Megszólalt az MNB alelnöke: beavatkozásra lehet szükség a biztosítási piacon

2023. március 08.

Kihívásokkal teli évnek nézünk elébe idén is, de most nem annak kell örülni, hogy még viharos időkben is 10% körüli a megtérülésünk, hanem a szektor jövőjéről kellene érdemben beszélni - fejtette ki Kandrács Csaba, az MNB alelnöke Biztosítás konferenciánkon tartott előadásában. Ha az idei nyár is olyan aszályos lesz, mint tavaly, egy "nagyon hangos és erős" ősz jöhet, ezért a növénybiztosítások terén "beavatkozásra lehet szükség, az MNB nyitott is erre és vannak ötletei."