Beszakadt a gázár, fennmaradt a rezsiár: most a forró nyár és a kínaiak miatt aggódhatunk

Főleg a tavaly drágán betárolt gáz miatt nem nyúlt idén a lakossági rezsiárakhoz a kormány amellett sem, hogy beszakadtak a piaci gázárak, és bár most látszólag optimális állapot van a gázpiacon, de ez több tényező hatására akár pillanatok alatt is meg tud változni, akár duplázódó gázárakhoz is elvezethet – jelezték energiapiaci szakértők a Pénzcentrumnak . A következő hetekben elsősorban az európai folyók vízhozamára, az atom- és vízerőmű kapacitások termelésére, illetve a kínai gazdasági nyitás energiapiaci következményeire kell figyelni – mutattak rá a laptársunk körképben.

Miért nem nyúlt a rezsiárakhoz a kormány a beszakadó gázárak mellett?

A húsvét előtti Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy májustól sem nyúl a kormány a lakossági rezsiárakhoz, azaz az átlagfogyasztásig marad a 102 forintos gázár köbméterenként, illetve a 36 forintos KWh-kénti áramár, afelett pedig 767 forintos, illetve 70 forintos árat kell fizetni. Amint a bejelentés után gyorskommentárunkban rámutattunk, a változatlanul fenntartott árak leginkább azzal függnek össze, hogy még most is jóval drágább, 180 forint körüli, a piaci gázár annál, mint amennyiért az állami MVM-nek a rezsicsökkentett áron el kell adni a lakossági fogyasztás döntő részét, és tavaly ennél is sokkal magasabb piaci árak mellett kellett beszerezni az energiahordozót.

Holoda Attila energetikai szakértő, volt energiaügyi államtitkár szintén ugyanezt említette a laptársunk által készített körképben. Szerinte egyetlen oka van annak, hogy nem nyúlt hozzá a kormány a lakossági rezsiárakhoz: méghozzá az, hogy az MVM túl nagy gázkészletet tárolt be és vásárolt fel akkor, amikor drága volt a molekula.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért 2023 januártól!

"Még mindig borzasztóan nagy vesztesége van a rezsicsökkentett árakon az MVM-nek, ráadásul, ha a lakossági árat nézzük, az még mindig nagyjából a fele, mint a ma már nagyon kedvezőnek számító, 40 euró körüli megawattóránkénti tőzsdei árak. Éppen az elmúlt fél év mutatta meg, hogy ha a lakosság meg van szorítva, szigorítva, akkor oda tud figyelni a saját fogyasztására, az emberek igyekeztek beleférni a rezsicsökkentett mennyiségbe. Így azok a remények is szertefoszlottak, hogy majd úgyis sokan lesznek, akik túllépik, és "lakossági piaci áron" kell vásárolniuk, elviszik majd a hétszeres árú gázt a tárolókból. Ez nem jött be" - fogalmazott a korábbi energetikai államtitkár. Emlékeztetett, Magyarország és az EU-tagországok is nagyon komoly gázmegtakarítást értek el tavaly nyár óta, nagyjából 20-25 százalékkal esett vissza a fogyasztás.

A legfrissebb adatok szerint 25,8%-kal zuhant a gázfogyasztás Magyarországon márciusban, az áramé 7,9%-kal, az idei első negyedévet tekintve pedig 23,3%-os volt a gázfogyasztás visszaesés, az áramé pedig 7,1%-os.

Balogh József energetikai szakértő szerint több oka is van annak, hogy a kabinet nem csökkentette a lakosság által fizetendő rezsiárakat:

egyfelől lehet egy edukatív vetülete a dolognak, hiszen elég rendesen lecsökkent a hazai áram- és gázfogyasztás, és ezt a csökkenést fenn akarják tartani, "ami szerintem helyes, ebben látom a logikát". Ahhoz, hogy továbbra is jóval kevesebbet fogyasszanak az emberek, az kell, hogy az átlag felett fogyasztók árait ne csökkentsék.

Másrészt a szakértő szerint az is közrejátszhatott a döntésben, hogy tavaly az MVM drágán tárolta be a földgázt, most ezt próbálják "kiszórni".

A harmadik ok vélhetően az, hogy a lakosság esetében az átlagfogyasztásig biztosított rezsicsökkentésen annyira nagy a vesztesége az MVM-nek, hogy az átlagfogyasztás feletti, magasabb árakkal kell visszabillenteni a mérleget. Minden bevételre szükség van, amivel a veszteséget lehet így vagy úgy csökkenteni - fogalmazott Balogh József.

Negyedik lehetséges okként pedig azt hozta fel, hogy bár a rezsicsökkentés tavaly nyári, részleges kivezetését nagyobb támogatásvesztés nélkül megúszta a kormányzat, de így sem akarnak kockáztatni, még lejjebb vinni a lakossági árakat. Hiszen előfordulhat, hogy a lecsökkentett árakat egyszer vissza kell emelni, ami borítékolhatóan nem lenne népszerű döntés, így inkább nem piszkálják.

Mi várható most az energiapiacon?

A gázárak jól látható, szignifikáns csökkenést mutattak az elmúlt időszakban. Ennek több oka is van, az egyik legtöbbet emlegetett az időjárás: szinte egész Európában elmaradt az igazi hideg téli időjárás, rendre pozitív irányba tért el a hőmérséklet a sokéves átlagoktól.

Az enyhe tél mellett "volt egy önkorlátozás, főképpen az ipar részéről, ami az orosz fosszilis energiahordozó kiesésével, illetve az annak nyomán kialakuló riadalommal, áremelkedéssel hozható összefüggésbe. Fontos tényező még, hogy az európai klímasemlegességi célok jegyében egyre több a megújuló energiaforrás, amely a gáz- és szénerőművek helyett lépett be a rendszerbe" - mondta a Pénzcentrumnak Vágó Attila, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője. A szakember szerinte a gázárak az utóbbi időben olyannyira leestek, hogy a merit order alapján belefér, hogy gáztüzelésű erőművek is üzemeljenek, érdemes velük áramot előállítani.

Amint az Európai Bizottság március 20-i, a 15%-os kötelező gázspórolás egy évvel meghosszabbításának bejelentésekor részletesen megírtuk: az 50 euró alatti gázárak mellett, a mostani kvótaárakra figyelemmel már újra jobban megéri a gázerőművek használata áramtermelésre, mint a szénerőműveké, így ez újra a gázkereslet fokozása és az árak felhajtása felé hathat.

Szintén az akkori bizottsági bejelentéskor írtuk meg, az alábbi ábrákon bekarikázva külön, hogy a papír-, a fém- és a vegyipar durván visszafogta a gázfelhasználását tavaly a megelőző 5 évi átlaghoz képest és nagy kérdés, hogy főleg a mostanára leesett gázárak mellett ez meddig fenntartható, illetve az eddigi kényszerű spórolás a mostani árszintek mellett nem vezet-e a gázfelhasználás újbóli megugrásához, ami az árakat szintén megtarthatja.

A fentiek mellett Vágó Attila a gázárak és kilátások kapcsán megjegyezte még: "Nagyban befolyásolták még a jegyzésárakat, hogy a keresleti oldal Ázsiában a vártnál gyengébben alakult az első negyedévben. A sokak által várt kereslet-visszatérés a kínai gazdaság fellendülésével sem jelentkezett, illetve az indiai bővülés is elmarad a várttól. Így az LNG-árak alacsonyan maradtak, ezen keresztül - mivel nem volt olyan nagy elszívó hatása az ázsiai piacnak - Európában egy kényelmes helyzet alakult ki. A tárolók töltöttsége bőven jobban áll az elmúlt éves átlagoknál, jelen állás szerint viszonylag nyugalommal várhatjuk a következő fűtési szezont". Az összeurópai és külön a magyar gáztároló feltöltési helyzetet az alábbi két ábra mutatja és amint az elsőn láthatjuk: rekordkevés most a tároló feltöltési szükséglet, mert az elmúlt 10 év legmagasabb töltöttségi szintjén fejeztük be a téli fűtési szezont Európában.

Az elemző szerint

ezen a fenti optimális állapoton villámgyorsan tud változtatni az, ha Ázsiában visszatér a kereslet, vagy ha az oroszok úgy döntenek, hogy teljesen elzárják a vezetékes gázt, esetleg az EU végleg kitiltja az orosz LNG-t a kikötőkből. Ezek mellett, amennyiben az időjárás is 180 fokos fordulatot venne, akkor simán előfordulhat, hogy duplázódnak a gázárak.

Az esetleges gázár duplázódás, tehát 80 euró fölé ugrás, a hosszú távú átlag szempontjából kedvezőtlen lenne, hiszen amint a fenti ábrán láthatjuk: még a mostani 40-45 euró körüli ár is 2-2,5-szerese az elmúlt 10 évi átlagnak. Az alábbi ábrán pedig azt is láthatjuk: a határidős gázpiac a téli hónapokra csak 58 euró körülig emelkedést áraz most, tehát a 80 euró fölé ugrás ehhez képest is jókora negatív piaci meglepetést jelentene.

"Ha alulról, a gázárak felől a nyomás nőne, akkor nem csak a gáz, hanem más energiahordozók ára is feljebb tudna ugrani. Ez a negatív fordulat pedig elég rosszul érintené az olyan sérülékenyebb, energiaimportra szoruló országokat, mint Magyarország. Mindennek ellenére nincs ok az aggodalomra, inkább azt látni, hogy a jelenlegi tendencia folytatódik, és nem zárnám ki a 30 euró alatti gázárakat sem, közben pedig a forint is erősödött, ami szintén jól mutat az ország fizetési mérlegében"

- tette hozzá Vágó Attila.

Mint kifejtette, az is látható, hogy az alacsonyabb árak már kezdik visszacsalogatni az eddig önkorlátozó ipart az energiapiacra, például a vegyipari cégek ismét beindították az energiaigényesebb üzemeket. Ez a keresletélénkülés Vágó Attila szerint támaszt tud nyújtani a gázáraknak, de még mindig fölösleg van a piacon, így nem kizárt, hogy még ennek ellenére is tovább csökkennek a jegyzésárak.

"Ez már-már egy önbeteljesítő jóslat is lehet, sok long-pozició van a piacon, ha leesnek a határidős árak, annak lehet egy olyan következménye is, hogy ugyan nem rövid időre, de teljesen beszakadnak a gázárak"

- fogalmazott. Hozzátette, visszakanyarodva az időjárásra, hogy

az energiapiac szempontjából az is döntő jelentőségű lehet, hogy annyira sok hó nem esett Európában, mint egy átlagos évben szokott.

Így az olvadás is elmarad, amelynek hatására nem növekszik a folyók vízhozama, nem tudnak rendesen működni a vízi és atomerőművek. Így pedig a gázos, szenes erőműveknek is benne kell maradnia az áramtermelésben, ami szintén megtámaszthatja az energiahordozók árát.

"Ez a jelenség egyértelműen a globális felmelegedéssel van összefüggésben. Hiába: tönkretenni egyszerű volt, helyrehozni már nem olyan könnyű..."

- tette hozzá.

Az alábbi ábra arra mutat rá, hogy a Refinitiv előrejelzése szerint éppen most van a francia atomerőművekben a kapacitáskihasználtság a mélyponton és a közelmúltbeli francia sztrájkok, műszaki problémák és vízhozam gondok enyhülnek, akkor szépen felfut majd a kapacitás, de az elmúlt egy évben is láttunk ilyen optimista előrejelzéseket, amelyek nem váltak be. Ha mégis most látjuk a kihasznált francia nukleáris kapacitások mélypontját, akkor az a gázfelhasználást szintén visszavetheti az áramtermelésben Európában, így a gázkereslet relatív alacsonyabb maradhat, így a gázárakra irányuló felfelé ható nyomás is enyhébb maradhat.

Most a forró nyár miatt kell izgulni

Az időjárás problémakörét a Concorde elemzőjén kívül a két energetikai szakember is felvetette. Balogh József szerint bár az energiaárak bezuhantak a piacon a tavaly nyári értékekhez képest, de az előrejelzések szerint rekord meleg lehet Európában 2023 nyarán, ami igencsak bekavarhat a képbe.

"Ha tényleg aszályos forróság lesz, és nagyon korán elkezdődik a nyár, akkor egyfelől nem lesz elég víz, így az európai vízi-erőművek kiesnek a képből. Sőt, ha annyira lecsökken a Dunán is a vízhozam, hogy már Paksot sem lehet rendesen hűteni, akkor már nem lehet mást csinálni, mint visszább venni a teljesítményt, és folyamatosan járatni a gázos erőműveket. Ebben az esetben az a gáz, ami lement volna a tárolókba, nem fog oda bekerülni, mert áramot termelnek belőle az erőművek. Összességében ahogy melegszik az idő, egyre több áram kell a légkondikba, de egyre kevesebb bevethető erőmű marad. De egyelőre nincs ok a pánikra, ameddig normális marad az időjárás, addig nincs olyan tényező, ami felfelé nyomná a földgáznak és az áramnak az árát" - magyarázta a szakember.

Holoda Attila megjegyezte, a meleg időjárás akkor szokott komolyabb problémát okozni, ha aszályos időszakkal is párosul, ahogy ez tavaly is történt. Ha nem elegendő a folyók vízhozama, akkor a vízhűtéses erőműveknél és a vízierőműveknél is csökken a teljesítmény, korlátozásokat kell életbe léptetni.

"Ha rekordmeleg lesz, akkor ez megint ugyanígy fog mindkét érinteni, ráadásul a téli időszakban nagyon kevés volt az a hómennyiség, ami Európában leesett. Most ugyan éppen árad a Duna, a paksiak nagyon örülnek is neki, de ha nem lesz az a tartalék, amely a májusi időszakban szokott jönni a hegyvidéki olvadásokból, akkor komoly gondok lehetnek" - hívta fel a figyelmet a korábbi államtitkár. Az év további részére vonatkozó helyzetértékelésében hozzátette, a gázbetárolási időszak is jelentősen más lesz az idei évben, mint 2022-ben volt. Tavaly május környékén adta ki az Európai Bizottság, hogy minden ország kezdje el feltölteni a kapacitásait.

"Akkor azért a tárolók le voltak merülve 20-25 százalékos szintre, most viszont úgy futottunk neki a betárolási időszaknak, hogy az átlagos uniós töltöttségi szint 55-56 százalékos. Ilyen időszakban ritkán szokott ilyen magas lenni, bőven az átlagok felett járunk, így az ellátási problémák miatt nem kell aggódni. Van elég gáz Európában, van elég gáz Magyarországon. Nem fog jelentkezni akkora igény a gázra, mint tavaly, amikor májustól kezdtek felfutni az árak, mert mindenki igyekezett betárolni" - emlékeztetett Holoda Attila. A piaci gázárak alakulása jelenleg azt tükrözi, hogy van Európa környékén elegendő gáz, az LNG-kapacitásokat megfelelően kibővítették. Lehet energiát vásárolni, és ez még akkor is igaz, ha a kínai gazdaság talpraállása megnöveli majd az ázsiai igényeket.

"Ne felejtsük el, hogy Oroszország nem csak vezetéken értékesít földgázt, hanem LNG formájában is. Az orosz távol-keleti mezők így meg fogják találni a saját ázsiai piacukat, Kína pedig nem fog csak azért fejvesztve földgázt vásárolni, mert megteheti." Úgy folytatta:

Náluk az energiaellátásban még mindig döntő szerepet játszanak a szénerőművek, csak azért, mert olcsó az orosz olaj, gáz, nem állnak át egy másfajta energiamixre, mert többek között szénbányászok milliói veszítenék el a munkájukat. Ezt szerintem a kínai vezetés nem meri megkockáztatni

- részletezte Holoda Attila. Összességében elmondható, hogy Európa és Magyarország sokkal kényelmesebb helyzetből várhatja a következő fűtési szezont, mint egy évvel korábban. Akkor inkább a pánik uralkodott, de sikerült az orosz földgáz mennyiségét kilencedére csökkenteni, és Európa így is el tudott boldogulni. Ráadásul a kontinensen drasztikusan csökkent a gázigényt.

"Nem csak az alternatív energiaforrások megtalálása sikeres, hanem az orosz gázt is sikerült kiváltani. Magyarországon például 11 millió köbméterről nagyjából 9,5-re csökkent le a földgázigény, ergo kisebb is az az orosz gázmennyiség, amit valahogy ki kellene váltani" - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images