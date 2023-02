Lakossági felzúdulás Debrecenben - Ki áll Magyarország történetének legnagyobb beruházása mögött?

Nagy hullámokat vetett az elmúlt hetekben az akkumulátorokat gyártó kínai cég, a CATL debreceni gigaberuházása, a hangos lakossági ellenállás mögött többek között a helyi lakosok környezetszennyezéssel és -terheléssel, zajártalommal kapcsolatos aggodalmai állnak. Megnéztük, hogy mit érdemes tudni a cégről, amely Magyarország történetének legnagyobb beruházását hajtja végre, honnan indult, és mostanra hová jutott a CATL, amely Kínában megerősödve éppen most kezd európai terjeszkedésbe.

Út a csúcsra

A CATL története 2011-ben kezdődött, amikor Robert Zeng, aki most már Ázsia egyik leggazdagabb embere, létrehozta a CATL-t szülővárosában, Ningdében. A Tajvantól nem messze, Kína dél-keleti részén fekvő városban található jelenleg is a vállalatcsoport központja, és több nagyobb gyára is. Bár a CATL magáncég, nem tulajdonosa a kínai állam, és nem áll közvetlen kapcsolatban Pekinggel, a vállalattal kapcsolatos híradásokban rendszeresen felmerül, hogy az ország elnöke, Hszi Csin-ping 1988 és 1990 között Ningdében volt a Kínai Kommunista Párt ottani elnöke. Ha ez nem is segített a CATL felemelkedésében, az már bizonyosan, hogy Peking több csatornán keresztül is segítette a hazai iparvállalatok megerősödését, és voltak olyan lépések is, amelyek közvetlenül az elektromosuató- és akkumulátor-gyártókat hozták helyzetbe, például állami bankoktól érkező finanszírozással, nyersanyaglelőhelyek (például lítium, kobalt) megszerzésének támogatásával, vagy azzal, hogy a Kínában eladott elektromos autók vásárlói csak akkor kaptak állami támogatást, ha az autókat kínai akkumulátorral szerelték. Tehát bár a CATL független vállalat, részben a védett hazai piacon és különböző állami támogatásokon keresztül vezetett az út a világelsőségig.

A vállalat már az indulást követően hatalmas növekedésnek indult, ambícióit jól mutatja, hogy már 2012-ben a BMW stratégiai partnere lett, a következő években pedig sorra kötötte a megállapodásokat a világ autógyártóival, jelenleg olyan nagyvállalatoknak szállít be, mint a GM, a Ford, a Toyota, a Stellantis, a Volkswagen vagy a Tesla. 2014-ben Németországban, 2017-ben pedig az Egyesült Államokban, Japánban, Kanadában és Franciaországban hozott létre leányvállalatokat, ez volt az az év, amikor a lítium-ion akkumulátorok eladásában megelőzte a Panasonicot, ezzel világelső lett, azt követően pedig minden évben megtartotta az elsőségét az elektromos autó akkumulátorok piacán.

Jelenleg a CATL messze a legnagyobb piaci szereplő, részesedése 37 százalék, majdnem háromszor akkora, mint a második helyezett, szintén kínai BYD, és eladásai alapján több mint hétszer akkora, mint a gödi gyárával Magyarországon is jelen lévő Samsung SDI.

Kínában erősödött meg a CATL

A CATL elsősorban a személyautókba gyártott akkumulátorairól ismert, és bevételeinek nagy része is ebből származik,

világszerte minden harmadik elektromos autóban a CATL akkumulátorai vannak.

Ezen kívül azonban számos más szegmensben is aktív, a vállalat haszongépjárművekhez, buszokhoz, kamionokhoz, építőipari gépekhez, kismotorokhoz, de még hajókhoz is gyárt akkumulátorokat, nagy kapacitású energiatárolókat is készít, valamint foglalkozik akkumulátorok újra hasznosításával is.

Kínában hagyománya van annak, hogy több iparágban is nemzeti bajnokokat nevelnek, majd amikor azok megerősödtek, kilépnek a nemzetközi piacra és tarolnak. Ilyen a CATL is, amelynek az üzemei többségében még a hazai piacon vannak, de egyre erősebb lesz az európai jelenléte is, az új németországi, arnstadti gyárral, amely a CATL első Kínán kívüli üzeme, és később a debrecenivel. Itt a logika a különböző állami támogatásokon túl az is, hogy a gyártók részben a Covid negatív tapasztalataiból okulva igyekeznek a vevőikhez (jelen esetben az autógyártók) közelebb költözni, vagyis ott termelnek, ahol a termékeiket végső soron el is adják majd.

A vállalat globálisan 14 gyártóbázissal és 5 kutatóközponttal rendelkezik, világszerte több mint 80 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

Az arnstadti üzemben jelenleg ezren dolgoznak, köztük 450 kínai, év végére viszont kétezer főre emelik a létszámot. A debreceni gyár kilencezer új munkahelyet teremt.

Forrás: CATL

Kezdődik az európai terjeszkedés

Arnstadt

Január végén adták át a CATL első európai üzemét a németországi Arnstadt mellett, az 1,8 milliárd eurós, 60 hektáros területen megvalósult beruházással a gyár teljes kapacitás mellett éves szinten 14 gigawattórányi akkumulátort képes előállítani, de a tervek szerint a megfelelő engedélyek beszerzését követően 24 gigawattórára emelik a gyár kapacitását, az üzemben akkumulátor cellákat és modulokat is készítenek.

Eddig közel ezer alkalmazottat vettek fel, ennek egy része, 400 dolgozó Kínából érkezett, akik abban segítenek, hogy felfuttassák a termelést, év végére azonban megdupláznák a létszámot, 2023 végén 6 gyártósoron közel kétezer fővel működhet az üzem.

Az üzembe egyelőre Kínából érkeznek az alapanyagok, mivel a vállalatnak hosszútávú szerződései vannak ottani cégekkel, de idővel igyekeznek átállni helyi beszerzésre.

Debrecen

A vállalat második európai üzeme Debrecenben épül fel, a németországihoz képest négyszer akkora, összesen 7,3 milliárd eurós beruházást tavaly augusztusban jelentették be, a CATL a Déli Gazdasági Övezetben, 221 hektáron építi fel gyárát.

Ez lesz minden idők legnagyobb beruházása Magyarországon, az elmúlt tíz évben az öt legnagyobb zöldmezős beruházás közé tartozik Európában.

A gyár kapacitása 100 gigawattóra lesz, vagyis több mint hétszer akkora, mint a németországi üzemé, és kilencezer dolgozónak adhat munkát. A debreceni gyár akkumulátor cellákat és modulokat is szállít majd partnereinek. A CATL 2025 elejére tervezi a termelés elindítását Debrecenben, a jelenlegi kapacitások és a versenytársak már bejelentett beruházásai alapján akkor a CATL lehet a legnagyobb akkumulátor gyártó Európában. 2030-ra az Európában gyártott akkumulátorok 44 százaléka ázsiai gyártóktól származhat a BMI adatai szerint, ezek közül is a legnagyobb a CATL lehet.

A magyarországi üzem tehát a beruházási volument tekintve négyszer, a kapacitás alapján hétszer, az ipari terület alapján közel négyszer, a munkhelyek száma alapján pedig négy és félszer akkora lesz, mint a németországi gyár.

Jó flow-ban van

Mivel a legtöbb autógyártó későn ébredt, és az elektromobilitásra való átállásban nem hoztak létre saját kapacitásokat például az akkumulátor-gyártásban, ezért kénytelenek azt olyan külső partnerektől megvenni, mint amilyen a CATL is. Ez azért nyomot hagy a CATL eredménykimutatásán is: 2015 és 2021 között a vállalat bevétele közel 23-szorosára emelkedett, és bár a tavalyi adatok még nem érhetők el, az elemzői várakozások szerint 2022-ben 2,4-szeresére ugrott a bevétel, idén harmadával, jövőre negyedével nőhet a bevétel. Hogy jobban el tudjuk képzelni, a tavalyi bevétel 47, az idei 63, a jövő évi pedig 78 milliárd dollár lehet.

Eközben a CATL minden évben profitábilisan működik, a marzsokat pedig sok autógyártó megirigyelné, eddig jellemzően 10 százalék feletti, a következő években a várakozások szerint 9-10 százalékos marzs mellett működhet a cég.

A tőzsdén is nagyra nőtt

A CATL 2018 júniusában ment tőzsdére, akkor a részvények 10 százalékát vitték piacra, durva túljegyzés mellett, a lakossági befektetők 3201-szer, az intézmények 537-szer annyi részvényt jegyeztek, mint amekkora mennyiség fel volt kínálva. A gigantikus érdeklődés a tőzsdén is lecsapódott, az első nap limittel, 44 százalékkal emelkedett az árfolyam, és a meredek emelkedés 2019 után is folytatódott, a 25 jüanos kibocsátási árról már első nap 36 jüanra emelkedett az árfolyam, 2021 decemberében pedig egészen 688 jüanig emelkedett, vagyis addig több mint 27-szeresére nőtt az árfolyam. Bár azóta volt néhány lefelé kör, a vállalat részvényeivel még mindig 466 jüanon kereskednek, ami a kibocsátási ár közel 19-szerese.

Eközben a vállalat piaci értéke az első kereskedési nap végi 12,3 milliárd dollárról a 2021-ben elért csúcsig 252 milliárd dollárra nőtt, amivel a CATL a világ legnagyobb vállalatai közé került, és az elmúlt hónapok esése után is 170 milliárd dollárt ér.

Érdemes perspektívába helyezni ezt a 170 milliárd dolláros piaci értéket: a CATL-nél csak két autógyártó, a Tesla és a Toyota értéke nagyobb, de dupla akkora a kínai cég, mint a világ második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen, és háromszor akkorára értékeli a piac, mint a BMW-t, amelynek egyébként beszállítója.

Milliárdosok klubja

A cég részvényárfolyamának száguldása gazdaggá tette a vállalat tulajdonosait is,

minden más tőzsdei cégnél több dollármilliárdost termelt ki, a CATL több tulajdonosát tette milliárdossá, mint a Google vagy a Facebook.

Az alapító Robert Zeng 41 milliárd dolláros vagyonával a világ 32. leggazdagabb embere, a korábbi alelnök, Huang Shilin 19 milliárd dolláros vagyonnal a 86., egy másik alelnöknek, Li Pingnek 7 milliárd dollár a vagyona, de több korai befektető is dollármilliárdos lett a CATL felemelkedésével.

Robin Zeng

Címlapkép: Michael Reichel/picture alliance via Getty Images