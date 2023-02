Magasabb fokozatba kapcsol a CIG Pannónia (Interjú)

Konzervatív, osztalékpolitikára építő növekedést kíván hosszú távon megvalósítani a CIG Pannónia Fedák István, a társaság vezérigazgatója szerint. A Magyar Bankholding fúziós folyamatának befejeztével magasabb fokozatba fog tudni kapcsolni a banki együttműködés, még messze van a cél elérése – mondja. A szakemberrel a biztosítási extraprofitadóról, az infláció hatásairól és a legalább 50%-os hazai biztosításpiaci tulajdonra vonatkozó állami célkitűzésről is beszélgettünk.

Megváltozott nemrég a CIG Pannónia menedzsmentje, ennek részeként Polányi Zoltán távozásával Ön maradt az egyedüli vezérigazgató. Miért került sor a változtatásra, és hosszú távra tervezik-e az új felállást?

Két évvel előtt meghirdetett stratégiánkat úgy alkottuk meg, hogy a benne megfogalmazott célkitűzéseket a mindenkori magyar és nemzetközi gazdasági változásokra rugalmasan és gyorsan reagálva tudjuk megvalósítani. A biztosítótársaság 2022-re dinamikus növekedési pályára lépett, és a következő mérföldkövéhez érkezett. A kitűzött célok eléréséhez továbbfejlesztettük belső szervezeti működésünket, lehetőséget teremtve ezzel az egyes üzleti területek stratégiai szintű kiemelésére, egyben támogatva a munkatársak szakmai előmenetelét. Büszkén mondhatom, hogy a gyorsan változó piaci környezetben mára a CIG Pannónia Csoport stabil lábakon álló erős menedzsmenttel és szakmai csapattal rendelkezik, és elkötelezetten dolgozunk tovább a kitűzött stratégiai célok megvalósítása érdekében.

Magyarán az egyik vezérigazgató is a költségcsökkentés áldozatául esett?

Egy szervezeti működés átalakítását nem lehet pusztán a költségekkel magyarázni. A változás azonban hozzájárult a bérstruktúra optimalizálásához, figyelembe véve az aktuális gazdasági kihívásokat és a részvényesi elvárásokat is.

A kihívások közül az infláció és a karácsonykor megemelt új biztosítási pótadó mellett sem mehetünk el szó nélkül. Mennyit fizet a biztosítócsoport és mennyire nehezíti meg a CIG Pannónia terveinek a megvalósítását?

Meghaladta a félmilliárd forintot a CIG Pannónia által befizetett extrapótadó.

Mivel karácsonykor a pótadónak csak a legfelső kulcsa emelkedett, ezért ez nem érint minket. A pótadó – természetesen - társaságunk eredményére is hatást gyakorol, nem ugyanakkora mértékben, mint a nagy biztosítók esetében persze, de mindent megtettünk, megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megpróbáljuk kompenzálni ennek eredményt csökkentő hatását.

Bár a negyedik negyedéves jelentésük még nem nyilvános, mondhatni, egy negyedév profitját tünteti el az új adó.

Nagyságrendileg igen, és ezzel összefüggésben fontos azt is kiemelni, hogy míg a korábbi adózási rendszerben a biztosítási adó az életbiztosításokra nem terjedt ki, ez a szabályozás 2022-ben megváltozott, így erőteljesebben érezzük mi is a hatását.

Az infláció nagyon komolyan rontja a háztartások megtakarítási képességét. Láthatók-e ennek jelei a kifejezetten lakossági életbiztosítási értékesítés esetleges visszaesése formájában, akár annak valamely szegmensében, például a megtakarítási célú életbiztosításoknál?

A sajtóban olvasható hírekből kiindulva érzékelhető a visszaesés a lakossági megtakarítások tekintetében, ennek

mi is érezzük a hatását a unit-linked biztosítások terén, az emberek megtakarítási hajlandósága és képessége csökkent.

Társaságunk azonban nagyon fontosnak látja a jelen gazdasági környezetben, hogy ügyfélkommunikációjában felhívja a figyelmet a magyar lakosság életében a biztosítások szerepére. Hiszen egy váratlan esemény bármikor bekövetkezhet és az anyagi biztonság fenntartása az élet minden pillanatában fontos, különös tekintettel a mai gazdasági környezetben. Hiszen, ha a háztartások többletkiadásaik egy részét a biztosításokon megtakarított összegből kívánják fedezni, megtakarítás hiányában pont akkor nem lesz mihez nyúlniuk, amikor igazán nagy szükségük lenne rá. Ezért törekszünk rá, hogy részletesen elmagyarázzuk ügyfeleinknek, hogyan tudják családjuk és vállalkozásuk pénzügyi biztonságát megtartani a változó világban is. Célunk, hogy az elkövetkező időszakban mind a saját és alkuszi partnereinken, mind pedig a banki csatornán keresztül minél több meglévő és leendő ügyfelünkhöz eljuthassunk.

Csaknem egy évvel ezelőtt 20 éves stratégiai megállapodást kötöttek a Magyar Bankholdinggal, az első év egybeesett a banki fúzió folyamatával. Milyen eredményeket hozott eddig az együttműködés, és milyen lehetőségeket látnak még ehhez képest a kapcsolatban?

Az együttműködés egy kivételes lehetőség a biztosító számára. A bank független entitás és partner, nem összehasonlítható a potenciálja más értékesítési csatornákkal. Az elmúlt egy év részben a hosszú távú együttműködés alapköveinek lefektetése jegyében telt. 2023-ra kialakultak azok a rendszerek, üzletviteli folyamatok, melyek hatékony és stabil környezetet biztosítanak az értékesítéshez, a Magyar Bankholding fúziós folyamatának befejeztével pedig magasabb fokozatba fog tudni kapcsolni az együttműködés. Még messze van a cél elérése, de az már most látszik, hogy rövid időn belül is látványos sikereket fogunk tudni elérni a bankbiztosítási csatornán keresztül, hiszen több ezer üzletkötőről beszélünk, akik közül már most is több mint ezren értékesítenek biztosítást a bankfiókokban. Az ő motivációjuk és szakmai támogatásuk a legfontosabb, ennek egy része a bank részéről érkezik, a másik része pedig tőlünk, többek között az összehangolt oktatási tevékenységünk formájában.

Kifejezett állami célkitűzés lett, hogy legalább 50%-ban hazai tulajdonban legyen a biztosítási szektor, az új tulajdonosi kör aktivizálódása óta azonban a CIG Pannónia eddig nem vesz részt ebben. Tervezik, hogy partnerként részt vesznek e cél megvalósításában?

A mi speciális helyzetünket a nyilvános részvénytársasági működés határozza meg, több ezer részvényesünk van, így a legnagyobb transzparenciával kezeljük minden lépésünket, és a jövőben is így kívánunk eljárni.

Elképzelhető, hogy közösen szereznek tulajdont akár egy állami szereplővel egyik versenytársukban?

Erre vonatkozóan jelenleg nincs konkrét terv.

Személyesen hiszek abban, hogy akvirálni és növekedni kell, aminek rövid távon költségei vannak, hosszú távon viszont meghatározó piaci pozíciót lehet elérni.

Hogy látja, mennyivel nehezebb most a dolga egy hazai tulajdonú biztosítónak ezen a piacon, mint a külföldieknek?

Nem gondolom, hogy a magyar és a nemzetközi biztosítók helyzete élesen eltérne egymástól a mostani szabályozói és gazdasági környezetben. Mindenkinek kőkeményen kell dolgoznia, hogy kitermelje az extraprofitadót.

Érdemes kiemelni azonban két területet, amelyben a hazai tulajdonú biztosítók hátrányból indulhatnak: a csak nemzetközi piacokon elérhető viszontbiztosítás és az informatikai háttér. Az előbbin nagyon nehéz változtatni, hiszen egy nagyon speciális szaktudást igénylő szakmáról beszélünk, amelyet még a világon is csak nagyon kevesen, pár százezren végeznek. Ami az utóbbit illeti, még mindig nagyon régi rendszerekkel üzemelnek egyes biztosítók, hatalmas összegeket emészt fel ezeknek a fejlesztése. Egy hazai biztosítótársaság azonban sokkal mélyebb helyismerettel rendelkezik, és sokkal gyorsabban képes reagálni a piaci történésekre, mint egy multinacionális biztosító Magyarországon működő leányvállalata. Hiszen a termékfejlesztést, marketing és egyéb tevékenységeket helyi szinten képes megvalósítani, miközben ezek a tevékenységek egy nemzetközi biztosítónál jellemzően globális szinten történnek, és sok esetben dobozos megoldások születnek. Célunk, hogy folyamatosan feltérképezzük a magyar lakosság igényeit, kutatásaink révén pedig még mélyebb rálátással rendelkezzünk biztosítási szükségleteik terén, és mindezen tudásra építve határozzuk meg termékfejlesztési és ügyfélkiszolgálási stratégiánkat.

Már rövid távon költeni kell tehát rá. Kötöttek jelentősebb beszállítói szerződéseket mostanában ezen a fronton?

Szoftver oldalon a meglévő beszállítóinkkal dolgozunk együtt. A közelmúltban elindultak viszont az innovációs projektünk azon alapmunkálatai, amelyre 2021-ben nyertünk el támogatást. Olyan, részben mesterséges intelligencia közbeiktatásával működő modern rendszert építünk, ami akár alapja lehet egy későbbi teljes biztosítói informatikai struktúrának. Nagy szerepe lehet ennek az ügyfélélmény fejlesztésében is.

Több állami vállalatnál is üzleti lehetőséget kaptak az elmúlt időszakban. Jelenleg mekkora ezek szerepe a biztosító bevételtermelésében?

Nagyon komplex közbeszerzéseket nyertünk el, amihez komoly szakmai stábra van szükség. Jó díjbevétel-növelő projektek ezek, de keményen kell dolgozni, hogy eredményesek is legyenek az ügyfelek és a biztosító számára egyaránt. Összességében elmondható, hogy

nem kiemelkedő ezek aránya más biztosítókhoz és a piaci átlaghoz képest, ráadásul éles versenyben nyertük el őket.

Újraindult vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk, vagyis a CIG EMABIT oldalán nagyobb a jelentőségük, az életbiztosításoknál pedig kisebb a százalékos arányuk.

Hol tart most a CIG EMABIT termékkörének és értékesítési csatornáinak a kialakítása? Mi az, amit már bevezettek, és mely új szolgáltatásokról fog szólni az idei év?

Büszkék vagyunk rá, hogy az új szervezeti struktúrában egy erős és nemzetközi szinten is helytálló szakmai csapat került kiépítésre. Kőrösi Zoltán személyében pedig egy olyan szakember kezében összpontosulhat az értékesítési csatornák irányítása, aki közel 25 éves biztosítási tapasztalattal rendelkezik. A CIG EMABIT tekintetében mára kialakult az a működési modell, amelyre hosszú távon alapozzuk piaci és értékesítési stratégiánkat. A nagyvállalati biztosítások esetében már számottevő piaci pozíciókat sikerült elérnünk, és ezt nemcsak mi gondoljuk így, hanem a viszontbiztosítók is visszaigazolták. Nagyvállalati tapasztalatainkat szeretnénk a kis- és középvállalkozások esetében is hasznosítani, az egyediség felől tovább mozdítva a fókuszt a dobozos termékek felé, a nagyvállalati ügyfélkör megtartásával és bővítésével. Tavaly felállt egy risk engineering team a biztosítóban, amely még jobban segít megérteni az ügyfeleknek saját kockázataikat. Idei célunk a D&O felelősségbiztosítások és a kiberbiztonsági biztosítások bevezetése, ezeken a területeken is szeretnénk piaci részesedést szerezni. Lakossági oldalon elindultunk az utasbiztosítások mellett a lakásbiztosításokkal is, MFO-termékünk első körben a banki csatornán keresztül érhető el, de be szeretnénk vezetni más csatornáinkon is.

Dolgozunk egy retail casco megoldáson is, de ennek bevezetése valószínűleg már átcsúszik majd 2024-re. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások elindítását pedig az eljövendő években tervezzük,

ennek informatikai hátterén még dolgoznunk kell.

Beszéltünk arról, hogy romlik a háztartások megtakarítási képessége, ezzel egy időben mintha nőne a váratlan élethelyezetektől való félelem. Ez alapján idén inkább a kockázati termékekre helyezik élet oldalon a hangsúlyt a unit-linked biztosítások helyett?

Az elmúlt évek erősen alakultak a megtakarítások szempontjából: a járvány alatt nem volt mire költeni a pénzt, sokan inkább megtakarítottak. Azt még nem tudjuk, hogy az idei év teljes egészében a magas infláció és a gyengülő megtakarítási képesség jegyében telik-e, várjuk ki a végét! Itt azért megjegyzendő, hogy már évek óta célkitűzésünk, hogy növeljük a nem megtakarítási termékek részarányát a biztosításainkban, így pl. tovább fejlesztettük a BajTárs nevű termékünket, és egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításokra is.

Értékesítenek most egyszeri díjas életbiztosításokat? Ezek profittartalmát gyakorlatilag elsöpörte a különadó.

Megtartottuk egyszeri díjas életbiztosításunkat, de az említett okból az értékesítése jelenleg a nem banki csatornákban szünetel. Bízunk benne, hogy az előzetes kormányzati kommunikációnak megfelelően utoljára idén terheli pótadó a biztosítókat.

Ahogy említette, 2021 nyarán új stratégiát hirdettek. Időarányosan, illetve a tervezett ütemezéshez képest, hogy áll ennek megvalósítása?

A díjbevétel tekintetében kisebb elmaradásban vagyunk, azonban összességében elmondható, hogy az életbiztosítási piacon díjbevétel tekintetében 2021-ről 2022-re 39 százalékos növekedést értünk el. Amit erőteljesen csökkentett a 2022-ben bevezetett extraprofit adó. A szervezeti átalakítások, a folyamatok átstrukturálása, a termékek áttekintése és finomhangolása megvalósult, megkezdtük az informatikai fejlesztéseket, és újraindult a CIG EMABIT. A stratégiai irányvonalon, amin 2 évvel ezelőtt elindultunk, következetesen haladunk tovább.

Osztalék szempontból mit tud ígérni a kisrészvényeseknek? Látják-e már, milyen javaslatot fog tenni erre vonatkozóan a menedzsment?

A menedzsment és a részvényeseink érdeke egy irányba mutat. A prudens és organikus növekedésünk hozadéka kell, hogy legyen a társaság kiszámítható osztalékpolitikája, aminek biztosítása folyamatos és kiemelt célunk. A CIG Pannónia úgy kapcsolt magasabb fokozatra, hogy ez már 2021 évben lehetőséget teremtett arra, hogy tőzsdei társaságként a részvényesek érdekeinek messzemenő figyelembevételével úgy valósuljanak meg a meghirdetett növekedési stratégiánk egyes lépései, hogy egyben a költséghatékonyság és szigorú gazdálkodási szabályok megtartását is biztosítsuk, ez pedig osztalékot eredményezett. Ezen az úton haladunk tovább, a CIG Pannónia működésére optimalizált befektetői kör kialakításának és megtartásának érdekében a meghatározó tulajdonos érdekeivel is egyező konzervatív, osztalékpolitikára építő növekedést kívánunk hosszú távon megvalósítani.

Tud üzenni valamit a kirészvényeseknek az elmúlt évben sokat szenvedett részvényárfolyammal kapcsolatban?

Azt szokták mondani, hogy a tőzsde a jövőt árazza, a mi stratégiánk pedig nyilvános és annak megvalósítása időről időre visszamérhető a befektetők számára az adott időszakban elért eredményeink bemutatásakor. Ebben pedig, azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. És persze azt is meg kell említenem, hogy független elemzések is készülnek rólunk, melyek számomra szintén azt mutatják, hogy a CIG Pannónia árfolyama még nem tükrözi megfelelően a biztosító értékét.

