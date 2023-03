Rendkívüli különadó-módosításról döntött a kormány

A kormány a szerda este kihirdetett rendeletével módosítja az extraprofitadóról szóló eredeti, tavaly nyári rendeletet, azon belül is a Mol által fizetendő különadó-szabályokat. Friss és teljesen váratlan, előzetesen nem kommunikált döntése szerint a Mol új, árbevételarányos különadót fog fizetni a 2022-es árbevétele után még idén, három egyenlő részletben. A másik oldalon viszont módosítja a Molt terhelő meglévő extraprofitadó-terheket a kabinet, ami alapján úgy tűnik, hogy itt "adókönnyítés" valósul meg a társaság számára. Az első tétel százmilliárd forintokban mérhető új adókötelezettséget jelenthet az olajcég számára gyors számításaink szerint, a másik oldalon a kiengedés mértékét nehéz egyelőre megbecsülni, de nem kizárt, hogy összességében csupán egy adóteher-átrendezés valósul meg. Mindez feltételezhetően ösztönzési céllal, annak érdekében, hogy az adómódosítások befolyásolják a Mol kitermelését és olajimportját.

Rendkívül érdekes és minden előzmény nélküli rendeletmódosítás jelent meg a szerda esti közlönyben. A kormány 100/2023. (III. 29.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról címet viselő, Orbán Viktor által aláírt és április elsején életbe lépő rendelet módosít a Molt érintő több extraprofitadó-szabályt.

Az új, árbevétel-arányos Mol-különadó

Az új rendelet első pontja, hogy a Mol (pontosabban az eredeti tavaly nyári rendelet értelmében a "kőolajtermék-előállító") a 2022-es nettó árbevétele után 2,8%-os különadót köteles megfizetni. Ha abból indulunk ki, hogy az olajcég tavalyi nettó árbevétele 9868 milliárd forint volt, akkor ez alapján számításaink szerint 276,3 milliárd forintos új különadó-fizetési kötelezettsége keletkezhet a cégnek. (Érdemes kiemelni, hogy az éves beszámolóját hivatalosan még nem tette közzé a Mol, a februárban ismertetett éves jelentésből ismert a fenti árbevétel-szám, így a rendelet alapján meghatározott adóalap ettől a 9868 milliárd forinttól még akár el is térhet.)

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a rendelet összességében ennél több ponton és ezáltal mélyebben nyúl bele a Mol által fizetendő meglévő "extraprofitadókba", ami azt jelenti, hogy a végső mérleg NEM több száz milliárd forintos többlet adóteher majd a Mol számára, első értelmezésünk szerint. (Erről még a cikk második felében részletesen írunk.)

A konkrét szabály így szól:

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A 2. § szerinti adóalany a 2023. adóévre vonatkozóan az e §-ban foglaltak szerinti különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett.

(2) Az e § szerinti adó alapja a 2022. adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel.

(3) Az e § szerinti adó mértéke 2,8 százalék.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti adóalapot 12 hónapnál rövidebb adóév alapján határozták meg, akkor adóalapként a 12 hónapra arányosított összeget kell figyelembe venni.

(5) Az adóalany az e § szerinti különadót a 2023. adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig külön nyomtatványon megállapítja, bevallja, és a 2023. adóév hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapjának 20. napjáig három egyenlő részletben megfizeti.

A rendeletből az is kiderül, hogy az új módszertan szerint számolt Mol-különadó a Rezsivédelmi Alap bevételét képezi.

De adóátrendezés is történik

Ezen kívül három további paragrafust is tartalmaz a friss rendelet, ami első értelmezésünk alapján adókiengedést/mérséklést is jelent a Mol számára, vagyis

egyfajta adóbeszedési-átrendeződést valósít meg a kormány, ösztönzési célból.

2. §

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjától eltérően a bányajáradék mértéke a 2022. és a 2023. évben a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek]

„b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogénmezőkön kitermelt és szabadáron értékesített földgáz esetében 42 százaléka,”

3. §

A Korm. rendelet 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a bányavállalkozó által kitermelt szénhidrogén mennyisége meghaladja a (2) bekezdés szerinti kitermelési mennyiségek összegét, a kitermelési különbözet tekintetében a fizetendő bányajáradék megállapítására a 22–24. § és a 26. § nem alkalmazható.”

4. §

A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „közötti különbség” szövegrész helyébe a „közötti különbség hordónként 7,5 amerikai dollárral csökkentett összege” szöveg lép.

A harmadik paragrafus lényegében azt jelenti, hogy a kormány nem bünteti a Molt amiatt, mert a 2021. évben kitermelt mennyiség feletti szénhidrogén mennyiséget termel ki, vagyis a 2021-es szint felett kitermelt mennyiség nem esik a megemelt bányajáradék-különadó hatálya alá. Ez ösztönzőleg hathat a kitermelt mennyiségre, egyfajta adóengedményt is jelent a cég által fizetendő bányajáradék tekintetében.

A negyedik paragrafus pedig gyakorlatilag egy különadó-csökkentést jelenthet az olajcég számára. Eddig ugyanis a Brent-Ural spread volt az új extraprofitadó (finomított kapacitással felszorzott) alapja (a kormány ugyanis itt azzal érvelt, hogy a Mol olcsón jut nyersanyaghoz más piaci szereplőkhöz képest), mostantól viszont ezt a különbözetet mindig automatikusan csökkenteni kell 7,5 dollárral. Érdemes megemlíteni, hogy márciusban jellemzően 25 dollár körül mozgott a Brent-Ural olajárak közötti különbözet, vagyis a kormány a mostani döntésével lényegében 30%-kal csökkentette ennek a különadónak az alapját. A kormány tavaly novemberben erre a Brent-Ural spreadből fakadó többletjövedelemre vetett ki 95%-os különadót (korábban ez 40% volt, eredetileg tavaly nyáron még 25%-os kulccsal vezette be), ami alapján akkor azt számoltuk (akkori 391-es dollárárfolyam mellett), hogy éves szinten ebből a különadóból az államnak 470-480 milliárd forintos többletbevétele keletkezik. Az alacsonyabb, 7,5 dollárral csökkentett Brent-Ural spread, valamint a friss dollárárfolyam (350-es szint) nyomán számításaink szerint ebből a különadóból már "csak" 300-310 milliárd forintos bevétele keletkezik az államkasszának. (Ha a dollárárfolyam változásának adóbevétel-csökkentő hatását kiszűrjük, akkor 340 milliárd forintos bevételt számolhatunk.) Vagyis ha a fenti számításaink helyesek, akkor a szerda esti kormányrendelet negyedik paragrafusa a Mol szempontjából egy 130-170 milliárd forintos adóelengedést jelent.

A második paragrafus értelmezése jelenleg is folyamatban van. Itt annyi módosítás történt, hogy az eredeti rendeletből eltűnt az itt áthúzott rész:

az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és szabadáron értékesített földgáz esetében 42 százaléka, amennyiben a bányajáradék Bt. 20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint számított mértéke a 42 százalékot nem éri el,.

Mit mutat az összkép?

A fentiek alapján összességében azt mondhatjuk, hogy - bár a rendelet több részletét is nehéz egyelőre beárazni - csak egy adóátrendezést hajtott végre a kormány a Mol által fizetendő extraprofitadók összetételében a termelés és importfolyamatok befolyásolása/ösztönzése céljából, és most nem költségvetési bevételnövelés volt a fő szándék (hiszen ha a kormány célja a büdzsébevételek növelése lett volna, akkor a most kihirdetett rendeletnek nem lett volna 3. és 4. paragrafusa).

Az adóváltozások végső és pontos mérlegét egyelőre nem lehet megvonni. Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a kormánynak minden plusz bevétel jól jön idén a költségvetésbe, mert az első két hónap alapján első ránézésre kellemetlen folyamatok indultak be a büdzsében az elszálló kiadások miatt.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j3) a cég vezetésének meghívására részt vesz a MOL-csoport igazgatósági ülésén az új MOL Campus székházban 2022. december 8-án. Mellette Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató (j2), Csányi Sándor alelnök (j), Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (b2) és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b). Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher