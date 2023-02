Csúnyán elhasalt a Google mesterséges intelligenciája az első bemutatón, fájdalmas bakival indított a ChatGPT nagy kihívója

Tegnap bemutatta a Google a várva-várt mesterséges intelligencia alapú chatbotját, a Bardot, amelyet a nagy sikerű ChatGPT kihívójának szán a cég. Az első nyilvános bemutatón azonban egy tárgyi tévedés bújt meg a chatbot válaszában, amely bár nem ritka jelenség az ilyen nyelvi modellek esetében, biztosan rontja a Barddal kapcsolatos elvárásokat. Nem véletlen, hogy a Google részvények árfolyama is zuhanásban van a bemutató óta.

Joggal félnek a Google-nél?

A ChatGPT hónapokkal ezelőtt robbantotta fel az internetet, és a chatbot azóta a világ leggyorsabban növekvő alkalmazásává vált, még a TikTokot is lenyomva a versenyben. Nem véletlen, hogy a Google-nél - amely évek óta fejleszt nyelvi modelleket - megijedhettek, sőt egyes híresztelések szerint egyenesen a „pánikgombot” nyomogatják. Egy biztos: a Google vezére Sundar Pichai kiadta az utasítást a fejlesztőknek, hogy azonnal kezdjenek mesterséges intelligencia alapú alkalmazások fejlesztésébe a meglévő nyelvi modellek felhasználásával. Ekkor kezdték el tesztelni a LaMBDA nevű modellen alapú Bardot is, amelyet a Google keresőjébe integráltak. A tesztelést később egy szűkebb felhasználói körre is kiterjesztették, most pedig az első hivatalos bemutató is lezajlott. A Google azt ígéri a következő hetekben szélesebb tömegek számára is elérhetővé teszi a szolgáltatást, ám pontos időpontot még nem jelöltek ki a végső rolloutra.

A Google félelme nem teljesen alaptalan, hiszen sokan felfigyeltek a ChatGPT képességeire, miszerint az rendkívül hatékonyan és összeszedetten képes egy-egy adott kérdésre válaszolni, bizonyos értelemben kiváltva ezzel a Google zászlóshajó termékét, a világ legnépszerűbb keresőmotorját. A ChatGPT-t fejlesztő kutatólabort jelentős összegekkel támogató Microsoft le is csapott a lehetőségre, és a bejelentette, integrálni fogja a chatbotot saját keresőjébe, a Bingbe. A felturbózott keresőmotort, amely a ChatGPT-vel ellentétben már az internethez is tud csatlakozni, a Google-t megelőzve mutatták be, és egyértelműen jobb volt a fogadtatása.

"Bullshit generátorok"

A Bard tévedése, bár nem egyedi jelenség, rossz fényt vethet a Google mesterséges intelligenciával kapcsolatos képességeire. Nézzük, miben hibázott a chatbot:

"A James Webb űrteleszkóp milyen új felfedezéseiről mesélhetek a 9 éves kisfiamnak? - tette fel a kérdés az egyik tesztelő a Bardnak a bemutatón. A chatbot három pontban szedte össze a válaszokat, amelyek közül az egyikben az írta, az űrteleszkóp volt az első, amely a naprendszerünkön kívül is készített képeket bolygóról. Ahogy azonban arra több csillagász is rámutatott Twitteren, az első képet 2004-ben készítették exobolygóról, jóval a James Webb indulása előtt.

Nem akarok - nos, igazából - bunkó lenni, és biztos vagyok benne, hogy a Bard lenyűgöző lesz, de meg kell jegyeznem, hogy nem a JWST készített elsőként képet Naprendszeren kívüli bolygóról

– írta Twitteren Grant Trembley asztrofizikus.

Bruce Macintosh, az UC Santa Cruz-i Kaliforniai Egyetem csillagvizsgálóinak igazgatója szintén rámutatott a hibára:

Olyas valakiként, aki már 14 évvel a JWST indulása előtt is készített képet exobolygóról joggal érezhetem, hogy talán jobb példát kellene találni, nem?

Egy későbbi posztjában Trembley kifejti, hogy a Bardhoz és ChatGPT-hez hasonló rendszerekkel éppen az a probléma, hogy nagyon magabiztosan állítanak valamit, ami tényszerű tévedés. Ezt a mesterséges intelligenciával foglalkozók szóhasználatában úgy nevezik, hogy a chatbot „hallucinál”.

A jelenség oka, hogy a chatbot tulajdonképpen nem más, mint egy nagyon hatékony automatikus szövegkitöltő rendszer, amely rendkívül élethűen utánozza a válaszokat.

Egy azonban biztos: valójában nem ismeri a tényeket, és a legkevésbé sincs véleménye a dolgokról.

A chatbot a válaszait nem egy ellenőrzött tényekből álló adatbázis lekérdezésével állítja össze. A nyelvi modelleket hatalmas szövegeken tanítják be, vagyis mintákat elemeztetnek velük, amelyek alapján a rendszer eldönti, hogy melyik szó következik egy adott mondatban. Egyszóval valószínűségi és nem determinisztikus rendszerekről van szó. Emiatt több mesterséges intelligenciával foglalkozó kutató is "bullshit generátoroknak" nevezte a chatbotokat - írja a The Verge.

Érdemes felidézni, hogy a Microsoft a chatbotok hiányosságaiból fakadó lehetséges hibákért vállalt felelősséget hogyan próbálja, - ha nem is teljesen áthárítani - de legalább megosztani a felhasználókkal. A Bing felületén egy szöveg arra figyelmezteti a felhasználókat, hogy a chatbotot mesterséges intelligencia működteti, így hibák és tévedések előfordulhatnak. A cég arra kéri a felhasználókat, hogy ezeket mielőbb jelentsék, hogy tovább tudják fejleszteni a rendszert.

A chatbotok pontatlansága nem csak az egyéni, de a vállalati felhasználást is megnehezíti. A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint a ChatGPT-hez hasonló rendszerek céges felhasználását illetően a legnagyobb probléma, hogy a chatbot egyáltalán nem konzisztens a válaszaiban, teljesen ugyanazt a szöveget szinte soha nem adja vissza. Ez a tulajdonsága egy szabályozott vállalati környezetben - ahol kiszámíthatóan mindig ugyanazt a választ kell adnia - akár "végzetes" is lehet.

