A szlovákok már 70 százalékban leváltak az orosz gázról és most új LNG-kapacitásokra vadásznak

Miután április elejére öt nagy nyugati céggel aláírta 2023-2024-re a gázszállítási szerződéseket a szlovák SPP gázellátó, amelyek nyomán 70%-ban levált az orosz gázról, az elmúlt napokban arról adott ki közleményeket, hogy lengyel, olasz és német cégekkel keresik a további lehetőségeket az LNG-importra és az újragázosító kapacitásokra. Mindez azt jelenti, hogy bár északi szomszédunk ugyanúgy nem rendelkezik tengerparttal, mint Magyarország, de mégis sokkal előrébb járnak az orosz gázról leválás folyamatában, noha a magyar kormány rendszeresen arról beszél, hogy a leválás az egész régió számára nagyon nehéz a földrajzi fekvés miatt, és részben erre hivatkozva a minap plusz gázvásárlások lehetőségéről is megállapodott az oroszokkal.

A legutóbbi ilyen SPP-közlemény éppen tegnapi, amelyben azt jelezte a szlovák közszolgáltató, hogy a német RWE Supply and Trading Gmbh-val kötöttek egyetértési megállapodást arra, hogy keressék a német LNG-terminálokon az újragázosítási kapacitásokhoz való hozzáférés lehetőségeit.

Előtte április 20-án arról adott ki közleményt az SPP arról, hogy az olasz cégekkel is aláírt ilyen egyetértési megállapodásokat az olasz kikötők LNG-termináljaihoz, illetve újragázosító kapacitásaihoz való hozzáférés lehetőségeinek vizsgálatára.

Előtte pedig április 4-i az a közlemény, amelyben bejelentette a szlovák cég, hogy a 2023-as és 2024-es évekre öt nagy nyugati céggel (BP, ExxonMobil, Shell, ENI, RWE) aláírta a további gázellátási szerződéseket, amelyek révén 70%-ban már ki tudta váltani az orosz gázt. Sőt, akkoriban ennél magabiztosabban is nyilatkozott a szlovák miniszter:

Abban a közleményben már jelezte az SPP, hogy lengyel LNG-terminálok kapacitásairól is érdeklődik, és ezek együtteseként írta bele a tegnapi közleménybe ezt:

Az SPP azt tervezi, hogy 2026-ig hozzáférést biztosít Szlovákia számára az LNG-terminálokhoz és azok újragázosítási kapacitásához. Ezért a közelmúltban egyetértési nyilatkozatokat írt alá kulcsfontosságú olasz, lengyel és német partnerekkel. Az SPP ezzel párhuzamosan tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok, Katar, Ázsia és Afrika LNG-termelőivel is.

A jelek szerint tehát a szlovák gázstratégia most ott tart, hogy 70%-ban kiváltotta az orosz gázt a 2023-2024-es fűtési szezonokra, a többi rész egyelőre Ukrajna felől a tranzitvezetéken érkezik Oroszországból, de ez az orosz-ukrán tranzit szerződés 2024 végén lejár. Éppen ezért is törekszik arra az SPP, hogy 2026-ig hozzáférést kapjon a lengyel, olasz és német (esetleg litván) LNG-terminálokhoz és újragázosító kapacitásokhoz, hogy teljesen ki tudja váltani az orosz gázt amerikai, katari, afrikai és ázsiai LNG-termelőkkel.

A magyar gázstratégia most ott tart, hogy az évi 9-9,5 milliárd köbméternyi teljes gázfogyasztásból dedikáltan orosz forrásból érkezik 4,5 milliárd köbméter a hosszú távú magyar-orosz szerződés keretében, amelyen felül elkezdődött további orosz gázvásárlás is, de közben éppen tegnap született meg az a szolidaritási megállapodás, amelynek keretében majd évek múlva évi kb. 2 milliárd köbméternyi azeri gáz érkezhet Magyarországra.

Ezen felül a horvát LNG-kikötőből évi 1,5 milliárd köbméternyi gázt tudnak behozni magyar cégek, évi 1,5-ről 2 milliárdra szeretnénk feltornászni a magyar gázkitermelést, illetve várunk a romániai tengeri gázkitermelés fejleményeire, valamint szlovén-magyar gázvezeték is épül a diverzifikáció jegyében. Ezeken felül katari és egyéb gázforrásokra is törekszik a kormány, de amint minapi átfogó anyagunkban rámutattunk: az orosz gázról való leválásban óriási kérdőjeleket látunk néhány éves távon is.

