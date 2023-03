Újabb csapás a naperőműveseknek, a kormány megint elhalasztott egy nagyon fontos határidőt

Ismét, negyedik alkalommal is elhalasztotta a kormány az újonnan létesítendő nagy naperőművek hálózati csatlakozásához elengedhetetlen, a hálózati cégek által a fejlesztőknek kiadandó dokumentum kiadási határidejét. A rendelet 2023. június 30-ra módosította az úgynevezett műszaki-gazdasági tájékoztatók kiadására kijelölt március 13-án lejárt határidőt, míg az egyéb, nem időjárásfüggő erőművi és tárolói beruházásokra vonatkozóan korábbi, május 10-i új határidőt határozott meg.

Itt az újabb halasztás

A szóban forgó, 50 kW feletti erőművi, tárolói és egyéb beruházások csatlakozására vonatkozó igényeket a hivatalosan 2022. május 2-án hirdetett – valójában már legalább 2021 óta tartó - hálózati csatlakozási stop bejelentése után nyújtották be a befektetők egyedi eljárás keretében, mivel erre ezen időpont után más módon nem is volt lehetőségük.

A szintén ugyanakkor meghatározott feltételek szerint a rendszerirányítónak és az elosztói engedélyeseknek eredetileg 2022. augusztus 1-ig kellett volna kiküldeniük a befektetők részére a csatlakozás konkrét feltételeit tartalmazó ajánlatot magába foglaló műszaki-gazdasági tájékoztatót (MGT), majd ezt a határidőt a kormány előbb 2022. november 2-ára, majd 2023. február 1-jére, azt követően pedig március 13-ára csúsztatta el, mielőtt a mostani rendelettel még későbbre tolta volna.

Az igénylők számára az MGT-ben foglalt műszaki-gazdasági feltételek teljesülése esetén biztosítható a hálózati csatlakozás lehetősége, vagyis a műszaki gazdasági tájékoztató kiadása alapvető feltétele a csatlakozásnak. Így tehát a március 29-i Magyar Közlönyben megjelent rendeletbe foglalt újabb halasztás azt jelenti, hogy

a nagy naperőműparkok csatlakozási engedélyezése tovább húzódik, újabb várakozásra késztetve a fejlesztésben komolyan gondolkodó beruházókat, ami értelemszerűen kedvezőtlenül érinti a projektfejlesztéseket, hiszen csatlakozási engedélyek hiányában nem indulhat új beruházás.

Az újabb csúszás jelentős nagyságú, újonnan létrehozandó naperőmű-beruházást érint. Emellett azonban a fontos dokumentumot jókora tervezett energiatároló-kapacitás fejlesztői is várják, amely beruházások megvalósulásuk esetén hozzájárulhatnának a csatlakozási stop egyik okát szolgáltató rendszerszintű egyensúlytartási problémák kezeléséhez is.

Az átvitelirendszer-irányító Mavir korábbi közlése szerint 2022. május 2. után a befektetők 3800 MW-nyi napenergiás és 1100 MW-nyi egyéb új termelői, ezen belül több 100 MW-nyi energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél.

A mostani rendeletben bevezetett, az eltérő határidőkben is megjelenő, a jobban szabályozható nem időjárásfüggő kapacitásoknak elsőbbséget biztosító megkülönböztetést lényegében ugyanazok a hálózati nehézségek magyarázzák, amelyek a csatlakozási stop, valamint a mostani újbóli halasztás fő okainak is tekinthetőek. Ezek a hazai naperőmű-kapacitás gyors felfutása által okozott kihívásokat takarják, amelyeket a villamosenergia-hálózatok, illetve -rendszer fejlesztései nem tudtak lekövetni.

A hálózati gondokat egyrészt az okozza, hogy a naperőművek időjárásfüggő jellege miatt akár egy átvonuló felhő hatalmas nem tervezett kiesést okozhat a hazai villamosenergia-ellátásban, amit ma elsősorban gázerőművek indításával kell kipótolnia a Mavirnak, ami jókora költségekkel jár. Másrészt, szintén nagyrészt a termelés ingadozásai miatt, az elosztó hálózatokban feszültség- és frekvenciaproblémák is jelentkeznek. A kihívásokat orvosolandó hálózati fejlesztések elkezdődtek, de a jelek szerint továbbra sem adottak a feltételek az újabb naperőmű-csatlakozási folyamatok újraindításához.

Az említett kihívások kezelésében ma már részben a naperőművek is részt vesznek, de a nem időjárásfüggő kapacitásokkal szemben ehhez alapesetben csak termelésük csökkentésével tudnak hozzájárulni. Mindemellett a kihívások napjainkban már jelentős részben kezelhetőek lennének egyéb, tisztaenergia-technológiákkal, például az úgynevezett fogyasztó oldali intézkedésekkel és akkumulátoros energiatárolók telepítésével is, de az ezek térnyeréséhez szükséges támogató szabályozás és ezáltal a megfelelő infrastrukturális környezet kialakítása szintén lépéshátrányban van a naperőmű-kapacitás bővüléséhez képest, amit a mostani határidő-hosszabbítás akkumulátorokra való ismételt kiterjesztése is jelez.

A határidőt meghosszabbító, 93/2023. (III. 29.) számú kormányrendelet egyébként nem említi explicit módon a naperőműveket, de a kontextusból és a körülményekből egyértelműen következik, hogy a június 30-i határidő rájuk vonatkozik, mivel a másik szóba jöhető időjárásfüggő technológia, a szélerőművek engedélyeztetése már évekkel korábban teljesen leállt.

Még van tartalék a magyar naperőmű-boomban

Bár a mostani határidő-hosszabbítással tovább húzódik a 2022. május 2. után benyújtott csatlakozási igények nyomán telepítendő naperőművek engedélyeztetése, az ez előtt befogadott csatlakozási igények egyelőre biztosítják a kapacitás folyamatos bővülését. A Mavir tájékoztatása szerint ezek révén még mintegy 5000 MW már engedélyezett, jellemzően időjárásfüggő, napelemes beruházás valósulhat meg, bár jelentős részük, mintegy 2170 MW-nyi kapacitás, illetve csatlakozási igény esetében a befektetők halasztanák a csatlakozás eredeti időpontját - vélhetőleg a tavaly év végén előírt jelentős kiegészítő pénzügyi biztosíték fizetési kötelezettséggel összefüggésben.

Egyelőre a háztartási napelemes rendszerek telepítésére tavaly benyújtott igények is hajtják a magyar fotovoltaikus kapacitás bővülését, de a nagyrészt szintén hálózati okokra hivatkozva itt is bevezetett korlátozások, az egyéb szabályozási bizonytalanságok, valamint a támogatás nélkül építendő naperőművek telepítését nehezítő adóemelés miatt a napenergia jelenlegi hosszabb távú hazai kilátásai nem felhőtlenek.

A mostani határidő-hosszabbításhoz fűződően megemlítendő, hogy a Magyarország helyreállítási és ellenállóképességi tervéhez kapcsolódó indikatív – vagyis nem kötelező – végrehajtási ütemtervben az áll, a kormány elvileg 2023. március 31-ig módosítja a vonatkozó jogszabályokat a hálózati csatlakozási folyamat átláthatóságának, kiszámíthatóságának és elérhetőségének javítása érdekében. Az Európai Bizottság értékelése alapján a jogszabályokat úgy kell módosítani, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-üzemeltetők az új közzététel előtt, illetve legalább hathavonta közzétegyék az elfogadott és az elutasított kérelmek anonimizált csatlakozási követelményeit a kapcsolódó indoklással együtt, valamint további információkat szolgáltassanak az összes szükséges hálózati beruházás eredményeként lehetséges új csatlakozási kérelmekről, beleértve a helyreállítási és ellenállóképességi terv keretében finanszírozott projekteket, valamint a hálózati csatlakozási kapacitásokra vonatkozó frissített előrejelzéseket a következő 5 évre vonatkozóan. Cikkünk megírásáig az említett, és egyéb, a megújuló energia magyarországi terjedését támogató – például a HMKE-kel és a szélerőművekkel kapcsolatos - jogszabályi módosítások nem jelentek meg, de hangsúlyozandó, hogy a minderre kijelölt határidők nem kötelező jellegűek.

Címlapkép: Portfolio