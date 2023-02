Egy év alatt a történelmi csúcsról a mélybe zuhant a magyar áramfogyasztás

Januárban már 8,81 százalékkal csökkent a hazai villamosenergia-rendszer bruttó havi felhasználása éves összevetésben, ami a tavaly nyáron kezdődött, már nyolc hónapja tartó negatív trend legnagyobb visszaesése. Pedig egy évvel ezelőtt, 2022 januárjában a hazai villamosenergia-felhasználás még történelmi csúcsot ért el a koronavírus-válságból való kilábalás által hajtva, ami rávilágít, hogy az áramfogyasztás az elmúlt 3 évben példátlan hullámzást mutat.

A 2023 januári 8,81 százalékosnál jelentősebb csökkenéshez egészen 2020 májusáig kell visszapillantani a statisztikában, amikor a koronavírus-járvány első hulláma alatt 10,5 százalékkal zsugorodott a fogyasztás a megelőző év hasonló időszakához viszonyítva. A mostani zuhanás mértéke így már meghaladja a 2020 júniusi 8,7 százalékos esést is, amely pedig a "covid-év" harmadik legnagyobb havi csökkenését jelzi - derül ki a Mavir adataiból.

Az esést mindenekelőtt a fogyasztás magas energiaárak miatt tavaly nyáron kezdődött visszafogása magyarázza, beleértve azt is, hogy sok vállalkozás kénytelen volt korlátozni tevékenységét az elszálló költségek miatt, és az ugyanezen okból elvégzett energiahatékonysági beruházások hatása is feltételezhető az adat mögött. A takarékoskodást megkönnyítette, hogy 2023 első hónapja jóval melegebb volt a megszokottnál: a 4,1 Celsius-fokos átlaghőmérséklet 2,2 fokkal magasabb, mint a 2022-es évkezdet. Ez kisebb fűtési igényt von maga után, amit az elektrifikációs trend sem írt felül, vagyis az áramfogyasztás azzal együtt is meredeken zuhant, hogy egyre többen használnak villamos energiát a fűtéshez. Ez a folyamat már az energiaválság előtt elkezdődött, de a gázpiacról indult krízis fokozta a villamosítás tempóját.

Az áramigény januári, kiemelkedő mértékű gyengülésének értelmezésekor azonban fontos figyelembe venni a gazdaság általános teljesítményével összefüggő rendkívüli bázishatást is. 2022 januárjában ugyanis Magyarország bruttó havi villamosenergia-felhasználása történelmi csúcsot ért el, vagyis az akkor regisztrált 4470,9 GWh-nál az ország még soha nem fogyasztott több áramot egyetlen hónap alatt. Bár az energiaválság ekkor már egyértelműen hatott, az orosz-ukrán háború kitörése előtt az energiaárakban és a fogyasztásban még nem vont maga után olyan súlyos következményeket, mint pár hónappal később, így - nagyrészt az energiaigény pandémia utáni gazdasági fellendüléshez kapcsolódó erősödése hatására - 2022-ben januárt követően márciusban és áprilisban is új, az adott hónapra vonatkozó rekord születhetett.

A fordulat 2022 júniusában jött el, amikor a magyar országos áramfogyasztás a májusi stagnálást követően lejtőre került. Az ekkori 3,5 százalékos hanyatlást júliusban, a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló kormányzati bejelentés hónapjában már 5,6 százalékos esés követte, hogy aztán kéthónapnyi enyhülés után (-2,7% augusztusban, -2,0% szeptemberben) az utolsó negyedévben sorrendben 7,7, 7,1 és 7,8 százalékra gyorsuljon a havi felhasználás csökkenése éves összevetésben, mielőtt 2023 januárjában 8,81 százalékra emelkedett a tempó.

Az elmúlt bő évben tehát a villamosenergia-felhasználásban a koronavírus-válságból való kilábalás hajtotta történelmi csúcstól eljutottunk az energiaválság okozta újabb mélypontig. Ha pedig a trend vizsgálata során a visszatekintést a 2020-as járványévre is kiterjesztjük, megállapíthatjuk, hogy az áramfogyasztás az elmúlt 3 évben példátlan kilengéseket produkáló hullámzást mutat. A viszonylag rövid időtartam alatt egymás után előforduló rekord mértékű csökkenés, -növekedés, majd ismét súlyos zuhanás nem magyar sajátság, az okok nemzetközi jellege miatt pedig általánosságban ugyanez a mintázat figyelhető meg számos fejlett ország villamosenergia-felhasználásában.

A statisztikából az is kiderül, hogy a januári áramfogyasztás közel 7 százalékkal (-6,64%) elmaradt a villamosenergia-rendszert irányító Mavir várakozásaitól, terveitől is, amely 4367,35 GWh felhasználással számolt.

A most közölt 2023. januári 4077,2 GWh energiaigény nem foglalja magába a háztartási méretű és a saját célra termelő erőművek adatait, melyekkel együtt az érték valószínűleg néhány százalékkal magasabb, a csökkenés mértéke pedig valamivel szerényebb lenne. A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal (MEKH) az év lezárását követően fogja becsléssel meghatározni az említett erőművek termelését is magába foglaló éves tényleges végleges energiaigényt. Ez még a 2022-es év esetében is várat magára, amikor is a Mavir előzetes adatai szerint 2021-hez képest 2,48 százalékkal 45 758 GWh-ra mérséklődött az ország bruttó villamosenergia-felhasználása, kismértékben elmaradva az EU 2,7 százalékos fogyasztáscsökkenésétől.

