Talpra állt az ikonikus budapesti piac, de az infláció még elgáncsolhatja

Úgy tűnik, hogy a Fény utcai piac idén kikecmereghet szorult helyzetéből és véget érhet az a rossz sorozat, amely némi penészes kolbásszal, a környék átépítésével és munkaerőhiánnyal kezdődött. A terveket azonban az infláció és a magyarok romló életkörülményei még átírhatják.

Budapest egyik legnépszerűbb, ikonikus piacát, a Fény utcai piacot évek óta húzza az ág. A korábban masszívan nyereséges vállalat - amelyből a tulajdonos önkormányzat is rendre osztalékot tudott kivenni - 2019-ben veszteségbe fordult. A még nem végleges számok szerint 2022-ben egy minimális nyereséget tudtak már termelni, 2023 pedig még stabilabb lehet.

A piacot üzemeltető Fény utcai piac Kft. 2017-ben és 2018-ben még félmilliárdos bevétellel és mintegy 30 milliós nyereséggel működött. A II. kerületi önkormányzat 2014 és 2018 között stabilan évi 40 millió forint osztalékot tudott kivenni a cégből, majd 2019-ben is 20 milliót.

2018 óta a piacot több csapás is érte. A kereskedelmi központ környezetében zajló hatalmas építkezések, a munkaerőhiány és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) óriási visszhangot kiváltó boltbezárása miatt rengeteg vásárló pártolt el tőlük. Őrsi Gergely polgármester már 2020 elején azt írta egy képviselő-testületi előterjesztésben, hogy a vevők száma 30 százalékkal esett vissza.

Emlékezetes, hogy 2017 decemberében a Nébih ellenőrei súlyos higiéniai problémákkal és élelmiszer-biztonsági mulasztásokkal szembesültek az egyik hentesnél. A hatóság több mint 3,2 tonna lejárt fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejű, jelöletlen vagy egyéb okból nem nyomon követhető, valamint penészes, erősen szennyezett és szabálytalanul előállított, vagy tárolt termék forgalomból való kivonását és megsemmisítését rendelte el, továbbá - a hibák kijavításáig -felfüggesztette az üzlet működését.

Az önkormányzat aránylag gyorsan lépett és még 2020-ban feloldotta a Fény utcai piac úgynevezett profilkötöttségét, amely utat nyitott az új - nem kizárólag élelmiszer profilú - boltok előtt.

A cég az elmúlt években ambiciózus tervekkel állt elő, hogy vonzóvá tegye azokat az üzlethelyiségeket is, amelyek kevésbé "vannak a vásárlók szeme előtt". A piac területén az úgynevezett belső üzletsor, amely az átriumra néz sokkal előnyösebb pozícióban van, mint a hátsó soron lévő, Fény utcai üvegfallal párhuzamosan futó üzletsoron található boltok.

A cég 2023-as üzleti tervében - amelyet nemrég tárgyalt a II. kerületi önkormányzat is - azt írják, hogy tavaly 530-660 négyzetméternyi üzlethelyiség állt üresen és ebből 100-140 négyzetméter a tartozott a jobb allokációjú helyek közé az épületen belül.

A többi terület csak akkor adható ki, ha érkezik egy nagy bérlő vagy raktár lesz belőlük.

Nagy remények

A cég úgy számol, hogy a jobb helyen lévő üzleteket kiadják és akkor nem csak a nettó árbevétel emelkedik 7-9 millió forinttal, de a kiadások is mérséklődnek 4-5 millióval, hiszen az új bérlők is beszállnak azokba a közös költségekbe, amelyeket akkor is ki kell fizetni, ha egy helyiség éppen üres.

Az infláción és az energiaáron múlik minden

Az üzleti terv szerint az áramár az elmúlt 14-16 hónapban az ötszörösére emelkedett. Tavaly beadtak egy igényt napelem-telepítésre, amely vélhetően 2023-ban fel is kerül az épületre.

A várakozásaik szerint az infláció nagyon komoly vásárlóerő visszaesést eredményez a Fény utcai piac kereskedőinek üzleteiben.

Bár ennek hatását még nem látják nem elképzelhetetlen, hogy lesznek olyan bérlők, aki felmondják a szerződést.

Kiderül az is a tervből, hogy mivel a társasház, amelyben működnek, illetve a beszállítóik is 15-20 százalékkal emelték a díjakat, ők is azt tervezik, hogy 15 százalékkal emelik a díjakat az asztaloknál és az üzlethelyiségeknél egyaránt

