„Képzelje el, hogy azzal a hírrel megy haza, nem kap többé fizetést a munkájáért” (Interjú)

Olyan nagy a magyar biztosítók adóterhe , hogy nem lehet rá egyetlen intézkedéssel reagálni, ráadásul ez csak egy az idei év számos kihívása közül – derül ki interjúnkból, amelyben Alexander Viktor Protsenkóval, az Allianz Hungária Biztosító elnök-vezérigazgatójával beszélgettünk. A problémák mellett az innováció, a termékfejlesztés és az értékesítés irányairól is beszélt a biztosítóvezér, és rákérdeztünk, szerinte az Aegon és az Union biztosítók sorsa vár-e az Allianzra is.

Portfolio: 2019-ben érkezett a legnagyobb magyarországi biztosítóhoz, az Allianz Hungáriához. Jól sejtem, hogy az idei a legnehezebb éve a társaság élén?

Alexander Viktor Protsenko: Ez kétségtelenül így van, hiszen egy kihívásokkal teli működési környezetben kell dolgoznunk, és ez a megállapítás nemcsak ránk, hanem a teljes biztosítási piacra igaz.

Melyek a legfontosabb kihívásai most a magyar biztosítási piacnak?

Az általános gazdasági kihívások között az infláció, a szabályozói kihívások között a szektor jelentős adóterhelése, a szektorspecifikus kihívások között pedig a természeti katasztrófák említhetők az első helyen. Utóbbi tavaly több mint 40 milliárd forintjába került csak aszálykár formájában a szektornak.

Az Allianz mekkora aszálykárt fizetett ki? A különadóhoz hasonlóan több mint 10 milliárdos teher volt ez is? Mennyit fizettek ebből a viszontbiztosítók?

Igen, több mint 10 milliárd forintot kellett kifizetnünk, amit a viszontbiztosítók jelentősen csökkentettek, de a mi éves eredményünk is megérezte így is. A konkrét helyi számaink egyelőre nem nyilvánosak, mindenesetre az Allianz Csoport közelmúltbeli sajtótájékoztatóján is megemlítették Magyarországot a jelentős új adóterhek és aszálykárok apropóján.

Biztosítóként a működésen és a károk összegén keresztül is sújtja Önöket az infláció. Mennyire tudják ezt érvényesíteni a díjaikban? Idén már könnyebb lesz ezt megtenni, mint tavaly?

Erőteljes a jelenlétünk a gépjármű- és ingatlanbiztosítások területén is, ahol a kárinfláció, vagyis a vagyontárgyak helyreállításának a költségnövekedése magasabb, mint az átlagos infláció. Előbbi 20% felett, utóbbi 14,5% volt tavaly Magyarországon. Időbe telik, mire a magas kárinflációt érvényesíteni tudjuk a díjakban, már csak azért is, mert szerződéseink többsége legalább egy évre szól, és nem is mindegyik újul meg évente. Sok esetben a kárrendezés elhúzódó folyamata és az esetleges jogi viták is késleltetik a kár rendezését, és növelik az inflációs terhet. Mindazonáltal előbb léptünk a termékeink átárazásában, mint a piac, amely, úgy tűnik, csak lassan és késleltetve érvényesíti a díjakban az inflációt. A magas kamatkörnyezet sem igazán kárpótol minket a magasabb inflációért, hiszen nem férünk hozzá a jegybank 18%-os kamatozású betétéhez, másrészt a magas adóterhek miatt nincs is akkora készpénzállományunk, amit befektethetnénk.

A lakossági vagy a vállalati ügyfeleknél könnyebb érvényesíteni a díjakban az inflációt?

A lakossági biztosítási piacon élénk az árverseny, ezért itt nehezebb ezt megtenni. A vállalati piacon jellemzőbb a közös megoldás keresése ügyfeleinkkel és értékesítési partnereinkkel, a szolgáltatási tartalomban és a fedezetekben is.

Tavaly nyáron mindenki energiaválságtól tartott, és most is fennáll a recesszió veszélye. Az új üzlet és a meglévő életbiztosítási szerződések szempontjából éreznek válságot a biztosítási piacon?

A magas energiaárakból fakadó közvetlen kockázatok jelentősen mérséklődtek mára. A közvetett, csak részben az energiapiac által kiváltott hatásokat azonban megérzik az ügyfelek is az árakban.

Az új értékesítésben ennek hatására valóban látható némi visszaesés, nehezebb most meggyőzni az ügyfeleket a nem kötelező termékek előnyeiről, mindez több magyarázatot és ügyféltalálkozót igényel. A visszaesés azonban nem olyan drámai, mint amit az energiaválság kirobbanása után vártunk.

A meglévő életbiztosítási ügyfelek is megértik, hogy átmeneti a mostani helyzet, így ragaszkodnak életbiztosítási megtakarításaikhoz, nem nyúlnak meggondolatlanul hozzájuk, ragaszkodnak hosszú távú stratégiájukhoz.

Mely értékesítési csatornák érzik meg a leginkább a visszaesést?

A direkt és online csatornák mutatják a leggyorsabb ütemű növekedést. Az Allianz függő ügynöki hálózata is jól és stabilan hoz, de valamivel kisebb növekedést mutat.

Önök is küzdenek az értékesítő kollégák öregedésével?

Nálunk is létezik a jelenség, de a KKE régiós tapasztalatokhoz képest magasabb a fiatal belépők aránya nálunk, mint máshol. Ettől függetlenül nagy kihívás a fiatal generációk megszólítása, és differenciálnunk kell az új ügynökhálózati kollégák és például a back office dolgozók között. Utóbbiak elérése jelenleg nehezebbnek tűnik, míg az analitikai vagy aktuáriusi területek sokkal vonzóbbak számukra.

Nézzük a természeti katasztrófákat: biztosítóként hogy tudnak felkészülni a nehezebb évekre?

Ne felejtsük, hogy a váratlan események elleni védelem a biztosítók tevékenységének a legszorosabb lényegéhez tartozik!

Egy ilyen természeti katasztrófa esetén ez a hozzájárulásunk kulcsa a társadalom jólétéhez és a gazdaság működéséhez. Természetesen nem mindegy, hogyan alkalmazkodunk ahhoz a kettős trendhez, hogy a természeti katasztrófák egyre gyakoribbak és egyre súlyosabbak lesznek. Nincs egyetlen, magától értetődő megoldás. Végig kell gondolnunk, a kockázatkezelési, árazási, tartalékolási, szolgáltatási modelljeinket egyaránt. A viszontbiztosítók ugyanezt teszik: egyes területeken megváltoztatták kitettségüket és növelték díjaikat. Hosszú távon pedig a klímaváltozás elleni harcban való aktív részvétel is része ennek a felkészülésnek. Az Allianz, mint globális vállalat nagyon elkötelezett, és sok mindent tesz ennek érdekében. Mi vagyunk például a CO2-kibocsátás csökkentését célzó globális Net-Zero Asset Owner Alliance egyik alapítója és mozgatórugója is egyben, csakhogy egy konkrét példát is említsek.

Nézzük végül a szabályozói kihívásokat: hogy fogadták az extraprofit adó tavaly júniusi bevezetését és karácsonyi megemelését?

Úgy tekintünk erre az extra teherre, mint a közösség javára vállalt hozzájárulásra ezekben a nehéz időkben. Jó adófizető polgárai vagyunk az országnak, de nagyon nagy összegről van szó, a biztosítási szektor relatív adóterhelése nagyobb sok más szektor adóterhelésénél. A megemelt pótadó összege immár felülmúlja a biztosítási szektornak az adó bevezetése előtti, 2021-es nyereségét is. A teljes szektor jövedelmezősége jelentősen csökkent, ami felveti a kérdést, hogy ez a teher meddig fenntartható.

Pénzügyileg hogy reagálnak ekkora adóteherre?

Ez egy komplex kérdés, amire nem tudunk egyetlen intézkedéssel reagálni.

Képzelje csak el, hogy egyik napról a másikra azzal a hírrel megy haza, hogy ezentúl nem kap fizetést a munkájáért! Erre nem életszerű válasz az, hogy ezentúl semmire sem költ.

Létrehoztunk ezért az Allianznál egy csapatot, amely felülvizsgálja a teljes működést, a működési költségektől az árazásig.

Néhány hete a lakásbiztosítások szabályozását is megváltoztatta a kormány, ezt hogy fogadták?

Általánosságban nem zárkózunk el a versenytől, üdvözöljük a szándékot, ha ezt élénkíteni kívánja a kormány. Kérdés azonban, hogy ebben a formában a cél teljesül-e, amit már jóval bonyolultabb megjósolni. Elsőként 2024 márciusában várható egy intenzív lakásbiztosítási kampány Magyarországon, amelynek a sikere nem egyszerűen a biztosítók és a közvetítők magatartásától függ majd, hanem az ügyfelek reakciójától is, amit nehéz előre látni. Gondolnunk kell a másodlagos hatásokra is: az alacsonyabb jutalék kisebb aktivitásra és mobilitásra ösztönzi az ügynököket, akik így nem biztos, hogy érdekeltek lesznek abban, hogy például a legkisebb és legtávolabbi falvakban is felkeressék az ügyfeleket, hogy újítsák meg lakásbiztosításukat.

A kormány már jelezte, hogy a lakásbiztosítások után az élet-, agrár- és egészségbiztosítások újraszabályozása kerül majd terítékre. Hol látja ezt valóban szükségszerűnek?

Ha megfontoltan nyúlnak hozzá ezekhez a területekhez, akkor jó dolog jöhet ki belőle. Örülünk a kormány azon szándékának, hogy növelni kell a biztosítási penetrációt. Az életbiztosítási piacon úgy érdemes ezt megtenni, hogy az támogassa az emberek öngondoskodási hajlandóságát. Németországban és Svájcban például ez kivételesen jól működik, ennek a hagyománya azonban nincs meg Magyarországon, edukálni kell az ügyfeleket arra, hogy előre gondoljanak nyugdíjas éveikre. Ennél is sürgetőbb a helyzet az agrárbiztosítások és az egészségbiztosítások esetében, előbbi esetében a természeti katasztrófák szaporodása, utóbbi esetében az egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése és finanszírozásának kiegyensúlyozása kívánja meg a változásokat. A társadalom többségének az az érdeke, hogy elkerülje, hogy az egészségbiztosítások megfizethetetlenné váljanak. A MABISZ-nak és a biztosítási piac szakértőinek nagy szerepet kell vállalniuk az új szabályozás kialakításában, örülök, hogy a kormányzat nyitott a párbeszédre, hiszen ahogy említettem, a célunk közös a kormánnyal, a penetráció és a lefedettség növelése.

Célul tűzte ki a kormány azt is, hogy a biztosítási szektor több mint 50%-a belföldi tulajdonba kerüljön. Korábban nem gondoltuk volna, hogy az az vagy az Union biztosítóba beszáll az állam, mégis ez történt. Elképzelhető, hogy Allianz is érintett lesz ebben a folyamatban?

Nincs erre vonatkozó információm, a külföldi szereplőknek mindazonáltal jelentős a hozzájárulásuk a belföldi biztosítási szektor teljesítményéhez. Óriási a szerepük a piac fejlesztésében, a szakértelemben és a működéshez szükséges tőke biztosításában is.

Egy évtizeddel ezelőtt a bankszektor szenvedett el több százmilliárd forintos veszteségeket, akkor jelentős tőkepótlást kaptak a külföldi tulajdonú szereplők a külföldi anyabankjuktól. Elképzelhető, hogy az idei év erről fog szólni a biztosítóknál is?

Sőt, tudomásom szerint

már tavaly is történtek megerősítő intézkedések néhány piaci szereplőnél, ennek is köszönhető, hogy az első három negyedév visszaesése után a negyedik negyedévben már javult is kissé a szektor átlagos szolvenciamutatója.

Emellett az idei év biztosan nem a nagy osztalékokról fog szólni.

Egy üzletileg ennyire nehéz évben lehet egyáltalán innoválni?

Jelenleg kisebb mozgástérrel rendelkezünk ezen a téren, ugyanakkor ez olyasmi, amivel nem állhatunk le. Innovációra mindig szükség van.

Szerencsések vagyunk, mert építeni tudunk az Allianz csoport fejlesztéseire is, és azokra a helyi szintű kezdeményezéseinkre, amelyeket az elmúlt években indítottunk útnak. A koronavírus idején megmutatkoztak a rések a digitális ügyfélkiszolgálásban. A bankokkal ellentétben a biztosítóknál nem napi használatú eszközökről beszélünk, ezért most arra fókuszálunk, hogy rávegyük az ügyfeleket, hogy bátran használják digitális csatornáinkat és eszközeinket.

Emellett több termékújdonság fejlesztésével is foglalkoztunk 2022-ben, és az idei évben ezeket az innovációkat népszerűsítjük. Elindítottunk egy új egészségbiztosítási terméket, a gépjármű-biztosítások területén új, elektromos járművekre szabott fedezeteket vezettünk be, és útnak indítottunk egy moduláris vállalati biztosítást is. Az utasbiztosításoknál továbbá blokklánc-megoldást kezdtünk alkalmazni, amely lehetőséget biztosít az ügyfeleknek, hogy járatkésés vagy járattörlés esetén azonnali kártérítéshez juthassanak. Nagyon fontos számunkra, hogy ezeket az újításokat a legfrissebb trendek folyamatosan nyomon követesével, és az ügyfelek visszajelzéseit figyelembevéve vezessük be, hogy a hozzánk fűződő élményüket még jobbá tegyük.

Az Allianz elmúlt években az egyszerűbb termékstruktúra felé mozdult el. Érezhető az is, hogy az infláció miatt a megtakarítási termékek helyett most a kockázati életbiztosítások a keresettebbek?

Éveken keresztül a rendszeres díjas életbiztosításokra és a kockázati védelmet nyújtó életbiztosításokra fókuszáltunk. Az extraprofitadó hatására rövid távon az egyszeri díjas életbiztosítások kevésbé vonzóak,

a kockázati életbiztosítások azonban felértékelődtek ebben a környezetben, itt igazolva látjuk az elmúlt évek törekvéseit.

Különösen mely termékekben lát erőt idén?

Az utasbiztosítások és a rendszeres díjas, kockázati védelmet, többek között haláleseti védelmet nyújtó életbiztosítások oldalán látjuk most a nagyobb növekedési lehetőségeket. A nem-életbiztosítások esetében minden az elsődleges piacok alakulásától függ, például attól, hogy alakul a használt és új autók piaca, amit nehéz megjósolni.

