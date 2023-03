Kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Európa között - Kiegyezés jön vagy beindul a pénzszivattyú?

Az Egyesült Államok tavaly indította el az inflációcsökkentő törvény (IRA) részeként történetének egyik legnagyobb beruházástámogatási programját, amellyel az amerikai tisztaipari, zöldgazdasági szereplőket pénzügyi ösztönzőkkel, adókedvezményekkel és védővámokkal segítik, ha az USA-ba telepítik gyártókapacitásukat. A lépést sokan egyfajta kereskedelmi háborúként értelmezik, amellyel főként Európa járhat rosszul, hiszen a bőkezű amerikai támogatások miatt európai vállalatok tehetik át székhelyüket Észak-Amerikába, vagy hajthatnak végre európai helyszín helyett Észak-Amerikában beruházásokat, hozhatnak létre ott kapacitásokat. Bár az első felhördülés után egyre kisebbnek tűnik az IRA beruházás-elszívó hatása, és egyfajta kiegyezés is jöhet az Egyesült Államok és az Európai Unió között, összességében mégis erősítheti az európai cégek amerikai jelenlétét és beruházásait, mint ahogy azt számtalan vállalat már be is jelentette.

Gazdaságfejlesztés - Kereskedelmi háború? Az Egyesült Államok egy új gazdaságfejlesztési tervet hozott létre, amely a 2022. augusztus 16-án törvénybe iktatott inflációcsökkentő törvényen (IRA) alapul, ami új szövetségi kiadásokat irányít többek között a szén-dioxid-kibocsátás és az egészségügyi költségek csökkentésére. Az IRA az eddigi legjelentősebb éghajlatvédelmi jogszabály, valamint az Egyesült Államok történetében az éghajlatvédelmi és tiszta energiamegoldásokba történő legnagyobb beruházás. A törvény célja, hogy már 2030-ra 50%-kal csökkentse az USA CO2-kibocsátását.A törvény célja, hogy ösztönözze a hazai gyártási kapacitásokba történő beruházásokat, a kritikus ellátmányok hazai vagy szabadkereskedelmi partnerektől történő beszerzését, és beindítsa a kutatás-fejlesztést és a csúcstechnológiák, például a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint a tiszta hidrogén kereskedelmi hasznosítását. Az IRA által nyújtott forrásokkal a technológiák széles körét ösztönzik a kibocsátás csökkentése és az energiaellátás megbízhatóságának és biztonságának erősítése érdekében, többek között a nap- és szélenergiát, a geotermikus energiát, a biogázt, a hulladékenergia hasznosítását, a vízenergiát, az árapály-hullámok energiáját, a szén-dioxid-leválasztást és -megkötést, valamint a nukleáris energiát. Az IRA keretében összesen 394 milliárd dollárnyi szövetségi támogatást nyújtanak azzal a céllal, hogy az évtized végére jelentősen csökkenjen az ország szén-dioxid-kibocsátása A forrásokat adókedvezmények, támogatások és hitelgaranciák kombinációján keresztül biztosítják. A forrásokon belül a legnagyobb szeletet, 251 milliárd dollárt a tiszta villamos energia előállítása kapja, a szállítás és elektromos járművek területre 23,4 milliárd dollár jut.

Európa (is) hátrányba kerülhet Bár az uniós országok összességében üdvözlik az Egyesült Államok elkötelezettségét az energetikai átállás mellett, attól tartanak, hogy az elektromos járműveket gyártó és más tiszta technológiákat alkalmazó vállalatoknak nyújtandó, összesen közel 400 milliárd dolláros támogatás hátrányos helyzetbe hozhatja az európai székhelyű vállalatokat. Az uniós országok attól tartanak, hogy vállalataik hátrányt szenvednek az amerikai adókedvezmények miatt, amelyek közül sok csak a helyben előállított termékekre vonatkozik. Az egyik legfontosabb támogatás az elektromos járművekre vonatkozik, az amerikai fogyasztók 7500 dolláros adókedvezményt kaphatnak, de csak abban az esetben, ha a jármű végső összeszerelése Észak-Amerikában történik, ráadásul a jármű akkumulátorának alkatrészeinek is értékben legalább 50 százalékban szintén Észak-Amerikában kell készülniük. Nagy kérdés azonban az, hogy az amerikai támogatások kompatibilisek-e a Kereskedelmi Világszervezet alapelvével, miszerint a saját és a külföldi termékeket egyformán kell kezelni. Az uniós országok szerint az IRA támogatásai egyértelműen nem felelnek meg a WTO szabályainak. Az uniós országok most attól tartanak, hogy egyes európai vállalatok az Egyesült Államokba teszik át székhelyüket, vagy legalábbis előnyben részesítik az ottani beruházásokat. Itt az európai válasz Az Európai Bizottság február elején mutatta be saját gazdaságfejlesztési tervét, a Green Deal Industrial Plan-t, amely egyfajta válasz az amerikai inflációcsökkentő törvényére, célja az, hogy az Európai Unió ne veszítsen teret a zöld technológiák versenyében, és ellensúlyozni tudja az Egyesült Államok és Kína masszív támogatási programjait. A terv több területet is érint: Gyorsabb engedélyezés: a tiszta technológiával foglalkozó cégek egyszerűbb szabályozásra és gyorsított engedélyeztetésre számíthatnak az európai gyártási helyszínek létrehozásakor, az új szabályozás gyorsabb engedélyeket kínál az éghajlatvédelmi célok szempontjából kulcsfontosságú technológiák gyártóinak, ide tartozik a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, a megújuló energia, a megújuló hidrogén előállítására szolgáló létesítményekbe és az akkumulátorokba beruházó cégek.

Támogatások: a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó szabályok 2025 végéig történő lazítását javasolja, hogy a 27 tagállam kormánya segíthesse a megújuló energiába vagy az ipar szén-dioxid-mentesítésébe történő beruházásokat. Mivel a tagországok finanszírozási lehetőségei eltérők, a terv lehetővé teszi, hogy a tagországok a meglévő uniós alapokból jussanak forrásokhoz. A terv legfontosabb forrását 225 milliárd eurónyi hitel és 20 milliárd euró támogatás jelentené, amely az EU 800 milliárd eurós, járvány utáni helyreállítási alapjából maradt.

Szakképzés: az EU 14 ipari partnerséget hozott létre, többek között az autóipar és az élelmiszeripar számára, amelyek célja az oktatás és a képzés fellendítése, valamint a munkaerő átképzése. A Bizottság az EU-tagállamokkal együttműködve nyomon követi és célokat tűz ki a készségek és munkahelyek keresletére és kínálatára vonatkozóan, valamint a képesítések uniós és harmadik országbeli elismerésének fokozására.

Kereskedelem: a Bizottság szerint a kereskedelem nyitottsága alapvető része annak, hogy az EU megőrizze vezető szerepét a net zero technológiák terén, mind a nyersanyagokhoz, mind pedig az új exportpiacokhoz való hozzáférés biztosításával. Éppen ezért a Bizottság növelni kívánja az EU kereskedelmi megállapodásainak számát, olyanokkal, mint például Chilével, Mexikóval, Új-Zélanddal és a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) kötött, valamint az Ausztráliával kötendő kereskedelmi megállapodás. Jöhet a kiegyezés? Hogy mekkora a feszültség az IRA miatt az Európai Unió és az Egyesült Államok között, jól mutatja, hogy a legmagasabb szinten zajlanak az egyeztetések, és Joe Biden amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken várhatóan megállapodnak abban, hogy tárgyalásokat kezdenek arról, hogy az Európai Unió számára szabadkereskedelmi megállapodáshoz hasonló státuszt biztosítsanak. Mindez enyhíthetné a feszültséget, amelyet az inflációcsökkentő törvény tisztaipari beruházástámogató programja okozott a felek között. Joe Biden és Ursula von der Leyen pénteken tárgyal majd a törvényről, és várhatóan megállapodnak abban, hogy egy az Európai Unió számára szabadkereskedelmi megállapodáshoz hasonló státuszt biztosító garanciarendszerről állapodjanak meg. A múlt héten jelentek meg olyan hírek, amelyek szerint az Egyesült Államok és az EU azon dolgozik, hogy az európai szereplők egy része is jogosult legyen az IRA szerinti adójóváírásra. Ez egészülhet ki azzal, hogy a törvény előírja majd, hogy az akkumulátorok ásványi anyagainak növekvő százalékos arányban az Egyesült Államokból vagy valamelyik szabadkereskedelmi megállapodással rendelkező partnerországból kell származniuk - tudta meg az Euractiv. Üzleti érdekek Az IRA életbe léptetése óta több vállalat is jelezte, hogy a bőkezű állami kedvezmények miatt erősíti amerikai jelenlétét, és bővíti az ottani, már meglévő gyártását, vagy akár új kapacitásokat hoz létre. A vállalatoknak elemi érdekük is ez, hiszen, ha nem teszik, versenyhátrányba kerülnek a versenytársaikkal szemben. Összegyűjtöttük, hogy mely vállalatok hivatkoztak kifejezetten az IRA-ra az amerikai beruházásaiknál: Audi A Volkswagen Csoporthoz tartozó német autógyártó üzemet építhet az Egyesült Államokban, erről beszélt a múlt héten a vállalat vezérigazgatója, Markus Duesmann: "Az IRA nagyon vonzóvá tette egy amerikai üzem építését az elektromos autók számára" Az Audinak nincs gyára az USA-ban, és jelenleg nem jogosult az inflációcsökkentő törvény által az Észak-Amerikában beszerzett és gyártott járművekre kínált adókedvezményekre és támogatásokra. Az Audi az Egyesült Államokban adja el az autói 11 százalékát, így ha azok egyre nagyobb arányban lesznek elektromosak, akkor a német cégnek is érdeke a helyi gyártás, hogy részesülhessen a kedvezményekből. Az Audi egyébként azt tervezi, hogy 2030-ig világszerte minden üzemében elektromos autókat gyárt majd, és 2026 után nem vezet be új, belső égésű motorral hajtott modelleket. Az egyelőre nem dőlt el, hogy a Volkswagennel közös amerikai gyárat épít-e az Audi. BMW Az IRA tavaly augusztusban lépett életbe, nem sokkal később, októberben a BMW bejelentette, hogy összesen 1,7 milliárd dollár beruházást hajt végre az amerikai operációjában, ebből 1 milliárd dollárt költ a spartanburgi üzemre, és 700 millió dollárt egy új, akár évente 30 GWh kapacitású akkumulátorgyárra Woodruff közelében. A terv az, hogy 2030-ra legalább teljesen elektromos modellt gyártson a BMW. Bár a bejelentéskor nem említették a bőkezű amerikai támogatásokat a beruházások indítékaként, a BMW kiemelte, hogy a vállalat célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, és ott készítse az akkumulátorcellákat is, ahol azok az elektromos autók készülnek, amelyekben felhasználják azokat. Drax A brit áramtermelő cég, a Drax Group is reagált az IRA által nyújtott kedvezményekre, és a múlt héten bejelentette, hogy akár 30 millió font beruházást tervez az Egyesült Államokban. Will Gardiner, a Drax vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat azonosította az első preferált helyszíneket a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással (bioenergy with carbon capture, BECCS) működő bioenergia-erőmű bővítéséhez, és további helyszíneket is vizsgál. Ford A Ford február közepén jelentette be, hogy 3,5 milliárd dolláros beruházással elektromosautó-gyárat épít Michigan államban, ahol lítium-vas-foszfát akkumulátorokat fog gyártani, amelyek a Ford szerint tartósabbak, gyorsabban tölthetők és megfizethetőbbek lesznek, mint a jelenlegi akkumulátorok. A Ford az akkumulátorokat a Debrecenben is üzemet építő kínai CATL-lel karöltve gyártja majd, de az üzemet teljes egészében saját tulajdonú leányvállalatán keresztül fogja birtokolni és üzemeltetni, a kínai vállalat pedig csak "tudást és szolgáltatásokat" fog nyújtani. Az építési projekt 2500 munkahelyet teremt a régióban, a kezdeti termelés várhatóan 2026-ban indul. GM Az amerikai autógyártó 650 millió dollárt fektet be a nevadai Thacker Pass bánya fejlesztésébe, amely a legnagyobb ismert lítiumforrás az Egyesült Államokban és a harmadik legnagyobb a világon. A lépésnek az USA-ban augusztusban elfogadott inflációcsökkentő törvény fényében van értelme, amelynek célja, hogy ösztönözze a hazai bányászatot és gyártást, és integráltabb ellátási láncokat hozzon létre az elektromos járművek számára, amelyek jellemzően a tengerentúli országoktól függnek a kritikus ásványi anyagok és akkumulátor-alkatrészek tekintetében. Holcim A világ vezető cementgyártója arra számít, hogy az IRA erős lendületet ad az észak-amerikai üzletágának, amely felülmúlja a többi régiót, mondta a vállalat európai vezetője a Világgazdasági Fórumon. A Holcim arra számít, hogy észak-amerikai értékesítései az elkövetkező néhány évben e bevételeinek felét adják majd, miközben ez jelenleg 40 százalék körül van. Linde Az ipari gázokat gyártó német vállalat becslése szerint a vállalat számára csak az Egyesült Államokban a következő évtizedben a teljes befektetési lehetőség meghaladhatja a 30 milliárd dollárt. A cég amerikai fókuszát egyébként jól mutatja, hogy a héten a vállalat részvényeit kivezették a német tőzsdéről, a Linde papírjaival így mostantól csak a New York-i tőzsdén lehet kereskedni. Mercedez-Benz A német autógyártó több milliárd eurót készül befektetni az idei évtől kezdődően 10 ezer gyorstöltő pont kiépítésébe Észak-Amerikában, 2027-ig 2500 töltőpont kiépítését tervezi közel 400 helyszínen, a legtöbb amerikai államban és Kanadában. Northvolt A svéd akkumulátorgyártó tavaly novemberben közölte, hogy az Egyesült Államokban történő terjeszkedést helyezi előtérbe Európával szemben, kiemelve, hogy akár 800 millió eurónak megfelelő amerikai állami támogatást is kaphat az elektromos járművekben használt akkumulátorok gyártására szolgáló gyár építéséhez. Stellantis Az európai autógyártó már az IRA bevezetése előtt lokalizálta az elektromosautó-gyártását az Egyesült Államokba, vagyis a helyi igényeket helyi gyártással igyekeznek kiszolgálni. Részben ennek keretében hajt végre 155 millió dolláros beruházást három indianai üzemében. Az autógyártó vezetői összességében úgy látják, hogy az IRA-nak nem lesz érdemi hatása a beruházásaikra, mert a leghatékonyabb még mindig az, hogy ha az akkumulátorokat és az elektromos autókat a fontosabb piacaikon helyben gyártják, így Európában is létre kell hozniuk kapacitásokat. Tesla A Tesla múlt héten jelentette be, hogy megkezdte az akkumulátorok összeszerelését a németországi üzemében, de a cellagyártást az Egyesült Államokban fogja összpontosítani az IRA által elérhető ösztönzők miatt. A Tesla arra számít, hogy az amerikai inflációcsökkentő törvényből származó adójóváírás idén negyedévente 150-250 millió dollárt jelent majd az autógyártónak, és ez az év során növekedni fog, ahogy nő az eladott autóinak a darabszáma. Volkswagen A német autógyártó is felpörgeti az amerikai gyártását, hogy kihasználhassa az IRA által nyújtott lehetőségeket. A vállalat a chattanoogai üzemében éves szinten 90 ezer elektromos járművet gyártana, a cég vezetői kiemelték, hogy az új ID4 várhatóan még idén jogosult lesz a teljes, 7500 dolláros amerikai adójóváírásra az IRA keretében. A vállalat nemrég jelentette be, hogy egyelőre kivár azzal kapcsolatban, hogy hol építse fel a következő akkumulátorcella gyártó üzemét, amelyet eredetileg Kelet-Európában terveztek, de elképzelhető, hogy a gigafactory végül Észak-Amerikában épül fel, mivel ott az IRA keretén belül akár 9-10 milliárd dollár támogatást is igénybe tudnak venni. Kapcsolódó cikkünk 2023. 03. 09. 