Tökéletes viharba kerültek az egykori növekedési bajnokok - Beindultak a kirúgások, mi jöhet még?

Sejthető volt, hogy a gazdasági ciklusokra érzékeny technológiai vállalatokat megviseli a gazdasági lassulás és most, hogy a szektor legnagyobb szereplői közzétették negyedik negyedéves számaikat, már kézzelfoghatóak a bizonyítékok. Összeszedtük, hogy milyen főbb folyamatokról tanúskodnak a techgyorsjelentések, mi látszik a szektor különböző alszegmenseiben.

A technológia szektorra ható tényezők közül az egyik, hogy a hagyományosan jelentős exportkitettségű techcégeknek nem kedvezett a tavalyi év nagy részén erős dollár. Nem segített az sem, hogy az inflációs nyomás, valamint a gazdasági lassulás következtében a vállalatok és a fogyasztók visszafogták költekezésüket, ami az online hirdetések és a cloud szolgáltatások piacán is nyomot hagyott, a kínai gyárak leállásai pedig a hardvergyártók helyzetét nehezítették. Az Amazon a tőzsdei cégként eltöltött negyed évszázados történetének leglassabb bevételnövekedését könyvelte el, az Apple pedig bevételcsökkenésről számolt be, amire 2019 óta nem volt példa.

Volt olyan techcég, amely tudta növelni bevételeit, a profit marzsok viszont kivétel nélkül mindenkinél csökkentek az egy évvel ezelőttihez képest.

A főbb mutatók alakulása 2022 negyedik negyedévében (év/év) bevételvált. működési eredmény vált. EBIT-marzs 4Q 22 EBIT-marzs vált. (pp) nettó eredmény vált. Amazon 8,6% -20,9% 1,8% -0,7 -98,1% Apple -5,5% -13,2% 30,7% -2,7 -13,4% Alphabet 1,0% -17,0% 23,9% -5,2 -34,0% Intel -31,6% -- -8,1% -32,4 -- Meta -4,5% -49,2% 19,9% -17,5 -54,8% Microsoft 2,0% -8,3% 38,7% -4,3 -12,5% Forrás: cégek gyorsjelentése, Portfolio

A befektetők körében vegyesek voltak a negyedéves gyorsjelentésekre adott reakciók, a Facebook anyavállalatának negyedéves számait például kitörő lelkesedéssel fogadták a piacok, az Apple, az Amazon és az Alphabet eredményeire azonban mérsékelten negatívan reagált az árfolyam.

Akik az online hirdetésekből élnek

Az amerikai techóriások közül az Alphabet és a Meta igen nagy arányban online hirdetésekből él, aminek nem kedvez a gazdasági lassulás és a recessziós félelmek, hiszen ilyen környezetben a vállalatok visszafogják marketingköltéseiket. A Facebook anyavállalatának gyorsjelentésében árulkodó jel, hogy az egy kattintásra jutó reklámbevételek kétszámjegyű ütemben csökkentek, vagyis olcsóbban értékesítik a hirdetéseket. Így hiába növekedett az elérés és a hirdetésekre jutó kattintások száma, ez nem tudta kompenzálni az árcsökkenést, így az online közösségi óriás bevételei csökkentek az időszakban.

A hirdetési piac gyengélkedését a másik nagyszereplő, az Alphabet mindegyik üzletága megérezte, különösen a YouTube, amely 8 százalékos bevételcsökkenésről számolt be, jelentősen alulmúlva az elemzői várakozásokat. A videómegosztó nem csak a gazdasági lassulástól, de a piaci versenytől is szenved, amit a TikTok és a többi rövidvideó megosztó alkalmazás generál. Mindeközben a Google legnagyobb üzletága, a keresésekhez kapcsolt hirdetéseinek bevétele is csökkent az előző év azonos negyedévéhez képest.

Az Amazon nem a legnagyobb szereplő jelenleg az online hirdetések piacán, de egyre nagyobb részt hasít ki. A cég gyorsjelentésében kedvező fejlemény, hogy az online hirdetési üzletág gyorsan növekszik, a bevételek 19 százalékkal nőttek a negyedik negyedévben, annak ellenére, hogy a digitális hirdetések piacán általános lassulás látszik. Úgy tűnik, hogy a digitális hirdetési piac óriásai, a Meta és a Google piacot veszítenek az Amazonnal szemben. Az Amazon piaci részesedése mindössze 7,3 százalékos volt a negyedik negyedévben a közel 150 milliárd dolláros online hirdetési piacból, de elemzők szerint oda kell figyelni rá, ha ilyen ütemben folytatódik a térnyerése, jelentős szereplő lehet.

Az online hirdetési piac kilátásaival kapcsolatban sem táplálják az optimizmust a gyorsjelentéseket kísérő menedzsment-nyilatkozatok, a Meta vezetői szerint nem látszanak a felpattanás jelei a digitális hirdetési piacon és nem hiszik, hogy ez rövid távon bekövetkezik, a bizonytalan és volatilis makrogazdasági környezet ugyanis továbbra is hatással lehet.

A cloud királyai

A felhőszolgáltatások piacán is lassulás látszik, bár korántsem olyan drámai a helyzet, mint a hirdetési bevételeknél, legalábbis ami a nagyszereplőket illeti.

Az elmúlt évtizedben valósággal robbantak a cloud bevételek, a járvány pedig a home office elterjedésével még tovább gyorsította ezt a folyamatot. A szegmensre ható tényezőkre világít rá az Amazon pénzügyi igazgatójának kommentárja a negyedéves eredményeket bemutató konferenciahíváson, aki elmondta, hogy a kriptovaluták árfolyamának esése, a jelzáloghitelek alacsonyabb volumene és a hirdetési bevételek csökkenése egyes ügyfeleknél visszavetette a cloud szolgáltatásokra fordított összegeket.

Az iparágban az Amazon a legnagyobb szereplő, a cloud infrastruktúra területén közel 39 százalékos piaci részesedéssel a Gartner 2021-es adatai szerint, a legnagyobb versenytársai a Microsoft Azure és a Google Cloud.

A hirdetési bevételek csökkenésével szemben a felhő üzletágak bevételei továbbra is dinamikusan növekedtek a Google-nél, a Google Cloud bevételei több mint 32 százalékkal ugrottak meg, bár még így is csekély hányadát adják a cég teljes bevételének, alig 10 százalékát.

A Microsoft is lassulásról számolt be az Azure-nál, bár a 31 százalékos növekedés továbbra sem mondható erőtlennek.

Az Amazonnál a hagyományosnak számító e-kereskedelmi üzletág gyengélkedett, az online értékesítések 2 százalékkal csökkentek, ahogy a járványos időszak után visszaállt a rend. Viszont eddig sem az alacsony marzsú kiskereskedelem volt az elsődleges profit driver a cégnél, hanem a cloud üzletág. Az Amazon Web Services növekedése továbbra is kétszámjegyű, 20 százalékkal nőttek az üzletág bevételei, viszont a vállalatok költségcsökkentési intézkedései itt is látszanak, a harmadik negyedévben még közel 28 százalékos volt a dinamika.

Az Amazonnál a cloud szolgáltatások a működési eredmény szintjén 5,2 milliárd dolláros nyereséget hoztak a konyhára, ami közel a duplája annak, mint amit a teljes cég elkönyvelt végül, vagyis enélkül masszívan veszteséges lett volna a vállalat.

De a pozitív képet árnyalja, hogy a szegmens működési eredményszintje 2017 óta nem volt olyan alacsony, mint a december végén zárult negyedévben.

A hardvergyártók

A személyi számítógépek rossz évet zártak, de az okostelefonok piaca még jobban szenvedett tavaly.

Az IDC adatai szerint, most először fordult elő, hogy a negyedik (ünnepi) negyedévben csökkent az eladott telefonok volumene a megelőző három hónaphoz képest. Az okostelefon-ipar 2022-ben 1,21 milliárd darabot szállított le, ami 2013 óta a legalacsonyabb értékesítési számot jelenti és 11,3 százalékos csökkenést jelent. A PC-piacon meredekebb, 16,5 százalékos volt a csökkenés az éves szállítások tekintetében. A kilátások sem felhőtlenek, a személyi számítógépek, táblagépek és mobiltelefonok kiszállítása az idén várhatóan több mint 4 százalékkal csökken a prognózisok szerint.

Ez már nem volt jó előjel a hardvereket gyártó amerikai technológiai óriások, mint az Intel vagy az Apple negyedik negyedévére nézve és ez be is igazolódott.

A világ vezető chipgyártója, az Intel masszív visszaesésről számolt be a negyedik negyedévre és a kilátásokra sem kifejezetten optimista a menedzsment, hiszen nem csak a PC-k, de a vállalati adatközpontok területén is lassulás látszik. A cégnél egyedi sztori is rányomta a bélyegét a teljesítményre, miután az Intel piaci részesedést veszített ősi riválisával, az AMD-vel szemben. A kilátásokat rontja, hogy a vezetőség a folyó negyedévre jelentős készletkorrekcióra számít. Az Intel nem sokkal a negyedéves gyorsjelentést követően közölte, hogy csökkenti a vezetői fizetéseket, a vezérigazgató alapfizetését például 25 százalékkal vágják vissza a tervek szerint.

Az Apple-nél a fő sztori továbbra is az iPhone, miután az okostelefon-értékesítések a bevételek több mint felét adják. Bár az iPhone viszonylag jól állta az okostelefon-értékesítések összeomlását, az iparágban a kevésbé szenvedő szereplők közé tartozott, de így is csökkentek az iPhone-eladások bevételei. A fő termékek közül a Macinthosok bevételei is estek, így cégszinten 5 százalék feletti bevételcsökkenésről számolt be az Apple. Ez közel négy éve az első negyedév, amikor a vállalat bevételei estek év/év alapon és bár pontos, számszerű várakozásokat nem adott a menedzsment, azt közölte, hogy a folyó negyedévben a trendek folytatódására számít.

Az Apple az erős dollárt, az általánosan kedvezőtlen makrogazdasági környezetet, valamint a kínai gyárak leállásait okolta a várttól elmaradó teljesítményért. A járványügyi korlátozások következtében akadozott a gyártás tavaly ősszel, ugyanakkor a zéro-covid politika elengedésével normalizálódhat a helyzet Kínában - prognosztizálja a menedzsment.

Zajlanak az elbocsátások

A kedvezőtlenre forduló gazdasági környezetre reagálva a technológiai óriások már a tavalyi év vége felé megkezdték az elbocsátásokat, ami már nem volt egy jó előjel a negyedéves jelentési szezonra nézve. Amellett, hogy a szektor problémáit jelzik, a leépítésekkel járó reorganizációs költségek nyomást gyakoroltak a negyedik negyedévi profitokra is, amit több szereplő megemlít gyorsjelentésében.

Bevétel-és profitváltozás az S&P szektorokban, forrás: Refinitiv

Az Amazonnál 18 ezer fős elbocsátás van folyamatban, a Microsoft 10 ezer főtől válik meg, az Alphabet 12 ezer dolgozóját meneszti, míg a Meta 11 ezer fős létszámleépítést vitt véghez, utóbbinál ez a teljes munkaerő közel 15 százalékának felel meg.

