Beütött a különadó, veszteséges lett a Richter a negyedik negyedévben

Több tekintetben rekordokat hozott a 2022-es pénzügyi év utolsó három hónapja a Richternél, pozitívat és negatívat egyaránt: csúcsot döntött a negyedéves bevétel, a teljes éves bevétel masszívan emelkedett és meghaladta a 800 milliárd forintot, de eközben az adózott eredmény szintjén komoly veszteséget könyvelt el a cég, amire az utóbbi húsz évben nem sokszor volt példa. Az egész évet nagyban segítő devizaárfolyam-változások a hazai gyógyszergyártó ellen fordultak az utolsó hónapokban, beütött a költséginfláció és a karácsonyi meglepetésként kivetett gyógyszeripari különadó jelentős egyszeri költséget rótt a vállalatra. De ezen negatív hatások sem tudták meggátolni a Richtert abban, hogy a teljes 2022-es évben ne csak a bevétel, de a nyereség is új csúcsra menjen.

Több mint 27 százalékkal növekedett a negyedik negyedévben a Richter összes bevétele az előző év azonos időszakához képest, ami az elemzői várakozásoknak megfelelt, és egyben új negyedéves rekordot jelent, 224 milliárd forinttal. A bruttó fedezet közel a bevételnek megfelelő mértékben nőtt, viszont a piaci konszenzustól több mint 5 százalékkal elmaradt, az üzemi eredmény és az adózott eredmény szintjén pedig veszteségről számolt be az október-decemberi negyedévre a gyógyszergyártó, ami nagy negatív meglepetést okozott.

Az adózott eredmény 40 milliárd forintos veszteség lett, ez a legpesszimistább elemzői várakozástól is elmaradt, ami 10 milliárd forintos mínusz volt a gyorsjelentést megelőzően. A konszenzus alapján nyereséget vártak az elemzők, a medián érték 10 milliárdos profit volt.

Az alaptevékenység árbevétele és bruttó fedezete jelentősen bővült 2022-ben, a szeptemberig fennálló kedvező devizakörnyezet azonban 2022 utolsó negyedévében a cég ellen fordult és a költséginfláció az év végére begyűrűzött a működési kiadásokba. Emellett egyszeri tételek is kedvezőtlenül hatottak – áll Orbán Gábor vezérigazgató kommentárja a gyorsjelentésben. A kormány 2022 év végén extraprofit adót vetett ki a gyógyszergyártókra, ez a 2022-es év után 27,9 milliárd forintot tett ki a jelentés lezárásának időpontjában érvényes szabályok alapján, ami az adó és egyéb ráfordítások soron került elszámolásra, így csökkentve az üzem eredményt és a szabad cash flow mutatót.

A beszámolóban a cégvezér kiemeli, hogy a 2022-es évet makrogazdasági volatilitás, az ellátási lánc zavarai és geopolitikai válság nehezítette. De minden negatív hatás és az egyszeri tételek ellenére az éves üzemi eredmény rekordot döntött 2022-ben - teszi hozzá Orbán Gábor.

A bevételek

A negyedéves bevétel új rekordot döntött a Richternél, megközelítve a 224 milliárd forintot.

A specializált termékek közül a Vraylar továbbra is hozzájárult a növekedéshez. A készítménnyel kapcsolatos legújabb pozitív fejlemény, hogy 2022 első negyedévében az AbbVie kiegészítő engedélykérelmet nyújtott be az Egyesült Államok gyógyszerhivatalához (FDA), hogy a cariprazine használatát kiterjesszék az a major depresszió kiegészítő kezelésére, amit decemberben jóvá is hagyott a hatóság.

A nőgyógyászati termékcsoport forgalma elsősorban az orális fogamzásgátlók árbevételének, illetve az Evra értékesítés után elszámolt royalty és a közvetlen termékértékesítésnek köszönhetően emelkedett.

Az árbevétel alakulásához nagymértékben hozzájárult a Drovelis forgalma, amit 2021 második negyedévében vezetett be a piacra a Richter. A fentieken túlmenően a sürgősségi fogamzásgátló Plan B és bizonyos szteroid hatóanyagok értékesítése is tovább növelte az USA-ban elért forgalmat. 2022 negyedik negyedévében törzskönyvi engedélyt kapott többek között Csehországban, Szlovákiában és a Balti államokban a Ganirelix, egy asszisztált reprodukciós technikában használatos készítmény, Bulgáriában a Lidbree, illetve Horvátországban az Escapelle ODT szájban oldódó tabletta – számolt be a nőgyógyászati portfóliót érintő eseményekről gyorsjelentésében a Richter.

A Covid-19 világjárványhoz kapcsolódó korábbi korlátozó intézkedések feloldásának pozitív hatása majdnem minden piacon visszatükröződött a Bemfola értékesítésének javuló trendjében. Ezt részben ellensúlyozta ausztráliai értékesítések visszaesése.

A régiók

Magyarországon a gyógyszergyártás árbevétele közel 5 százalékkal nőtt a Richternél tavaly. A teljes gyógyszerpiac 8,5 százalékkal növekedett 2022-ben, míg a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma gyorsabb ütemben, 11,6 százalékkal nőtt a rendelkezésre álló IQVIA adatok alapján. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,6 százalékos részesedéssel a negyedik helyen áll, a vényköteles patikai piacot tekintve 7,4 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

Európában közel 28 százalékos növekedést könyvelt el a Richter a gyógyszergyártás árbevételében 2022-ben, az egyes régiókat tekintve Nyugat-Európában nagyobb mértékű, 36 százalékos volt a növekedés üteme, míg Közép-Kelet-Európában 18 százalékkal nőtt az alaptevékenység bevétele. A forgalomhoz a Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban elért növekedés járult hozzá leginkább. Termékösszetétel vonatkozásában a Terrosa, az Evra, és a Bemfola forgalomemelkedését kiegészítette a nemrégiben bevezetett Drovelis és Ryeqo árbevételének bővülése.

A FÁK-piacok közül Oroszországban közel 52 százalékos bevételnövekedést könyvelt el a Richter a gyógyszergyártásban 2022-ben, amit nagyban támogatott, hogy a rubel a forinthoz viszonyítva átlagosan 40 százalékot erősödött 2022-ben. A háború és a hozzá kapcsolódó gazdasági szankciók ellenére a Richter az üzleti tevékenységünk Oroszországban a világjárvány előtti szinten maradt. Az értékesítési volumenek 2022 utolsó három negyedévében bekövetkezett kismértékű visszaesésének hatása nem mutatkozott meg a patikai értékesítési szintjén a nagykereskedői készletek csökkenése miatt.

A háborúval sújtott Ukrajnában közel 28 százalékos volt a bevételcsökkenés. Az ukrán törvényi háttér közelmúltban bekövetkezett változása lehetővé teszi forgalmazási engedélyek visszavonását mindazon termékek esetében, amelyek gyártókapacitása van Oroszországban és ott adózik, továbbá elegendő helyettesítő termék van jelen a piacon. A Richter esetében 35 ilyen terméket találtak és az engedélyek felfüggesztésének eljárását október elején elindították. A fenti rendelkezés a gyakorlatban nem került végrehajtásra a beszámolási év végéig, valamennyi törzskönyvezett termékét forgalmazni tudta az év folyamán a cég. A döntés ellen a Richter jogorvoslattal kíván élni.

Az Egyesült Államokban 32 százalékos bevételnövekedést ért el a cég, elsősorban a Vraylarnak köszönhetően.

A kisebb súlyú Kínában 39 százalékos, Latin-Amerikában pedig 60 százalékos volt a gyógyszergyártási bevétel növekedése. Kínában tavaly egy akvizícióval is erősített a Richter, megvásárolta a SHE Healthcare nevű marketing céget annak gyermekgyógyászati portfoliójával és online értékesítő felületével együtt. Ez utóbbit a Richter saját nőgyógyászati termékeinek értékesítésére is fel szeretné használni. Latin-Amerikában az Evra tapaszt járult hozzá nagymértékben a növekedéshez.

A költségek

A bruttó fedezet közel az árbevételnek megfelelő mértékben emelkedett a negyedik negyedévben az egy évvel ezelőtti értékről, így év/év alapon nem stagnált a bruttó fedezeti szint, a harmadik negyedévi 60 százalékos értékhez képest viszont jelentősen, több mint 5 százalékponttal csökkent.

Orbán Gábor a gyorsjelentés bevezetőjében kiemelte, hogy a költséginfláció begyűrűzött a negyedik negyedévben a vállalathoz. A működési költségek közül

az értékesítési és marketing költségek 43 százalékkal emelkedtek év/év alapon,

az igazgatási és egyéb működési költségek 49 százalékkal nőttek,

a kutatás-fejlesztési költségek közel 50 százalékkal ugrottak meg, bár így is a harmadik negyedévihez hasonlóan a bevételek 8,6 százalékára rúgtak,

az egyéb működési ráfordítások, amely a gyógyszeripari különadót is magában foglalja, közel a hatszorosára nőtt.

A negyedéves eredmények

A működési költségek emelkedése és a gyógyszeripari különadó következtében már az üzemi eredmény szintjén veszteségbe fordult a Richter, a bázisidőszaki 42 milliárd forintos nyereség helyett 740 milliós mínuszt könyvelt el.

A pénzügyi eredmény 22 százalékkal csökkent 2022-ben az egy évvel korábbi szintről, és a negyedik negyedévben jelentős, 45 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a cég a soron. A pénzügyi eredmény változása mögött legfőképpen az orosz leányvállalattal szemben fennálló nyitott dollár követelések átértékelése állt, miután 2022-ben az értékesítési volumen nagyságrendileg 70 százaléka esetében rubel helyett már dollárban állítja ki a számlát a cég. Az eltérő funkcionális devizák miatt a konszolidált eredményt az anyavállalat és az orosz leányvállalat oldalán történt átértékelés is negatívan érintette a 2022 negyedik negyedévében történt árfolyamváltozások hatására (a dollár gyengült a forint és erősödött a rubel ellen) – áll a cég gyorsjelentésében.

Mindezek eredményeként az adózott eredmény 40 milliárd forintos veszteség lett a 2022. október-decemberi időszakban, szemben az egy évvel ezelőtti 48 milliárd forintos eredménnyel.

2002 óta nem sok veszteséges negyedéve volt a Richternek az adózott eredmény tekintetében, és azok közül is a legnagyobb veszteséget a lezárt negyedévben könyvelte el a cég.

Az éves számok

A Richter pénzügyi éve december végén zárult, így éves számokat is publikált a cég, ami alapján mind a bevétel, mind az eredmények szintjén rekordot döntött a vállalat 2022-ben.

A konszolidált összes érbevétel meghaladta a 800 milliárd forintot, ami 27 százalékos növekedést jelent 2021-hez képest.

A beszámolási időszakban a működésre jelentősen hatott a rendkívüli devizakörnyezet, ami a bevételt közel 105 milliárd forinttal növelte a teljes évet tekintve. Euróban számolva 16 százalékos bevételnövekedést ért volna el a vállalat.

A bruttó fedezetet 69 milliárd forinttal emelték meg a devizaárfolyam-változások és a bevételt meghaladó mértékben, 32 százalékkal növekedett, így a bruttó fedezeti szint a 2021-es 55,4 százalékról 57,4 százalékra javult. A növekedéshez az is hozzájárult, hogy a vizsgált időszakban a gyógyszergyártási tevékenység árbevétel növekedése meghaladta az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának bővülését.

A fedezeti összeget pozitívan befolyásolta az árfolyamkörnyezet, a Vraylar amerikai és kanadai értékesítése után járó royalty növekedése, az egyes tradicionális és nőgyógyászati termékek árbevételének növekedése, valamint a Drovelis és a Ryeqo közelmúltban bekövetkezett piaci bevezetése. Negatívan hatott a termékelőállítási költségek növekedése, azonban ez a hatás korlátozottan érvényesült, mivel ezek a tételek egy későbbi időpontban eladásra kerülő termékek gyártását érintik. Az Evra royalty és termékértékesítésből származó árbevétel növekedése a bruttó fedezetet pozitívan érintette, míg a bruttó fedezeti hányadot némiképp csökkentette – áll a gyorsjelentésben.

A működési költségek közül az értékesítési és marketing költségek aránya kismértékben emelkedett az árbevételhez viszonyítva tavaly, a bázisidőszakban ugyanis a világjárvány miatt bevezetett intézkedések részben korlátozták a promóciós tevékenységet. Az igazgatási és egyéb működési költségeket nagyban növelte a változó árfolyamkörnyezet, valamint a magasabb szakértői díjak és az inflációs nyomás. A k+f költségek szintjét elsősorban az AbbVie-val közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok, valamint a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programok magyarázzák, de növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek sikeresen klinikai fázisba értek.

A 2022-es üzemi eredmény 153 milliárd forintra nőtt, ami 13 százalékos emelkedés 2021-hez képest és szintén új csúcsot jelent.

A devizaárfolyam-változások 44 milliárd forinttal segítették az üzemi eredményt, euróban számolva 3 százalékos lett volna a növekedés mértéke. Az üzemi eredményhányad több mint 2 százalékponttal csökkent, 19,1 százalékra.

Az adózott eredmény 156 milliárd forintra rúgott, ami 11 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az egyszeri tételek közül a Richter kiemeli, hogy 2022-ben összesen 10,6 milliárd forint értékben számolt el a cég mérföldkő-bevételt, amit nagyrészt az AbbVie fizetett. A gyógyszergyártókra decemberben kivetett különadó 27,8 milliárd forintot tett ki. Ezen felül egyes, korábban kötött együttműködési és fejlesztési megállapodások felülvizsgálatát követően értékvesztést számolt el a vállalat három program esetében, a mexikói leányvállalat esetében pedig csökkent a goodwill értéke, ami összesen 20 milliárd forintra rúgott. Továbbá 4,5 milliárd forintnyi készlet értékvesztést is elszámolt a cég.

Árfolyam és árazás

A Richter részvényei alulteljesítőek idén a magyar tőzsdén, a papírok közül 8 százalékot veszítettek értékükből, miközben a BUX index kismértékben emelkedett. Az árfolyam őszi lendületét megtörte december végén az új különadó bejelentése, azóta lefelé csorog az árfolyam.

A Richter részvényeinek 12 havi előretekintő P/E rátája már csak egyszámjegyű, 7-es szorzón forognak jelenleg a részvények, ami elmarad a historikus átlagtól.

A legközelebbi szektortársakhoz képest 2020 óta stabilan diszkonttal forognak a Richter részvényei, jelenleg már 40 százalékkal alacsonyabb P/E rátán állnak a papírok, mint a peer group átlaga.

A növekedési várakozásokhoz viszonyítva is olcsók a Richter részvényei, az európai gyógyszercégek közül az egyik legalacsonyabb az értékeltség.

Ugyanez igaz az EV/EBITDA-mutatóra az EBITDA-növekedési várakozások fényében.

Az elemzői célárak viszont emelkedtek az utóbbi hónapokban, a medián célár a jelenlegi árfolyamhoz képest jelentős, 30 százalék feletti felértékelődési potenciált jelent.

Címlapkép: MTI Fotó/Jászai Csaba