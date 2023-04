Ezzel a recepttel csapolják a magyar bankszámlákat: egy áldozat leplezte le a trükkös csalást

Újra nagy erőkkel támadnak az apróhirdetéses csalók: saját tapasztalatainkat és egyes publikussá tett eseteket látva nagy hullámban jelentkeznek fake felhasználók a Facebok Marketplace-en közzétett hirdetésekre. Volt olyan áldozat, akinek több mint kétszázezer forintja bánta, hogy egy csaló túljárt az eszén. A felpörgő csalásokat tükrözik a hivatalos statisztikák is: 2022 utolsó negyedévében az egy évvel korábbihoz képest több mint 7-szer annyit próbálkoztak és közel 3-szor több sikeres visszaélést hajtottak végre a csalók átutalásokkal.

Felpörögtek a csalók

Már tavaly decemberben is beszámoltunk arról az újfajta csalási módszerről, amely során apróhirdetésekre jelentkeznek a csalók sablonüzenetekkel, melyeket jó eséllyel valamilyen chatbot vagy fordító generál, majd egy oldalon begyűjtik az adatait, és valamilyen módon visszaélnek az így szerzett információkkal.

Az akkor részletesen bemutatott két esetben az egyik népszerű apróhirdetési portálon, a Jófogáson feladott hirdetésekre érkeztek WhatsApp üzenetek. Most a Facebook (Meta) Marketplace apróhirdetési oldalán azt tapasztalni, hogy egy-egy virálisabb apróhirdetésre naponta 5-6 különböző csalási üzenet is érkezik fake profilokról. Nem világos továbbra sem, hogy a csalók milyen minta alapján választják ki a célpontjaikat, de úgy tűnik, hogy a valós felhasználók körében is érdeklődést kiváltó hirdetéseknél csapnak le.

A minta

A most jellemző csalási hullámban ilyen és ehhez hasonló, szokás szerint nyelvtanilag itt-ott helytelen, erősen „botladozó” üzenetet kapunk (ezen a ponton jegyezzük meg, hogy az online apróhirdetések világában nem mindenhol divat a helyesírás, de azért ez is egy intő jel):