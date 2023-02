Új szélerőművekkel nem, de akkugyárakkal számol a hálózatfejlesztési terv

Az elmúlt időszakban a figyelem középpontjába került a magyarországi villamosenergia-hálózat jelentős fejlesztési igénye, elsősorban mint a napelemes beruházásokat akadályozó tényező. Az időjárásfüggő megújuló erőművi kapacitás és a fogyasztói igények bővülése világszerte hasonló kihívásokat okoz az elosztói és átviteli hálózatokban, ezért az előttünk álló években kulcsfontosságú fejlesztésekre kell sort keríteni a rendszerben. A vonatkozó hazai fejlesztési terv két fő célja az ellátásbiztonság megőrzése mellett további jelentős, az energiastratégiai célokat meghaladó megújulós termelő kapacitás integrálása, de miközben jelentős új nagyfogyasztói igényekkel kalkulál, az új szélerőművek és az energiaközösségek hazai térnyerésének várható hatásaival nem.

Ahogyan arról a Portfolio is beszámolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) februárban jóváhagyta a hazai villamosenergia-rendszer 2022. évi hálózatfejlesztési tervét (HFT). De mi is tulajdonképpen ez a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. által évente elkészítendő dokumentum, mit tartalmaz és mit jelent a hazai áramellátás jövője szempontjából, illetve miért tett szert napjainkra a korábbiaknál is nagyobb jelentőségre? - cikkünkben egyebek mellett ezekre a kérdésekre is igyekszünk közérthető válaszokat adni.

Felkészülés a változásokra

A ’A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2022.’ című dokumentum a több elemből álló hálózatfejlesztési szakmai anyagok legfontosabbja, amely lényegében az erőműparkban és a fogyasztói szokásokban zajló jelentős változásokra történő felkészülést fogja össze, a nemzetközi viszonyok alakulását is szem előtt tartva. A tervet a Mavir jegyzi, de elkészítésében az elosztói engedélyesek (elosztóhálózat-üzemeltetők), valamint a MEKH is részt vesz egy, a társaságok és a Hivatal szakértői által alkotott Iparági Bizottság formájában.

A HFT fő célja az Iparági Bizottság által kiválasztott, megvalósításra javasolt fejlesztési stratégia, a kiválasztás alkalmazott szempontjainak, a stratégiát alkotó beruházási lista, valamint a rendszerszintű ellenőrző vizsgálatok eredményeinek a bemutatása.

A dokumentum többek között tartalmazza az átviteli hálózat következő tizenöt évben megépítendő vagy felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket, illetve az elosztói hálózat tekintetében a következő tíz évben megvalósítandó beruházásokat. A szóban forgó fejlesztési stratégiát a szakértők négy lehetséges stratégia közül választották ki (a Mavir javaslatára), amelyeket a magyar villamosenergia-rendszer (VER) várható alternatív jövőképére - úgynevezett természetviselkedésére - kidolgozott két lehetséges forgatókönyv, valamint a szintén kétféle lehetséges fejlesztési politika kombinációiként alkottak meg.

A stratégia a Mavir szerint a (2020-ban megjelent) Nemzeti Energiastratégia (NES) célszámait jelentősen meghaladóan készíti fel a hálózatot a forrásoldali változásokra – elsősorban az időjárásfüggő megújuló kapacitás várható további bővülésére -, fogyasztásoldalon pedig a magasabb terhelésfelfutásra.

A fejlesztések jelentős része a naperőművek elterjedése miatt indokolt „rendszerérdekű” beruházás, de például a Paks II. Atomerőmű csatlakoztatása, illetve az új, koncentrált ipari nagyfogyasztói igények miatt szükséges tervezett munkálatok is szerepelnek a tervben. Érdekesség, hogy a hálózatfejlesztési terv az egyik fő kockázati tényezőként azonosítja és vizsgálta az eredeti elképzelés szerint 2024/25-ben termelni kezdő, jelen állás szerint legkorábban 2032-ben elkészülő 2,4 GW-os Paks II. Atomerőmű üzembe lépésének esetleges további csúszását 2037-re.

Gyors kilábalás és megújuló terjedés, szélerőművek nélkül

A kiválasztott stratégia arra a feltételezésre épül, hogy a válságból való kilábalás gyors ütemű lesz, és a kedvező gazdasági környezetben fókuszban marad a dekarbonizációs célok megvalósítása, a beruházások intenzitását pedig célzott támogatások is növelik. A „Gazdaságélénkítés megújuló energia beruházásokkal” koncepció szerint az intenzív átalakulás során a terhelési görbét befolyásoló technológiák is intenzív ütemben terjednek, és a makrogazdasági környezet is kedvez a nagyfogyasztói beruházások megvalósulásának. E szerint a háztartási méretű kiserőművek a NES célszámait meghaladóan terjednek, a szaldóelszámolás kivezetésének hatását célzott támogatások mérséklik. A jelenlegi trendeknek megfelelően a napelemes termelők terjedési üteme szignifikáns marad, a NES hosszú céljai korábban valósulnak meg.

A koncepció azzal számol, hogy 2027-ben Magyarország 4,4 százalékos GDP-növekedést ér el, háztartási méretű (HMKE) naperőmű kapacitása 2,4 GW lesz (jelenleg körülbelül 1,5 GW), ipari méretű napelemparkjainak beépített teljesítőképessége pedig 6,6 GW-ra rúg majd (jelenleg mintegy 2,5 GW), továbbá, hogy az adott évig hozzávetőleg 1 GW új gázerőművi kapacitás lép be a termelésbe, miközben a nagyfogyasztói igény 2,3 GW-tal nőhet – derül ki a HFT-hez kapcsolódóan, lényegében annak részeként szintén a Mavir által publikált ’A magyar VER természetviselkedései 2022’ című dokumentumból.

A februárban elfogadott 2022-es hálózatfejlesztési terv láthatóan nincs teljesen összhangban a kormány által az Európai Bizottságnak 2022-ben benyújtott, majd a testület által még az év vége előtt elfogadott Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervvel (HET), illetve az ebben rögzített, a korábbi energiapolitikai irányvonalhoz képest változást jelentő új kormányzati vállalásokkal. Ezt nagyrészt megmagyarázza az a tény, hogy a hálózatfejlesztési terv kapuzárása 2021 novemberében volt, vagyis a terv készítői nagyjából az ebben az időszakban ismert állapotokkal, tervekkel, elképzelésekkel kalkulálhattak munkájuk során.

Az egyik legfeltűnőbb eltérés az, hogy míg a HET lényegében részletes ígéretet tesz a szélerőművek telepítését jelenleg lehetetlenné tevő szabályozási akadályok megszüntetéséről, addig a HFT-ben új szélerőművi kapacitások nem kerültek figyelembevételre a piacszimuláció során, arra hivatkozva, hogy „ezek megvalósulásához a jelenlegi szabályozás változására lenne szükség”.

Ehhez kapcsolódóan a HET azt is rögzíti, hogy 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra kell bővülnie az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitásnak. (A szélerőművek beépített teljesítőképessége jelenleg 323 MW.)

A terv az áramfogyasztást (terhelési görbét) befolyásoló legfontosabb technológiák várható elterjedtségét is igyekszik prognosztizálni. E szerint az elektromos gépjárművek számának várható felfutása azt fogja eredményezni, hogy 2027-ben már mintegy 285 ezer villanyautó, több mint 16 ezer elektromos tehergépjármű és közel 900 elektromos autóbusz járja majd Magyarország útjait. Összevetésül, 2022 végén több mint 63 ezer gépkocsi közlekedett zöld rendszámmal itthon.

A stratégiához tartozó becslés szerint a lakossági klímák száma 2027-re meghaladhatja az 1,6 milliót, miután 2020-ban a KSH adatai szerint valamivel több mint 600 ezer ilyen berendezés működött az országban. A lakossági és üzleti hőszivattyúk száma pedig összességében 100 ezer fölé emelkedhet 2027-re a jelenlegi H tarifás, illetve B GEO tarifás ügyfélállomány alapján; a hőszivattyúk aktuális számára vonatkozó pontos adat nem áll rendelkezésre, de a Mavir dinamikus elterjedést valószínűsítő modellje szerint már jelenleg is elérheti az 50 ezret.

A 2032-es évre vonatkozóan a kiválasztott stratégiához tartozó koncepció 2,9 százalékos GDP-növekedést feltételez. A prognózis szerint nem csak a gazdasági növekedés fog lassulni a 2027-re várthoz képest, hanem a megújuló (naperőművi) kapacitás bővülése is, ugyanis e szerint 2027 és 2032 között a HMKE-kapacitás öt év alatt mindössze 0,7 GW-tal fog nőni (3,1 GW-ra), míg a nagy napelemparkok beépített teljesítőképessége 1,2 GW-tal emelkedhet (7,8 GW-ra).

Az összesített hazai fotovoltaikus kapacitás a 2027-re várt 9 GW-ról 2032-ig így is közel 11 GW-ra nőhet, ami közelíti az Energiastratégia 2040-es célját, de az ezen időszakra valószínűsített 0,4 GW/év körüli átlagos naperőmű-kapacitás-bővülési ütem kevesebb mint fele a 2022-ben elért több mint 1 GW-os növekedésnek, miközben a mérvadó nemzetközi elemzések szerint világszerte a telepítési tempó fokozására lenne szükség.

A kiválasztott fejlesztési stratégia 2032-re azzal számol, hogy abban az évben már több mint 520 ezer villanyautó, több mint 86 ezer elektromos tehergépjármű és több mint 1500 elektromos autóbusz közlekedik majd a hazai utakon. E szerint a lakossági klímák száma 2032-re 2,3 millió fölé emelkedhet, míg a lakossági és vállalati hőszivattyúk száma összességében már meg fogja közelíteni a 250 ezret.

Klímaközpontú helyett konzervatív fejlesztési politika

Elsősorban az új nagyfogyasztói igények megjelenésének hatására a következő években várhatóan jelentősen emelkedik majd a hazai villamosenergia-rendszer csúcsterhelése, vagyis a legnagyobb fogyasztású időszakok felhasználása. A prognózis szerint a nyári csúcs 2027-re 9000 MW közelébe, 2032-re pedig jóval 10 000 MW fölé emelkedhet, míg a téli csúcs 2027-ben már jócskán meghaladhatja a 9000 MW-ot, 2032-ben pedig a 10 500 MW-ot. A jelenlegi nyári rendszerterhelési csúcs 6940 MW (2021-ből), míg a téli csúcs 7396 MW.

A 2032-ig terjedő, 2037-ig kitekintő terv ugyanakkor nem számol az energiaközösségek és a DSR (fogyasztóoldali szabályozás) hazai térnyerésének várható hatásaival sem, miután ennek modellezése a készítők szerint még nem volt lehetséges, érdemi adatok nem álltak rendelkezésre.

A kiválasztott stratégia a szakértői bizottság döntése nyomán a konzervatív és klímaközpontú fejlesztési politika közül az előbbit favorizálja, illetve annak megvalósulására lát nagyobb esélyt a következő években. A konzervatív fejlesztési politika célkitűzése az ellátás- és üzembiztonság fenntartása a rendszerhasználók számára, továbbá az európai villamosenergia-rendszerrel az együttműködő-képesség fenntartása és a piaci szereplők hálózattal szemben támasztott igényeinek kielégítése. Ettől eltérően a végül nem választott klímaközpontú fejlesztési politika megfogalmazása során az volt a cél, hogy az abszolút értelemben vett minimum - üzembiztonsági - követelményeken túlmutató kritériumok és fejlesztések is meghatározásra kerüljenek, proaktívan elősegítve a megújuló termelések rendszerbe integrálhatóságát, illetve lehetőséget teremtve az üzembiztonsági szintet növelő beruházások megvalósítására is – áll egy másik kapcsolódó dokumentumban.

Ezzel együtt a kiválasztott stratégia (ahogyan a többi verzió is) támogatja az Energiastratégia céljainak túlteljesítését, az üzembiztonság fenntartása mellett. Így a NES-ben rögzített napenergiás célszámoknál (2030-ra 6400 MW fotovoltaikus kapacitás, amelyből 800 MW HMKE) – az aktuális trendből is következően – jóval magasabb várható kapacitásértékeket jelez előre, amint erre e fentiekben már utaltunk. A terv szerint részben a jelentős pv-kapacitás kiépülése miatt, Paks II. és az új gázerőművek megvalósulása esetén 2032-re Magyarország éves szinten nettó exportőri pozícióba kerülhet, a korábban a témában napvilágot látott elemzések következtetéseinek megfelelően. Ezért a dokumentum megfogalmazása szerint szükségessé vált a NES felülvizsgálata, ami az ismert információk alapján folyamatban is van.

Ami a stratégia megvalósításának finanszírozási igényeit illeti, a kiválasztott stratégia teljes CAPEX-igénye 774,3 milliárd forint.

Ez a vizsgált négy lehetséges stratégiai forgatókönyv közül a második legmagasabb összeg (vs 594,8; 613,1; 780,7 milliárd forint). A legnagyobb CAPEX-igény a 2023-2026-os időszakban jelentkezik, ahogyan egyébként a másik három, nem választott fejlesztési stratégia esetében is. A terv szerint ugyanakkor „fontos megjegyezni, hogy a nagyfogyasztói igényekhez szükséges fejlesztések várhatóan támogatásból valósulhatnak meg (erre Debrecen és Nyíregyháza esetén már kormányhatározat van).”

Fókuszban a nagyfogyasztói igények növekedése

A négy stratégia közül tehát nem a kiválasztott stratégia beruházási volumene és CAPEX-igénye a legalacsonyabb, de „az azóta biztossá vált nagyfogyasztói igények (Debrecen, Nyíregyháza) leképzése miatt” az ehhez kapcsolódó jövőkép tekinthető relevánsabbnak – fogalmaz az átvitelirendszer-irányító a HFT-ben. Az említett nagyfogyasztói igények alatt a terv nagy valószínűséggel legalábbis részben az említett városok térségében létesítendő akkumulátorgyárakra utal. A kapcsolódó ’A magyar villamosenergia-rendszer lehetséges fejlesztési stratégiái 2022.’ című dokumentum egyébként némileg máshogy fogalmaz, és „jóval biztosabbá váló nagyfogyasztói igényeket” említ.

A Mavir szerint a választott stratégia, illetve az ahhoz tartozó forgatókönyv mellett szóló egyik leglényegesebb érv éppen az volt, hogy ebben teljesebb körűen kerültek leképzésre a nagyfogyasztói igények (Debrecen 740 MVA, Nyíregyháza 184 MVA). Ezek, az új debreceni és nyíregyházi nagyfogyasztói igényekkel kapcsolatos információk egyébként a HFT kapuzárása (2021. november) óta váltak ismertté kormányhatározatok és előkészített támogatási szerződések formájában – olvasható a tervben.

A fentiek miatt a magasabb költségek ellenére, a többi értékelési mutatót is figyelembe véve a választott stratégia tűnik a legkedvezőbbnek, illetve a stratégia validitására való tekintettel – fogalmaz ’A magyar villamosenergia-rendszer lehetséges fejlesztési stratégiái 2022.’ című dokumentum.

