érdekében

Mihamarabb ki kellene vezetni a barnaszén-programot, és ehelyett más, környezetbarát alternatívák elterjesztésére kellene fókuszálni a zöld távhő-rendszer kialakításával, illetve a már említett épületenergetikai programmal. Egyedi fűtésben jó alternatíva lehet például a hőszivattyú, akár saját megújuló alapú áramtermeléssel megtámogatva.

7. Tájékoztatással és szabályozással befolyásolni kellene az energiahatékonysággal kapcsolatos fogyasztói, beruházói viselkedést

A kisebb energiahasználatot az is nagy mértékben támogathatná, ha előírásra kerülne, hogy az üzlethelyiségek, irodaházak és állami-önkormányzati intézmények (kivéve kórház, szociális intézmény, bölcsőde, óvoda) fűtését 21 °C-nál magasabbra, nyári hűtését 26 °C-nál alacsonyabbra venni ne lehessen, illetve a nyitott fagyasztók, hűtők használatát is vissza kellene szorítani. Ugyanakkor alapos tájékoztatás biztosítására is szükség van az épületenergetikai felújítási lehetőségekről, illetve ezeknek az egyablakos ügyintézési lehetősége is jó irányba terelheti a fogyasztói tudatosságot.

Az új uniós klíma- és energiapolitika Magyarországra gyakorolt lehetséges hatásai

A javaslatok mellett a klímapolitikai szakmai műhely a formálódó új uniós klíma- és energiapolitika Magyarországra gyakorolt lehetséges hatásait is megvizsgálta, vagyis, hogy miként hatna hazánkra az eredetileg 2021. júliusában bemutatott, azóta többször módosított "Fit for 55" uniós jogszabály-csomag, beleértve az orosz energiahordozókról való leválást célzó terveket.

A formálódó uniós elvárások egy olyan pályára állítanák Magyarországot, amely kiegyensúlyozottabb pályán juttatná el hazánkat a kitűzött klímasemlegességig, és csökkentené a drága fosszilis energiahordozóknak való kitettségünket. Az uniós tervezetek rendelkezései közül Magyarországra a legnagyobb hatással a megújuló energiára és energiahatékonyságra vonatkozó tagállam-specifikus ágazati előírások lehetnek. Az erdészetre vonatkozó új elvárások és egyes energiahatékonysági célkitűzések elérése ugyanakkor igen nehéznek tűnik hazánk számára. Az energia-ellátásban a biometán-termelés, napelemek és (amennyiben ismét engedélyezik) a szélenergia gyors bővülése lenne várható.

Az eredmények szerint Magyarország nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásai 1990-hez képest 2030-ra 57,1%-kal, 2040-re 83%-kal csökkennek, 2050-re pedig elérik a klímasemlegességet. (A jelenleg hatályos kormányzati intézkedések 2030-ig csak bruttó 40%-os kibocsátás-csökkentést terveznek, így a 2050-es klímasemlegességi cél eléréséhez szükséges munka nagyobb részét 2030-2050 közöttre hagyják).

Megújuló energia: a megújuló energia arányát az ország teljes végsőenergia-felhasználásban 2030-ban a modellezés 30%-ra becsüli (a most hatályos cél 21%). A növekmény főként a nap- és szélenergia, valamint a biometán, bioüzemenyagok terén érezhető, a fatüzelés magas szinten marad. A hazai villamosenergia-termelés karbonmentes (megújuló és nukleáris) részaránya a modell-eredmények alapján 2030-ra elérheti a 92,5%-ot, 2050-re pedig a 94%-ot. Az energia-importnak való kitettség összességében csökkenne.

a megújuló energia arányát az ország teljes végsőenergia-felhasználásban 2030-ban a modellezés 30%-ra becsüli (a most hatályos cél 21%). A növekmény főként a nap- és szélenergia, valamint a biometán, bioüzemenyagok terén érezhető, a fatüzelés magas szinten marad. A hazai villamosenergia-termelés karbonmentes (megújuló és nukleáris) részaránya a modell-eredmények alapján 2030-ra elérheti a 92,5%-ot, 2050-re pedig a 94%-ot. Az energia-importnak való kitettség összességében csökkenne. Energiahatékonyság: az energiahatékonyság tekintetében, a modellezett 2030-as végsőenergia-felhasználás Magyarországon csak 2,68%-kal lenne alacsonyabb, mint az intézkedések fokozása nélküli uniós referencia-forgatókönyv szerint lenne. Az évenkénti javulásra vonatkozó cél eléréséhez további, határozott intézkedések kellenének ahhoz képest, amit az ágazatonkénti uniós elvárások kiadnak.

az energiahatékonyság tekintetében, a modellezett 2030-as végsőenergia-felhasználás Magyarországon csak 2,68%-kal lenne alacsonyabb, mint az intézkedések fokozása nélküli uniós referencia-forgatókönyv szerint lenne. Az évenkénti javulásra vonatkozó cél eléréséhez további, határozott intézkedések kellenének ahhoz képest, amit az ágazatonkénti uniós elvárások kiadnak. Erdészet: az erdészet szén-dioxid-nyelésére vonatkozó, megemelt uniós elvárások Magyarország esetén nem látszanak tarthatónak, köszönhetően a változó éghajlat erdőkre gyakorolt pusztító hatásának. Ezt azonban ellensúlyozhatja más ágazatok növekvő kibocsátás-csökkentése, amely értékesíthető kvótákat is eredményez hazánk számára.

A klímaváltozás elleni küzdelem, bár sok forrást igényel, 2050-es időtávon a GDP növelésével és munkahely-teremtéssel jár, valamint anyagilag is megtérül pl. azáltal, hogy a továbbiakban megspórolhatjuk a jelenleg energiaimportra költött óriási összegek nagy részét. A klímaváltozás fokozódásának megállítása nem egy választható, „drága hobbi”, hanem egy szükségszerű feladat a nagyobb károk elkerülése érdekében - szerepel a Green Policy Center elemzésében.

Címlapkép: Getty Images