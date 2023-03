Amerikai technológiájú atomerőművet rendelhet Magyarország

„A szomszédunkban Romániában amerikai technológiával fog megépülni, Európában elsőként, egy kis moduláris reaktor, úgyhogy ez egy olyan kérdés, amivel nekünk is nagyon komolyan kell foglalkozni és foglalkozunk is. Én ezt a belátható jövőben egy teljesen reális opciónak tartom” – ezt a fontos kijelentést tette Lantos Csaba a XX. Század Intézet keddi videóinterjújában.

Paks I. és Paks II. párhuzamosan működhet, jelentős súllyal

A nukleáris energia témaköre a hosszú interjú fontos része volt és az energiaügyi miniszter rögzítette: a kormány meg akarja hosszabbítani a Paks I. üzemidejét, amihez elvégzi a szükséges vizsgálatokat, és emellett

meg akarjuk építeni Paks II.-t is.

Lantos Csaba arra is utalt, hogy a következő 20-30 évben a magyar végső energiafelhasználás nagyjából stagnálhat, de azon belül a villamos energia részaránya 20%-ról 45%-ra emelkedhet (épp ezt érzékelteti az alábbi ábra is), és ezen belül a 2000 MW-os Paks I. és 2400 MW-os Paks II. együttes részaránya nagyjából 50% körül lehet.

Reális opció a kis moduláris reaktor

Arra a felvetésre, amit például Aszódi Attila professzor, a paksi bővítésért felelős volt államtitkár is megfogalmazott a minap, hogy szükség lehet egy harmadik atomerőműre is Magyarországon, úgy reagált Lantos Csaba:

Ezt is vizsgáljuk, van egy új hullám, a kis moduláris reaktorok, 15 fajta különböző tervet ismerünk, és egészen meglepő helyeken is, például Argentína ilyet épít.

Ezután mondta a bevezetőben is idézett mondatokat, miszerint közelebbi példaként utalt rá, hogy

A szomszédunkban Romániában amerikai technológiával fog megépülni Európában elsőként egy ilyen kis moduláris reaktor, úgyhogy ez egy olyan kérdés, amivel nekünk is nagyon komolyan kell foglalkozni és foglalkozunk is. Én ezt a belátható jövőben egy teljesen reális opciónak tartom.

Mit jelent ez az üzenet?

Mindez nagyon fontos új információ, mert a szakminiszter reális opcióként beszélt Paks I. és Paks II. mellett egy Paks III.-nak is beillő, de nyilván más helyszínen megépítendő kis moduláris reaktorról, ami amerikai technológiával működne.

Ez azért is fontos, mert az utóbbi hetekben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter háromszor is élesen támadta a német kormányt amiatt, hogy az alá tartozó német exporthatóság még nem adta ki az engedélyt Paks II. kapcsán a német Siemens Energy-nek ahhoz, hogy leszállíthassa az irányítástechnikai rendszert. Ez az egész atomerőmű „lelke” lenne, így a tervezés-engedélyezés mostani fázisában kulcsfontosságú folyamatokat blokkolt le.

Emellett az is lényeges, hogy az Európai Bizottság korábban annak tudatában hagyta jóvá a Paks II. projekthez kapcsolódó állami támogatást, hogy csak 4-5 évig tartó párhuzamos működés lesz Paks I. és Paks II. között, miközben a 20 évet célzó Paks I. üzemidő hosszabbítással ez akár 20 év is lehetne (a Paks I. négy blokkja 2032-2037 között jár le, Paks II. pedig Lantos Csaba januári nyilatkozata alapján 2032-re készülhet el). Így a 4-5 év helyett az akár 20 éves párhuzamos működéssel kérdésessé válhat, hogy Paks II. kapcsán az állami támogatásra vonatkozó brüsszeli engedély él-e még.

A Paks II.-t övező kockázatok kapcsán is fontos tehát, amiket Lantos az amerikai technológiájú kis moduláris reaktor kapcsán üzent, mert ennek beruházási volumene, illetve építési ideje jóval kisebb lehet Paks II.-nél. Így akár az utóbbi erőmű körüli kockázatok csökkentését is szolgálhatja az üzenet időzítése.

A miniszter számos további fontos üzenetet is megfogalmazott, illetve bejelentést is tett az interjúban, a szivattyús tározós erőműtől kezdve, a nagy nyomású gőzből hajtott turbinákon át a trieszti LNG-kikötő ügyéig, amelyeket ebben a cikkünkben írtunk meg. Közben a miniszter is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a magyar földgáz importban kulcsfontosságú Török Áramlatot szabotázs akció érheti, ezt a témát pedig ebben a külön cikkünkben írtuk meg.

Mi az a Kis Moduláris Reaktor?

Az egyik legígéretesebb nukleáris alapú technológiai megoldás az úgynevezett Kis Moduláris Reaktor (SMR) - hangsúlyozta a Portfolio hasábjain éppen a minap közzétett külső vélemény cikkében Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője, és Yves Desbazeille, a nucleareurope szervezet vezérigazgatója. Ahogy rámutattak: az SMR-ok olyan atomerőművek, melyek teljesítménye jellemzően 10 megawatt (MW) és 300 megawatt között van, de egyes típusok nagyobb kapacitással is rendelkezhetnek. Az SMR-ok jelentős méretgazdaságossági előnyökkel bírnak, elsősorban az integrált moduláris gyártásnak, illetve sztenderdeknek köszönhetően. Az előre gyártott modulok közvetlenül a telephelyre szállíthatók és telepíthetők, amivel jelentős építési idő takarítható meg. Világszerte jelenleg, különböző fejlesztési szakaszokban, széles technológiai skálán körülbelül 70 SMR-projekt van folyamatban (a rendelkezésre álló információk alapján ezek közül jelenleg a kettő üzemel). A cél az, hogy az első SMR-ok a következő évtized elején már áramot termeljenek.

A kis moduláris reaktoroknak számos előnyük van - hangsúlyozták. A moduláris gyártás maximalizálja a méretgazdaságossági előnyöket és lerövidíti az üzembe helyezési időt. Ezen kívül, méretükből adódóan, az SMR-ok alacsonyabb kezdeti tőkebefektetést igényelnek, ami vonzóbbá teheti őket a befektetők számára. Kis méretük emellett nagyobb működési rugalmasságot is lehetővé tesz számukra, így könnyebben integrálhatók egy olyan villamos energia rendszerbe, ahol nagyobb az aránya az időszakosan rendelkezésre álló megújuló energiaforrásoknak. Ezen túlmenően az SMR-ok várhatóan egyszerre fognak villamos energiát és hőt is termelni, amit az iparban vagy távhőként is fel lehet használni.

Azt is megjegyezték azonban, hogy az SMR-ok felfuttatásához több összetevőre is szükség van, melyek közül a legfontosabbak egy európai ellátási lánc kialakítása, az engedélyezés racionalizálása, valamint a pozitív piaci jelzések. Utaltak rá, hogy az „egységes európai SMR-program” kialakítására irányuló kezdeti erőfeszítések ígéretesek. Az első ilyen lépésre 2021 júniusában az európai „SMR-előpartnerség” létrehozásával került sor. Az előpartnerség célja, hogy a következő évtized elején olyan feltételeket teremtsen, amelyek lehetővé teszik az első európai SMR-ok működésének megkezdését. Az előpartnerség többek között a piaci igények elemzésére, az engedélyezési és szabályozási kérdésekre, a finanszírozási szempontokra, az ellátási lánc szempontjaira valamint az innovációs- és kutatás-fejlesztési kérdésekre összpontosít.

A két szerző rámutatott: megítélésük szerint összességében a kis moduláris reaktorok egyszerre biztosíthatják az energiaellátás biztonságát és megfizethetőségét, miközben hozzájárulnak a klímacélok eléréséhez is. Alkalmazásuk hatékonyan segítené az ipart a zöld átmenetben, miközben megőrizné a versenyképességet.

