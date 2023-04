Új világ jön a bankoknál, megszólalt az MNB az "új GDPR"-ról

A DORA rendelet egyik legfőbb célja, hogy egységesítse szabályok szerint azonos követelményeket határozzon meg a teljes pénzügyi szektor digitális ellenállóképességével szemben - fejti ki Biró Gabriella, az MNB informatikai felügyeleti főosztályának vezetője, aki a témáról Digital Transformation konferenciánkon tart előadást. A rendelet már hatályba lépett, 2025 január 17-étől kell alkalmazni, ám addig még egy sor részletszabály érkezik, illetve jogharmonizációra is szükség lesz. A bankoknak évente kockázatelemzést kell elvégezniük, változnak az incidensjelentési szabályok, a jelentős intézmények számára pedig fenyegetettségalapú penetrációs teszteket ír elő a rendelet.

Digital Transformation 2023 Biró Gabriella előadást tart a témában Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

A DORA lehet az új GDPR a pénzintézetek és az IT-beszállítóik életében, azaz jelentős felkészülést igényelhet részükről az új szabályok teljesítése. Miről szól a DORA, és melyek a szabályozás legfontosabb céljai?

A DORA rendelet egyik legfőbb célja, hogy egységesítse a jelenlegi széttöredezett szabályozási rendszert és – legalább alapelvi szinten – azonos követelményeket határozzon meg a teljes pénzügyi szektor digitális ellenállóképességével szemben. A rendelet az információs és technológiai (IKT) kockázatok kezelésével kapcsolatos elvárásokkal kezdődik, aztán külön fejezet foglalkozik az informatikai incidensek kezelésével és bejelentésével, majd a digitális működési ellenállóképesség tesztelése következik. A rendelet újdonságokat tartalmaz a harmadik féltől eredő IKT kockázatok csökkentésével és az érintett hatóságok együttműködésével kapcsolatban is.

Biró Gabriella Magyar Nemzeti Bank, informatikai felügyeleti főosztály vezetője Biró Gabriella a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeleti Főosztály vezetője. Programtervező matematikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, IT biztonsági tapasztalatát pedig különböző Tovább … Tovább Biró Gabriella a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeleti Főosztály vezetője. Programtervező matematikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, IT biztonsági tapasztalatát pedig különböző

Melyek a legfontosabb határidők, amelyeket észben kell tartani?

A rendelet már hatályba lépett, de csak 2025. január 17-étől alkalmazandó.

Mivel Európa-szerte (így itthon is) automatikusan hatályba lépő rendeletről van szó, azt nem szükséges külön jogszabállyal átültetni a magyar jogrendbe, azonban jogharmonizációra szükség lesz, azaz módosítani kell néhány törvényt (és MNB-ajánlást) a DORA alkalmazhatósága miatt. A hatályba lépéstől számított 12 hónapon belül el kell készülnie az első öt második szintű szabályozásnak, négy szabályozástechnikai sztenderdnek (RTS, Regulatory Technical Standard) és egy végrehajtási technikai sztenderdnek (ITS, Implementing Technical Standard). Ezek fogják a rendelet szintjén nem szabályozott részletkérdéseket rendezni. Lesz egy második hulláma is az RTS-eknek és ITS-eknek, melyek a hatályba lépés után 18 hónappal készülnek el.

Tehát van két év a felkészülésre, ugyanakkor a részletszabályok még sok esetben nem ismertek.

Melyek azok a kulcsterületek, ahol a pénzintézeteknek fontos feladatuk lesz?

Kezdem a jó hírrel: a magyar pénzügyi intézmények számára az IKT kockázatkezeléssel foglalkozó részben kevés újdonság lesz. Ugyanakkor a DORA évenkénti kockázatelemzést ír elő a mostani kétévenkéntivel szemben, tehát biztosan szükség lesz többleterőforrásokra. Új feladat lesz a jelentős intézmények számára a fenyegetettségalapú penetrációs tesztek elvégzése is, de ennek részletszabályai jelenleg még kidolgozás alatt vannak. Az incidensek nemzeti hatóságok felé történő bejelentésének szabályai is változni fognak, de ezekről megint csak korai még konkrétumokat mondani.

A pénzintézetek beszállítóinak milyen feladatai lesznek a szabályozással összefüggésben?

A rendelet igyekszik kezelni a beszállítóktól eredő kockázatokat, ezért szélesebb körű nyilvántartási és jelentési kötelezettséget fog előírni a harmadik fél szolgáltatókkal kapcsolatban a pénzügyi intézmények számára. Maguk a beszállítók is felvigyázás alá kerülhetnek, ha úniós szinten kritikusnak bizonyulnak, de az erre vonatkozó követelmények kidolgozása jelenleg még folyamatban van.

Ahogy más EU-s rendeleteknél megszokhattuk, itt is lesznek még a részletszabályokat taglaló RTS-ek? Milyen témák esetében várhatóak ezek a sztenderdek, melyekre kell különösen figyelni?

Mostani tudásunk szerint nyolc darab RTS és két ITS készül, valamint két ajánlás (guideline) és egy megvalósíthatósági tanulmány, tehát bővel lesznek még részletszabályok. Jelenleg az IKT kockázatkezelési keretrendszerre, a harmadik felek nyilvántartására és felvigyázási keretrendszerére, valamint az incidensek bejelentésére vonatkozó RTS-ek készülnek.

A felkészülést érdemes megtervezni, de a végrehajtással mindenképp érdemes megvárni a részletszabályokat.

Digital Transformation 2023 Biró Gabriella előadást tart a témában Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép: Biró Gabriella Forrás: MNB