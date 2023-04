Megszólalt az Aldi, a Lidl és a Spar: itt a reakció a kormány legújabb tervére

Vámos György, az OKSZ főtitkára a Portfolio-nak is reagált, nyilatkozata itt olvasható:

Az Aldi azt írta, ők is csak a sajtóból értesültek az árstopok június 30-áig történő meghosszabbításáról és a kötelező akciókról szóló tervezetről, de a részletek pontos megismeréséig erről nem akarnak nyilatkozni.

A Lidl szintén úgy válaszolt, érdemben nem tudnak reagálni, míg nem látják a részletes szabályozást, de „vállalatunk a működése során a magyar kormány törekvéseivel összhangban eddig is nagy hangsúlyt fektetett a magyar családok támogatására”. Több száz termék árát mérsékelték január óta – említették példaként.

A Spar azt írta, ők már most is kedvezményekkel és akciókkal „segítik a vásárlókat abban, hogy minél kevesebbet költsenek”.

Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy június 30-áig meghosszabbítják az árstopokat (a kamatstop egyébként is eddig tart jelen állás szerint), július 1-jétől pedig kötelező akciókat vezetnek be a boltokban. A kormány 20 kategóriába osztotta az alapvető élelmiszereket, ezek közül minden héten egyet legalább 10%-os árengedménnyel kell adnia a kiskereskedőnek az előző 30 nap legalacsonyabb árához képest.

